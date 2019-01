El riesgo de las autorrecompensas

Voz 1 00:00 además canta

Voz 0187 00:23 hoy toca con nosotros tener a Raquel Calonge cuando suena esta melodía ya sabemos que viene a contarnos cosas interesantes ella es coach especializada en autoestima y gestión de emociones buenos días Raquel

Voz 2 00:34 hola buenos días queriendo estar me encanta escuchar la melodía muy también no es que estimula si es muy bonita de que hablamos totalmente anclada si no cuenta el despertador pues mira no es mala idea porque me da súper buen rollo sabes

Voz 3 00:48 conducen a las siete de la mañana ya ven va a cantar pero sí

Voz 2 00:53 de que vamos a hablar hoy Raquel pues mira hoy vamos a hablar de autor recompensas y auto castigos no sé si recuerdas que en un programa anterior hablamos de cómo a veces no recompensar dijimos esto lo deberíamos de descender no sobre todo a ti que te llega tanto con el tema de la comida no entonces pues vamos a hablar un poquito de cómo a veces los premiados así como nos castiga vamos venga pues arrancamos pues bueno empezamos con un comportamiento y con unos rasgos autodestructivo es que no quisiera meterme tanto hay porque ya nos metemos en una patología no es el caso pero sí que es cierto que los psicólogos hablan sobre las conductas que tenemos de autos Abbott

Voz 4 01:31 darnos entonces a veces dicen que son mecanismo de adaptación que tenemos no para superar el estrés son malos momentos eso de detener como gestionado en una zona de confort no salir pero al final se vuelva en nuestra contra entonces eh las conductas autodestructiva al final no dejan de ser expresiones de una baja autoestima o de un una mala gestión entonces me gustaría que habláramos de porque a veces hay personas que cuando tienen un problema tiene el impulso de comer no pienso por las noches nada mejor te ha comentado algún cliente no por las noches como que se acentúa con la tranquilidad con después de un día muy pesado estar en casa es realmente no tienes hambre pero si tienes esa necesidad como de llena algo vacío que tiene

Voz 0187 02:23 claro ese es el el hambre emocional es que hay pudimos utilizar la comida como premio como castigo injusto y nunca he tenido un día maravilloso me merezco comerme esto porque lo voy a celebrar o he tenido un día horrible por lo menos que ahora tenga este momento de placer

Voz 4 02:38 lo que pasa que es que a la larga ni siquiera ese momentos de placer porque automáticamente salen la culpa bueno la comida podría parecer que no es tan peligrosa pero otros bien sabes que si no es en exceso y drogas son juego hacer algo siempre en en un desequilibrio al final nos lleva a unas emociones casi contrarias a lo que buscamos porque lo que buscamos es en olvidar y al final los generamos otro problema mayor que lo hace recordar todo el día entonces qué podríamos hacer cuando nos sentimos mal en vez de parar los y hacer algo totalmente de manera automática sería genial lo de siempre que es para decir qué pasa que quiero sí que es cierto que en estos campos en estos rasgos adoptó destructivos necesitamos una ayuda casi siempre externa fíjate que otras veces os digo esto lo podéis gestionar te paras y preguntas pero estos son impulsos que los tenemos como muy integrados y que no es fácil ese momento de pausa

Voz 0187 03:44 era Ari decir que está pasando es complicado

Voz 4 03:46 te das cuenta casi a posteriores no cuando te estampado el bollo y dices cómo cómo lo hecho

Voz 2 03:50 si ni siquiera lo disfrutado al final porque ni siquiera me he dado cuenta clase te lo comentan clientes es dos yo lo

Voz 5 03:55 me he dado cuenta que que en muchos casos es un hábito que está adquirido desde desde la niñez porque

Voz 0187 04:04 yo lo veo por por amigas que también son madres de niños pequeños muchas veces utilizamos y sin sin querer hacer daño la comida como premio Don castigo no en plan como te has portado muy bien hoy vamos a ir a tal entonces o cómo ha sido malo o como te has portado mal hoy no te voy a comprar chuches por ejemplo eso yo lo he visto entonces al final desde muy pequeño acabas haciendo una relación

Voz 2 04:26 a una asociación de comida ejemplo me encontrar muchas veces

Voz 0187 04:28 la pacientes que me dicen que eh su fíjate además a otro ya me encontré un caso muy curioso en el que ha dejó como tocada porque un padre maltratador en el cual la madre les compensaba dándoles galletas

Voz 4 04:41 fíjate qué doloroso sea claro entonces

Voz 0187 04:44 ella esta persona había asociado el consumo de galletas a la felicidad a la tranquilidad al saber que su madre estaba detrás entonces claro le había llevado a tener un serio problema serio trastorno con la alimentación lo estaba trabajando con su psicólogo pero venía era algo que venía desde desde que era muy muy pequeño

Voz 4 05:01 pudre es verdad es que no no deja de ser algo muy triste hay veces también que las personas son la sociedad que tenemos a lo mejor como mal visto el tema del cuerpo buscamos algo interno que no se vea sabes y ahí entran las drogas sin que nadie lo manotazo me aspectos sigue siendo externos sigue siendo el mismo no parece que nada ha cambiado yo lo que sí que sí diría que cuando uno se siente mal repetidas veces me importa cómo tienes que pedir ayuda ahí tienes que parar y entonces empezar por qué siento donde lo siento que nosotros mismos sentirlo en una parte del cuerpo que sentirlo en otra escribir escribir es una autoterapia buenísima me cómo me siento porque eso lo olvidamos que quieres conseguir porque obviamente lo que quiere conseguir es anular ese dolor que siente que ni siquiera a veces sabemos cuál es exactamente entonces buscar cuál es la mejor opción como podría eso alcanzarlo cuánto tiempo te llevaría por dónde empezaría y sobre todo hay algún camino gusta mucho hacer siempre en los procesos de coche y qué pasa si no me sale bien sabes qué pasa si fracaso es como de fenomenal como cuando podemos empezaron volvería a empezar otra vez no pero sí que es un tema al de de dejar que tú reconocimiento sea externo a otra persona a la pareja al trabajo laboralmente tienen un punto de peligro que lo hemos hablado también en otros programas pero ya dejar eso en cosas sin animadas que te pueden generar mucho daño físico y emocional sabes es darle hacer una una carambola con una muy buena intención pero que salimos muy trasquilado

Voz 0187 06:40 a veces también yo creo que con mala intención a veces nos castiga vamos no cómo va total ya que Malta pues ya que tal pues ahora ya me da igual me voy a comer esto total si tome ha salido mal pues ya encima

Voz 3 06:52 donde acabó claro es lo peor me voy a comer

Voz 2 06:55 esta no hay dice también juega pero lo he visto esa es momento de de autodestrucción no esto vuelve a ser un poco lo que has dicho antes pero en el lado contrario porque al final es muy curioso y fijaros porque de verdad es que pasa siempre Nos castiga sino recompensa vamos como lo hacían nuestros padres no te pillas diciendo frases como a tu hijo de pero sí

Voz 3 07:16 me lo decía mi madre me parecía lo peor

Voz 0187 07:19 pues lo hacemos también con nosotros claro porque son conductas que vamos adquiriendo no lo largo del tiempo hay que sea Nos van quedando ahí grabadas y que luego repetimos

Voz 4 07:26 las enseñan en una época de aprendizaje que absorbe hemos todo no tenemos una capacidad de desechar lo que no nos conviene entonces están muy dentro entonces por eso digo que es que esta vez necesitamos ayuda externa