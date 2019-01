Pablo Barrecheguren: "Con el dinero de Cristiano se pagarían 140 becas de investigación"

Voz 1 00:00 en la Cadena Ser A vivir que son dos

Voz 3 00:41 por Madrid hola buenos días y tú lo ves como es un holograma o estás aquí

Voz 0874 00:47 pero tú vas haciendo patria ayer comimos juntos si te vistes que arribaron canelones que una catalana no puede haber Skalli en un menú y no pongáis algo que echas de menos no de Barcelona digo no no labra no ahora estoy contenta a la hora de comer me parece que existe salvo por lo que has tardado en llegar esta mañana

Voz 1312 01:03 bueno no me hables de verdad yo me hubiera me hubiera encantado Tele portar me como como como Star Trek aunque yo creo por las cosas que me he encontrado en el metro debería decir Blade Runner por aquella frase de he visto cosas que jamás creería

Voz 0874 01:15 en la Gran Vía de Madrid de la red que llegamos fue en el metro de Madrid se ven cosas que es mejor olvidar no es verdad

Voz 1312 01:36 bueno ya nos ha contado Piñero los titulares han encontrado a Julen y alguien yo creo que hoy debería sentirse un poquito mezquino al levantarse mirar los índices de audiencia de algún canal de televisión no sé si todos deberíamos sentirnos un poco de reflexión

Voz 0874 01:49 sí de hecho ayer lo hablábamos en la redacción entre nosotros no yo hoy queremos a partir de las nueve también hacer un poco esa esa reflexión ya con todo acabado vamos a hacerlo como periodistas avergonzados en parte no el espectáculo de esas conexiones en directo para no aportar nada porque no había nada nuevo yo creo que no aprendemos pretende lo mismo mismos seguimos repitiendo los mismos errores en aras de los índices de audiencia

Voz 1312 02:24 déjame que recuerdo nuestros oyentes un una imagen

Voz 5 02:28 Cristiano Cristiano se ha hecho justicia hombre

Voz 1312 02:34 todo va perfecto tanto peso justo a la salida de Cristiano y eso es lo que más me enfado luego la foto pero luego la foto que cuelga inmediatamente en su jet privado así el selfie de Wise no a tal bueno estamos escuchando la salida de Cristiano Ronaldo firmando autógrafos jaleado por la gente a esa salida del juzgado diciendo que hay de todo perfecto

Voz 0874 02:55 aceptó haber defraudado casi quince millones de euros a la Hacienda española la condenas de dos años de prisión por supuesto no va a ir a la cárcel es el acuerdo pagar diecinueve millones de euros esas imágenes rescataron la idea que siempre tenemos ante casos como éste o cuando se destapan tramas corruptas de políticos en lugar de gestionar lo público bueno pues meten mano no lo sé que siempre acaba

Voz 1312 03:16 siempre hablamos de de esto en la reuniones además fíjate ayer el sindicato de técnicos de del Ministerio de Hacienda Gestha puso de manifiesto el trato de favor que ha tenido el futbolista respecto a otros defraudadores no incluso con Messi y el padre de Messi

Voz 0874 03:31 no quiero pensar la de gente que se Bracho fotos dentro de esa sede judicial con él no analizan los técnicos de Gestha que se han reducido con esta sentencia las cuotas defraudadas en el año dos mil catorce rebaja las multas que hubieran correspondido según la denuncia de la Fiscalía y las penas suman un total de veinticuatro meses que se sustituyen por esa multa de trescientos sesenta mil euros para garantizar que no entre en prisión

Voz 1312 03:52 como decías el miércoles la reunión volvimos a comentar la rabia que nos da ver cómo gente la gente en general parecemos no valorar que se les robe que no es que nos robe vaya a todos os de esta manera ya sea como en el fraude y la corrupción por eso siempre nos gusta este ejercicio de traducir el dinero del fraude de la corrupción en cosas concretas que nos quitan a cada uno de nosotros con ese dinero que nos roban y que en realidad nos afecta muchísimo esto es justamente lo que hizo un científico doctor e investigador en biomedicina lo vimos en Twitter hizo mensaje suavizado decía con el dinero de Cristiano Ronaldo que Cristiano Ronaldo ha defraudado se podría haber pagado ciento cuarenta becas doctorales de cuatro años como la mía en la cual investigue sobre el cáncer cerebral y el desarrollo sistema nervioso por favor dejad de pedirle autógrafos a la gente que destruye este país Pablo va en Buenos días Pablo eres doctor en biomedicina a estas haciendo ahora un máster en el Imperial College de Londres porque esta imagen te indignado hasta el punto de poner este tuit y hacer un vídeo en tu canal de Youtube

Voz 6 04:55 bueno yo creo que esto viene hecho de que yo las tesis la dice cuando empezarán todos los recortes y cambia mucho la situación de estar en el laboratorio justo antes de que empezara la recortara a durante todo el proceso no tuvimos que cambiar mucho las cosas bastante

Voz 7 05:12 no

Voz 6 05:13 mientras es cómo una persona que que había salvado se lo estaba teniendo todo gracias pues resulta bastante frustrante

Voz 0874 05:23 hay mucha gente incluso en tu Time Line que te responde quitándole importancia diciendo que había aceptado la multa que había pagado la deuda yo creo que es importante visibilizar que que no está bien lo que ha hecho no

Voz 6 05:34 yo creo que es lo más importante y hacer ese tipo de pedagogía porque es que claro si sin se considera un poco lo que está comentando mucha gente en en este tuit de no pasa nada el eh acoge sí paga la multa porque le han peleado pues yo creo que eso no genera un ambiente sostienen en el cual la gente deje de delinquir y aparte claro eh lo que ocurre también es que al no penalizar su conducta pues que gente tan famosa como Cristiano Ronaldo tiene sigue teniendo millones de seguidores que es una potencia que a lo mejor me más las personas menos visibilizar las prótesis que están contribuyendo muy bien a la sociedad

Voz 1312 06:16 tú te dedicas a la divulgación científica y en el vídeo que han colgado en You Tube en compartido en redes amplias los efectos de estos fraudes en este y otros casos

Voz 6 06:26 sí sí yo hará yo me dedico profesionalmente a la divulgación científica comentas lo pasé pues nuestro tanto con otro futbolista Messi no fue el culpable de cuatro con un millones de euros y resulta que el España el la principal fuente de financiación para la divulgación científica son las ayudas que concede la Fundación Española para siempre la tecnología esto es lo que es donde podemos pedir proyecto dos el montante total de todos los proyectos nacionales que se concedieron para hacerse en el dos mil dieciocho g3 con ocho millones con lo cual con lo que se podía haber pagado todos los peritos de un año claro sí ya bastones y muy poco numerosa las con ese perspectiva te das cuenta que es muy grave dotar a estas personas

Voz 0874 07:13 tanto que si Pablo Chigurh en doctor en biomedicina divulgador científico gracias Pablo un abrazo

Voz 6 07:19 muchas gracias a vosotros un saludo

Voz 0874 07:25 la gente que estaba allí pidiendo autógrafos y supongo que muchos de ellos nos está escuchando a nosotros ahora mismo pero debería pensar en es el mejor sitio para sacarse un selfie o para pedir un autógrafo cuando alguien está siendo prácticamente juzgado para la voz tan lamentable lamentable esta semana

Voz 1312 07:40 habrá sido noticia no

Voz 0874 07:43 cuando nado noticia eh que ha pasado de un pleno

Voz 1312 07:45 en el Senado esta semana completamente inútil e improductivo y mientras hay temas pendientes de ser aprobado en el Senado como por ejemplo el aumento de la pensión para huérfanos de la violencia de género

Voz 0874 07:55 si en octubre se aprobó una subida de las pensiones para estos huérfanos que son doblemente víctimas porque después del drama que han vivido en casa se ven desasistidos esa subida aprobada en el Congreso podría estar ya en vigor si no se hubiesen querido introducir enmiendas que realmente son irrelevantes dotaciones retrasar esa aprobación no

Voz 1312 08:12 ayer el Fondo de Becas Fiscal Soledad Cazorla presentó la segunda edición de la carrera solidaria Corre por los huérfanos y huérfanas de la violencia de género esta carrera va a ser el diez de febrero en Madrid allí hay un dorsal cero para quién quiera colaborar en esta causa puede buscar en Internet la web de de este fondo de becas para para colaborar ir ya hemos hablado otras veces de de este tema en el programa y hemos conocido casos que son de una justicia de no de una injusticia que indigna realmente revelan

Voz 0874 08:39 yo recuerdo haber hablado de niños que ven cómo su padre o la pareja de su madre les deja huérfanos a cargo de algún familiar se suelen ser los abuelos se puede resumir esa guarda y custodia hay criarlos sin ninguna ayuda económica alguna las ayuda ridículas no estas becas creadas que llevan el nombre de la primera fiscal contra la violencia machista ayudan a dieciséis familias un total de veinticinco

Voz 1312 08:59 con el promotor del Fondo de Becas Soledad Cazorla Joaquín Tahar conoce uno por uno los casos que que atiende no han atendido desde su creación pero la realidad les sigue sorprendiendo por ejemplo contaba ayer en la presentación de esta carrera como la semana pasada les llamó la abuela de una de de las becada eh porque el padre de de esta niña que asesinó a su madre hace quince años acababa de matar a otra mujer en Zaragoza seguro que lo recuerdan una mujer que era su abogada pues este asesino llevaba dos años en libertad condicional pese a los informes desfavorables y además había caducado las la las órdenes de alejamiento sobre sus tres hijos y huérfanos

Voz 9 09:36 por eso es importante que a veces se siga manteniendo la protección a las familias ya a los huérfanos después de la salida de la cárcel de estos asesinos pero el caso de Zaragoza fue especialmente eso nosotros buscamos a uno de los hijos bueno pues mientras no se supo lo que había pasado con él la familia estaba realmente preocupada por lo que podía pasar

Voz 1312 09:58 terrible e Joaquín tragar también contó contó ayer que lo que están intentando ahora es ayudará a la huérfana de la primera víctima de violencia machista de este año de dos mil diecinueve también seguro que la recuerdan esa chica Rebeca una una chica una joven asesinada que ha dejado una niña pequeña huérfana en República Dominicana y hace unos días les llamaron para pedir ayuda

Voz 9 10:21 para que pueda continuar viviendo hoy estudiando porque esta niña vivía IRI la familia que la acoge que debe ser la abuela vivía pues con lo que la madre le mandaba desde aquí

Voz 0874 10:33 luego hacen una enorme labor ese fondo de becas Soledad Cazorla con Joaquín además es una excelente persona

Voz 1312 10:40 si ayer fíjate que ayer también se anunció desde la Agencia de Protección de Datos la creación de un protocolo al que se pueden acoger las víctimas de violencia machista para evitar que se difundan vídeos de agresiones a mujeres mar España es la directora de esta agencia

Voz 10 10:55 hasta que esa víctima lo mejor sonaran al abogado de oficio el juez dictó las medidas cautelares el vídeo ya se ha hecho viral nosotros podemos conseguir que ese vídeo es retiren veinticuatro horas tribuna agresor sepa que además de la posible sanción penal le pueden caer hasta veinte millones de euros de sanción económica igual conseguimos que la gente se lo piense antes de hacer lo que no debe asqueroso de los mismos

Voz 0874 11:13 toda esta veinte millones sabes esta amenaza funciona porque la humanidad y la decencia así que el desaparecido entre los que gravan comparten ni even ese tipo de vídeos

Voz 1312 11:36 vamos con otro tema que está empantanado extra esta vez en la otra cámara la Cámara Baja y hablamos de la reforma de la ley electoral que iba a acabar te acuerdas con el voto rogado para quienes residen en el extranjero

Voz 0874 11:46 es una de las reivindicaciones de la marea granate que parecía que iba a ser atendida pero ahí se ha creado una subcomisión del Congreso anda que no llevamos años hablando de este es un año electoral en mayo hay elecciones europeas municipales autonómicas en algunas comunidades Si yo recuerdo lo mucho que me costaba a votar cuando vivía

Voz 1312 12:02 fíjate pues ahora todavía más ahora todavía más precisamente la marea granate vuelve a protesta Ari poner el foco en este asunto saludamos a María Mena que nos atiende desde París Buenos días María

Voz 7 12:12 hola buenos días elecciones a la vista

Voz 1312 12:14 ahí estamos igual

Voz 7 12:16 bueno porque tenemos un nuevo ciclo electoral que comienza el dieciséis de mayo con las selecciones europeas y autonómicas municipales seguimos con los mismos problemas que estamos teniendo desde que se implantó el voto rogado sin que haya vida ningún avance en esta Lucía se esté dando información necesaria a los inmigrantes como es que el censo vigente para para estas elecciones de mayo es que se cierra el treinta de enero a finales de este mes que la gente tiene que ver si aquí conocer el procedimiento de inscripción y las plazas a los que son los que se convoquen a decían

Voz 0874 12:55 en qué punto está la reforma ahora mismo

Voz 7 12:58 bueno pues la reforma está parada lamentablemente que es otra de las cosas que que queremos denunciar porque ese estableciendo una red una

Voz 12 13:06 para estudiar medidas

Voz 7 13:09 para para una eventual reforma de la ley electoral entre las cuales estaría la forma que el voto para los inmigrantes y lleva bastantes meses lleva más de un año y medio de trabajo nosotros compartimos el año pasado antes de diciembre de del año pasado dieciocho de dos mil diecisiete ya la vida ninguna va seguido proposiciones al respecto para los partidos no se ponen de acuerdo pensamos que falta de voluntad política realmente un acuerdo justo para empotrarse

Voz 1312 13:46 María él Mena portavoz de la marea granate suerte y gracias por estar en el programa

Voz 7 13:50 vale muchísimas gracias a vosotros que te buen día

Voz 13 13:53 ah un

Voz 14 14:05 eh

Voz 0874 14:13 tú sabes la rabia quedaba esto de ir al consulado de apuntar de impedir que quieres votar y tal y luego semanas después de que hubiera ganado Aznar te llegaban las papeletas estos una sensación que prefiero olvidar una tragedia

Voz 1312 14:27 no pero admira el treinta lo que nos decía el treinta de enero finaliza el voto para inscribirse en el censo de el voto exterior y nadie les ha dicho nada Nares no es tremendo la lo desasistido que te debes a encontrar unos otro de los temas que que te golpean el corazón una de esas injusticias incomprensibles di yo diría que casi increíbles pero que ha pasado la realidad tampoco hace tanto eh

Voz 0874 14:58 vamos a hablar de bebés robados cada mes de enero asociaciones de familias afectadas por el robo de bebés durante el franquismo y primeros años de la democracia se manifiestan para visibilizar ese drama que todavía viven es una herida abierta de creer que su hijo había muerto resulta que lo vendieron una red organizada de tráfico de recién nacidos

Voz 1312 15:16 sí este año la la manifestación además llega tras la primera sentencia contra el responsable de una de esas tramas en en España el doctor Eduardo Vela la recuerdan que la la Audiencia Provincial de Madrid en octubre consideró pro como probado el el robo de una bebé pero no lo no lo puede condenar a este ginecólogo por la prescripción del delito pues bueno Isabel Salvador nuestra compañera de redacción Madrid ha hablado con miembros de la Asociación de bebés robados de Madrid son tres madres y un padre que siguen buscando

Voz 15 15:48 este año han aparecido seis hemos juntado seis

Voz 0277 15:52 ellos dos han buscado a las madres por eso las manifestaciones porque hay muchos que lo Betty aunque estén muy bien sean hijos biológicos llaman a la asociación oye mira yo que tengo la corazonada Oye pues mira te haces el ADN a través de eso nosotros sí podemos encontrar a las madres si no es muy difícil que nosotros encontremos todo esto qué hace el Lampre Elsa a lo mueve el corazón pero nosotros lo tenemos muy difícil porque porque los ponen como biológicos a otros padres que por ejemplo a mí me han puesto que estaba muerto entonces yo está muerto legalmente está muerto yo voy y me doy contra el muro sin embargo si mi hijo estuviera buscando me pone encontraría nosotros lo único que queremos es que sepan que nunca les hemos abandonado

Voz 16 16:37 la justicia os ha dado la razón pero al mismo tiempo es ha quitado

Voz 17 16:41 esperamos más bueno pero es mucho eh

Voz 0277 16:45 por lo menos la gente sabe que este señor es un roba niños ya se puede decir porque lo han dicho las magistradas

Voz 17 16:51 para mí lo primordial a mí es que busquen a mi hija ya los hijos de los demás en su casa Fernando cuántos años tendría hoy subir cuarenta y siete no ha que el setenta y uno

Voz 16 17:05 sabes qué pasa que son hombres y mujeres que tendrán sus vidas tendrán sus padres que habrán sido buenísimo seguramente no lo ponemos en duda pero nosotros tenemos derecho a saber la verdad el Estado tiene que poner al alcance de todos nosotros todos los medios que necesitemos o eso no llega llegáis no mira mi caso llegó hasta el Constitucional no me lo han cerrado me han dicho que es queda abierto a posibles pruebas si las pruebas las tienen ellos tienen que poner al servicio de las madres que nos han robado a nuestros hijos un juzgado donde sin vestida cómo se investiga la violencia de género o cualquier otro tipo no hay ningún juez ni ningún fiscal que sean remake a ver qué es lo que pasa aquí íbamos a ver para nosotros no hay plazos hijo nació el día veinticuatro de julio de mil novecientos setenta y nueve en la clínica de O'Donnell a las cinco y media de la tarde para mí eso no prescribe porque a mí me lo quitaron porque yo era pobre porque vivía en una chabola no tenía recursos y alguien decidió que mi hijo pesaba cuatro kilos que era muy hermoso tenía que quitar y dársela a otra persona yo no vivía en una chabola en una casa normal italiano lo quitaron

Voz 0277 18:17 a mí me lo quitaron por joven por tener veintiún años y un niño de un año ya está por eso no lo quita ser primeriza con mi marido son un matrimonio joven y nada más encontrarme en la habitación en ese momento con una tía mía que era mayor estábamos las dos solas poroso debió devenir un pedido urgente y me tocó la china

Voz 17 18:38 yo lo que sí lanzó una pregunta al aire una hija prescribe sólo tiene que ver los políticos los jueces los fiscales restringe que te quiten una hija para mí no para mi hija tampoco creo que prescriba es no conocer a sus verdaderos padres a sus legítimos padres eso lo puede escribir por destruir que que he sentido común desprenden estas palabras

Voz 0874 19:07 pero que cualquiera que tenga hijos opinan los tenga también se podría poner en la piel de lo que significa esto no tiene tanta no oye no estaba es la semana pasada pero el el domingo teníamos preparado un diálogo de hecho lo hicimos sobre el futuro de la izquierda sobre la falta de un mensaje común de la izquierda estaba invitados Santiago Alba Rico filósofo colabora con nosotros de vez en cuando hay que vive en Túnez de madrugada Nos diciendo que no podía venir que que la excusa éramos pero que su madre se estaba muriendo y se dejó muy entristecidos porque su madre es es lo lo Rico que siempre ha sido muy bien esa con nosotros sí que es una persona maravillosa seis horas después de salir a la noticia de que lo había fallecido sobre Lolo Rico nos quiere hablar hoy el escritor Javier Pérez Andújar

Voz 19 20:26 dice progre pues los Mossos progre de camisa de cuadros

Voz 20 20:30 me he dado cuenta viendo en la portada de un libro infantil que escribió hace siglos Lolo Rico descanse en paz el libro se titula Josefa su mundo la oscuridad y ahí está el protagonista retratado con bigote de tipógrafo y una camisa como de franela era una ilustración de Francisco Soro que reflejaba toda una época José Ramón Sánchez también practicó un estilo parecido antes en los programas infantiles de la tele trabajaban poetas como Gloria Fuertes dibujantes como José Ramón Sánchez en su desván de la fantasía titiriteros como Manuel de la Rosa escritoras como Lolo Rico Lolo Rico murió la semana pasada y además de libros donde les decía a los niños que ser rebelde era lo más divertido hizo programas de radio cómodo voladora tira la bola yo lo oía por las mañanas el ciento veintisiete de mi padre era cuando los currantes se pusieron música en el coche ese llevaban en la radio debajo del brazo para que no suele arrogarse o la escondían debajo del asiento el coche era lo más parecido a una segunda residencia ahí nos metíamos ni madre ni padre mi hermana a mi abuela y yo entre fundas de ganchillo como si en vez de un Seat no hubiéramos comprado una mesa camilla en ese momento los personajes de los Rico nos hablaban del mundo y entonces sabíamos que la política era eso en la tele lo lo rico escribió para la Casa del Reloj un globo dos globos La cometa blanca y claro la bola de cristal eso es toda una vida de modo que crecimos siguiendo sus pasos como todas las grandes figuras de la humanidad lo los rico legó una frase inmortal es la que dice viva el mal viva el capital así Nos explicó que la verdadera movida era el dinero

Voz 11 22:35 eh

Voz 19 23:01 de lo bueno hablamos luego de lo malo o lo peor que fuera

Voz 21 23:05 ahora yo pienso que sí que lo peor era la censura aunque dices fue como si fue para hubiera pasado hace mucho tiempo es verdad realidad está mucho más pero queremos tan próxima como

Voz 0874 23:18 casi presente no pues yo creo que sí

Voz 21 23:20 así la empresa pero recuerdo muchos malos momentos usted yo recuerdo bueno recuerdo buenos momentos pues la bola de cristal porque fue como un como uno es un desierto pero pero un oasis en un desierto el desierto Ipod una época pequeña bueno pequeña fueron cuatro años pero vamos a pasar muy deprisa

Voz 0874 23:42 tenemos ahora lo que usted llamaría una televisión de calidad

Voz 21 23:47 bueno yo dudo que haya hasta una televisión pero en fin ya que afirma es con esa seguridad pues no yo lo pregunto el primero que lo duda yo creo que hoy hay vamos a ver tú has dicho que la televisión era bueno en blanco y negro ahora no ahora es muy colorista hoy informa bien no hay más que ver estos días en laSexta ahí en cómo es ella si nos ha enseñado usamos era lo que estaba pasando durante esas elecciones aquí ha sido bueno luego pues que que entretenían poco yo te diré que entretenía que me perdonen los que se sintieran quiénes habían entretenido pero entretenía a los tontos para mí en la tontería es la mayor violencia que se puede ejercer especialmente desde desde los medios

Voz 0874 24:36 de todas maneras la televisión que ahora entre tiene tampoco te tiene los más intelectuales eh

Voz 21 24:40 bueno tampoco es que entre tantos intelectuales hay mucha ignorancia promedio pero pero bueno se supone que cumple su misión porque eso no lo hubiera no echaba abajo cómo está pasando