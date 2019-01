Lolo Rico nos explicó que la verdadera movida era el dinero

me he dado cuenta viendo en la portada de un libro infantil que escribió hace siglos Lolo Rico descanse en paz el libro se titula Josefa su mundo la oscuridad y ahí está el protagonista retratado con bigote de tipógrafo y una camisa como de franela era una ilustración de Francisco Soro que reflejaba todo una época José Ramón Sánchez también practicó un estilo parecido antes en los programas infantiles de la tele trabajaban poetas como Gloria Fuertes dibujantes como José Ramón Sánchez en su desván de la fantasía titiriteros como Manuel de la Rosa escritoras como Lolo Rico lo lo Rico murió la semana pasada y además de libros donde les decía a los niños que ser rebelde era lo más divertido hizo programas de radio cómodo voladora tira la bola yo lo oía por las mañanas el ciento veintisiete de mi padre era cuando los currantes se pusieron música en el coche ese llevaban en la radio debajo del brazo para que no suele arrogarse o la escondían debajo del asiento el coche era lo más parecido a una segunda residencia ahí nos metíamos Mi madre y padre mi hermana mi abuela y yo entre fundas de ganchillo como si en vez de un Seat no hubiéramos comprado una mesa camilla en ese momento los personajes de Lolo Rico nos hablaban del mundo y entonces sabíamos que la política era eso en la tele lo lo rico escribió para la Casa del Reloj un globo dos globos La cometa blanca y claro la bola de cristal eso es toda una vida de modo que crecimos siguiendo sus pasos como todas las grandes figuras de la humanidad lo los rico legó una frase inmortal es la que dice viva el mal viva el capital así nos explicó que la verdadera movida era el dinero

Voz 5

03:58

bueno yo dudo que haya hasta una televisión pero en fin ya que afirma es con esa seguridad porque si no yo lo pregunto el primero que lo duda yo creo que hoy hay vamos a ver tú has dicho que la televisión era bueno en blanco y negro ahora no ahora es muy colorista hoy informa bien no hay más que ver estos días en laSexta ahí en cómo es ella sino esa enseñado no se ha mostrado lo que estaba pasando durante esas elecciones aquí ha sido bueno y luego pues que que entre un poco yo te diré que entretenía que me perdonen los que se sintieran quiénes habían entretenido pero entretenía a los tontos para mí en la tontería es la mayor violencia que se puede ejercer especialmente desde desde los medios