Música y café

Voz 1 00:00 a vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 2 00:03 y sí

Voz 4 00:10 de Estado que predomina la Joseph que ahí me me Sauces lío habrá que ver si tú eres tú a la par naves ah

Voz 1775 01:06 de ahí

Voz 4 01:08 no la o

Voz 5 01:25 bueno Pino de

Voz 1775 01:28 de hecho el que toca y canta de dos mil seis y piñones

Voz 6 01:31 por despertar bien por la mañana a Leganés Koke dulces Luis del café

Voz 1775 01:34 correcto y bueno que él dedica a una chica que trabajaba sirviendo su café favorito y que bueno cierto día se mudó dejó la ciudad no sabemos dice y se fue

Voz 7 01:44 en fin sua Dylan sabe escala de una marca en particular

Voz 6 01:46 hay grandes marcas de café en Estados Unidos por Kers Maxwell House un clásico nombrado así en honor un hotel histórico de Nashville donde cuentan que han llegado a dormir hasta siete presidentes Estados eh pero también tiene otro o un poco más dudoso fuera sede del primer encuentro a nivel nacional de clanes en el siglo XIX me has dejan impresionado Pino

Voz 4 02:09 en mayo dos horas

Voz 1775 02:17 bueno hablando de café después de esta lección histórica que nos has dado hasta ahora

Voz 6 02:22 que seguimos sin churros no siempre seguimos simpatías siguiera sin churros como como ocho eh y no y no solamente por los ocho a ver no voy a entrar en tu provocación su presencia

Voz 1775 02:31 yo he venido aquí a hacer mi trabajo y hablando precisamente de eso de echar de menos

Voz 6 02:36 pasado mañana aquí sin churros es duro pero imagínate lo que sería pasarlas sin café yo creo que no me imagino cómo quedaría este programa si no tuviéramos café en los sábados y los dos

Voz 1775 02:45 Linate atento a la noticia e a la que hoy vamos a poner banda sonora un equipo de científicos británicos ha pasado treinta años caminando por bosques y plantaciones de todo el mundo esto ya me parece noticia así así lo leía el otro niño Times pero la noticia realidad es que observando han estado observando en la planta el café ya han llegado a la conclusión de que el sesenta por ciento de las variedades de café que consumimos están en riesgo de desaparecer todo por el cambio climático dicen que la situación es especialmente delicada en una de las regiones donde más cafés se produce en Etiopía allí donde es además la variedad de grano que es más popular no la Arabia

Voz 6 03:19 ahora esto en unos nos pilla nosotros para cuando pues

Voz 1775 03:22 bueno no vamos a meter en fechas concretas pero sí dicen que si sigue esto así para final de siglo el grano de Arábiga puede pasar de casi amenazada a extinta final de siglo no queda tanto de Pino igual estas a un coronel a vivir es se sabe poco se sabe cómo empieza pero no cómo acaba eh así que bueno por lo que pueda pasar hoy en esta pequeña gran sección de la vivir música café

Voz 9 04:12 la música clásica sí

Voz 6 04:24 ahí te te pillaba

Voz 5 04:25 te has quedado yo creo que sí

Voz 1775 04:28 Johann Sebastian Bach ni más ni menos consumo Cantata del café una cantata que tiene su historia resulta que a comienzos del siglo XVIII Federico el Grande a raíz de Prusia andaba muy preocupado por Bono el auge que estaba a tomando es todo el consumo de café en su reino una cosa que provocaba serios problemas de presupuesto porque todo el caso de venía del extranjero y claro eso había que pagar no Federico entonces pedía sus subí súbditos dejar el café Iber más cerveza tampoco

Voz 6 04:53 es más mala propuesta no era no era mal plan

Voz 1775 04:55 cafetero pues se mejoran sin cerveza ya bueno

Voz 6 04:58 después de la vida eso es bueno el caso es que

Voz 1775 05:00 el Rey decidió limitar el consumo autorizase a sólo cuatro compañías para que pudiera Morer grano hace molido pero lance el café era tal entre la población que se empezó a hacer de modo ilegal en las casas el Rey bueno lo que hizo fue contratar al grupo de personas curioso trabajo que se dedicaban ir por las calles oliendo Si en veían que salía lord de café de alguna de las casas no en fin una locura que bueno al final no les funcionó el Rey dio marcha atrás pero bueno por lo menos toda esta historia sirvió para que con pusiera esta opereta humorística en la que bueno está ardiendo de un padre que intenta evitar que su hijo su hija beba Café de París

Voz 6 05:34 hombre está bien si sus curioso no se santigua es eso es eso sin duda desde hace mucho has contado

Voz 1775 05:41 no sé si es bueno o malo pero desde hace mucho bueno el caso es que el café y la música social al café vienen de muy atrás atento a la siguiente

Voz 10 05:53 eh eh esto de

Voz 11 06:16 bien

Voz 10 06:23 no

Voz 12 06:26 hombre ya sabemos todos que la independencia de Estados Unidos tuvo mucho que ver con el del té armadas a decir que la depresión tuvo que ver con el en el café porque esto es años

Voz 1775 06:35 en esa época esta canción de la Gran Depresión se llama tomemos otra taza de café es del Año XXXII compuesta por Irving Berlin

Voz 6 06:43 sí que es uno de los más famosos compositores de estándares de la época canciones conocidísima es como el Che che que White Christmas una beca bien veo que

Voz 1775 06:53 esta semana te las pruebas estudiaba tenido tiempo libre no me imagino que tiene una colección de récords ya bueno canciones todas esas que mencionas que bueno sonaban en la radio entonces la radio era la referencia y en programas patrocinados por marcas marcas como máximo House lo que hacía referencia comienza una marcada que no le iba nada mal en mi labor de investigación ha descubierto que en esos años de cárcel cuenta el noventa y ocho por ciento de las familias estadounidenses tomaba café incluyendo el quince por ciento de niños de entre seis y dieciséis años atento opinó el cuatro por ciento de los menores de seis años siendo ilusiones que se una locura no sigue buena una acción como esta tomemos otra taza de café pues tenía que ser un éxito tres dos a uno seguro

Voz 13 07:33 a mí

Voz 14 07:52 da la ganar

Voz 6 08:01 pero musicalmente todavía tengo mis dudas en historias curiosas hoy te vea te lleva arriba te veo bien por lo menos desde antiguo lo que estoy trayendo uno bueno tan

Voz 1775 08:10 en otra historia curiosa mira Tatum O'Neal cantaba esta canción en la película Paper Moon luna de papel una película ambientada en esos años por la que se llevó el Oscar a la mejor actriz de reparto es la persona más joven que ha ganado un Oscar tenía sólo diez añitos vamos con la siguiente que bueno tiene historieta curiosa tienen también buena música

Voz 5 09:02 una taza de café que yo no soy mucho de que ya Alsa eso es que lo has probado poco el le claro

Voz 15 09:12 un

Voz 1775 09:17 bueno en realidad es un poquito más es que no aquí a un Bob Marley que es el que está cantando no se había acercado al movimiento hasta Fary mirando conexión con Etiopía que al vamos a principio ahí estoy inspirado un guión destacando hay muy liado pero ya se le veía ese área reggae que iba a tomar un poco más tarde no lo curioso a la historieta es que la familia de Bob Marley en concreto uno de sus hijos tienen una marca de café que además le se no podía ser de otro otro nombre café que cultivan allí en Jamaica

Voz 6 09:43 oye allí en Jamaica sin cultivar y bueno

Voz 1775 09:46 camiseta que elijan de supongo que una cosa no quita la otra se podrá continuar un poquito de todo no dicen que el café que hace esta marca es un café así orgánico no con muy saludables en química y mira por la defensa de los cultivos sanos va la siguiente

Voz 17 10:06 en

Voz 18 10:29 no eh

Voz 17 10:53 no ligando

Voz 5 10:55 sí esta es una clara la Cancelo arrimar ingresa una canción que

Voz 1775 10:59 hay que estar que la famosa compañía a la que acusa de estar ahí con pinchada no con Monsanto

Voz 6 11:04 Santo de esa polémica multinacional dedicada a los productos químicos destinados al uso en agricultura y que según

Voz 1775 11:11 Yao pues tenía un pacto secreto con estar va por eso nada de cafeterías de bueno dice que por eso denunció una ley que habían estado de Vermont que exigía etiquetar los productos derivados de transgénicos de ahí salió esta canción del Jean todo un alegato a favor de que dicen en la canción que los agricultores Estados Unidos puedan cultivar lo que quieran sin presión de multinacionales químicas Ny ni la presión de políticos fascistas

Voz 18 11:35 frío

Voz 5 11:55 hace nada más que también tiene percha con la actualidad

Voz 19 12:02 abrió removió sino fuera por Juan Valdés nos haríamos de tomar café dentro de carne

Voz 1775 12:28 no pongas y sacará primero es son los enemigos el grupo de Josele Santiago amigo del programa no

Voz 6 12:32 exacto yo me voy de paseo con él pero amigo del programa de los proponentes ajenos

Voz 5 12:36 ya lo contaremos alguna vez lo que vale la canción

Voz 1775 12:39 Juan Valdés un clásico de su banda de los enemigos aunque esto lo lo compuso y lo cantaba Artemio digo que tiene conexión con la actualidad porque hace sólo un par de semanas murió Carlos Sánchez Jaramillo que no sabrás quién es pero te cuento yo que es el actor colombiano que durante casi cuarenta años hacía del mítico Juan Valdez en los anuncios da vamos a marcar

Voz 5 12:57 la vida e incluso

Voz 19 13:02 mira yo hablo claro Piera se vio lo que hace