La H es muda. Las huelgas no

Voz 0444 00:26 esa es un poco débil y huele a El Fary para recibirte Cristina Pardo cómo estás qué tal buenos días ayer déjame que te diga antes de nada que me parece que tienes mucha suerte de poder hacer estas entrevistas no quiero dejar pasar la oportunidad de decir que estuve ayer entrevistando Arguiñano y me pareció un sí

Voz 0444 00:48 esa me pareció me me vamos no me impresionan muchísimo yo no le conocía la mercancía de vista y tal pero me pareció la leche que se merece todo lo que tiene

Voz 3 00:58 hablase de política con él los sí sí de todos y sí sí sí

Voz 0444 01:00 a cocinar mientras hablábamos ahora sí sí me pareció no sé pocas veces me he cruzado con personas que a estas alturas después de en fin bueno los políticos pues claro ya cualquier cosa te parece bien pero

Voz 3 01:13 estábamos hablando precisamente a la gente que está de vuelta a lo mejor es uno de ellos pues sí sí sí sí que me recomiendas que lo trae un día esta ocasión absoluta del absolutamente Hoyo hoy en tu Diccionario de conceptos políticos hablamos de huelga

Voz 0444 01:23 eso sí todo con motivo de la huelga de taxis esta semana en Barcelona y en Madrid en protesta por los coches con licencia obedece en Cataluña ya han vuelto al trabajo en Madrid coincidiendo con la celebración de Fitur pues aún siguen parados

Voz 5 01:35 alguien tiene alguna duda de que vamos a presionar a quien sea necesario para solucionar bañezanos inaugura Fitur sino Jairo son mañana o una llamada de la Comunidad de Madrid encima gente antes de las diez de la mañana a Fitur

Voz 0444 01:57 bueno lo que vamos a contar hoy es cómo reaccionan los políticos ante huelgas de todo tipo y condición

Voz 3 02:03 hombre por ejemplo que el ministro de Fomento ha hecho alguno

Voz 0444 02:05 no dice José Luis Ábalos que es competencia a las comunidades autónomas y que él no puede intervenir porque no es un tema que afecta a toda España y claro el Gandía

Voz 6 02:13 ocho de todo que no nos hagamos trampas yo me encontré un problema lo tanto yo no es que me quiten ninguna patata caliente ya sé que les encanta algunos ese argumento sobre todo para aquellos que no quieren asumir la patata caliente

Voz 0676 02:25 es curioso no me la pase que yo no la quiero que es tanto como asume

Voz 3 02:29 la capacidad de este sistema de Avalos porque le ha salido un poco cuando estando madrileños así que el Gobierno central no va a hacerlo

Voz 0444 02:35 no es un problema que nadie se anima a afrontar realmente de hecho el propio Ábalos en la anterior huelga el taxi Se refería supongo que a todos incluido él mismo cuando decía esto

Voz 6 02:44 el problema es que aquí todo ha sido sabes es porque debido habido tanta apelación al Ministerio de Fomento porque nadie ha querido

Voz 3 02:54 sumir al que me está recordando a Rato no puede ser que no se puede decir que hay algún patrón general entre los políticos a la hora de reaccionar ante una huelga

Voz 0444 03:03 pues sí por ejemplo nunca hay motivos para ninguna huelga los convocantes siempre están equivocados lo permite la ley pero paradójicamente los legisladores lo ven mal primer caso José Blanco cuando era ministro de Fomento ante una huelga de controladores aéreos

Voz 0444 03:25 otro ejemplo Rafael Catalá cuando era secretario de Estado de Infraestructuras prácticamente mofándose del seguimiento de la huelga en Renfe

Voz 7 03:33 que yo siempre digo da misma bromas y los sindicatos gen que hay noventa por ciento que en orden los datos y les quitamos el día de salario al noventa por ciento de la plantilla seguramente no va a ser así dos que están en servicios mínimos están trabajando otra

Voz 8 03:46 Cristina Cifuentes cuando era presidenta de Madrid con la huelga de mujeres estaré trabajando todavía más sale una huelga japonés

Voz 0444 03:54 San más políticos que no están para huelgas Ada Colau y eso es algo que ya viene de la movilización social sí sí pero así reaccionó ante la huelga de los trabajadores de Metro en Barcelona

Voz 9 04:08 los entendemos que es absolutamente legítimo no que los trabajadores recurran al derecho a huelga y eso lo vamos a cuestionar nunca pero nos parece eso sí que en este caso es desproporcionado es desproporcionado estado

Voz 0444 04:19 pues de acuerdo pero pero luego están las huelgas generales

Voz 3 04:22 hay algún presidente de la democracia salvado de una

Voz 0444 04:25 no bueno de momento Pedro Sánchez la primera que hubo en este tiempo pero es la primera y gorda que hubo en España en la época democrática fue en mil novecientos ochenta y ocho con Felipe González Felipe

Voz 10 04:38 cada mano tras se engaña pero es la nota no me Tito Javi me has parado

Voz 0444 04:51 el bien se consiguió algo con aquella huelga general si Felipe González retiró su reforma laboral también hubo paros con Aznar que reaccionó con firmeza valga la redundancia

Voz 11 05:03 es evidente que hubo una convocatoria que no tuvo un seguimiento generalizado yo creo que eso es tan evidente que no necesita mayor explicación simplemente que creo que se equivocan quienes no consiguen en las urnas en unas cosas de obtienen conseguir en la calle

Voz 0444 05:18 pero sí muy equivocados y los convocantes no estarían cuando terminó cayendo el ministro de Trabajo Isère renegociar con tan Zapatero fue también por la reforma laboral también ni por la reforma de las pensiones insurrección hay que decir que fue casi aznarí Ana

Voz 12 05:35 el Gobierno va a mantener por supuesto lo que ha sido la reforma mucho más una vez que está aprobada

Voz 0444 05:42 el Parlamento bueno aquí sí que apenas cambió nada él luego está la huelga con Rajoy

Voz 3 05:48 se consiguió algo con aquello fuese mucho porque sí

Voz 0444 05:50 el asnos pisaban los talones y además según Rajoy es que no había otro remedio

Voz 1487 05:54 yo soy consciente de que estamos tomando decisiones que no le gustan a mucha gente es muy duro tomar estas decisiones Si muchas de ellas tampoco le gustan a los propios responsables ministeriales au propio consejo que las tiene que tomar no has tenido que subir impuestos hemos tenido que reducir gastos pero lo hacemos porque hay que hacerlo estómago

Voz 0444 06:17 esta reflexión es marianas y ahora voy con la conclusión a la que llegado después de la sección de Hoyo al menos una de ellas pues que los políticos sean del partido que sean coinciden en el argumento para disuadir a los huelguistas ve que la sociedad no ve a los huelguistas con buenos ojos da igual que el paro sea entre los pilotos los estibadores todos da igual cual se clausura del caro la historia suele ser la misma España se hunde

Voz 13 06:53 que luego no es justicia

Voz 14 06:56 cabe que un contribuyan

Voz 15 07:00 a las dificultades que ya tiene el sector aéreo con la repercusión que tiene además sobre uno de nuestros motores económicos que es

Voz 17 07:16 no cabe duda que daña a los derechos de los ciudadanos

Voz 2 07:20 el límite

Voz 18 07:22 G de de la compañía hay más

Voz 19 07:25 en España la imagen de servicios públicos en España Italia también la cuenta de resultados porque legendaria unos menores ingresos

Voz 0676 07:32 de que se está haciendo un daño muy importante

Voz 18 07:35 mía

Voz 21 07:59 y por lo tanto yo lo que pido una vez más a las partes es que haya entendimiento porque está en juego no solamente intereses legítimos lógicamente de los trabajadores de la empresa es sino que es están en juego los intereses de todos los españoles de de la economía

Voz 22 08:24 muchos ingresos importantes para todos

Voz 3 08:36 no tenemos aquí además a un experto en huelgas porque francés soy uno de los últimos días de los taxistas que paso que se han cortado carreteras y calles habido operaciones de marcha lenta superación Caracol en Fráncfort eh te lo hacía por la como la carcelaria de Yunquera es tú lo tienes para guardias han quemado neumáticos mobiliario urbano pues tú chalecos amarillos que bienvenidos a Francia es la huelga más francesa que que ya están consiguiendo cosas de me te puedes inspirar lo es un poco a lo mejor no oye gracias por venir a todo es matiz detalla que gana fuentes Hans Günter Kellner Diego Carcedo días ha marchado creo que a la comisaría directamente Cristina Pardo Íñigo olvídate que hacemos prensa