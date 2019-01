El rescate de Julen y el infoentretenimiento

Voz 1 00:00 Con

Voz 3 00:24 los Kings of missing excavación seca hoy sólo eh

Voz 0874 01:27 por nuestros corresponsales au ex corresponsales bueno no sé si uno deja de serlo alguna vez no ahora se lo preguntamos alguno que ya no lo es Ana Fuentes trabajo para la Cadena SER en China y en Nueva York caras redactora jefe de la revista económica de córner coquerías Íñigo Domínguez fue corresponsal en Roma durante quince años para grupo Vocento bien que les gustaría seguir allí ahora escribe para el país la prensa para decidir lo pones cara de que no te gustaría escribir eso si dichas y te te hace llorar no me Mathieu detalla que informa desde nuestro país para el diario Le Figaro Oprah Radio France y para otros medios franceses si para un español que es este programa como estas Marín cuentos de Hans Günter Kellner ex corresponsal en España de la radio pública alemana Deutschland Funk saluda desde Radio Barcelona estás buenos días bueno es estás allí ya para cubrir el juicio

Voz 4 02:16 para cubrir el juicio para preparar un reparto

Voz 0754 02:18 es que si un poco más largo

Voz 4 02:21 decía sobre el juicio que hay metemos cuando arranque el juicio

Voz 0874 02:24 me me encanta pensar que la radio pública alemana hace este tipo de cobertura no solamente para cuyo juicio sino que te envía incluso parte semanas antes no lo que está previsto para el cinco de febrero para que vaya un poco explicando a tus oyentes que es lo que se va a juzgar

Voz 4 02:37 claro hombre el el el

Voz 0754 02:40 la información hay que trabajarla ahí hay que tener hay quien sea los hablar con los interlocutores que es que están aquí también ha hablado ya con algunos cuidadores el Madrid y lo seguiré haciendo Il y luego hay que elaborar las informaciones Un media guardaré Rayo en un guión puede ser no sé hace SFOR yo si eso hay que hacerlo bien yéndose días de trabajo tanto que hay que hacer

Voz 0874 03:04 lo bien si te tumba de Matías entrevistado a Oriol Junqueras en la cárcel aunque creo que no no puedes contar nada de la entrevista porque la publicaremos en Le Figaro dentro de unos días

Voz 5 03:14 el lunes y yo fui hace hace unos días pues la cárcel de de bidones

Voz 0874 03:19 el primero esto costó mucho conseguirla entrevista tuviste

Voz 5 03:22 de muchos problemas y bueno estaban de acuerdo en el partido Esquerra que se me lo me lo ofrecieron pero bueno tardó bastante en el plasmarse y luego pues el último momento buscamos la fecha que que podía funcionar para para ni para ellos porque no sabíamos hasta el último momento en en qué fecha se le iba va a transferir debieron Elsa a Madrid para el juicio en el Tribunal Supremo no entonces hubiera un poco de duras ahí pero pero bueno no lo lo que pudieron hacer dará estas circunstancias vino lo facilitaron luego bueno es un tipo de entrevistas yo nunca ya entra una cárcel

Voz 6 04:02 por ello ha salido muy bien como que por lo menos ha salido

Voz 7 04:06 estos estallidos sí bueno es muy

Voz 5 04:08 se puede entrevistar a la antigua porque no te dejan llegar con una grabadora en suelo tomar notas si tomar nota así en algún momento no se podían ni apuntar cosas ahora sí que se puede con un bolígrafo entonces tienes que volver a aprender a escribir muy rápido

Voz 7 04:26 así no yo a mí me sorprendió verlo

Voz 5 04:28 yo era escocés fuerte psicológicamente capaz de de bromear sobre su situación de de contarnos los códigos de la cárcel cómo se saludas y pueden estampado contra la mano contra el cristal que te separa de visitantes es una forma de con ese el puño es una forma de expresar respeto el corazón es un respeto que se del corazón es lo que no explico que acaba de explicar

Voz 0874 04:57 un compañero de cárcel bueno tenías mucha gente con el con su aliento en tu cogote para decir de alguna manera había abogados o a alguien vigilando la entrevista

Voz 5 05:08 tenía en el cogote no tenía responsable de prensa de Esquerra que bueno que Mittal a apuntar el también no que lo has y cuestiones organizativas tenía a la a la directora del de otro periódico cometerán yo intervine hasta para eh

Voz 7 05:30 al final como pues se retrasó la encuentro

Voz 5 05:34 pues hicimos entrevista entre los dos haciendo preguntas crudos y bueno fue fue interesante yo además era la primera vez que que entrevistadas Junqueras no sólo lo he visto que establecen la

Voz 7 05:47 el aliado muy afable los sí sí sí sí lo es Si

Voz 5 05:51 lo que más que convencer a veces intentas seducir osea quiere decir que que hace un poco de provocación hacía un poco de humor a esa compañera con su periódico dice que nunca lo lo malo no es pues una línea lo que no es muy su pensamiento hablamos de un poco de filosofía un poco de de la menor ya sabemos que el el unionismo esa no sé si me propuso eh matrimonio textos textos más cerca igual sí pero prefiere un periodista textos para el periódico pero no de política me dijo sino siquiera es de filosofía de Historia de física cuántica pero bueno no sé si ir que tiene el titular ya escogido no para bueno tengo varios un periódico en general no bueno o propongo que los titulares no propongo ninguno no pero bueno hay cosas sobre el juicio en cosas sobre qué tiene que hacer ahora cosas sobre sobre su indulto se puede decir os ahí ha dicho que no que no quería que no quería ir indulto no puede y no puede estrenó CIBIR un indulto sino lo Pires tú y yo le pregunté pero no era la pregunta es puede ser un desagradable pero digo aparte de los factores políticos y demás pues hay un factor humano uno uno un año y pico pues si tuviera posibilidad de volver a ver a vivir con su pareja y sus hijos igual puede pesar eso no su respuesta fue lo que más necesitan mis hijos es vivir en una democracia que funcione la respuesta nunca deja de ser política ajustada un poco al al guión

Voz 4 07:37 habla sin Hans

Voz 0754 07:39 es es que preguntamos mucho por el por el indulto y es cierto también a mí me lo dicen familiares aquí el os anticipa es mucho es decir unos preguntado por el indulto eso significa que va a haber una condena ICIT cierto que en realidad no estamos anticipando mucho yo lo veo ahora después de mes conversaciones bastante más ruidoso que realmente vamos a tener esa condena tan duro con renunciara por ejemplo pero también contra los temas acusados que que antes porque los argumentos jurídicos para para una condena deben ser sólidas no pueden salir de las emociones y lo veo dudoso francamente y hay muy pocos juristas solventes que ha

Voz 4 08:24 hoy a la tesis acusación

Voz 0874 08:26 hablado con la mujer de Cuixart también no pero sí así es

Voz 0754 08:29 sí también con la mujer de Hussain en realidad con ella hablé quería hablar más sobre las connotaciones personales claro en Finca esa prisión preventiva tan prolongada que es bueno que son muchos lo que pasa es que ella lo bueno los las la la gente en la prisión y también los familiares bien también eso más por una lucha de la democracia no solamente en Catalunya o el derecho de decidiese no o a referéndum sino un un problema para la democracia es decir Si si las manifestaciones el movimiento independentista se va a considerar que se ha cometido hay delito de rebelión entonces el derecho de manifestación en general en España puede puede está puesto en dura y gestión y es un riesgo y ese sí es un riesgo que también vio el tribunal alemán por la situación alemana tribunal alemán en el caso de la expedición de Le Mond y o no

Voz 4 09:28 se extralimitó por alto tradición

Voz 0754 09:31 por este tema porque decían que si esto consideramos alta tradición entonces muchas manifestaciones pueden tener una consideración jurídica

Voz 0874 09:38 eh cuidado con eso no se oye comentabas antes de lo el trabajo que lleva a hacer un reportaje radiofónico no digamos por supuesto los folios de guión en las horas de estar en la calle así que me gustaría que hubiéramos aunque sea solamente momento de de nuestra profesión no lo vamos a hacer que te también un poquito más después con nuestro invitado pero como acto de reflexión no ha pasado lo que ha pasado con este pequeño chaval Get cuyo cadáver se ha recuperado esta madrugada en yo personalmente creo que la cobertura ha sido detestable y que a muchos nos avergüenza compartir profesión con gente a la que hemos visto en pantalla informando sobre nada y creando protagonistas completamente inservibles esto lo hablábamos en el equipo en los últimos días lamentablemente la noticia no sea sobrecogió de esta mañana como te sobrecoge sobre todo no si si si eres padre y si te puedes imaginar lo que ha pasado pero no deja de ser una tragedia personal que muchos han querido convertir en una tragedia nacional incorporando elementos que en realidad yo creo que son artimañas no como por ejemplo pues ponerle nombre propio echaba no cuando cuando un chaval era hijos solamente de sus padres leer nuestro compañero Daniel Sousa se acercó a un bar que es un poco el foco de información más fiable que hay en este país para preguntar a la gente que estaba en ese barco en una televisión encendida con la cobertura de de de este rescate a ver qué les parecía lo que estaban viendo esto no contaban

Voz 8 11:04 coge colección el Con exporta

Voz 9 11:09 bueno es que da mucha pena al niño después

Voz 10 11:12 están intentando faltaban unos metros para llegar al niño hoy

Voz 4 11:18 bueno no

Voz 11 11:20 pero quienes conocen y yo sí tenían que hacer una perforación en un sitio donde el terreno posiblemente ese taller así

Voz 12 11:34 son pues Nuria macho

Voz 9 11:37 ya lo mira tío

Voz 12 11:40 con la por lo que decir audio siete años no

Voz 9 11:49 con tantas gusta muchísima gente que se dedica al peligro serio al otro no entro a valorar la sala pues algo más tardan en encontrarlos

Voz 13 12:06 más boom mediático tienen con lo cual más dinero sale ganando a las a las cadenas les interesa

Voz 14 12:13 sí estará dejando de lado estamos como la historia que el bienestar del niño el morbo voy a París también en el que las situaciones malas y las situaciones en las que la gente no pasa nada

Voz 13 12:29 queremos saberlo todo pero sobre todo todo lo malo no todo lo que hubiera más periodistas buenos habría menos

Voz 4 12:40 vale pero repito lo grabamos ayer

Voz 0874 12:45 la verdad es que llama mucho la atención todo lo que ha pasado yo sé porque me lo han contado que hay radios televisiones que habían dado a sus redactores la orden de tener siempre presente un plano de lo que estaba pasando en ese lugar un plano fijo de una grúa a pesar de que no estaba pasando nada pero como esto vendía mucho y el minuto a minuto revelaba que la audiencia subía esta mañana de Máximo Pradera me recordaba una película de Billy Wilder naval en ese os acordáis de dinero bueno minero un arqueólogo creo que era atrapado en una mina y un periodista se confabulado con el sheriff para que se extienda mucho ser rescate y así poder venderlo mejor en su periódico al final el pobre hombre muere el periodista era Kirk Douglas decía esto

Voz 15 13:28 no conozco los periódicos de arriba abajo se describirlos editar los imprimirlos embalar los éxitos a Nadia Orsay tratar todo tipo de noticias y si no las hay salgo a la calle y le muerda a un perro

Voz 0132 13:39 pues ahí estamos no es que al final los sucesos ese es el género que más conecta con los sentimental no entonces al final hay una responsabilidad de los editores puedes elegir entre tratar un suceso o explotaron suceso no aquí pues se ha mezclado hay gente que dice que he hecho periodismo pero esto es info o entretenimiento no tiene nada que ver con el periodismo es que yo me niego a hablar de El periodismo como como la cobertura que se ha hecho de de este tema no

Voz 0874 14:08 no no lo sé en el fondo somos todos lo mismo no todos hemos ido nunca no

Voz 0132 14:13 la facultad y nos han enseñado el momento pero no todo vale todos somos ciudadanos sino todo el mundo se conduce de la misma manera hay editores que al ver que subían las audiencias han explotado esa veta y bueno pues

Voz 16 14:25 hace diez años

Voz 0132 14:27 cerró CNN Plus sí pusieron Gran Hermano esos un criterio un consejo de administración y es un mal que claro es decir cuando cierra

Voz 0874 14:35 corresponsalías para ahorrar gastos estás en realidad comunicando a tus espectadores que la información internacional es irrelevante cuando los empresarios de la comunicación tomando esas decisiones hay unas consecuencias de cara a la opinión pública porque como periodistas tenemos una responsabilidad en ese sentido no los Hans Mathieu sí desde un punto de vista poquito más periférico tiene una opinión sobre esto sí

Voz 5 14:57 eso no es su sucesor si se tratará como tal pues anunciaría salía alguna noticia cuando sabemos que se ha caído un niño en un pozo haría otra noticia cuando se sabe que han encontrado al niño muerto en el pozo no lo demás es una enorme tentación la ex jefes de medios que en Irán las audiencias porque es una se puede ver como una historia perfecta una historia cinematográfica el peligro está ahí es decir quién es el uno de los años con lo que es humanamente imposible no empatizar China es que contratiempos es claro si te olvidas de que hay pues hay sencillamente una familia sufriendo esto lo imposible pues caes acentuación tracción porque sabemos que ayer en en en en Lucía y hago que es un periódico que no es español había una noticia que no hice yo porque era para la UE hicimos muy poco lució

Voz 7 15:54 de de la misma que había en los periódicos españoles de de

Voz 5 15:57 los equipos de rescate se a a ochenta y cinco centímetros fue la noticia más vista del día en un periódico francés si no tienes otro criterio que la audiencia la licitaciones es enorme no es periodismo estoy de acuerdo con eso

Voz 17 16:08 eso te has recordáis que en los años cuarenta en Estados Unidos un caso igual que este que es el un poco el el paradigma de de suceso me acuerdo nombre el niño pero Funcas muy famoso que todo el mundo siguen por la radio entonces no he dicho yo creo que es estudian la facultad no como como ejemplo de de seguimiento mediático es decir esas historias por desgracia es siguen ocurriendo siempre tendrán ese interés y los medios yo creo que será muy difícil que se resista tratar de esa manera el debate es cuando pones la atención en algo donde la pones y cuánto tiempo no porque eso es lo que cambia todo es decir es es está claro que hay un interés hay un un una emoción muy fuerte no que es la que sentimos todos y sobre todo la emoción de de que todos deseamos que que se ha salvado y que no nos emociona también ves todo todo ese esfuerzo que se hace sobrehumano para salvar a alguien

Voz 0874 17:03 no pero en estos días de esta semana perdona que te interrumpa yo creo que solamente escuché ayer casualmente Manuel Jabois con con Aimar en mencionar el elefante en la habitación dirá la práctica seguridad que indica el sentido común de que el chaval había fallecido en la caída no entonces o obviar el sentido común y hacernos creer bueno hacer creer a la gente que consume este tipo de cobertura que estábamos rescatando a un niño estaba vivo pues a mí ya me parece una aberración periodística

Voz 17 17:32 que es la que la creación de de la dramatización de un de una de una realidad no pero obtuvo eliges cualquier dramatizadas porque puedes dramatizar también la historia de un niño que aparece muerto en una playa inmigrante cuánto tiempo la dramatización de no entonces hay muchas varas de medir está tenía unos componentes han sido un éxito informativo entre Se puede decir así cínicamente pero se podría elegir poner la atención con las mismo despliegue de medios en otras cosas que nunca se ponen

Voz 4 18:01 no

Voz 5 18:02 tratando a la audiencia como tontos es lo que tu dices tú El Mundo estuvo todo el mundo normalmente constituido sabe que se ha muerto en su caída o no han existido a doce trece ellas de de ayuno y no poder beber bueno pues algunos antes para no desesperar a la niña tampoco tampoco

Voz 6 18:26 bueno ese componente de esperar Girona hablar cada uno siga ganando de esta forma

Voz 5 18:31 gérmenes estacionario yo puedo entender que la gente

Voz 4 18:33 es racional pero la gente lo saludaremos

Voz 5 18:38 es que haya corremos el peligro también de entrar

Voz 0754 18:41 en especulaciones nosotros el propio cree que justo eso es lo contrario información es decir había también esas tías mucha especulación sospechas detalles sobre la Familia sobretodo también los los foto fotoperiodismo eres es decir las enormes y objetivos a distancia en los objetivos que se tenían que haber es que se tienen que había utilizado para sacar esas fotografías que hemos visto eso está completa

Voz 4 19:07 fuera de lugar pero también

Voz 0754 19:10 lo que tenemos que pensar hasta qué punto Nosotros alimentamos eso es decir los formatos de Info Chain entre es decidir de utilizar la información como entretenimiento la supuesta información están esos espacios están proliferando por toros por todas las televisiones sobre todo lo ir las a las Ali muchas veces también nosotros ayudamos a a disfrazar al este de de de serios

Voz 0874 19:35 es decir de Asturias

Voz 0754 19:38 cada uno yo me niego a ir acudiera a estos espacios porque me parece que son espacios que hacen en alemán lo llamamos pues que es un tipo de de periodismo que no me gusta

Voz 0874 19:49 hay que preguntarse por qué los políticos por ejemplo

Voz 0754 19:51 muchas veces ya no quieren salir en informativos y prefieren saliera en en el a más no y hemos creado un monstruo que ahora se ha salido de las misiones no pero yo creo que como periodistas nuestra obligación de por lo menos ese es el concepto yo tengo es dar lo había decía a los oyentes espectadores elementos para la reflexión sí sí reflexionaba también lo que falta en España también lo que hacemos en este momento es la crítica de los propios medios de comunicación eso se practica muy poco en España quizás para para no porque no a Pepe porque está mal visto criticar al compañero pero eso hace falta también en los medios de comunicación espacios para reflexionar

Voz 0874 20:26 pero lo más triste es que además hoy seguro que algunas de esas medidas tendrán todavía el descaro de hablar de esto quiere decir que mal cubierto esto pero sé que lo has hecho tú es ante esa traición a la audiencia por cierto el gran carnaval de Billy Wilder mil novecientos cincuenta y uno era una de las películas favoritas de Carlos Llamas

Voz 0988 20:42 en cómo estás Diego

Voz 0874 20:46 estabas escuchando todo lo que les compartiendo todo

Voz 0988 20:50 lo que decís por supuesto muy dispuesto a esperar mi rechazo a esa cobertura que se ha hecho en función del morbo no de ningún otro interés informativo que yo creo que no así hay que darla pero que bueno habrá sido un éxito importante para sumar espectadores que habrá conseguido extraordinarios que habrá sido un éxito importante para las empresas pero yo creo que esto ha sido un desastre para la profesión periodística y a mí me parece también que hay un tercer culpable del cuando nos olvidamos muchas veces porque parece que es que es la sociedad que se Praga todo esto impasible mente no relaciona ahí aguanta IB a llorar de este asunto me me peluda que tenemos una sociedad tampoco selectiva a la hora de escuchar ahora de ver a la hora de leer yo creo que leer menos porque no incluye tanto en este en este fallo pero bueno a mi me parece que que debía ser mucho más exigente con nosotros mismos con nuestro trabajo

Voz 0874 21:58 se mire sabes que te voy a contar una cosa digo a mí hace hace muchos años un un directivo de la televisión me dijo una vez una cosa que me parecía una aberración y un insulto pero ahora entiendo porque lo dijo él dijo que entre determinados ejecutivos en España existe la creencia de que tienes que hacer televisión para una señora andaluza de cincuenta y cinco años con bajo nivel educativo así triunfará en televisión en hay con con todas las connotaciones sociológicamente aborrecible es que esa frase conlleva no pero claro esto es televisión para tontos hay que decirlo se

Voz 0988 22:34 entonces además recurriendo a estimular los sentimientos que obviamente despertaba este suceso informando de la nada a mí me asombraba Un Pere diario entre diarios que empezaban con El niño lo que conmueve como muchísimo a mí me ha conmovido muchísimo esta historia pronto conectan con este éxito donde estaban haciendo una excavación y cinco minutos después sabiendo que no ha pasado nada porque dicen que tardaron dos días en resolverse el asunto vuelve a conectar para que haga un compañero diciendo que no pasó nada todavía determinar el programa vuelven a conectar mira mientras en el mundo ya en España están ocurriendo muchas cosas importantes que merece la pena de las cuales informe que yo creo que la sociedad debería estar muy interesada en conocer esas historias y que bueno esto ha desviado la atención de muchísimas cosas y lo Casio así pues con un espectáculo lamentable de funcionamiento del periodismo

Voz 5 23:31 suponer que los medios tenemos todos aunque sean ellos privados o públicos una función de servicio público entonces yo creo que hay una pregunta que es muy fácil que es para qué sirve qué utilidad tiene el ciudadano se iba a decir información de esa cobertura

Voz 17 23:47 en suceso todo además es que todo el tiempo que digas a eso no lo estás dedicando a otras cosas

Voz 0988 23:52 las globalmente mientras hablan de Venezuela ni hablar de la crisis de Podemos aquí ya hablas en fin de la escuela que están pasando en España en la economía en Europa en el mundo no hablas de los disparos que dotarán porque realmente también lo decía Javier antes no pues bueno la siempre ha optado por reducir el número de corresponsales corros bueno pues reducir la calidad de enorme porque eso reduces la Gastro que se puede hacer una volea información luego recurren a esto que tiene dos ventajas entre comillas una que consigue mucha audiencia y esto parece que aquí en España pues es lo más importante y otra que es audiencia muy va a hacer este tipo de programación claro cubrir estos minutos que cubre

Voz 0132 24:36 pero no no no no tienen todos una función de servicio público aunque filosóficamente a nosotros nos parezca lo más coherente sólo los medios públicos tienen esa función una empresa privada desgraciadamente lo que está es Se debe a sus accionistas ya sus resultados quizás ahí hay un punto de reflexión pero pero

Voz 0754 24:55 pero pero la libertad de prensa nous la libertad Tel accionistas

Voz 0132 24:58 no por supuesto sí sí bueno es que yo comparta ese postulado pero es que empresarialmente esto hay que aclararlo porque claro no podemos pensar que todo el mundo tiene el mismo interés no

Voz 0874 25:07 pues Diego tú estás por aquí pero otra cosa bien distinta te metido en este fregado

Voz 0988 25:11 no no estoy encantado está ahí

Voz 4 25:13 Diego Carcedo eso mismo pero estoy encantado de este estilo es decir ahí sí que estarán

Voz 0874 25:17 dice la verdad se al miedo es el es el el libro que acaba de publicar yo es que te estoy viendo en la portada yo esté esto ahora mismo pero ahora mismo cuántos años más joven del cuarenta y tantos años ha al miedo de ser periodista que hacerlo mal o al miedo de que te cuando algo distinto en Vietnam

Voz 0988 25:39 miedos son muy variados los dos por supuesto uno de esos es uno de ellos es eso hacerlo mal hacer es ridículo o en fin en hacer lo que está haciendo ahora con el caso que estábamos comentando Starr ah pues confundiendo a tus lectores espectadores nuestros oyentes estar haciendo cumpliendo mal esa función que tiene de informar de las lo que ocurre que es importante informar con con rigor con arreglo siempre a la verdad a lo que digan las empresas ya sé que las empresas mandan y que tienen todo esto pero bueno yo ahí sí que discrepo un poco que bueno las unos medios que son públicos que tienen que aplicar esa obligación multiplica pero todos los nuestra condición de periodista la tenemos yo creo que la mayor parte por fortuna de los profesionales lo intenta aunque no trabajen para un medio público pero hay muchos miedos en este caso pues bueno quizás lo más viendo esa portada se piensa automáticamente en el periodismo que el miedo que se pasa pues en los lugares donde la violencia en las guerras los conflictos armados cuando hay tiros con bombas cuando te apuntan con una pistola pero hay otros muchos miedos yo he procurado el libro que cuento veinte historias veinte episodios en diferentes momentos de los años las décadas pasadas he procurado encontrado un nexo de unión de todos ellos porque son muy diferentes en su contenido que ha sido el miedo el miedo que pasado yo creo que casos de miedo extremo pero bueno miedo creo que todo por lo menos que soy millón a lo mejor es verdad es que

Voz 5 27:26 pasó pasado muchas veces en la primeros días

Voz 4 27:29 no me tienen aquí haciendo el ridículo y meter la pata de La Roja no te creas

Voz 17 27:36 ya que el miedo a que te echen no

Voz 4 27:37 es decir es que está muy presente aunque esté es a fin de mes para pagar oye pero tiene miedo

Voz 0874 27:44 eh tú ha sido corresponsal durante tanto tiempo hace hace décadas que estamos hablando hoy mayormente de Periodismo nuestra obligación como periodistas al menos así lo entiendo yo de abrir un poco el foco en lugar de usar el objetivo es como estábamos comentando ahora no había el foco de la reflexión el foco de la información tenía que ser la bomba ser corresponsal en una época en la que la gente se entera más de las cosas porque tú las contabas

Voz 0988 28:08 bueno eran otros tiempos en las contabas como podías porque había muchísimos medios

Voz 4 28:13 pero me contaban desde Nueva York es que no habían pasado las cosas

Voz 0988 28:17 eh

Voz 4 28:18 en el proceso algo de eso ocurrió con lo ocurrido

Voz 0988 28:20 lo cual tenías una especie de responsabilidad en ese momento ahora hay otra ahora sabes que ya todo el mundo la noticia la conoce tienes que contarla de otra manera otra forma y ampliarla contextualizar la mucho mejor osea que yo no digo que el periodismo de entonces que ha bastante diferente al actual pero sí creo que el periodismo a ello fuese mejor que no bueno era lo que se podía periodismo de ahora yo creo que es más exigente debe ser más exigente aquí antes que dedicamos cierto tipo de ellos mismo que yo no lo llamaría ni siquiera periodismo pero que tenemos que hacer y hacemos buenos aquí presente Si ese es un periodismo serio que tiene que situar la noticias en su contexto y hacerlas eso sí es verdad que es a mí es muy importante atractivas para sobre todo en los medios audiovisuales atractiva para los espectadores porque no ya que son muy fría yo en un momento determinado estaba en Lisboa me indican que me trasladan a Bruselas de bueno estaba dispuesto siempre a todo esto

Voz 4 29:30 la alegría alegría alegría si me llama un corresponsal en Bruselas

Voz 0988 29:34 me he enterado es para que comenzaba estupendo menos

Voz 4 29:37 dice Pray puedes evitarlo evitarlo porque si te vas a morir grabaciones del Rialto Blas cebollas y esto no hay quién lo aguante pero bueno quizás como las cebollas poeta diciendo gracia contamos Jaric quedado depende debe como lo

Voz 0874 29:59 antes no hay hay un lugar que echas de menos más que otro alguno

Voz 4 30:04 me gustaría volver en particular yo me pase la vida no

Voz 0988 30:07 da vueltas por el mundo estado muchos sitios hay otro me ha gustado más otros menos nada nada no bueno que te lo hombre lo de yo estuve años Portugal que me encanta y que voy mucho Nueva York que me encantó voy menos pero también voy a ir el resto del mundo pues hay mucho entre lo que todos los pies tenía algo avería

Voz 0874 30:28 la la la pregunta complicada de la mañana ahora que estás de vuelta en además en todo el sentido de la palabra el peor jefe que has tenido o el que te he dicho la barbaridad más insoportable

Voz 5 30:43 tuve demasiada mala suerte

Voz 0988 30:45 no tuve demasiado mala suerte con los directores pero hubo de todo obviamente ahora mismo de pregunta cuál es el que más pues yo qué sé tú era una situación muy bien dentro de Televisión Española porque hemos pasé la mayor parte del tiempo fuera luego volví ya de director ya era yo que ponía las broncas pero cuando cuando hice la entrevista a Idi Amín Dadá armado que le ha conseguido llegar a Uganda de haber entrevistado esta bestia parda todo esto leí cuando ya estábamos evitando la en la moviola hay aquello era pues un espectáculo voy a toda la gente a ver aquello que que contábamos ya a escuchar a que decía este hombre tal llama al director de informativos que prefiere obviar su nombre y me llamo entraron el despacho yo que lo con él porque entonces hablar como director de Informativos en Televisión Española como casi como con con Dios y entró en el espacio según a puerta

Voz 18 31:44 hay que hacer gusté a Nueva Caledonia como de a usted no se que no hay un Uganda Uganda Iker quiere manda usted ahogando ayer yo miro de quiénes

Voz 0988 31:56 quién da más bien es verdad que haya habido con trampas y en Televisión Española lo sabían todas las trampas no sabía ni muchísimo menos las trampas que yo y osado para entrar en Lugano han prescrito

Voz 4 32:07 los contar ahora

Voz 0988 32:10 es muy largo pero es muy largo todo lo que utilizar trucos que todos hemos utilizado eso que vamos a hacer

Voz 4 32:17 con este que reconozcan

Voz 0988 32:20 la muchísimo y a lo mejorase imagina menos a tenemos un pasaporte que no ponen siquiera de vale vale para todas partes entonces te ya su pasaporte que ponía válido para todo el mundo menos Albania no sé que eso es que cuando te ponía cincuenta países a los que no podías ir donde entonces cruzar las fronteras haya menos primero menos comunicaciones ya cualquier país debía el tercer el mundo algún problema pues era un problema de entrada no había avisado de los vuelos todo eran problemas que tenías que ir solventando como podías ir en muchos casos recurriendo a trucos a esos gorros yo la verdad es que claro lo cuadro cobrar pues te lo horroriza lo que has hecho ya me estoy acordando de bueno en caso que no debería contar vistieron Lecompte nunca nunca

Voz 4 33:08 ya aquí estamos llegando donde a mí me estamos llegando

Voz 0988 33:10 bueno pues aquí me veo no ella quiere hacer un reportaje Bolivia uno de los múltiplos PER de Estado que hubo Bolivia en una época determinada bueno sacamos de la Bari la brasileña ir a era la época de los secuestros aéreos que había cuando empezaron los registros aeropuerto esto había que hacer un viaje muy justito muy pocos bueno sería que ir a Sao Paulo ahí esperar unas horas coger el único avión a Bolivia está Bolivia grandes uno al altiplano no entran bueno tardaba pues las veinticuatro horas entonces hubo que improvisar el viaje a corriendo yo iba para puerto y empiezo a darme cuenta darme cuenta que había tráfico que no llegaba al avión que no llegaba que no llegaba a los cámaras habían ido pero llegaba al avión y entonces no tuvo otra ocurrencia y me avergüenzo de haberlo hecho y pido perdón madre a un teléfono llamar el aeropuerto bueno como hay disfrace la voz tenemos pues

Voz 4 34:14 es una bomba Angela Merkel Diego Carcedo por favor estoy seguro que ha prescrito no pero que haya prescrito funciones sino porque llegamos al aeropuerto del mira llegó usted

Voz 0988 34:29 todos pasajes pero hay un esta

Voz 4 34:32 haciendo un registro en el avión y lo que es esto dio Dios pre llamar yo veía más reordenación para que sirvan para que viene los registros de Adif

Voz 5 34:43 sí sí

Voz 4 34:43 a mi madre veía en fin de estas

Voz 0988 34:47 pues hombre otras mejoras inofensivas para llegar a Uganda para llegar a mí para poder aquello fue muy complicado es muy largo unos cuantos días el problema que tenía yo vamos que era uno de ellos es que Televisión Española que va todo era previsible miraban en él se medirán española no sabía casi nada yo fui el fólico diciendo que había conseguido un billete para molesto un visado para ello anda luego resulta sorpresa es que jugando a los españoles excepcionalmente y por razones desconocidas y más pues no precisamos visado con lo cual cuando llegué a Bruselas claro me dicen que ya lo puerto yo que no sé que hay al final comprueban que estaba provisto por Uganda que estaba cerrado a todo el mundo

Voz 4 35:33 para España no es que éramos un buen aperitivo para ella me he ido había así

Voz 0988 35:36 lo que decía poco tiempo había estado el Papa entonces la Iglesia católica que es muy poderosa en casi todas las partes de manera especial había levantado lo los visados para que fuesen peregrinos españoles los esto jugando oye

Voz 4 35:51 yo voy a poner el el director y formativos

Voz 0874 35:54 la Martínez no como era en el este

Voz 0988 35:57 no era claro ha muerto no no no por favor

Voz 4 36:01 Diego Carcedo ha sido yo osea que él elija

Voz 0988 36:05 sí bueno y también me me hicieron problemas con un conocidísima reportero mucho más conocido que yo he pues éste me metió a mí un problema importantísimos director de informativos porque bueno hizo un reportaje para Informe Semanal sobre el consumo de drogas en Madrid y en los dos o tres o cuatro meses pues el Tribunal de Cuentas las inspecciones que a día periódicamente y descubre una factura una certificación de gasto de diez mil pesetas de compra de heroína para eso hace

Voz 4 36:38 uno de sus

Voz 0988 36:41 Televisión Española y además tan tonto de poner que había que era compra de heroína yo hablé

Voz 4 36:49 verdad que yo cuento la verdad sí hombre

Voz 19 36:51 buenos días

Voz 4 36:54 bueno no hubo que bueno el mil historias para que yo no pasase de ahí que te voy a pedir porque tenemos la santa

Voz 0874 36:59 eh acabamos antes de que termine la mañana

Voz 4 37:02 sí bueno quizás optan por lo menos el libro se llama decía que para la gente sobrevivir al miedo

Voz 0874 37:09 publicado por Península y con Diego Carcedo que ha sido siempre muy generoso con nosotros es Benidorm siempre te hemos llamado y te seguimos queriendo mucho digo así que aquí estamos aquí está tu silla como te digo siempre encantado

Voz 4 37:20 hacemos no os vayáis que ahora viene Cristina