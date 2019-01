De Maduro a maduritos

Voz 1 00:00 no no no no no

a vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 0874 00:52 así que quien quiere que gobierne el PP tiene que votar al PP política para tontos es

Voz 3 00:56 manual no entiendes vota al PP claro

Voz 0874 01:00 están Llum Barrera está Jorge Ponce está Pedro Aznar estáis todos bien buenos días ayer es increíble claro la gente no lo sabe pero vosotros habéis nacido en el arroyo y ahora sois todos grandes estrellas correcto tanto que los invitados unos a otros a Boston

Voz 1704 01:14 pero no es nada bueno alguno sea todos no nos invitan a mí tampoco por Valencia y tampoco me han invitado asistencia y luego se queda para tomar algo porque no pero a ahí queda ahí te dejan viéndole tú sola y te dejan con un plantón tú sola os vais seis

Voz 0874 01:36 María Pedro en la televisión valenciana ha estado Llum por seguir en el programa de la televisión mallorquina que también sale por televisión española ahora no sé qué

Voz 1704 01:44 bueno sí constaba que que es el resumen

Voz 3 01:52 es que volvía del Pino Washington y nos ha hecho a todos estrella es el rey Midas de los medios

Voz 1704 01:57 escucha si yo fuera una estrella es que me acabo de pasar una cosa viniendo para acá si yo fuera una estrella no hubiera pasado la vida tendrá que venía a Metro esto no lo hace las estrellas no es muy porque si no se puede evitar la Carmena de la comedia tío me una señora me has torno daban aclara cara pero te lo juro se ha dicho perdón Jorge estaba al habito pegadito pero la señora estaba mirando en perpendicular a mi cara cuando le ha venido el estornudo se ha girado hacia Micah estornudar dado he dicho que mejor cara la de este plan que ahora que tanto se ha visto que tú lo puedes aguantar ha dicho pues se acabó la salud para este muchacho no existe la señora de estallido Leo

Voz 0874 02:35 de todas maneras de la fama yo cito mucho una frase que tú dijiste pero recuerdo cuando estabas en una alfombra roja yo y visto en fotografía decir quién es ese señor

Voz 1704 02:43 antes Hardy no es nadie dijo no es nadie nadie lo peor que se puede decir que la vida se ha cuidado es alguien y mañana pueden ser nadie esto es así de dura es nuestro nuevo Rajoy no

Voz 0874 02:55 el nuevo a Aznar Riviera es el acerca bastante en estilismo yo creo que temen en ideas por ejemplo en esto de aquí alguien copia a alguien eh es que ves a Sánchez y cada vez se quiere parecer más a Podemos

Voz 1704 03:08 está casado y está todo el día mirando a Vox pero no es verdad porque nadie se quiere parecer a Rivera siempre es difícil boxes que es la marca muy blanca del PP mira más Black man

Voz 0874 03:21 enseguida escuchamos más perlas que os han dejado los políticos durante esta semana antes sabéis que me gusta saber cómo ha ido a vosotros os ha intentado imitar sea ha visitado vosotros estáis más tranquilos ahora que Ana Botella no va tener que responder por esos cargos de fincas de bien

Voz 1704 03:35 pobre pero no no tiene nada que lo hizo no tiene que respeto por porque no la ven capacitada no pues no no lo han dicho tú ahí tranquila R que era en inglés igual cuando hablaba Aznar

Voz 0874 03:46 en el congreso del PP Ana Botella lloraba signos en los pilares vicios la foto que sigue

Voz 1704 03:51 tan enamorada como el primer día porque lo veía decía José Bono que nunca dije es una

Voz 0874 03:55 cosa que me emociono yo estudiaría me enseñó una foto de la hija de Aznar con el marido con Alejandro visto la foto

Voz 1704 04:00 no no le he visto que está mayor la niña ya ya crecido ya baja

Voz 3 04:07 sí como yo por eso los dos aquí al bigote ya niveles

Voz 0874 04:10 me habría gustado que es lo que me interesa ese sobre todo lo que me interesa saber de vosotros es no sé si es fin de semana como este en el que estamos no hay menos coches circulando por Gran Vía hombre vosotros también vais colaboración a colaboración euro a euro por eso es muy de taxis es más de metro bueno yo yo es

Voz 1704 04:28 si el TAS y yo soy autónomo les entiendo mucho pero claro no me lo explico admitir entonces yo siga estoy mucho taxi

Voz 3 04:36 dime la verdad

Voz 0874 04:39 yo apuesto por ello siempre que puedo pero

Voz 3 04:41 ahora mismo viendo un señor que me lleva en coche me puede pegar fuego por cualquier cosa

Voz 1704 04:45 claro que te pregunten adónde lo llevo I got donde tú quieras comer nadie más que decir

Voz 0874 04:54 antes era que te pusiera al Fary nazis

Voz 1704 04:56 pero tiene Losantos pero no es un poco es uno de verdad hablando se dio que asumamos toda la sociedad que cuando hay una huelga de taxi va a ser violenta ya lo sabe se es decir si el personal sanitario se pone en huelga no nadie va a sale caro pero sí

Voz 3 05:11 es lo que me planteo es que de autónoma autónomo claro competencia tenemos todos pero a mí no se me ocurre pegarle fuego porque hacer una serie en la que yo he dicho castigo

Voz 1704 05:19 han cogido no depende de la calidad y el te han animado al igual déjalo déjalo tiene que haber trabajo para todos pero

Voz 0874 05:23 es que habrá que es como hay una huelga de merecerían pidiendo que se cierre Amazon no

Voz 1704 05:30 claro claro está no es yo me planteo con todo esto de la huelga de taxis lo notará la Cope en el próximo GM matizó más feos más tontos merecemos menos que los de Barcelona

Voz 0874 05:42 lo que pasa es que los taxistas de Madrid tienen Ángel Garrido e menos importantes que el Ayuntamiento como

Voz 4 05:47 mirad tenemos un borrador al que ya estamos de acuerdo los conceptos que ahora también yo creo tenemos que pedir alas al resto de citas y responsabilidad para saber ceder el concepto de taxi

Voz 1704 05:57 el concepto culpa Carmena eh alucinado no espera espera

Voz 0177 06:01 Dexia mascado de patata caliente escucha yo malos utiliza las competencias para ocultar su incompetencia que es lo que hasta el momento sí que tiene acreditado incompetencia absoluta y es en este caso sí que trata de pasar la patata caliente a los demás

Voz 1704 06:14 me quedé imaginada Garrido en la Gran Vía como las películas imbécil siga ese taxi siga SV me encanta imaginarme esa escena

Voz 0874 06:20 por alusiones Ábalos escuchar porque si alguien tenía dudas de que este conflictos en Madrid aquí en el tono se ve que esto está pasando en Madrid

Voz 0015 06:28 quién no nos hagamos trampas yo me encontré un problema lo tanto yo no es que me quiten ninguna patata caliente ya sé que les encanta algunos ese argumento sobre todo para aquellos que no quieren asumir la patata caliente es curioso no no me la pase que yo no la quiero es que es tanto como asumir una incapacidad propia pero

Voz 1704 06:45 vaya voz de doblador que pone la voz a a De Niro no me acuerdo es Samuel Jackson sí sí pues sí el de aboga hacía este gestito así con la cabeza de de la dejándola como parte de una pipa Ábalos índole es la biblia muchacho estoy aquí si a alguien tienes

Voz 0874 07:03 que darse prisa en resolver este conflicto sobre todo porque la mitad de este tipo de este equipo en este programa tiene que madrugar mucho tiene que venir en taxi y hay algunos que ya están llegando tarde y además porque si no lo es taxistas van a sacar la artillería pesada

Voz 5 07:15 me ha acompañado Barcelona ha estado tras haber pasado la noche nosotros hemos aparcado el pasado frío bailaba la lo van a lo que toco toda vamos

Voz 6 07:27 se está está

Voz 1704 07:31 estuvo bien me de Izquierda perdón pero que entreguen ya las armas la ligera para que se callen eh heces por favor es que yo estoy muy a tope con el taxi peluca mi Fay afina más queda

Voz 3 07:42 no hay sobre la casa de papel poniendo de moda el Bella Ciao

Voz 1704 08:04 no has Arturo ya sabemos que al PP le nombras Venezuela y les sale

Voz 0257 08:07 que sale hoy por tanto insisto el Partido Popular exige al Gobierno que reconozca ya al presidente de la Asamblea Nacional venezolana Juan Caballero como el presidente legítimo de Venezuela

Voz 1704 08:19 se en el Mario Bros cuándo pillaba es una estrellita una moneda que sonaba un aviso cuando ves esos Venezuela para

Voz 0874 08:28 lo he casado habla como si estuviera escuchando y trama actuará en función de lo que él dice no hay un líder que no se deja amedrentar tan fácilmente es un hombre que aguanta lo que le echen sin cambiar el rictus es un nombre que te paraliza con la mirada yo ya dije que una y no más en este estudio es Pedro Sánchez no

Voz 7 08:45 tenemos todos de guapos saliendo de repetir lo mismo francamente ya está dicho lo dijimos ayer no consideramos al régimen legítimo porque eso legitimidad procede de unas elecciones que no reconocemos

Voz 1704 09:00 claro que tiembla no lo no

Voz 0257 09:02 Nuestro desde guapos a quién se referiría a todos

Voz 1704 09:05 hay que este hombre claro ha habido alguna vez un encuentro Ángels Barceló Borrell muy bonita también ese es el final del estoy Fighter de Mister Bean eh

Voz 0874 09:20 bueno pues Borrell junto con Quique Peinado tiene el mérito de haber sido mencionado por Nicolás Maduro

Voz 1623 09:26 como derrotamos José María España a José María Aznar por redes camino narra no nos cargamos chantajes de nadie ni del Gobierno español José María Aznar Mido Josep Borrell que si ellos quieren elecciones que dan elecciones de España

Voz 0874 09:43 sí hombre que sí que hubiera porque luego te dice algo así como Pedro Sánchez no ha ganado ninguna Boom

Voz 1704 09:47 si me permite al día a día de todo José María Aznar cambiándose el el no bueno pues mañana nunca

Voz 0874 09:55 no pueden aparte de Borrell hay otros dos aspectos en este tema que te llevan un poco la sangre uno que los venezolanos tienen que soportar a dos presidentes a la vez Vania

Voz 1704 10:03 en España esto nos pasa en la Comunidad Valenciana también bueno también es verdad que me vaya si ganara

Voz 0874 10:10 el PP en las próximas elecciones tendríamos a casado y al otro tema

Voz 8 10:14 tenemos un gran líder sin tutelas ni

Voz 1704 10:18 sí

Voz 8 10:19 un líder común castillo cuidado con

Voz 1704 10:23 se en las próximas elecciones porque van a ser dos por el precio de uno Elipa porque como un castillo de protección oficial que ha vendido a mi mujer a fondo buitre venga porque hemos pasado Maduro ha madurado pero tutelas ni tu tía esto ya sí pero te has reído leído alguna de la situación de Venezuela es basura

Voz 0874 10:43 te más terrible no sólo por la violencia que se está viviendo en las calles sino porque eso es dos presidentes que tienen son maduro arquitecto

Voz 0257 10:48 pues conocemos yo ya hacia el futuro y vuelve Ivi que todo sale bien de rojo

Voz 0874 10:56 al quién y los que le apoyan como el presidente de Paraguay conocen Venezuela

Voz 9 11:01 señor Juan eh eh

Voz 1704 11:05 es verdad que vamos a llamarle señora te nosotros íbamos segundo aspecto que hiela la sangre el adiós de Madrid

Voz 0684 11:18 nos gobierna un partido que ha asesorado en la represión del turismo que ha asesorado la miseria de lo que pasa en Venezuela y por eso nuestro candidato al Ayuntamiento será el alcalde que acabe con Podemos y todos los amigos de Maduro en mal

Voz 10 11:34 si alguien se tire Palmira no sería Pérez

Voz 1704 11:37 eso es

Voz 10 11:40 pero es que no no pega ese nombre no José

Voz 1704 11:42 Eloy Martínez Almeida escéptico como bajó en España

Voz 0874 11:48 José Luis Martínez aquella pusimos cara a la semana pasada va acabar con Podemos con China con Irán con quién se pone es el equipo de investiga en de este programa indagado en las razones por las que Casado de repente se muestra tan bélico tan implacable tan duro demasiado la respuesta en la convención del PP del fin de semana pasado vamos a quitar la música para que podamos apreciarlo en toda su magnitud no sé si estoy preparado para esto e este es el ahí sí ya a esta hora de la madrugada para muchos de levantar

Voz 1704 12:14 sí nos hemos caído ya que esto hay gente la convención del PP que no pasa por casa Éste es el arma

Voz 0874 12:19 a secreta que enciende los ánimos de Partido Popular

Voz 1704 12:30 Areces montado en la gaviota el nuevo del Partido Popular se doblegó ganas de invadir Polonia a un barco vigilando que no lleguen inmigrantes eh oye tú digas tú ganas de invadir Polonia porque hay gente conocí a Cataluña como Polonia es verdad digas esto porque digo una cosa sí si fuera por el himno en el PP se merece que le dos mejores himno I será por dinero es algo así como si esto lo ha hecho John Williams con menos rincones esa retirado Juan Williams esta ética de fondo en arriba

Voz 1189 13:10 a cada voto menos para el PP ha sido un paso más para los enemigos de la nación y todos lo sabemos cuáles son esos enemigos rehén de batasunos independentistas y vendiendo España por un plato de lentejas

Voz 1704 13:24 madre mía mostrar las lentejas que has como presidenta mostraron los pezones de Maruenda mismo escuchando toda la clave la compasión en este nuevo Partido Popular

Voz 1189 13:37 Izquierda que lo sé porque yo no propongo Spacey socialismo pero no quiero un país con socialismo obligatorio pero sí que al menos sea voluntaria creo que lo quiero no le voy a votar pero ahora mismo creo que nacieron

Voz 1704 13:51 yo también yo también quiero invitarle a comer es el Freddie Munir la derecha Dios te vienes arriba y ves que lo hemos escuchado todo

Voz 1189 13:58 y para forjar esa mayoría tenemos que recordar que nosotros no estamos aquí para hacer Moneo a nadie ni para hacer listas de buenos y de malos estudiamos ningún tarro de las esencias política lo ve ni redactar los estatutos de limpieza de sangre

Voz 1704 14:14 he ido poco menos se aquí ya guionista arriba las esencias están para disimular que hacen exactamente eso no vamos a cambiar de tema

Voz 0257 14:23 mira una más primer digamos gobernado yo te aunque lo hemos hecho sea a nivel nacional municipal o autonómico hemos transformado para bien la vida y el día a día de los españoles ratos de las cárceles que ahora tienen mucha más con la sí la verdad es una es que no puedo parar una más menos lo ha socavado antes ahora desde hace ya unos meses a mí nadie me pregunta por la corrupción el partido

Voz 10 14:47 no hay que llevarse aburrimiento ya

Voz 1704 14:54 o sea no perritos

Voz 11 14:57 coña tiene el don

Voz 0874 15:03 que nadie sabe lo que va a hacer quizá tiene el don ese porque no saben y no que va

Voz 1704 15:06 no no eh

Voz 0874 15:09 aunque dirigiendo es precisamente el ejemplo de ideas direcciones claras por ejemplo esta semana salió a la luz un artículo que lo nueva consejera andaluza de Igualdad escribió hace cinco años sino el que mostraba su entre comillas amor por la Semana Santa con frases como éstas son desfiles de la vanidad y rancio populismo cultural rescatar las de la Historia medieval como espectáculo incluso tenebroso el año con una exitosa puesta en escena turística hay una penosa demostración de la necesidad que tiene la gente de pan y circo mantenían detenimiento de la plebe devotos que confunden la religión con el protagonismo

Voz 1704 15:39 yo no estoy hablando de la Semana Santa de un mitin de decenas

Voz 0874 15:41 buenos porque hasta aquí absurdo

Voz 1704 15:45 pero los cofrades y doble moral y de ser grandes hombres

Voz 0874 15:47 inflados de autoestima piadosos a punto de reventar especialistas en maquillar sus sombras tras una máscara o un capirote Chuck y ahora es concederle Rubén andaluz claro ayudan mucho problema para rellenar despachos añadieron

Voz 1704 15:59 claro claro lo ha dejado la universidad ha hecho mayor tú

Voz 0874 16:02 necesita a alguien que conozca alguien que quiera ser consejero de algo

Voz 3 16:04 lo que sí es Rocío Ruiz como malagueño debería revelar si se santa a hombre lleva otros no

Voz 0874 16:12 sólo ahora ha cambiado

Voz 1704 16:14 tiene bastante claro eran otros tiempos cuando decía esto

Voz 0874 16:17 ahora dice otra cosa todo el mundo pasa por etapas

Voz 1704 16:19 a una crisis existencial incluso crisis de creo que todos tenemos derecho evolucionar precioso tíos llegaron cargo decir que ha que ha visto la luz porque tengo que antes es que era sin querer me falta decir mira aquí me sentó mal Milan Felipe González le ha faltado decir claro sí mira esto ha sido una transición de muchas

Voz 0874 16:40 muchos claro y muchas sombras no de ciertos qué tal una transición después de tantos años no digamos que no había un método para hacerla no los satélites estaban demasiado acostumbrados y los nuevos pueblos acostumbraban a ser lo que ahora son entonces incluso ha pasado cosas como ésta

Voz 12 16:53 juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros

Voz 10 17:08 ella que se ha visto desde los otros no se ríen pero ya piensa en la selección es decir mal

Voz 1704 17:19 hola buenas no se ha proclamado presidente acogimos como ídolo de milagro dos tardes otro que ha evolucionado con o sin crisis de fe

Voz 14 17:27 pero podría dejar Podemos aunque quisiera porque no es

Voz 1704 17:30 doy porque lo llevo tatuado en la piel esto lo que dijo Villoro sea Destiny's Child si cuando cuando se juega a aceptar Juan ya fue ella sola ganar dinero escucha iba a cantar e hiriendo de los de Qin Shi errejones como la como la tipa que eso fue del La Oreja de Van Gogh sí pero es obvio que no sé si me hablas

Voz 0874 17:49 pero esta nueva relación no comenzó con buen pie tal y como contó Carmena en nota hacer

Voz 15 17:53 va a dar un poco de risa pero yo es que llevaba la bandeja con las empanadillas no se me cayera torció el pie desgraciadamente llevaba una bota muy rígida el dichoso tobillos defendió fue ese día hasta ese momento nunca habíamos hablado de nada más

Voz 1704 18:08 además de tobillos llamarle Pablo Iglesias con mal pie la verdad pero pero de todas formas cómo no te vas a ir con esta señora comenta no te vas a sí

Voz 16 18:17 eh

Voz 0874 18:25 Errejón no es el único que se ha ido también de las filas de Podemos salía ayer Ramón Espinar que dimitió de todos sus cargos has enfadado en esta ocasión no fue Echenique sino Monedero otros que han salido voluntariamente pero del PP son la durante quince días candidata a presidir Cantabria que sus Beitia

Voz 17 18:40 creo que que se debe de tratar

Voz 18 18:43 por un igual no a un animal cierta maltratadas pretende que tratar a una mujer a un

Voz 0874 18:49 hombre lo lo peor esto es una risa pero no que parece como que va a dar

Voz 1704 18:52 sí se puede decir esta barbaridad

Voz 0874 18:53 va más allá de la barbaridad en sí que también lo ves no el ex presidente balear José Ramón Bauzá tú lo conoces muy bien

Voz 1704 18:59 pero a todas las galas que se han hecho en mayor peso entonces

Voz 0874 19:02 todas que trabajo mucho no a casi ninguna pero sí sí sí imitada estabas hay tres personas con la que conoce todo el mundo quiere tomar un café que son Bauzá Nadal Julian

Voz 1704 19:13 sí por ese orden además con Mata también que es más difícil Tomás nunca lo bueno que hay que cambiarlo

Voz 0874 19:22 José Ramón Bauzá al que algunos de sus compañeros como Toni Fuster les sitúan ya en otras formaciones

Voz 0267 19:27 nos tienen acostumbrados a la gente del partido que es a hacer todo lo contrario de lo que dice por lo tanto no me extrañaría verlo

Voz 1704 19:36 fíjate que yo creo que ya están bueno yo creo que ya han desayunado juntos un par de días

Voz 0874 19:42 cuando pueden parecer decisiones improvisadas pero no Errejón Espinar Beitia Bauzá lo han dicho precisamente en estos meses que según un informe de ten Josema Yuste Colts la gente se lanza buscar nuevos empleos más que nunca en este momento

Voz 1704 19:56 es la única persona del mundo que pronuncia bien yo no sé cuál es más difícil Linkedin de toda la vida pero Raúl Suárez

Voz 0874 20:03 cómo se pronuncia buenos días

Voz 0267 20:05 bueno como como cada uno quiera ahora País Vasco eso lo hace a su manera justa y Linked In en qué bien

Voz 19 20:12 y entonces sí es Jobs les obstáculos aquí sin obstáculos

Voz 0874 20:17 hay por por por que en enero y febrero es a la búsqueda de empleo en vuestra plataforma Raúl

Voz 0267 20:21 bueno es verdad hasta un sesenta y cinco por ciento más en enero yo creo que tiene mucho que ver con eso de los propósitos del año nuevo yo creo que estas alturas ya alguno ya ha incumplido la mayoría de cumplirlos pero es verdad que el número de búsquedas el tráfico generan en la red buscando oportunidades profesionales poseen encontrando más información en en nuestra resolución

Voz 0874 20:43 como los gimnasios entonces no pasa un poco lo mismo según los resultados del informe la gente no suele arriesgarse con nuevos empleos intentan buscar un poco más de lo mismo no

Voz 0267 20:55 bueno lo que hemos detectado en el informe es que hay falta de confianza practicante el cuarenta por ciento en España e curiosamente no busca nuevas oportunidades profesionales precisamente por esto porque no confía en sus posibilidades tiene cierto miedo a salir de esa zona de confort para estos algo que que se repite mucho en en el informe

Voz 1704 21:13 también te digo que en estos últimos años la situación no ha no ha alentado a que tengo confianza en general en que te vas a comer

Voz 0874 21:20 claro

Voz 1704 21:21 hay una cosa que me gusta mucho que es cuando la gente valida

Voz 19 21:23 tus aptitudes eso bueno vosotros hace tiempo que no usáis esto porque nuestra vida es exitosa pero

Voz 1704 21:29 sí pero la peña te valida tus actitudes y a mí de repente me han validado Photoshop edición de vídeo y no lo hecho pues venga pero claro de repente hay gente que piensa que puedo ser bueno en esta la es todo el rato Linkedin pero no entiendo que están diciendo que no sé es que no es que no se en Sicilia eso

Voz 0874 21:48 es una cabeza de caballo intercambio

Voz 1704 21:50 toca porque eres tú Raúl quién me manda a las invitaciones a Linkedin

Voz 0267 21:53 debo ser yo debo ser yo aseguró ya es muy sencillo es de hecho un lugar no de no necesariamente uno estaba porque iba a cambiar de empleo de trabajo eso es una de las cosas raras multiplex casas que pasan cuando uno está Linkedin y lo hace no pero es el lugar perfecto para encontrar gente con la que puedes trabajar entre con la que has trabajado en encontrar información útil aprender es es mucho más de hecho que contra trabajo finalmente es una consecuencia de todo eso al final cuando uno ha elaborado bien ese perfil

Voz 20 22:23 may compartir información y aprende y avanza

Voz 0267 22:25 es cuando antes pues pueden surgir oportunidades pero estamos hablando

Voz 1704 22:28 se puede encontrar hasta el amor el hombre claro toda red social eh

Voz 3 22:33 igual igual no sé igual me da de alta en la manera de llegar a directores de ahí yo que sea Rodrigo solo voy entera está muy de moda no pues me doy de alta lo mismo de amistad

Voz 1704 22:44 no puede ser oye Raúl tú estás bien en tu trabajo al mismo

Voz 0267 22:48 sí yo estoy encantado el Le diré Elvira

Voz 1704 22:51 dos del negocio delinquen si quiere buscar Curro lo buscan

Voz 21 22:55 luego está el intenso vale vale a verle buscarme diles buscarla de vale vale ya ha avisado

Voz 0874 23:01 dejar una sesión de boxeo para buscar trabajo como se piensa mola

Voz 0267 23:05 si esto esto pues la semana pasada efectivamente coincidiendo con ese Blue Monday verdad ese ese día triste del año segundos nos decían que iniciamos una de boxeo en un paralelismo de hoy hasta que lucharon no hasta que trabajar los turismos con algunos medios de prensa de con algunos influencias trabajando precisamente en esta idea a veces el cambio de trabajo exige desde el punto de vista personal prepararse entrenar aprender avanzar no comentamos algunas de las cosas que uno puede entrar en la plataforma ha fue un evento bastante chulo oí creo que da una idea el efectivamente de dejan solos a la gente no no llama a tu puerta porque así yo estas cosas son una consecuencia de lo que uno trabaja precisamente no pero de

Voz 1704 23:42 Paul ha dicho influencer no puede ser la gente que está más alejado de trabajar presentaba

Voz 21 23:49 pues está muy bien desde luego

Voz 22 23:52 por Suárez director de negocio de Linked In Linked

Voz 1704 23:56 en la tierra búscame búscame Raúl véngame otros hombres que un vehículo lo que tenemos mucho por delante

Voz 23 24:23 a vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 24 24:35 ves

Voz 1704 24:39 Llum Barrera como Jorge Ponce y con Pedro Aznar

Voz 25 24:41 eh

Voz 0874 24:42 hace mucho tiempo perfecto que no recibimos público hicimos un ciclo de Bellas Artes somos en un par de semanas antes además hay unos invitados muy especiales también creo que James Brown su hacer en directo así que si alguien quiere escribir y venir hacemos hueco la verdad es que tenemos una lista de espera inmensa pero nunca se sabe

Voz 1704 24:57 a favor todos los que vengan que me estornudo en la cara de siempre no notar sobornos tengamos de flores

Voz 0874 25:03 Paqui Ramos

Voz 1704 25:04 el correo arroba Cadena

Voz 0874 25:06 a ser punto com vamos ese nombre de Llum Barrera pues voy a poner una música Petrarca paracetamol banda sonora de una película qué película Federico era crítico

Voz 11 25:34 allí

Voz 1704 25:35 te ayuda

Voz 16 25:39 Alberto me puse las me puse el el mono de escribir un un Score de servicios seis horas Alberto el primer corte de la película que hubieran seis horas Riley Scott le encargó se pone

Voz 10 25:53 también

Voz 1704 25:56 yo lo hayamos Richi por la carretera llaman Rich el tipo buena o como tiene dinero rueda rabiar

Voz 16 26:02 entonces en el montador montó seis horas de seis horas y entonces Alberto vio esto es normal cualquier compositor dijo yo no sólo con los tiempos del cine seguro que lo puede hacer pero pero en honesta con este calendario no podía si los cantaores también os paséis

Voz 1704 26:19 no éramos es claro la gente

Voz 0874 26:23 piensa en la música de la película igual piensa pues en la canción de los créditos son la sintonía de luego recuerda así tareas pero son horas y horas en las horas que poner unos compases

Voz 15 26:32 debajo de una declaración de amor porque nuestra notaria de Vauxhall habla sin nada por debajo de la batalla

Voz 1704 26:38 tú eres el que le tiene que decir al espectador como se tiene que sentir básica bueno si suena un poco manipulador pero pues eso es importante y se sería da más importancia a la música sí yo creo que ese reto

Voz 16 26:49 es más la importancia que tiene también justo como tú decías el peligro que tiene porque si les dices todo el tiempo al espectador como se tiene que sentir claro

Voz 22 26:57 pero vamos ya Ardila le dices cosas me dices

Voz 16 27:01 sino Ri Ri hombre yo soy muy atrevido no en este caso una sinceramente yo aquí realmente éste lo ocupe mi lugar quiera ayudar a toda costa Alberto pero sí que entre el músico y el director y con todos mis directores hay un diálogo y esos parte interesante de este tramo

Voz 0874 27:17 claro tiene que haberlo alguno será más sensible a la música otro

Voz 16 27:20 sí algunos más inseguro e incluso disemine tú dime dónde crees y otro viene con una idea muy muy de

Voz 1704 27:26 todo eso te iba a preguntar cuando el director no tiene formación musical que supongo que será muchas veces es llega ahí te pide aquí quiero la Macarena Chan chan y que lo juega en general es general tienen pudor por suerte que deja el total de todas María te hubiesen cuando ocurre

Voz 16 27:44 en lo de la música su correlato maneras

Voz 27 27:48 mi trabajo es que ellos me digan

Voz 16 27:51 qué es lo que quiere sentir o que podemos contar con la música si estamos contando a la emoción el o que se quieren o el o el nervio del porque se quieren pero él tiene dudas todo eso es todo eso y entonces mi trabajo es traducir eso a dos a terminar trato de que el diálogo sea narrativo no no música estamos hablando con Federico sí que es

Voz 0874 28:15 el autor de músicas de películas y series de televisión has trabajado para la BBC para películas españolas también muy conocidas Vives a medio camino entre Los Ángeles y Madrid me decías tenéis los músicos tendencia a estoy pensando en el del PP Avenue

Voz 1704 28:33 claro

Voz 0874 28:33 ah aquí tiene es una batalla que sea la batalla más épica de la Historia ahí es una pequeña batalla

Voz 16 28:40 es nuestro trabajo los directores me dicen por favor no había dinero para figurantes son veinte contando las

Voz 10 28:48 voy no voy a competir

Voz 1704 28:51 sólo quiero parecer se entonces claro

Voz 16 28:55 ahora os y demás y bueno es cierto

Voz 1704 28:58 suena suena como hay más gente en el coro que la batalla no es bueno vais a músicos dichas B es es

Voz 16 29:04 en las grabaciones bueno con la con la televisión Televisión lo con la orquesta que grabamos creábamos muchos proyectos de repente en el escenario estaba el orquesta gran como noventa y el otro setenta más villanos tenéis y me decían vergüenza tienes más gente tú

Voz 1704 29:17 ves contratarla hecho acabarla yo de la música visto manos a todos estos como cosas es lo es que aprovechamos fíjate que a mí una

Voz 3 29:27 el director como piropo me dijo Si te das cuenta en tus escenas no hace falta que metamos musica yo hasta ese momento jamás me había planteado que en otras escenas había

Voz 1704 29:37 a si directora Federico García

Voz 3 29:41 ponente es verdad que ese rellena mucho y con con música a veces se rellena lo digo así absolutamente no no no en realidad

Voz 16 29:49 piropo eh para mí hubiese es la discusión con el director ese esa es yo creo que no no hace falta aquí y Hardy a veces a raíz de cierta inseguridad o si quiere seguridad los directores pobres ven una escena setecientas veces en el en el AVE no cuando lo están montando entonces un momento donde perdieron la capacidad de sorpresa y acción entonces de repente escuchan una un acorde más midió cree que hay algo que escena

Voz 1704 30:18 una cosa está muy bien lo que pasa es que a ti ya te aburre porque

Voz 16 30:22 por

Voz 1704 30:23 hola has visto quieres contarnos alguna cosa porque en este programa suena música de fondo todo el rato

Voz 10 30:29 que no invitamos

Voz 1704 30:31 están interesante música yo creo que el mensaje está aquí pues otros tenéis supongo que rico no eres veto todavía no bueno en eso de rico

Voz 0874 30:43 tenéis dificultades de presupuesto quiero decirte te viene de repente director disgusto me va a dar como mucho para música de cámara porque más

Voz 16 30:49 tengo dificultades el presupuesto en el noventa y cinco por ciento de las escuelas porque primero porque como tú sabes es industria complicada porque aún hasta el mis películas en los Angeles lo que quiere el director siempre es muy ambicioso entonces siempre hay que tratar de exprimir esos presupuestos videojuegos

Voz 1704 31:09 porque últimamente hay mucha a la banda sonora de videojuegos está cada día y compositor es muy importante que dejando

Voz 16 31:16 he tenido todavía la oportunidad de estoy justamente conversando con la gente en Inglaterra por eso porque me parece interesante por el presupuesto por el tiempo porque de repente clara una película una serie es una dentro de una semana quiero esto o dentro de un mes y medio quiere una hora y media el videojuego

Voz 1704 31:34 hasta el año produciendo entonces

Voz 16 31:36 extraordinariamente se nota que la música del Te3 estuvieron tiempo

Voz 1704 31:39 a su reflexión sobre esto

Voz 0874 31:43 si tienes una larguísima carrera eres profesor superior de música titulado en el Observatori de Buenos Aires he dado clases y recibido clases en múltiples sitios pero ahora cualquiera con un iPhone puedo decir que es compositor de bandas sonoras

Voz 16 31:56 verdad periodista también

Voz 1704 31:59 porque ahí está llena de periodistas

Voz 10 32:03 ah vale muchas gracias música Federico decir gracias por venir

Voz 28 32:17 todo todo no

Voz 10 32:22 viene un programa musical

Voz 0874 32:24 porque ahora después de Federico viene una voz que te escucha sumamente particular siento que sea una voz en inglés ya me lo vas reprocha a mucha gente como siempre

Voz 1704 32:34 Juan Cruz estamos hablando

Voz 10 32:38 escuchen atentamente

Voz 0874 43:28 qué bueno que Asquerino adecuado Paco López también a la guitarra conciertos ahí quedan ya vosotros también Llum Barrera Jorge Ponce Pedro Aznar hasta luego chicos