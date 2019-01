Si los billetes hablaran

no no cuentan

Voz 1235

01:18

uno de los grandes momentos de la semana llega cuando David Broncano pregunta a sus invitados en la resistencia cuánto dinero tienen en el banco produce ternura ver cómo a veces dan rodeos para no responder supongo que en casa estamos todos británico lo mismo dilo ya joder no es fácil hablar de dinero ojalá pudiese hablar él personalmente sería hermoso escuchar la vida de un billete de boca del propio billete no se me ocurre existencia más turbadora emocionante y quizá divertida ni siquiera tendría que ser un billete poderoso o arrogante un billete de cinco euros podría ser un gran personaje los bolsillos en que viaja los bienes que compra los préstamos los cambios por billetes más grandes la cocaína que aspira la compañía de las monedas las vistas que tiene cuando posan sobre una superficie los maletines en que duerme los países que recorre el mercado negro en el que entra o sale las bacterias que transmite el partido político que ayuda a financiar todo esto y más Nos permitiría conocer no sólo sus aventuras sino a lo mejor también las tribulaciones de su dueño ojalá un día hablen a vivir que son dos días Javier del Pino