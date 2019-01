Miguel Ángel Escaño, alcalde de Totalán: "El estado de ánimo es de absoluta tristeza y consternación"

Voz 1 00:00 Miguel Ángel escaño alcalde de Totalán hola buenas tardes

Voz 2 00:03 hola buenas tardes ha podido hablar con la familia

Voz 1 00:06 ya de Julen

Voz 2 00:07 pues en el día de hoy no pero esto días atrás pues evidentemente ha estado pendiente de ellos que era el objetivo municipal entre otras cosas de que los padres tuviesen en todo momento dentro en la medida de la mejor manera de confort dentro de sufrimiento que tenían pues la situación podemos hacernos una idea pero

Voz 1 00:27 ha trasladado a alguien como están

Voz 2 00:30 pues bueno pues francamente están mal echan y con el apoyo de la familia en todo momento amigo y el apoyo psicológico que no dejan de estar pendiente de ello y no tendrán hasta que hasta que se resuelva hasta que se resuelva esta situación la verdad yo no situación compleja compleja por episodios que han tenido en su vida el segundo episodio que tiene en esta situación entonces el problema es de intentar tener mucho apoyo y resolverlo para que no se quite y bueno pues cada uno de ellos ya la situación de la forma en que cada persona de una forma muy bueno yo creo que el equipo bastante bueno ayudándole que cuentan ya sabes que cuentan en todo momento con todas la medicación para Madrid palabra es aduce que que no sirven me consuelo no solamente porque ayuda a ayudar un poquillo no

Voz 1 01:22 después de trece días dejándose la piel para tratar de rescatar al niño es como si fuera nuestro hijo dijo muy gráficamente el portavoz de del operativo verdad cuál es hoy el estado de ánimo de lo de los vecinos en general y en concreto de esas casi cuatrocientas personas que han estado allí trabajando prácticamente sin descanso

Voz 2 01:40 fue estado de ánimo pues yo le trasladó los que conozco yo me imagino que serán todo muy parecido absoluta en un estado de consternación por el desenlace final hasta última hora había posibilidades de lo que pasa que bueno que la situación que pasaba día a día pues iba complicando y bueno pues yo les digo pues triste muy consternado

Voz 1 02:06 en los próximos días que tuvo un final trágico ahora que empezarán a irse los voluntarios los medios de comunicación que se van a quedar allí los vecinos de Totalán cómo se prepara da un pueblo tan pequeño para para recuperar si es que es posible la normalidad

Voz 2 02:25 pues eso me que esa pregunta hace yo mismo puede nada

Voz 3 02:30 a la marcha iremos vamos ahora

Voz 2 02:33 o y hacer lo que toca ahí día a día paso a paso ir haciendo las cosas ahí lo diremos cómo vayan presentando la situación en el aire como la iremos abordando prever lo que va a pasar hoy la verdad es que no no tengo yo la mente para para ello ni creo que nadie la la arenga señalaba que el objetivo de nosotros perdón pero no no adelante delante es lo que yo digo que es difícil de prever prever todo esto lo que usted me está preguntando no en principio hoy nos hemos nos estamos preparando para

Voz 3 03:08 para apoyar a mí esto

Voz 2 03:10 de estos días no de de apoyar a los padres cuando ya esté todo resuelto el duelo oí apoyarlo oí que

Voz 1 03:21 estamos con ellos se han decretado tres días de luto oficial verdad

Voz 2 03:25 sí acabo de firmar pues una resolución de Alcaldía precisamente porque decretando tres días de luto oficial en todos los edificios cuando la gente no la bandera a media media alta la bandera interiores pues lo está colocando un crespón negro también se suspende suspenden toda la actividad de no concretamente la Deportiva que mañana el partido de Fukui ya por mediante decreto queda suspendida todos los por supuesto lo cultural y recreativo lo diga uno que no tiene no tiene nada que que que es obvio no y además pues durante el día de luto pues se llevan al simultáneamente con un minuto de silencio en el Consistorio no bueno pues así mismo leían le llegaremos a los padre no una carta pidiéndole pues mostrándole todas la dolencia no y toda la muestra de todo lo que si no la familia todos la llegado todo nuestro afecto no es tu tía que hemos estado me he estado con ellos no igual no porque también puede así aprovecho la oportunidad de aquí para agradecer a todo organismo todo la identidad a todo a la administración pública que está volcada en en este rescate y administración privada voluntario de todo un equipo que dicho y hecho en la rueda de prensa en poco más de requerir un poco lo mismo pero bueno yo creo que que es obvio lo que tengo que hablar en mi pueblo que es lo que me tocó a mí igual bueno yo creo que lo que hay que estaban Totalán pues están todos medio todos los medios audiovisuales viene la radio han podido comprobar las características que imprime nuestro pueblo

Voz 1 05:10 Miguel Ángel escaños alcalde de Totalán gracias por atendernos hundió tan tan complicado como este buenas tardes