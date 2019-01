Carriço: "¿Ganar la Copa o clasificarme para la Champions? Ganar la Copa"

Voz 1 00:00 tenemos que hablar también de la victoria del Sevilla sobre el Levante cinco cero en el Sánchez Pizjuán aunque todo pasó en el segundo tiempo Fran tranquillo qué tal muy buenas

Voz 1991 00:08 hola qué tal buenas tú lo mucho en llegar

Voz 0700 00:11 segundo tiempo le cambió la vida al partido porque porque iba camino de ser un auténtico tostón y fíjate cómo ha acabado la cosa no

Voz 1991 00:18 sí cuarenta y cinco minutos de locura yo no recuerdo que se hubiese son mucho tiempo en el Pizjuán eh

Voz 0700 00:25 no no la verdad es que no oí después de una semana en la que el equipo ha salido espoleado en el ánimo tras el triunfo frente al Fútbol Club Barcelona en la ida de la Copa ya ante lo que tiene por delante no anímicamente es un cañonazo para los de Machín refuerza sin duda en la teoría del entrenador de que no se le había caído el equipo que era cuestión de de tener paciencia hay muchos jugadores que están ya muy encajados el Sevilla jugado con el de hoy treinta y nueve partidos para un equipo que no compita más que en la Liga es una temporada completa lo que ocurre es que llevan ya desde julio jugando previas para para meterse en Europa todo lo que arrastran desde que arrancó la temporada así que tiene mucho mérito lo que te digo especialmente porque de cara a a la vuelta de el partido de cuartos de Copa del Rey este es un partido que le va a servir mucho en lo anímico a la plantilla que entrena Machín Benger abrió la cuenta en el minuto tres a partir de ahí se descompuso el Levante y todo fue coser y cantar porque un poco de fue doce minutos después llega Andre Silva para hacer el segundo el mudo en el XXV el tercero la tranquilidad absoluta por si había dudas luego Sarabia que marca de penalti que también hoy aunque tocado ha estado en la lista y ha jugado sus minutos el quinto de mes en un penalti que admite rechace y que enchufa el futbolista que llegó del Spartak y que hoy se ha consagrado con su mejor partido como uno de los nuevos ídolos del sevillismo que ha coreado incluso su nombre Carriço espectacular atrás muy bien muy seguro ha debutado volver otra de las notas positivas del partido la verdad es que ha tenido muchas cosas para analizar

Voz 1991 02:05 Daniel Carriço qué tal buenas noches hola buenas noches vaya partidito por lo menos extraño e porque el segundo tiempo yo creo que no lo imaginaba nadie

Voz 2 02:15 el partido que a nosotros nos traerá buenos se juega sobre lectura tú son un equipo que es que es que es mucho a las cuatro porque buenas un equipo muy ofensivo nosotros yo lo que veo que juega muy junto con otros sugerir intentar sabríais

Voz 3 02:35 las cuatro con no pudieron muy fue lo que pasó y no segundo tiempo

Voz 2 02:40 Don hemos hemos de aprovecharlo muy bien casi todas las jugadas de todos hemos hemos tenido efectividad pero es mujer era muchísimo todo canciones

Voz 1991 02:50 oye que habéis hablado en el en el descanso que que os ha dicho Machín porque desde luego haber salido como motos

Voz 3 02:57 sí que me quiénes eran al niño de teníamos que seguir porque ya en el primer tiempo hemos tenido creo que lo crió canciones pero menos porque Cristiano habían que todo el partido pero nosotros hemos sufrido mucho atrás

Voz 2 03:15 pero ante un equipo que intenta jugar incluidos otros seres que viven surtiendo la verdad es que sí

Voz 1991 03:29 me imagino que eso lo ha notado en el campo no el hecho de que el marcarle tan pronto al inicio del segundo tiempo en el minuto tres a ellos les ha hecho mucho daño eh

Voz 2 03:38 si intentado mostrar salir muy fuerte

Voz 3 03:42 esto en un partido lo antes posible acertó a meter un poquito iré pues todo puedo ser un partido resuelto a seguir con el mismo dinámicas sobre todo todo muy importante y especial atención

Voz 1991 04:02 Carriço además vosotros Halo vuestro en Liga os ponéis terceros treinta y seis puntos sabiendo que no depende de vosotros pero que si falla alguno de los de arriba que estará ahí no

Voz 3 04:13 sí es nuestro objetivo está muy claro lo más arriba posible la objeción siempre optaron Europa sobre todo en Champions porque es muy bien y eso

Voz 1991 04:32 tú en lo personal fantástico no quiero decirse esta temporada en el en el Sevilla conoces perfectamente ya el club te conocen perfectamente Haití eres un tío querido por la afición Machín desde que ha llegado demostrado confianza lo juegas todo tú personalmente estás muy bien

Voz 2 04:49 sí me encuentro un club muy bueno y tú aquí una escalada que mantenerse tanto tanto tiempo en un club baremo concedidas lo normal Christopher en esta Liga en que me encuentro muy bien aquí tanto el de octubre problema ciudad es un tratamiento lo importante es feliz injusticia ocupa capitán no

Voz 0700 05:17 si hoy capitán yo le tendría dos preguntas a Carriço con Nadal Miso eh la primera de ellas con un sí o un no si crees que va a jugar Messi la vuelta frente al Sevilla en Barcelona

Voz 1 05:31 Honda es Roquillos sí cree os si quiere o no

Voz 0700 05:34 sí que si cree que va a jugar está claro que quiere que no juegue no he aquí creemos que no juegue para para poder contar una semifinal no pero pero si él cree que que Valverde lo va a poner sido si Messi diez más en el partido de vuelta de la y la segunda es si tanta lesión porque hoy se ha retirado Aleix Vidal y Sergi Gómez con problemas se debe a que el Sevilla lleva ya jugados los partidos que cualquier equipo que no compitan en tantas competiciones es una temporada no si se debe a eso a la cantidad de partidos a la intensidad con la que el Sevilla pelea cada balón o a la mala suerte no por ahí va un poco mi mi inquietud porque porque viene Machín con lo justito

Voz 2 06:15 a la primera pregunta yo creo que sí sí sí que vamos a jugar pero ya tendremos tiempo para preparar bien el partido vacunar a probar con el mundo de lo Colón difícil pero estos son gente diferente pero nosotros lo que tenemos hubiera preparado curiosas porque era un partido para ir tendremos nuestras posibilidades

Voz 4 06:43 cuando todo lo demás los bezotes ganador o cosas así

Voz 3 06:46 yo le sí que tiene mucho hueso que eso sobretodo de mala suerte porque no es normal te tengo que en una temporada fractura igual desde enero muy complicado una muchísimos partidos sobretodo otras este equipo jugaba jugar jugará como prueba que se nota muchísimo pensar absorto de ver tengan los dos patios las diferencias permanencia Cidones la recibieron el ganador y eso se nota mucho y de forma que que puede pasar estos ciclos

Voz 1991 07:28 es que yo creo Carriço también es una de las grandes incógnitas no de cuánta gasolina en tenis todavía en el depósito porque como tú dices lleváis daban buena Traian las piernas empezasteis muy pronto este año y eso evidentemente pasa factura

Voz 3 07:44 Víctor que de que refuerce a lo que pasó web que jugar unos hoy en día en algunas son algunos piezas porque es fundamental porque hay que tener a todos los que estamos todos más conclusiones lo que estoy importa que tenga todo o sea

Voz 1991 08:12 si te debía elegir ganar la Copa del Rey o acabar entre los cuatro primeros que eliges

Voz 4 08:18 la Copa recuadro que va

Voz 2 08:22 el ex título ahí y todo pero también es muy importante la Lasarte verdad verán hacer elegibles es complicado pero si se te diría que te voy a quien jugaba no final a la

Voz 1991 08:48 el poder levantarla que eliminar al Barça la renta es buena ese dos cero lo que pasa que ya sabemos cómo aprieta el Camp Nou en este tipo de partidos la vuelta va a ser dura eh

Voz 5 08:57 sí está claro es que hemos hecho un buen resultado pero el partido de vuelta que está abierto

Voz 1991 09:08 pues veremos veremos esa eliminatoria desde luego en va a ser emocionante y a ver si el Sevilla completa esa eliminación al al Barça Daniel Carriço mil gracias un abrazo muy fuerte Ron que hay mucha ilusión este año con la copa el objetivo evidentemente si se meten entre los cuatro primeros estar en la Champions ilusiona muchísimo no de cara al año que viene pero un título un título en el bolsillo un título eh

Voz 0700 09:30 claro hombre de luego te elimina el Bayern Munich dentro de quince años no se acuerda nadie pero pero de la finales de Copa ahí de lo que tú tienes ya en la vitrina y toda la alpaca que te entra eso hay queda eh ahí queda para la generación posteriores yo creo que un título es un título y efectivamente ahí también estoy contigo y con Carriço que que aunque no lo ha dicho abiertamente pero pero también se decanta por por levantar no por levantar una una nueva Copa del Rey que para él sería importante SAP tocando ya a su fin su etapa en el Sevilla y hacerlo ganando un título hoy ha sido el capitán creo que es algo que no se olvida no

Voz 1991 10:04 bueno ésa será otra película la vuelta de Copa del Rey contra el Barça la de hoy ha acabado bien para el Barça ese cinco cero contra el Levante gracia arranque un abrazo