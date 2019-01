Carrusel último tramo (26/01/2019): Escuchamos a Morata en Barajas y hablamos con Javier Fernández

Voz 1 00:00 Carrusel deportivo venas eh

Voz 2 00:03 Yago de Vega qué tal muy buenas Daniel Garrido muy buena aquí echando el rato hasta la una y media y hablando un poco de la situación en la que queda el Villarreal no que queda muy muy muy

Voz 0458 00:11 ha tocado ya has visto las declaraciones de Sergio Asenjo y las de Luis García Plaza con perdón esto no se puede decir decía el míster que tienen que dar un golpe encima de la mesa de una puta vez

Voz 1991 00:19 destacaban que ahora mismo es normal porque el Villarreal tiene pinta horrible me recuerda al año que bajó a Segunda División por última vez que si te acuerdas ese año empezó más disputando Champions y acabó perdiendo la categoría son jugadores que no están acostumbrados a estar en esta situación al ayer lo comentabas en precisamente el Larguero con Cañete con con Cañizares e incluso algunos lesbiana es que el Villarreal empieza a sumar puntos o gestionar estas cuatro cinco seis últimas jornadas en las que no estás acostumbrado a estar metido en la pelea en esas circunstancias al Villarreal le va a costar mucho más que a otros equipos como el Rayo Vallecano

Voz 2 00:54 costar mentalizarse claro eh

Voz 1991 00:56 por la presión decía yo en la preside he vivido la presión de la permanencia la presión por ganar un título desde luego nada tiene que ver nada es peor que la sensación por perder la categoría

Voz 0458 01:08 cabe ninguna duda enseguida vamos a estar en

Voz 1991 01:11 talla para hablar de este Valencia tres Villarreal cero pero lo primero tenemos que hablar sin lugar a dudas con el gran protagonista del día Javier Fernández pateó el madrileño que hoy ha colgado los patines el mismo día que ha vuelto a hacer historia colgándose su séptima medalla de oro en el Campeonato de Europa de forma consecutiva ha sido en Minsk en Bielorrusia y allí nos vamos ahora mismo Javier Fernández qué tal buenas noches muy buenas

Voz 2 01:34 que imagino que está siendo un día muy largo

Voz 1991 01:37 hago de muchas emociones muy intenso no eh

Voz 3 01:41 muy intenso porque desde por la mañana ya ya estamos casi daba para anoche a la noche o el sábado sin parar la verdad es que el día ávidos de todo cosas muy buenas que esa muy buenas ha habido hoy

Voz 1991 01:54 ya a esta hora de la noche donde te pilla Javier

Voz 3 01:58 pues estoy todavía que los Rusia

Voz 1991 02:00 si estoy aquí con

Voz 3 02:02 con la familia y los amigos que hemos venido también haber colas personas de la Federación Consejo Superior de Deportes

Voz 1991 02:09 Moto2 celebra sí porque creo que ha estado María José ganó también allí

Voz 4 02:13 correcto correcto ha estado por aquí María José

Voz 1991 02:16 bueno se acabó esto

Voz 3 02:18 es verdad se acabó se acabó así una trayectoria larga sobre todo para mí no que estado veintiún años patinando y bueno es cierto que dejó la competición pero no eso quiere decir que vaya a dejar de patinar no yo seguiré con Gomis ha espetado

Voz 5 02:36 los en España alrededor del mundo

Voz 3 02:38 yo seguiré con dando clases en seminarios campamentos de verano y en un futuro pues ojalá que bueno pues que tenga un una escuela donde pueda dar día tras día clases a niños

Voz 1991 02:50 veintiún años pues a mi se me ha hecho corto eh fíjate lo que te digo

Voz 4 02:54 pues demasiado largo

Voz 1991 02:58 hombre me imagino que entenderá que llame la atención que que te retires en lo más alto con tan solo veintisiete años

Voz 4 03:07 sí

Voz 3 03:08 entiendo pero al mismo tiempo eh creo que ha llegado este deporte también es así este deporte los patinadores con veintisiete años prácticamente si queda alguno con veintisiete años es extraño es extraño que quede entonces a mí me gusta también yo siempre me he puesto metas y me he puesto metas que se que llegado a conseguir en el momento que se que a lo mejor no pueda estar al cien por cien a la altura de esas metas si yo soy campeón del mundo quiero volver a ser campeón del mundo no

Voz 1991 03:39 sí sí por supuesto

Voz 3 03:41 si veo que a lo mejor no puedo llegar a estar en esa meta pues entonces digo oye pues a lo mejor es que hasta aquí hemos llegado no para que me voy a estar yo participando cuando yo realmente estoy contento con toda la trayectoria deportiva que que llevado y eso ha sido pues un poco también en el decir oye pues mira ya tengo estado trabajando proyectos de futuro creo que podemos estar trabajando dentro del deporte dentro de patinaje dentro de todo lo que yo he estado viviendo todos estos años en otros aspectos diferentes y seguir trabajando pues

Voz 1385 04:14 en ellos siete

Voz 1991 04:16 Campeonatos de Europa de forma consecutiva es que es es es una pasada eso es una barbaridad lo miramos en en caliente porque lo has conseguido hoy el séptimo y parece que es muy fácil es que es una auténtica locura la hacer lo que tú has hecho

Voz 4 04:33 sí la verdad es que es difícil es difícil

Voz 3 04:36 campeonato Europa tras campeonato Europa intentar estar en lo más alto en lo más alto y defender defender el pódium e intentar que no te quiten el título es es un trabajo muy difícil muy complicado ya no a lo mejor tan físicamente sino más e incluso mentalmente

Voz 1991 04:55 pues sí L

Voz 3 04:56 intenta año tras año y que no se te escape de las manos y que hace muchísimo tiempo no se según lo que yo tengo entendido porque realmente lo tengo que mirar ahora mismo espero en el famoso ruso quien incluso indicó que muchas de las personas pueden reconocer por su nombre eh

Voz 2 05:17 en estos siete campeonatos pero alternas nuevos ejecutivos claro claro

Voz 3 05:21 exacto entonces bueno pues se creo que ha abierto también un poquito de historia dentro de lo que es el deporte también el deporte internacional sobre todo de patinaje artístico y creo que eso es también muy importante no

Voz 1991 05:34 no tengáis ninguna duda ahí de hecho a nosotros nos has dado a conocer un deporte que era minoritario que creo que va a abrir hay digamos los ojos a mucha gente que va a practicar este deporte y que lo va a ver de otra manera que muchas veces cuando lo vean en la tele se quedarán viéndolo gracias a Ci así que creo que también nos has abierto un camino en esa vida del deporte en al resto de de españolitos así que cosa que te que te agradecemos que has pensado Javier cuando estabas en el podio a esa estabas escuchando por última vez el lindo de España que que te pasaba por la cabeza

Voz 3 06:07 Nos sobre todo ver a mi familia y bueno a chica y a mis amigos que habían venido también a haber la competición bueno también les quería haber es un momento muy bonito para compartirlo también con tu gente y hay que es bueno pues esperemos qué momentos así aunque no vengan por las mismas razones pues que vengan por otras diferentes semana pasado tantísimo por la cabeza que es difícil decirlo todo también porque también son muchos años de de competiciones muchos años de entrenamiento personas que te haya apoyado durante toda tu vida desde los jugadores hasta los fans esto va tu familia bueno pues todas esas cosas la mente que cuando estás en el momento de tu retirada te vuelven otra vez como un recuerdo como como como una película no en la mente de todo

Voz 1991 07:02 sí una secuencia de imágenes imagino de todo lo que has podido ir viviendo durante tu carrera deportiva si haces balance de todo cuál sería el momento más especial ya sé que hay un montón y podrías elegir muchos pero hay alguno por encima del resto

Voz 3 07:18 no no ninguno ninguno creo que es difícil escoger un momento o en concreto porque ha habido mucho

Voz 5 07:24 los momentos bonitos sabido mucho

Voz 3 07:27 esas competiciones a mi do muchos éxitos himno me podría quedar con ningún momento porque cada momento ha sido hay cambio es parte de mi hija parte de de toda la trayectoria entonces es muy muy muy complicado te casi imposible El Sol es decir uno o dos o tres cada cada cosa tiene su especial esencia

Voz 6 07:51 sí

Voz 1991 07:52 lo has hecho muchos amigos durante todos estos años

Voz 3 07:56 muchísimos muchísimos por supuesto la mayoría de mis amigos son debido a lo que es el patinaje ya no sólo en España sino alrededor del mundo mechón muchísimo muchísimos amigos

Voz 6 08:09 de todos de todos los sitios

Voz 1991 08:11 además creo que sólo demuestra el vídeo que que se publica no hace nada en el que salían todos los patinadores eh compañeros con los que has entrenado rivales con los que te has jugado las medallas todos decían lo mismo que habían aprendido que te iban a echar de menos y eso en un en un mundo tan competitivo como es el deporte no es fácil incluso también lo has conseguido que nos el respeto del público que te quiere una barbaridad sin los propios compañeros eh no es fácil

Voz 3 08:37 no es fácil pero creo que he tenido la

Voz 6 08:42 eh

Voz 3 08:43 también la facilidad de poder con compenetrado muy bien con los compañeros y el mantener una relación de amistad da fuera de lo que también es una competición todos conocemos lo que es una competición dentro de lo que de lo que hacemos el deporte en esta élite sí sabemos que es complicado que cada persona tiene su

Voz 1385 09:04 batalla personal

Voz 3 09:06 nosotros bueno yo como persona pues intento compartir también esas batallas personales de cada uno compartirlas la mías que me cuenten las suyas entonces no sé creo que de generas una una amistad con esos deportistas que al fin al cabo comparten muchas cosas contigo quieras que no siguen haciendo lo mismo que tú al mismo nivel

Voz 4 09:30 yo creo que sí es es

Voz 3 09:33 es una de las cosas más importantes también conocer a a las personas alrededor tuyas para también ver y si a ellos también les pasa lo mismo Catí sino incluso los propios consejos que nos podemos dar los unos a los otros me imagino que no

Voz 1991 09:49 pues de todo lo que ha pasado hoy es ETA ha pasado ya un poco el enfado el jueves no

Voz 4 09:54 sí sí sí

Voz 1991 09:58 me pasa estaba rebota brillo e cuando terminase la prueba de el corta dijiste no no si yo lo hago mal lo reconozco pero si lo hago bien que me den la fundación que me tienen que dar que no metan en nada

Voz 6 10:11 sí pero ya no puede incluso sonar muchas es que puede hacer porque se ha ganado

Voz 3 10:17 patinador o porque te no porque ha quedado tercero yo en absoluto yo lo único que está

Voz 6 10:22 la pidiendo era la igualdad no igualdad que si a mí realmente me están repitiendo un salto que se supone que faltaba vuelta pues que ellos tienen una cámara súper lenta y que pueden verlo al milímetro que

Voz 4 10:41 Si ven

Voz 6 10:44 que no le faltaba vuelta pues que no me con el que yo falto cuenta pero ya está aún así yo creo que soy lamentado la competición ha salido bien pues mira a corto

Voz 3 10:55 y gracias a Dios no ha salido bien y si no interferir

Voz 6 11:01 nada lo que pasó el programa corto pero bueno yo creo que también es un punto de reflexión en lo que yo dije también la conferencia de prensa para que también se dieran cuenta de que realmente si una persona ha sido toda su vida fiel la lo que es el deporte El deporte limpio que también se cumplan las mismas cosas ya no sólo del propio deportista sino también de incluso o lo que puede ser el tema de jueces

Voz 2 11:27 es que no es para empezar ninguna

Voz 6 11:29 ven no pero pero si jugamos jugamos todo

Voz 1991 11:34 todos bajo las mismas reglas como tiene que ser y a partir de ahora más revolution Unai imagino no o más espectáculos de del estilo eso es lo que a ti te gusta no

Voz 6 11:44 por supuesto por supuesto es patinar se quiere patinando haciendo espectáculo a seguir haciendo revoluciones todos los años ojalá

Voz 3 11:52 muy seguiré dando mis campamentos de verano Mi seminarios en España

Voz 6 11:59 alrededor del mundo y en un futuro pues espero que pueda hacer esa escuela que te he comentado al principio que de bueno el tener una escuela no donde pueda

Voz 2 12:09 por si no consigues ponerte una escuela en España no haya ya sólo tampoco sé si es muy bueno

Voz 6 12:24 bueno pero hay que hacerlo hay que ya es cierto que el tema de tiempo tampoco estoy preparado porque no puedo tener una escuela estar todos los días en la escuela

Voz 3 12:32 luego irme a lo mejor tras meses de hacer exhibiciones a Japón

Voz 6 12:35 el centro bueno pues tengo que ser consciente de que cuando empiece con la escuela tengo que estar es es la escuela diariamente

Voz 1991 12:43 irá irá bien el proyecto no tengo ninguna duda el el lunes podríamos decir que es el último adiós no hacer una rueda de prensa digamos como de despedida correcto correcto correcto pues nada Javier que sepas que nosotros ya estamos echando de menos que ha sido un placer disfrutar de todos estos años el descubrir un deporte más que descubrirlo mira te voy a decir porque a los que nos gusta el deporte a lo mejor pilla más patinaje y lo dejaba no decías bueno me gusta el deporte y lo dejo pero el hacer por ir a verte eso sólo lo has conseguido tú por lo menos conmigo y creo que con miles de espectadores en España que lo que han hecho es voy a la tele que quiero ver a Javier Fernández a ver qué es lo que hace de hombre ganada a pulso porque después de ver tu tu palmarés pues que te voy a decir ha conseguido todo con lo cual lo dicho agradecerte no sólo lo que has conseguido lo deportivo sí además tú trato con con los medios de de comunicación en los que yo evidentemente me incluyo porque hablado he tenido la suerte hablar en varias ocasiones contigo y el trato siempre ha sido exquisito así que te lo agradezco

Voz 4 13:48 no es bonito escucharlo de verdad

Voz 1991 13:51 pues nada Javier el lunes te escuchamos que te vaya todo fenomenal que estoy seguro que te va a ir todo muy bien un abrazo muy arde

Voz 1 14:37 Carrusel deportivo Cadena SER

Voz 1991 14:46 después de hablar con Javier Fernández el gran triunfador del fin de semana bueno esperemos que sea uno de ellos y que mañana razonaba el sea el segundo consiguiendo Open de Australia contra Novak Djokovic volvemos a Mestalla porque está Ximo más mano con protagonista hola Ximo muy buenas

Voz 0962 15:00 hola muy buenas si ya estaba estaba escuchando eh mira con con este particular que se quedó momentito pero estaba escuchando el a Javier Fernández y dice que lo conoció la última concentración una de las últimas concentraciones con la selección porque lo visitaron como una eminencia que es en su deporte te ven reivindicaba Rodrigo que es quién está aquí conmigo decía que lástima que muchas veces no se debe tanto a conocer a un campeonísimo como el que tenemos porque el deporte no tiene tanto arraigo en el país son no son tan mediáticos pero conoció el al bueno de Javier Fernández

Voz 10 15:34 muy hoy está aquí feliz

Voz 0962 15:37 después de marcar su cuarto gol en Liga ya sacó el tapón la semana pasada en Vigo Hoy ha marcado un golazo de cabeza que ha sido la puntilla al Villarreal se ha colocado al auricular está para hablar contigo Yago el delantero de la selección española y del Valencia Rodrigo Moreno

Voz 1991 15:53 echado hola Rodrigo qué tal buenas noches hola muy buenas experiencias Javier Fernández que con veintisiete años ya ya es mayor ya el viejo para esto del deporte que te parece

Voz 9 16:00 sí bueno es verdad que no nos oye que los patinadores ser retirada andan pronto bueno lo que tiene el deporte he de élite no al final pues el cuerpo tiene su límite Si bueno es

Voz 10 16:13 como cuando eres joven

Voz 2 16:16 para para que voy a estuve que la carrera los deportes

Voz 1991 16:18 estas creo que cada vez sea de los futbolistas cada vez es más larga porque hemos a jugadores con treinta y cinco treinta y seis años todavía rindiendo bien pero que con treinta y cinco años ya estás pensando en la retirada pues en otros deportes con veintisiete hasta fuera lo digo porque dentro del mundo del deporte ni tan mal vosotros eh

Voz 10 16:34 sí por eso por eso he dicho no bueno con treinta y cinco eres bastante joven también pero pero bueno

Voz 9 16:39 sí que es verdad que he sexo no el cuerpo tiene sus límites Si bueno si pudiéramos jugar hasta los hasta dos sesenta

Voz 2 16:47 ya te digo que vuelva

Voz 10 16:50 yo creo que alguno lo aguantaría va a ser un poco antes

Voz 2 16:52 Cover un partido no es por nada igual no llevábamos algún susto sus sesiones bueno vamos

Voz 1991 17:01 la lío hoy el partido bueno victoria cómoda parece que habéis encontrado esa esa línea seguir no

Voz 9 17:08 bueno sí que es un gran partido por nuestra parte un partido muy consistente de principio al final hemos tenido partió bajo control a lo largo de los noventa minutos e igual no he yo creo que un poco mantenemos alguien que venimos haciendo ahora los resultados están llegando los goles estamos metiendo goles estamos ganando partidos muy bueno e contento por ello oí bueno monte

Voz 1991 17:31 esta ni ya en esta situación siempre en creo que lo más positivo es esa Carlos bueno no hay en este caso es que vosotros habéis jugado bien pero cuanto ayudado también el Villarreal el estar como está en la situación en la que está en no han hecho un partido bueno Se nota que lo están pasando muy mal

Voz 9 17:46 sí bueno son situaciones complicadas para todos pero bueno sobre todo para eh grandes equipos que tiene muy buenos jugadores como el Villarreal no están acostumbrados a estar en esa situación pero bueno pues parece que todo viene cuesta arriba no el finado y marcamos buen muy tempranero un poco de rebote de innovar pues eh al final eso condiciona mucho la la mentalidad de un equipo que se encuentra en una situación como esa eh pero bueno yo creo que tiene jugadores con experiencia dijo

Voz 8 18:17 allá expediente para

Voz 9 18:18 para volver a rebotar en esta segunda vuelta nada desearles lo mejor a partir de ahora segunda visto

Voz 1991 18:23 consecutiva parece que estéis en el mejor momento de la temporada están llegando los goles que parecía mentira no Rodrigo la nómina de delanteros que había N en el equipo que que estaba pasando no parecía que había como como les habían hecho una maldición

Voz 9 18:36 sí bueno es lo que tiene el fútbol a veces hay cosas que son muy difíciles eso inexplicables pero bueno hay que seguir trabajando con con con fe con con con creencia en tu trabajo con convicción y al final tarde o temprano las cosas vuelven a salir al resto no se dan la vuelta no evidentemente hemos tenido una primera vuelta bastante irregular en general no sólo por el hecho de no marcar muchos goles y en general el equipo no pues no se encontraba del todo bien del todo fino e pero bueno ahí estamos otra vez hemos vuelto a ganar el segundo partido consecutivo ganando en esta segunda vuelta eh bueno aprovechando un poco también de la irregularidad en general de la Liga pues estamos ahí ya un poco enganchado en la parte de arriba y tenemos que seguir sumando de tres para pues para poder seguir ahí

Voz 1991 19:26 tú conoces perfectamente la afición de Mestalla sabes lo exigente que es ha terminado el partido me imagino que también dentro del clima de euforia de ver al equipo ya por fin en el momento queremos la Copa queremos la están metiendo más presión bueno el el

Voz 9 19:40 evidentemente la Copa es una competición en la que el tenemos eh especial ganas eh es una oportunidad pues bueno poder de poder disputar una final el año pasado pues no es que nos hemos quedado en semis a controlar el contra el Barcelona este año bueno vamos detrás y la eliminatoria pero creo que tenemos capacidad tenemos que tener una mentalidad y un carácter muy fuerte pues la vuelta el martes nada descansar mañana el lunes recuperará partido como todos los ganas y acabo Rodrigo

Voz 1991 20:13 eh viéndole irregular que ha sido esta primera vuelta miro al resto y quiero decir el también ha habido irregularidades en el resto de equipos porque ahora mismo estáis a dos de Europa y a siete de Champions que parecía algo dramático y ni tan mal

Voz 10 20:27 por eso te he dicho al final no sabemos no estamos aprovechando un poco ahora

Voz 9 20:30 de momento de la irregularidad en general de la Liga yo creo que está invitando un poco el Barça que ha sido capaz de mantener una regularidad e todos los demás equipos han tenido su momentos eh y bueno ahí estamos no eh al final el fútbol es es es es el camino que está tomando esta cae más competitivo cada vez de más difícil ganar los partidos casi todos los partidos se deciden por detalles bueno tenemos que seguir conscientes de que igual que las cosas han cambiado para bien enamorado pues podemos cambiar para mal no relajarnos y no dejar que el elogio nos debilite e hay que seguir trabajando con con la misma buena vino más ganas e con la misma concentración en seguir encarando los partidos e con el mismo respeto hacia arriba de la competición y estoy seguro de que las posturas seguí yendo bien

Voz 1991 21:24 el segundo que te te mentido sin querer porque es que Pedro Morata te quiere hacer la última

Voz 1716 21:28 hola sí Yago buenas noches Mona no digo buenas noches

Voz 9 21:31 hola

Voz 1716 21:32 la verdad es que es liberador para Rodrigo para los que ven el fútbol desde fuera yo creo que habrán sentido lo mismo que una enorme impotencia hace ver como Rodrigo siempre lo intenta siempre honrados sobre el terreno de juego de manera que hiciera que hiciera un gol no yo lo quería preguntar a Rodrigo dos cosas el entrenador del Valencia ha estado por momentos en la ciudad he cuestionado ha habido tensión y el entrenador es el mismo los jugadores son los mismos pero ahora yo quería saber si están de acuerdo con este análisis prodigó lo único que ha cambiado es que las ocasiones ahora marcar gol y quiero saber también preguntarte siempre en los peores momentos como aparecido desde fuera del vestuario los futbolistas principales del equipo han estado siempre con el entrenador interna literalmente

Voz 9 22:23 sí bueno es verdad que en muchos partidos de esa primera vuelta hemos sido superiores arriba ya hemos generado más y no fuimos capaces de pues de de transformar esa superioridad en resultado pues Kibo e hemos empatado muchísimos partidos es verdad también que muchos partidos pues a veces con media ocasión pues Nos marcaba no con una falta o con saque de un córner au hemos confió muchos penaltis parece que bueno que que que la dinámica no que se que se hable eh pues no llevaba siempre a a lo negativo y bueno lo he dicho no al final en ese en ese tipo de elementos hay que estar unidos hay que estar eh minutos yo creo que en el momento pseudo de trabajo el entrenador por lo menos por nuestra parte el año pasado hay una grandísima temporada este año sabíamos que muchos partidos es verdad que no estábamos a un nivel eh alto pero sí que la gran mayoría de ellos merecimos algo más bueno esto es el fútbol las cosas a veces salen a veces no cuando todo el mundo hay dos equipos que están en el campo y los dos Kenny ganar eh sus así Ivonne evidentemente siempre queremos que sea nosotros y nuestro equipo pero bueno a veces no no se puede y bueno yo estoy contento porque estemos en una dinámica positiva porque hayamos sumado segunda victoria en esta segunda vuelta bueno pues por volvamos a estar enganchados ahí en la parte de arriba de la tabla y un poco más a seguir en esta línea trabajando igual de la misma manera con la misma idea es la misma convicción ir la misma fe en todo Si seguro que seguimos en esta línea

Voz 1991 23:58 J querellas hacer alguna más

Voz 1716 24:01 no no no quería interrumpir nada más que que contrastar con con Rodrigo lo esa sensación que que por lo menos yo tengo desde fuera que es que verdaderamente el sistema es el mismo del entrenadores es mismo lo los jugadores han jugado muchísimos partidos como el de hoy lo que pasa es que antes con estas ocasiones que tenía al Valencia empataba el partido porque se estrellaba una vez contra la impotencia contra un poste no había manera hacer un gol mismo Rodrigo habrá sufrido muchísimo lo que ocurre que nunca ha bajado los brazos siempre pedía la pelota en lo mejor de momento por eso el otro día probablemente rompió no sé si no cuando estaba en el respeté Vigo boca abajo y la sensación que había desde fuera una impotencia tremenda ya ahora por lo menos bajo mi punto de vista lo único que ha cambiado realmente lo que el entrenador del sistema los jugadores las lesiones etcétera es que hoy el Valencia podía hacer cinco goles ya metido tres Ian te podía hacer cinco uno y no metía empataba el partido

Voz 1991 24:54 bueno parece que esa descorchando esa esa botella hay ahora ya van a llegar los goles que que tanto necesitaba este equipo el que tanto necesitaba entre otros Rodrigo que lo va a necesitar mucho el Valencia Rodrigo mil gracias gracias por habernos atendido enhorabuena y que siga la buena racha Valentina vosotros poner un abrazo Ximo tú dirás

Voz 0962 25:12 muchas gracias y será soy de verdad porque creo que ya lo pueden ver en redes sociales está en tu Twitter en carrusel lo hemos puesto la foto

Voz 10 25:20 un tema no como nos ha atendido sentaditos

Voz 0962 25:22 sentaditos nos gustaría estar sentaditos en la playa en una hamaca pero en los que que la la escalera esta sendos saques

Voz 10 25:30 dado el vinculen sí pero

Voz 1991 25:35 pero bueno pero el tío estaba escuchando Javier C

Voz 0962 25:37 Méndez luego ha dado la cara como la da siempre dentro y fuera del campo así que nos alegramos mucho aquí en Valencia

Voz 10 25:45 de que sonría eh Rodrigo

Voz 0962 25:48 eso contrasta con las caras de los jugadores del Villarreal silencio

Voz 10 25:52 Tampa total nadie ha hablado al

Voz 0962 25:55 paso por la zona mixta de los jugadores del Villarreal sólo el corte que ya hemos escuchado en este carrusel de Luis García diciendo que de una puta vez es textual el equipo tiene que reaccionar porque si no mal camino

Voz 1991 26:09 se van a la Ximo a casa a descansar un abrazo hasta luego compañero Santi Cañizares qué tal buenas noches buena noche Yago buenas noches aparecido el partido el Valencia bien no muy bien de hecho

Voz 11 26:18 yo creo que el Valencia empezó bien marcando haya tenido un momento en la primera parte de no

Voz 12 26:24 has de tener miedo a ganar el partido

Voz 11 26:26 todo echando hacia hacia arriba y que te podía pillar una contra Villarreal y yo creo que ha cometido un error ahí es cuando ha cedido terreno el Villarreal ahí bueno pues ha sido una primera parte que lo único destacable ha sido el gol pero poco más si la segunda parte yo creo que se da cuenta que el Villarreal es un equipo muy débil muy débil a nivel psicológico muy débil a nivel estructural y que a poquito que pusieron una marcha más en el partido hice fueran busca el segundo gol iba a generar mucho peligro porque la defensa el Villarreal ahora mismo es es es ya digo esto manda es totalmente permeable y sepuede generar muchas ocasiones de gol en ese área

Voz 12 27:05 huy y cuando marcó el segundo gol a jugar

Voz 11 27:07 a placer ha disfrutado disfrutado al partido porque también el Valencia es un equipo con con mucha incidencia psicológica en todo lo que hace y cuando va cuesta abajo ganando un partido sin temor a perderlo pues juega de maravilla al fútbol o cuando no se juega nada que el partido contra el Manchester en Champion pues ha sido quizá el mejor de la temporada aquí en Mestalla porque no había nada en juego no había nada que perder muy bueno pues al final se ha hecho un partido líneas generales muy bueno no es responsabilidad al Valencia al que Villarreal esté como este que yo creo

Voz 12 27:37 lo que desde el año dos mil

Voz 11 27:41 novecientos noventa y ocho que fue la primera temporada que jugó el Villarreal en Primera no me Te8 veintinueve han pasado creo que veintiuna temporadas yo creo que de esa veintiuna dieciocho diecinueve de ellas ha jugado en Primera División el Villarreal verdad probablemente yo que he visto todos esos duelos en el campo y fuera Valencia Villarreal este ha sido el peor Villarreal que de toda esta de todos estos años lo comentábamos además ayer

Voz 1991 28:04 es que cuando uno se mete en una dinámica de este tipo no está acostumbrado le cuesta muchísimo salir pero es que después escuchas al míster a Luis García Plaza e ir sobre todo a Sergio Asenjo que está hablando de sus compañeros vaya regó dice necesito once guerreros haciendo referencia a que alguno de los suyos no está comprometido que basta ya es preocupante

Voz 11 28:24 totalmente el Athletic ha salido de esta situación el mes pasado ya ha salido porque tenía un equipo comprometido desde el compromiso de la disputa de cada jugada con muchos nervios con mucha tensión con mucha y bueno pues quizá con poco fútbol hay en algunos momentos con imprecisiones pero ha salido adelante por el compromiso que tenía con esa camiseta con el hecho pues también de que planeada por la cabeza de cada uno de esos jugadores el no ser ese equipo que descendiera por primera vez al Athletic no que en algún momento lo pensó esta temporada pero aquí yo no Araoz dado que pelear lo eh aún tiene que pelearon por supuesto pero ha salido digamos ha salido de ese de la boca del lobo el que que es donde está ahora mismo el Villarreal en la boca del lobo pero yo no veo ese compromiso los Juegos del Villarreal yo no lo veo sinceramente no lo veo por eso en lo que ha dicho Asenjo y lo le doy toda la razón Asefa además es un tipo que está autorizado para decir esto por los años que lleva en la entidad porque este año está siendo el jugador más comprometido con el equipo el que mejor forma está pese a tener probablemente la defensa más insegura el campeonato ahora mismo

Voz 12 29:35 sigue manteniendo un buen nivel I

Voz 11 29:39 no se trata de ser Guerrero Isabel al empezar a pegar patadas Se trata de tener muchísimo más compromiso Iker cuando acabe el partido el futbolista el Villarreal se le note de verdad que el rejón que te mete en cada partido que Pierre

Voz 0458 29:52 exige situaciones muy Hinault parece que se le note de momento mucho en desuso

Voz 1991 29:57 jugadores y eso es lo que por desgracia Morata pensando en la Copa a meter muchas rotaciones Marcelino

Voz 1716 30:04 esta es la la conversación que hay desde que al terminar el partido e la Valencia futbolística digamos que el entorno quiere que juegue los once titulares o los once más titulares horribles el próximo martes para remontar perdón ante el Getafe el uno cero en el partido de del partido de la ida porque realmente se ven ahí las semifinales si es que Palencia es capaz de doblegar es uno cero de la ida del Getafe pero en el en Valencia ha explicado en rueda de prensa allí no es hoy aplica a ver quién lo explica que el Valencia la madre del cordero es la liga es la liga es clasificarse para la Champions quería Europa League también existe la posibilidad de ir a la Champions que hay lesiones que hay una plantilla corta que han salido uno o dos jugadores con pasó allí y que no ha entrado todavía ninguno y que hay que dosificar los esfuerzos porque es evidente que te queda mucha Liga todavía osea que la sensación que a mí me daban es que el estreno

Voz 5 31:00 Ador prioriza la la Champions

Voz 1716 31:04 recuperar y volver a la Champions Iker entorno la Valencia futbolística el nosotros los aficionados incluso la propia prensas claramente que lo que quiere que Marcelino ponga once titulares el próximo martes me parece que eso no va a ser exactamente así el martes por la noche

Voz 1991 31:18 gracias Morata un abrazo hasta mañana

Voz 2 31:20 buenas noches Cañete tú qué esperas que haga Marcelo

Voz 1991 31:22 sino para la vuelta de Copa lo que viene haciendo

Voz 11 31:25 lo que viene haciendo dar oportunidad a otros jugadores y otros jugadores que además la Valencia futbolística quiere que los titulares pero la violencia futbolística también quiere que juegue Ferrán también que quiere que juegue Can in

Voz 12 31:36 y al final muchas veces

Voz 11 31:38 congruente no cuando el equipo andaba viento decía pues que saca a los chicos a y que son jugadores extraordinarios que son jugadores brillantes que tiene una calidad fantástica que Pacer lo que hacen estos que lo hagan los chicos bueno pues ahora que hay que esta los chicos también no los chicos no son malos futbolistas

Voz 12 31:55 si ellos y algún que otro jugador que viene jugando que no lo viene haciendo mal como

Voz 11 32:01 mucha agua en la portería por ejemplo como otros jugadores pues están perfectamente capacitados para disputar la la vuelta de la semifinal de ello quiero dejar también claro una cosa

Voz 13 32:10 eh aquí en el Valencia eh o

Voz 11 32:13 bueno os somos de Champion o de descenso no esa es la mentalidad que tenemos siempre es decir ganar los dos partidos y hablamos de la Champions no como si estuviéramos haciendo fútbol de Champions no estamos haciendo full de Chan

Voz 1991 32:25 Sala realidad perdemos dos partidos

Voz 11 32:27 vamos de descenso y nunca hemos hecho fútbol descenso tampoco entonces qué qué quiero decir con esto hemos aprovechado hemos aprovechado que no es responsabilidad de Valencia pero lo ha aprovechado al Valencia haber

Voz 1991 32:38 jugado con los dos equipos que están en peor forma

Voz 11 32:40 este mes de enero que son el Celta y el Villarreal el ha ganado los dos ya han sido seis puntos que sobretodo una tranquilidad y una confianza brutal responsabilidad Valencia cómo están los demás pero ahora vienen partidos que uno es la vuelta de este partido de Copa que en la ida no diste bueno pues no diste la medida por eso perdiste muy Getafe luego hay desplazamiento Barcelona llega la Real son van a ser tres equipos duros ahí es donde yo quiero ver si esta recuperación del Valencia es real

Voz 1991 33:12 todo esto es porque los rivales ha encontrado

Voz 11 33:15 debido a que el Valencia saque la cabeza así es que antes de hablar de Champions y de pensar en Europa y de hacer matemáticas lo que hay que tratar es de dar la medida no solamente algún día darla siempre y entonces ya jugamos a las matemáticas en las posibilidades

Voz 1991 33:30 eh está siguiendo las veinticuatro horas de Daytona Cañete no está pasando pues mira te lo vamos a contar ahora mismo porque ha pegado un vuelco a la clasificación Manu Franco Daytona qué tal muy buenas noches montada

Voz 1385 33:41 que detalla hago muy buena nada que estamos disfrutando como enano espectacular y que cogía el coche noveno en estos momentos reconocer tres adelantamientos espectaculares y además me digo a casi cinco segundos ya al segundo que ha echado en algunas

Voz 2 34:00 ocho vueltas así como te yo espectacular y aquí está ya todo el mundo alucinando con el asturiano

Voz 1991 34:06 decir Cañete lo ha acogido noveno ya se ha puesto primero

Voz 2 34:09 bueno a mí no me extraña no puede

Voz 1991 34:11 a las dieciocho horas que quedan Manu olas que sea no puede ser no

Voz 1385 34:17 vamos a ver el parece ser que no le echa vamos

Voz 2 34:20 bueno no están intentando a su equipo pero

Voz 1385 34:22 no han dicho que va a nacer son cuatro pilotos

Voz 1991 34:25 sí bueno hacer turnos de aproximadamente treinta

Voz 1385 34:27 cinco minutos pero él ya lleva casi cuarenta le han dejado un poquitín más casualmente sí creo que va a hacer tres turnos durante las veinticuatro horas au cuatro y uno de ellos era de noche lo único que sí que hay que tener en cuenta lo comentábamos ayer es que para mañana por la mañana se espera lluvia pero tremenda fuera una una tormenta increíbles según dicen aquí probablemente una tormenta tropical Florida así que vamos a ver cómo afecta eso a la carrera pero desde luego Alonso ya ha dejado cuenta clase con este este Stinga está haciendo que como digo es espectacular

Voz 1991 34:58 pues en esas veinticuatro horas de Daytona ahora mismo liderando Fernando Alonso a su equipo se novedades volvemos gracias mano un abrazo un abrazo grande compañero lo Cañete ya has visto bueno tienes hasta mañana a las ocho y media para ver algo si me da tiempo a tiempo a toda ese método pero Nadal no es que no no hemos tenido la capacidad en este país nunca de valorar a los dos genios que tenemos en las cuatro ruedas

Voz 11 35:26 que son la Carlos Sainz Fernando Alonso no no hemos tenido capacidad para bola valorarlos como justamente se merece animal hay que pasar muchos años para que veamos pilotos con la calidad con el talento con la capacidad también de trabajo que tienen ambos

Voz 1991 35:40 campeones del mundo ni más ni menos que los únicos que hemos los títulos del Mundial de rallys y dos títulos en el Mundial

Voz 11 35:45 que es verdad que los dos pudieron ser más veces campeones del mundo si es verdad eso es cierto pero que el talento oí critican que tiene ni la capacidad de trabajo que tienen los reconocido que estar en otros países no lo están en España y a mí eso me duele

Voz 1991 35:59 en la capacidad de adaptación que no hay que olvidar que Carlos Sainz creo que tengo un par de Dakar

Voz 11 36:02 bueno pues aquí fíjate en un Dakar eh eso capacidad actuación muy bueno pues que sobre todo que con tan poco casi va a cumplir sesenta años Le mantiene el espíritu de competición señora con qué ganas y con qué ambición habrá competido entonces a los veinte años una locura

Voz 1991 36:18 gracias Cañete un habrá doce seis minutos vamos con la historia el Atleti

Voz 15 36:56 dos mil cuatro teatro lleno y

Voz 1 37:04 Carrusel deportivo Cadena SER

Voz 7 37:11 que

Voz 1991 37:13 ha ganado el Atlético de Madrid dos cero al Getafe que a priori puede parecer sencillo pero es que el Getafe lleva una temporada fantástica es un equipo que le cuesta mucho encajar goles o que cuesta al resto de equipos que se enfrentan con el Getafe hacerle goles eh pero es que tiene la maldición del al del del Getafe con el Atlético D Madrid porque el Getafe se ha enfrentado quince veces al Atlético de Simeone y en esos quince partidos no ha sido capaz de hacerle un solo gol es decir que en los quince partidos en los que Simeone estaba como entrenador del Atlético de Madrid el Atlético de Madrid ha hecho treinta goles por cero del Geta Duffy se sea cumplido esa máxima dos goles del Atlético de Madrid cero del Getafe y otra vez que el conjunto azulón no consigue hacerlo en gol al Atlético de Madrid Pedro Fullana qué tal muy buenas

Voz 16 38:00 son trece partidos de Liga dos de Copa del Rey encima ningún jugador del Getafe actualmente le ha marcado un gol en la Historia el Atlético de Madrid que es curioso es muy bueno es lo primero

Voz 2 38:08 pero claro luego entró en falta queda claro con el afán de dar el datos datos esto pues es que te nada que no ha habido sorpresa Fullana fin

Voz 1991 38:18 acabó ha cumplido el guión no ha sido digamos un partido para sacar pecho no lo con brillantez pasó bien aparte están mejor que la primera es cierto pero pero es que es este es el Atlético de Madrid es un equipo muy seguro atrás y que en las que tiene arriba Griezmann está bien ahora mismo eh Calin hecha ahora veremos qué qué tal partido ha hecho que ha hablado en las últimas semanas que se podía ir ya al final Ximena ha dicho que se queda a la espera de que llegue Morata del que también hablaremos ahora ha sido un poco el guión no que se esperaba

Voz 16 38:47 sí yo era un equipo bastante sólido el Atlético de Madrid en el día de hoy ha creado algunas ocasiones que han sido suficientes como para marcar esos dos goles ante el Getafe ha sido un partido serio practicamente en todas las facetas arriba con ese gol que tiene justo con Antoine Griezmann que sigue tirando del carro otro gol más van siete en siete partidos ha participado de forma clara en los goles marcando asistiendo en las últimas siete J

Voz 17 39:11 nadas recuperando a jugadores importantes como la

Voz 16 39:13 Lucas Jiménez au Saúl que salen de lesión y que además van cogiendo ritmo y será importante sobre todo pensando en la eliminatoria frente a la Juventus hoy por ejemplo no hemos visto a Jan Oblak que ha dejado la portería a cero pero que no ha participado prácticamente nada en el partido porque el equipo ha estado bien en el terreno de juego son sobre todo pues dieciocho parte dos seguidos sin perder es decir cinco meses desde el uno de septiembre que perdió ante el Celta tan sólo ha perdido un partido en toda la Liga en casa es un equipo que es prácticamente imbatible ha cedido sólo cuatro puntos dos empates y es el mejor como local en lo que llevamos de temporada y sobre todo lo más importante está aguantando un poco la estela del Barça esa del Atlético de Madrid que no puede fallar con la diferencia de puntos que tiene que el camino es este habido Cruz yo diría yo un cambio de imagen desde Navidades hasta hasta ahora el equipo ha ido a mejor en cuanto al juego y eso a pesar del gran calvario que ha tenido esta temporada con las lesiones porque hoy por ejemplo sea retirado Godín con unas molestias musculares no hay lesión por el momento pero venía tocado y no ha querido forzar más el central así que otro contratiempo que ha tenido en este partido que a su Senado correctamente tanto Simeone como un equipo

Voz 1991 40:20 capítulo declaraciones que ha hecho Simeone tras el partido en zona mixta febrero los votantes la de prensa

Voz 16 40:25 hablar de Morata ha sido sin duda el gran nombre dábamos a conocer ya en Carrusel deportivo que el futbolista iba a llegar de hecho va a llegar esta noche va a llegar en los próximos minutos va a llegar a a Barajas para pasar mañana ya el reconocimiento médico se va a firmar el contrato de cesión en cuanto se cierren dos flecos que quedan pendientes llega cedido para un año y medio lo que resta de temporada y otra más el club a asumir el sueldo en torno a unos cinco millones de euros va pagar siete millones y medio de euros por la cesión con una opción de compra de cuarenta y cinco millones que es lo que falta que podemos contar hasta ahora en el en la Cadena Ser en Carrusel Deportivo bueno pues falta que hay que concretar cuándo va a poder ejecutar la cláusula de opción de compra el Atlético al final de la cesión es decir el verano que viene no esté sino el del año que viene os en cambio podría hacerlo este verano o incluso en el mercado de invierno la próxima temporada si lo decide el Atlético de Madrid y la segunda cláusula es que el Chelsea va a poder recuperar al jugador si quiere en este transcurso de tiempo de la cesión pero hay que decidir cuándo Si este verano si en el mercado de invierno que viene o que tiene que ser a final de la cesión son los dos puntos que quedan por concretar qué van a hacer en los próximos próximas así partirán cuando lo reconoce

Voz 1991 41:36 lo que queda por cerrar es quién tiene prioridad a la hora de quedarse obtener los derechos de quedarse con el jugador Si el Chelsea es el el primero en decir oye me lo quiero quedar yo os el Atlético de Madrid ser el primero en decir quiero pagar la cláusula y quedarme elogió eso es más o menos lo que queda por por cerrar que siendo eso que llegarán a un acuerdo sin ningún tipo

Voz 16 41:54 si no no me acuerdo está en general está todo cerrado hecho en el momento que le han dejado salir al jugador y viajará a Madrid es evidente que se va a cerrar lo que pasa es que el Chelsea lo podrá recuperar siempre y cuando el Atlético de Madrid

Voz 10 42:04 no ejecute la opción de comprar es decir

Voz 16 42:06 el si va en verano Ibiza Atlético Madrid oye voy a recuperar al jugador si el Atlético lo tiene puede ejecutar esa opción de compra que tiene de forma preferente para recupera por lo esa es lo que está en la mano del Atlético de Madrid así que en ese caso el Chelsea tendría que esperar a que el Athletic día que no le interesa ejecutar esa opción ya han hablado de Morata evidentemente no es oficial ya sabes que es oficial no habla mucho de los futuribles pero lo han hecho en breve al menos Simeone Saúl IGME

Voz 18 42:34 la opinión de la gente siempre respetable y obviamente la gente puede opinar lo que yo busco Gun yo busco futbolista que les sirvan al club y que les sirvan al equipo

Voz 10 42:42 bueno yo creo que hasta que no no se va oficial au si el caso es que viene no podremos hablar de lo hasta hasta que esté con nosotros no la verdad que que desde la selección lo conozco y creo que es un grandísimo jugador bueno