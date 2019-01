Diego López: "Tengo mucho cariño al Real Madrid"

Voz 1991 00:00 hola buenas noches qué tal estás todo bien todo bien si es que estamos con ganas de enfrentarse a Madrid

Voz 1 00:05 sí hombre como siempre un gran partido que tenemos por delante hay bueno con con ilusión como siempre

Voz 1991 00:11 me imagino que sigue siendo no especial para jugar contra el Madrid

Voz 1 00:15 sí por supuesto que si va más allá de que es uno de los mejores equipos todo todo el equipo nos apetece jugar contra contra el Madrid contra Ron a pero bueno pasada pues también está ahí también hay hay mucho cariño hacia el club

Voz 1991 00:32 me pasa es que no llegáis en el mejor momento a este partido eh

Voz 1 00:36 pues no la verdad es que no pero bueno partidos a verla la verdad es que cuando llegas bien también puede jugar en tu contra ahí un poco especiales aunque tampoco yo extenso mejor momento pues para nosotros es un partido muy muy importante en jugamos muchísimo hemos pasado una muy mala racha ahí ya estamos pasando el partido para nosotros dar pues un un giro total a a la temporada Hay volver a ser el equipo de principio de año decir vosotros

Voz 1991 01:06 bien pero el Madrid no termina de convencer ha sorprendido un Real Madrid tan dubitativo este año

Voz 1 01:13 sí la verdad que se ha pasado controlada con una con una gran suficiencia digamos como un equipo muy muy fuerte y casi invencible si es que se ha visto más que perdido más puntos sobre todo en el Bernabéu que años anteriores no me había pasado es soy iba pero sigue siendo el Madrid sigue teniendo grandísimos jugadores Si estos equipos aunque esté en un mal momento pues siempre son son grandes equipos si te la pueden llegar en cualquier partido

Voz 1991 01:47 oye Diego en El Vestuario que se dude de alguna forma de Rudy

Voz 1 01:52 no yo creo que no hay ninguna duda yo creo que es todavía está súper contento con un entrenador bueno es cierto que los resultados son malos pero no son por culpa del entrenador más que nada son nos somos los que jugamos sí y él hizo algo muy importante otro equipo de otra prueba que cambiar radicalmente nuestra nuestra mentalidad que llegó un equipo difícil que igual ya vimos que las primeras jornadas que fuimos lo que somos capaces esa unas un mes y medio dos meses pues complicado pero pero bueno te lo hemos seguimos teniendo la suerte era confianza para para porque puede sobreponernos a esto y volver otra vez a ganar partidos

Voz 1991 02:38 lo que pasa es que tú bueno conoce perfectamente cómo va esto sigue esta racha de resultados quiero decir te acuerdas empresas rompe por el lado más débil

Voz 1 02:47 bueno creo que tenemos que acogernos sigue no pueda reviviendo todo si yo creo que no va a seguir creo que el equipo ya en los últimos partidos pues salvar un poco el partido de Eibar ha hecho buenos partidos quizás los detalles no están penalizando el muchísimo oí donde antes pues consiguiendo victorias ahora mismo unos nos perjudica Ny no consiguió el consenso cuando conseguimos sumar puntos y esto pues bueno al final afecta hay y hay que sobreponerse a ello hay que seguir luchando y hay que mejorar para que esto me acuerdos ceder

Voz 1991 03:18 de hecho creo recordar que gasta decir en su momento al inicio de temporada que con Ruby erais un grupo feliz sigue esa felicidad en El Vestuario

Voz 1 03:29 si se lograse sí la verdad es que sí quizás a veces nosotros mismos nos podemos explicar qué puntos que son las que son son ha escapado

Voz 2 03:42 el partido cuando porque vamos a ver puntuados mínimos incluso ganado pero bueno son

Voz 1 03:47 el fútbol a veces muy caprichoso pues jugadas muy puntuales que que no hacían caso arriba hay que no ciertos en entubar y al final pues este es un juego oí verme caprichos o sea que yo creo que el equipo siga trabajando muy bien sigue habiendo mucha confianza entre todos nosotros cuando entrenador la forma de juego y todo tiene que cambiar estamos haciendo todo lo posible porque cuando lo antes posible y la situación es evidente que es más más difícil cada vez pues bueno nos acercamos además a a una zona no que que no tenemos ni oír hablar claro

Voz 1991 04:21 sí el cuatro puntitos tan solo por encima del descenso mira lo lo casi borrará esta temporada aéreo lo digo porque empezasteis común tiró jugando muy bien además consiguiendo muy buenos resultados metiéndose en la parte alta de de la tabla Yeste está racha malísima de de resultados los ha puesto pues en al borde quiero decir estáis un montón de equipos ahí metidos que no supo no podría despistar eh

Voz 1 04:46 sí por eso que está todo muy igualado oí mano ganar dos partidos seguidos ganar pues ya te da un poco de aire es lo que necesitamos hemos conseguido en casa estamos más fuertes quizás a domicilio donde el equipo ha demostrado no debilidad ahí bueno que no sé si corrigiendo errores si se quiere creció en este equipo con el nuevo entrenador pues de esta temporada el lo raro fue el gran inicio sí pero no es que que sigue trabajando

Voz 1991 05:17 dar la la clasificación desde el octavo clasificado que es la Real Sociedad el octavo eh al Rayo Vallecano que es el primer equipo que está peleando por el salir de los puestos de descenso hay seis puntos es decir que estamos hablando de trece catorce equipos este año me parece a mí que la preeminencia va a estar muy muy muy cara

Voz 1 05:39 que se bueno hay que sumar también al Villarreal que a su equipo que monja para entender pero seguro que va a hacer productos incluso Huesca que aunque sea ahora mismo el equipo con menos puntos pues seguro que también tiene su racha positiva iba iba meterse a ellas que va a ser muy duro tanto el descenso como no estará en Europa ahora mucha igualdad y tenemos que acudido acontecimientos esos detalles para el que cada vez pues va va más a nuestro favor oí unos puntos que es lo que estamos peleando

Voz 1991 06:08 no es tu décimo quinta temporada en Primera no

Voz 1 06:12 pues creo que si hemos hecho así

Voz 1991 06:15 no está mal no no estamos cuando uno mira atrás y mira el el camino que ha hecho ha hecho un buen recorrido eh

Voz 1 06:23 se quizás alguien poco tarde pues bueno que llegue muy tarde al Madrid que la verdad es que hasta ese momento pues en donde no había trabajado nada qué tal me costó otros llegara a primera división sabía que iba a ser muy difícil jamás dos soñé a ver disputado dándonos tantas temporadas en Primera pero bueno pues siempre quieres más en que quiere seguir compitiendo y seguir estando en lo más alto

Voz 1991 06:48 de siete años te encuentras fantástico no

Voz 1 06:51 pues sí físicamente muy bien con muchas ganas sobre todo pues como la mentalidad de no te decía seguir compitiendo es seguir entrenando me gusta mucho lo que hago disfruto el pasión que bueno no se puede pedir más bien estoy en un club también pues maravilloso la verdad es que me aprecia mucho oí soy feliz todo pues

Voz 1991 07:15 hombre es que mientras no se encuentre bien el cuerpo aguante donó yo yo recuerdo siempre que Palop cuando empezó a ya a tener una edad decía mi truco es que cada temporada que siga tengo un año más me tengo que quitar un kilo claro la exigencia física es mucho mayor según va cumpliendo uno uno edad tu Truco cuál es

Voz 2 07:37 bueno otras no ahí no estoy muy de acuerdo con Andrés pero bueno mi truco quizás se a mantener e incluso ganar más fuerza por ejemplo

Voz 1 07:47 sí y que no se velocidad mantener evidentemente mi condición física pero tanto sin piezas a a ganar pero tampoco perder los porque eso yo creo que jugaría contra su hermano le fuerza de velocidad de todo para que hasta ahora estar como con veinticinco

Voz 1991 08:14 bueno sí se puede hay que intentarlo por lo menos está bien sobretodo para disfrutar de partidos como el de mañana que es un partidazo entre el Espanyol y el Real Madrid Diego López pues nada que te vaya fenomenal restó de la temporada y a si encontráis un poquito ya de de estabilidad viene los buenos resultados un abrazo