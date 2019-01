Una mañana junto al camión del dinero

Voz 1 00:00 tu de

Voz 0300 01:22 Rovira buenos días buenos días Javier

Voz 4 01:24 encerrarlos pero tengo que hacía el Figueres te vas no

Voz 0300 01:29 pues yo sí que puede como hasta Merkel la gallina está viva estando ahí sobrevive bueno tiene ya cuatro años y medio mi me contaron que una gallina tienen una vida útil diríamos de poner huevos de dos años y medio útil es una expresión un poco pero no te dice este poner huevos es una llena doméstica a verla o es útil para sí misma no se seguir viviendo al fin y al cabo

Voz 0874 01:51 bueno estadio a Merkel y la otra como era era dar quiso fue se fue se fue con la crisis claro

Voz 0300 01:56 no encuentro solución y se largó de casa tiene sentido

Voz 0874 01:59 te vas allí a escribir abra no bueno continuo con esto

Voz 0300 02:01 de Mauritania no hay que da un segundo libro

Voz 0874 02:04 tú tú eres como yo creo no hay que cuando ya se acerca la fecha de entregar el manuscrito exactos Spain quedan más diez días ya me lo imaginaba bueno lo de Enrique esperar porque cuando quedan diez días intenta devolver de adelanto Koke entre se tiene que sentar a escribir y luego hace maravillosamente eso es lo peor no oye nunca habíamos hablado de dinero en esta sección

Voz 0300 02:42 así es de hecho tengo muy mala relación con el dinero y me decía mi psicoanalista de la relación lamentable no pudo

Voz 0874 02:48 no es que no te guste el dineros que no te gusta hablar de dinero sendos sabes que es una cosa muy curiosa que yo nada más llegar a Estados Unidos cuando viví allí y es que los americanos hablan con mucha soltura del dinero y que pueden presentar a una persona yo que sé pues una cena en una fiesta y a los dos minutos ya te puede preguntar tú cuánto ganas en en tu profesión inmediatamente supongo que además te catalogan de esa manera no pero hablan de digan abiertamente no tienen ningún pudor

Voz 0300 03:12 no mienten no suelen mentir no suelen mentir ustedes llevar dinero encima Ausàs tarjeta

Voz 0874 03:19 soy soy muy malo recordando lleva dinero IBI mucho peor habrá que puedo pagar con el móvil que prohíba tarjetas de móviles

Voz 0300 03:26 fíjate parece que muchos pueblos de España están obligados a volver a los tiempos de cuando se escondía el dinero en la casa no sé si bajo la cama en una olla bajo una baldosa porque en los últimos diez años se han cerrado más de dieciocho mil oficinas Bancaria

Voz 0874 03:39 sí estoy queríamos hablar porque afecta principalmente a los pueblos pequeños si a la gente mayor que no se puede desplazar y que no dispone de cajero automático en el pueblo no

Voz 0300 03:47 justo ahora que la gente se había acostumbrado al plástico a las tarjetas porque al parecer esto no fue fácil no había allí recuerdos hace un bastantes años en un pueblo de Priorat que estaba haciendo un reportaje acaban de abrir una oficina bancaria no hay conoció un nombre que no se fiaba un anciano y cada semana iba a ver su dinero

Voz 0874 04:05 esas para que le enseñaran sus billetes que tenía en la cuenta

Voz 0300 04:08 su dinero físico y en el banco había montado una especie de teatrillo abría la caja enseñaban un montón de dinero cualquier dinero yo el hombre se quedaba tranquilo

Voz 0874 04:17 bueno pues aquí una que yo conozco a gente que cuando cobra la pensión todavía va al banco el día uno saca toda la pensión si la lleva además como agarrada por la calle en el pulso con cara de haber sacado toda la pensión es decir con un letrero diciendo atracar que yo me puedo y dos que esta historia que cuentas del señor que iba a los billetes eras tú no no me

Voz 0300 04:39 podría hacerlo pero no era eso lo preguntará intoxico

Voz 0874 04:41 la lista de fin siempre y cuando exista un cajero y un banco pues puede haber esa ración más no con el dinero pero en los últimos años se han cerrado más de dieciocho mil oficinas bancarias en lugares principalmente pequeños

Voz 0300 04:54 este era el tema de hoy no pueblos en los que los bancos han cerrado y se han quedado sin oficinas sin cajero a cambio de esto algunas entidades han creado una especie de cajero móvil un camión que recorre los pueblos con un cajero y una persona que atienda a los clientes una especie de oficina pequeña sabes como lo conocen como la diligencia en los

Voz 0874 05:11 buenos lo llaman la diligencia que es como una película del del viejo Oeste

Voz 0300 05:14 es un hombre muy apropiado imagina un camión con dinero recorriendo carreteras en espacio medio deshabitados por carreteras secundarias para evitar los sustos su recorrido y el horario se mantiene totalmente en secreto

Voz 0874 05:27 cómo se entera la gente del pueblo de que viene el el cajero automático con ruedas

Voz 0300 05:31 no se enteran unos días antes los ayuntamientos suelen recibir el aviso del banco poco antes de que llegue el cambian así que basta con que un vecino vecinos entere lo comente en el Barri Se vaya corriendo Boca Boca no el cambio en la diligencia suele pasar cada quince días

Voz 0874 05:46 es acatar parar esas son entidades Valentina Rojo ha sido a conocer in situ cómo funciona este sistema déjeme decirle una cosa lo primero es como acabas de contar no hacen público el recorrido con lo cual habéis hecho periodismo de bandoleros no pues sentado en un lateral de una carretera esperando a que pase la furgoneta para perseguirla

Voz 0300 06:06 lo hicimos una investigación bueno nos fuimos nosotros hasta Orusco de Tajuña que es un pueblo de unos mil quinientos habitantes a unos cincuenta kilómetros desde Madrid no está muy lejos cerca de Arganda del Rey allí todavía tenían no tienen un cajero de la Caja Rural pero dicen que no funciona casi nunca se queda sin dinero se traga las tarjetas de manera que la gente tiene que esperar esta diligencia cuando nosotros llegamos que eran las dos de la mañana hace un frío que pelaba ya había hay a la cola de vecinas y estuvimos hablando con ellos

Voz 0252 06:35 hola querido buscar dinero bueno hacer unas gestiones estado bueno tiene que tener al camión hacerlas

Voz 6 06:43 claro Noguera Arganda que tú imagínate bajará Arganda para hacer

Voz 0252 06:48 de dinero sacro sólo cesiones aquí no es tanto dinero cambio sí sí sí sí

Voz 6 06:54 yo hoy no es Salgado porque tengo en casa hay tampoco puedes tener mucho dinero casa porque tienes que tener pues doscientos au cien euros para no más no porque si te roban tú imagínate y a mí el ir a un cajero me da miedo porque están esperándote a lo mejor que vaya a sacar y a la mínima tan dicho trae todo

Voz 7 07:13 pero han dado vía algún susto no porque no voy que no lo he oído en televisión lo oigo la radio

Voz 0252 07:19 yo estoy como justificará su como lo hace tiene escondite en casa no vende tanto

Voz 7 07:24 te lo llevo consigo lo guardo en un sitio

Voz 0252 07:29 que eso que no lo voy a decir claro decir

Voz 6 07:33 pues sí estrella de gilipollas no pero se nota mi bueno me da igual anda que no investigó hay vosotros no se todos los periodistas su caso no voy a decir don lo guardo bajo no seré detenido no te conozco de nada que sabía en las casos había cómo se crecieran de pucheros eso eso yo no lo sabemos todo el mundo pero eso del puchero ya no hay olas tampoco lo vas a bordo una cacerola bajo el colchón tampoco tampoco posible lo primero que van a en la ropa cosido a decir en Canarias es cosa más vamos que tengo prisas que tengo que trabajar yo trabajo

Voz 0252 08:16 en una residencia aquí a un poco cara me han dicho no si usted sería una residencia a la que trabaja

Voz 6 08:25 sí con la aventajan que se cómo me iban a tratar y cómo lo fallos que tienen y yo lo fue yo no lo voy a decir porque eso está prohibido

Voz 0252 08:32 pero

Voz 6 08:34 no me gusta a mí sí me encanta buenos días por qué qué ventajas tiene la tranquilidad a mí me agobia mucho Madrid y me da miedo ir a Madrid que como oyes en la tele ahora ha habido una reyerta de tal y se matan entre ellos se pelean miedo que me da a mí me han robado en Madrid en El Corte Inglés ya no era por el dinero que me habían robado sino las fotos que tenía familiares de mi hermano de mi abuelo porque mi hermano tenía veinte años cuando murió porque le mataron en la guerra mil como pues nada aún no estaba haciendo Rambo le escapó un tiro

Voz 8 09:24 elogió el otro porque se le encasquilló lo trabajan con lo de Ramos hace treinta años

Voz 6 09:32 como entonces tengo esa foto de mi hermano la luego me la mandaron como ponía el DNI a los quince días lo en casa no tengo me devolvieron fue duro se quedó con el dinero con corazón con corazón honrado como tú que si yo me voy que tengo mucho que hacer la lavadora puesta pero es automática sí pero entenderla que primero que se me iba y además mi padre que me está esperando

Voz 0252 10:04 debe estar a otra ya ya he hablado mucho tenga le vaya bien el día

Voz 0874 10:10 sí señora tiene pesadillas contigo ahora mismo pensando de estas ahí en su casa buscando el escondite que persistentes dicen que que no debe ser tan fácil vivir con tanto

Voz 0300 10:22 pero no en el lugar día nos pero ya no tienen tanto dinero no se lo cosa

Voz 4 10:26 dijo a veces lo sé

Voz 0300 10:29 bueno no era la única vecina que no del miedo no hablan de los Barranquillas que son como ladrones que entraron en las casas todos hablan de esta inseguridad pero al final te das cuenta que son percepciones porque dicen que la escuchaban la radio en la tele no pero no les aparta

Voz 0874 10:43 claro que yo creo que esas cosas las tienes en la cabeza tienes miedo a que te quiten el dinero pero en realidad supongo que él tasa de robos en un lugar como ése debe ser bajísimas bajísima y los robó seguramente son de de cosas que tienen que ver con la labranza y con el campo no he muchas veces no responden a la realidad esas percepciones hay hay tiendas en ese lugar en Nolasco cómo funciona los pequeños negocios un pueblo sin bancos bueno

Voz 0300 11:05 fuimos averiguar entramos nunca en el supermercado de Juani Paco y después nos pasamos por la Tienda Rural de artesanía donde Patxi trabaja despacho

Voz 0252 11:12 durante la feria estábamos hablando con gente mayor con ellos cuando vienen aquí tienen que tener metálico para pagar en súper y claro tampoco tiene mucho dinero metálico necesitar su tarjeta osea que no es como antes que una libreta apuntaba el nombre fiaba esto se acabó

Voz 9 11:34 bueno seguimos

Voz 0252 11:37 porque hay mucha necesidad

Voz 9 11:40 también que personas que necesitan

Voz 0252 11:44 vamos de aquí entrevistando a su mujer que estábamos hablando del mal fatal si fatal escurre lo digo como si volviéramos a los salir del Oeste que te llegan las diligencias a ver a recoger aquí al pueblo

Voz 10 12:02 Dios contaba su señora que hay mucha gente que hay que fiarlo no porque no tienen cada vez las tenemos que ayudar que pues pues las circunstancias de trabajo y demás pues no llegan a final de mes llevan las últimas semanas la última semana la última cena del mes y tiene oye déjamelo y cuando cobre pues te pago ahí tengo ahí hay cuenta es no sé a lo mejor hace ocho meses seis meses nueve meses también es bonito ayudar eso es perder lo que hacerlo

Voz 1840 12:46 un hay que tiene hoy

Voz 0252 12:58 hay dinero bajo ladrillo dónde tiene el dinero voten terral actores lo iban con Teresa te quedas sin coger el autobús como lo coges cuatro y pico euros que te cuesta te fiero sí hombre sí lo ni te cambia en como yo atienda el tema de yo me tengo yo con mis hijas en Madrid

Voz 11 13:28 y si no pues hombre no entre nosotros los mes Sony ya les tanto yo o tienes tu cambio me prestas tu es cuando tengo yo sola pero esto a ellos y así andamos

Voz 0252 13:38 ah y aquí si de este pueblo conocí a mi pareja me aquí en Madrid me vine a Madrid por estar aquí por algo y luego ya Orusco porque yo trabajaba adelante el ordenador todas latino otra escribiendo programas del corazón no pero sí para revistas para para un grupo editorial copia transcribir las declaraciones que hacían los famosos de turno pues ahora se olvida en carnicerías y qué tal mucho mejor el marido trabaja en Madrid por ejemplo y tiene que ir todos los días sale de aquí a la sede de la mañana vuelve a las ocho y media de tu marido no te pasa todo el día fuera de la relación con la gente bien estupendo sé que este país ha cambiado un poco no si yo nunca ha tenido problemas nunca hemos tenido ningún problema nunca nunca sí también es un pueblo muy abierto por lo menos para nosotros

Voz 0874 15:06 este último detalle es verdad que es muy Esperanza no sabíamos estampa puede haber un peor trabajo que tener que dedicarse a transcribir programas del corazón que te obliguen a ver eso y encima a escribirlo no no no hay dinero para pagar desempleo no ya se estaba recuperando del pueblo porque tendrá que estar ese se que necesitaron psicoanalistas cobro feliz después de la panadería de la carnicería se visteis por el pueblo y hacía un frío mucho frío mucho frío pues no quiere otra cosa no

Voz 0300 15:35 metimos en el en la panadería calor Del Horno no pero no encontramos allí precisamente al escuchar

Voz 5 15:51 estamos haciendo un reportaje sobre el también de Bankia que viene pues entonces a mi nuestro corazón pues me dio el hizo porque están favor nombrar el email a mí me he puesto mi empleo hizo estoy trabajando como cerrarlos tú estás oficina pues yo fui a la calle que tiene una palabrería a de mi hermano lo que sí entonces trataba con la gente se yo siempre gente entonces pues hombre la gente está molesta pero de no haber nada que venga a ver es decir vuelven por Joaquín no hace negocio este es el tema pero es que da igual es que yo he visto pueblo que sí que había en el negocio más que suficiente y se cerraron también en las oficinas L despidiéndonos te inicial un ERE y yo como era mayor pues a la calle como lo llevo mal hombre no se lleva bien se llevan poco de mano o te vas enterando los motivos si las historias que había dentro soy todo eso hoy mejor cuáles son los últimos años se llevaron el dinero ellos no pero se la regalaban a otros que luego lo devolvieron pues yo pienso que un panadero soy panadería sin cuento al empleado de banca del Banco es electo cuando estaba aquí en otro sitio pues hoy estoy por aquí un ratito tiene siempre tienes historias pero fuera de aquí me hay médicos Acea y le gusta si uno no no a la expresión la molesto la expresión es que no es justo no es justo porque tú es está trabajando treinta años sí creo es complicado este creía que sí yo creo que estaba Tobin que bien el banco como una necesidad a veces lo sabía yo he vivido esa entidad cuando era de verdad a una entidad que se dedicaba a hacer las cosas como Dios manda luego entraron los políticos lo jodieron así de claro el este el tener que hacer algo por la mañana temprano cuando te levantas hay días que no tienen nada que ver más pero porque usted ese sentido útil de ahora cojo nudo la extracción de plena forma la trabajar es una faena

Voz 13 18:47 no no no

Voz 0300 19:04 ya que es estoy de salir a los caminos hacer periodismo tiene estas cosas entonces en una panadería hablar de bancos en te encuentras con un ex banquero despedido Leire no no estaba allí con el diario diario deportivo por cierto me dio haciendo el crucigrama pasando el tiempo como Sando al tiempo nombre en plena forma no no no no ha preguntado por cierto claros no

Voz 0874 19:25 furgoneta va caminos carreteras secundarias nunca mejor dicho como sabemos llamar a esta sección

Voz 0300 19:31 va con protección policial lo va con la gente de seguridad con supo tiene el chófer

Voz 0874 19:39 que tiene mal que tiene una carácter pues la madre más contado

Voz 0300 19:42 me pareció un tipo robusto no pero no sé por ejemplo claro blindado

Voz 0874 19:47 en un poco de cosa que vaya a pasar algo en las próximas semanas con este camión y que luego no se echen la culpa

Voz 0300 19:52 pero eso no se conocen los horarios es muy difícil

Voz 0874 19:54 señora va a decir esa señora antes del colchón vale decir que es culpa tuya que vas haciendo muchas preguntas además de Orusco de Tajuña habéis estado persiguiendo al camión y otros pueblos de con ella mañana

Voz 0300 20:04 nos desviamos un poco y fuimos a parar a los puentes que es un pueblo muy bonito de trescientos cincuenta habitantes pero allí no había banca no queríamos ver qué pasaba cuando no llegaba a mí el banco ni el camión ni nada en el Ayuntamiento nos encontramos con Mamen que lleva tiempo luchando para que los vecinos puedan tener un barco malo

Voz 5 20:22 el Cervélo

Voz 0294 20:25 no habían tenido nunca debí que sí que ha habido del Banco Popular una señora que tenía Umar eh ella es la que ingresaban el dinero y entonces venía pero esta hace muchísimos yo cuando llegué aquí hace veinte seis años funcionaba así entonces estoy llegabas ellas te hacía como como la van que era el pueblo entonces vendidas del banco Si entonces se llevaba el dinero los que habían sido pues eso ingresos en efectivo un talón para ingresar ella lo anotaba todo este señor en una vez a la semana en el Banco Popular de Campo Real porque entonces no había ni Caja Madrid envidiar nada

Voz 5 21:04 de entonces él puede hiciste desde el Ayuntamiento la gestión hace años una sucursal

Voz 14 21:10 para que viniese el auto

Voz 0294 21:12 sus móvil hablamos con gente de los bares italo o de las tiendas de de ese pudiese poner tampoco instalaban un porque a un cajero porque no teníamos la población necesaria para poder tener cuantos este pues no me acuerdo que me dijeron que tenemos que pasar de los mil la que cuántos hay pues ahora mismo somos trescientos cincuenta pero es que cuando lo hice podíamos ser docientos fuego doscientos y poco porque bueno esto ha subido pero subir muy despacio porque es un pueblo muy pequeño pusiésemos gente no cuente un poco peso

Voz 15 21:44 bien

Voz 5 21:48 hallando

Voz 15 21:50 mira

Voz 16 22:06 bueno pues hija muy buena para que lleguen ganar lavado dijo voy ya

Voz 17 22:17 del como los vivos ahora pero no vivo son las los domingos nos juntamos ocho nueve a comer luego en Nine semana nieta que vive aquí mi hijo Ésa es cantina comiendo mi para mí veremos bien pues estamos haciendo un reportaje

Voz 1840 22:38 sobre los bancos aquí no hay banco en el pueblo

Voz 17 22:42 no aquí siempre Caja Rural que era del billar y ahora a uno villas o

Voz 1840 22:51 yo estoy cómo hace para para sacar dinero

Voz 17 22:54 pues yo tenía mi hija que vive en Madrid se lleva la cartilla y me saca dinero para mí es una vez danés es el dinero que saca de escombros ocho por traer a hacer la compra tenemos ahí la quién tiene a panadería

Voz 1840 23:09 y usa tarjeta

Voz 17 23:12 siempre en efectivo porque nuestra tarjeta porque no que a mí no me gusta pagar con tarjetas oyendo extraordinarias que dice que muchos que él estima con ETA dinero en caso no yo no porque me va a dar miedo si ahora cuando hemos llevado la puerta de su casa estaba viejos escolar no ahora gracias a Dios nunca me ha pasado nada con qué

Voz 1840 23:35 bueno algo muy bien nada más milagros ya lo estamos más

Voz 18 23:39 me voy a tender la ropa que mañana dice que va a nevar se pero yo hace mucho

Voz 0874 23:47 el hecho de KAS tenían más si hay que tender la ropa es curioso esto que dice las tarjetas

Voz 19 23:53 la acción de alguna gente con el dinero yo recuerdo que tenía una tía que cuando que bueno estamos pie cuando

Voz 0874 23:59 va a entrar el euro en seriamente ante la Europa ella había habido un proceso de entregar las pesetas te acuerdas que me Ane Brun es decíamos se día que el uno de enero hay que empezar a usar obrero euros es decir no yo voy a seguir con pesetas se pensaba que ya podía tirar en fin oye que oportuno sois no siempre lleguéis a casa justo a la hora de comer

Voz 0300 24:17 sí pero esta vez no nos quedábamos porque Milagros tenía tenía de creo que era su nieta que venía a comer terminamos comiendo en un pueblo cerca de Olmedo en Campo Real

Voz 0874 24:26 Campos Real ahí sí hay bancos suponen ahí van

Voz 0300 24:29 pero comemos correcto sin más eh sopa de cocido con unos boquerones para cuarenta puesta malo bueno podemos mejor

Voz 20 24:40 qué