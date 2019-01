¿Cuánto cobran los políticos por dar conferencias?

Voz 1 00:00 sí entrarán

Voz 2 01:04 Ramón Lobo buenos días muy buenos días

Voz 3 01:07 el choque recibía ayer tu yo decía aquel

Voz 0874 01:09 me acuesto para que se me pase el jet lag

Voz 1791 01:11 tres pandilla no lo he visto porque estaba dormido ya estaba dormido no has estado bien me acosté a las ocho y media me desperté a la una con lo cual ya lo he hecho mal otra vez me volvía a dormir y me ha despertado la sidra mañana con lo cual creo que ya lo tengo

Voz 0874 01:23 en este en ese impasse sí

Voz 1791 01:25 ella es que engorda dos giros y medio más producto de alcohol que de comida a Miguel Ángela Quintas lo sabe si si no garantiza un régimen estricto de todo de dinero y de comida

Voz 0874 01:35 claro que también es un gasto bueno te has pasado cinco semanas en Estados Unidos sabes que Manuel Vilas el escritor que también vive parcialmente allí porque da clases en la Universidad de Iowa cuenta que siempre le pasa lo que él llama el cuartito cuando llega la frontera cuando llega a a Aduanas siempre lo retienen encierran un cuarto porque su nombre debe de coincidir con algún narco colombiano supongo no admite

Voz 1791 01:56 sabe algo así no no mi nombre está limpio y si no hay ningún arco que se le parezca lo más parecido a mí es el ministro de Economía de Venezuela que también se llama Ramón Lobo PNV él es el impostor yo soy el Real soy anterior tengo tres años más que los diez años más que ir a mí nunca me ha pasado pero María una amiga que fui a veces con ella con su hija Estados Unidos ahí a su nombre coincidía con el de un narco colombiano mexicana

Voz 3 02:20 también sí estuvo presente a tener

Voz 0874 02:22 que no te han quitado nada en el equipaje aspirar todo

Voz 3 02:25 a la vuelta me quiere quitar unas bailarinas precio

Voz 1791 02:27 esa es la que me compré en el Metropolitan cunas bailarinas de estas que agita sin Nieva preciosas

Voz 0874 02:33 esto casposo no no no no no no no es precioso

Voz 1791 02:35 Xavier es cuenta que no es casposa para nada es maravillosa Inma quería quitar o sea que me decía que no que es que era muy grande yo pero muy grande eso que argumento es más grandes el ordenador y más grande en la maleta

Voz 3 02:46 sí pero se lleva líquido dentro y me dices que os líquido

Voz 1791 02:49 esto está cerrada herméticamente digo mira yo estoy dispuesto Smith hay dos opciones o lo tiro o lo tiene que facturar digo hay una tercera que me queda a vivir en Estados Unidos pero esto no se batirán su supervisora de le dijo que no que podía pasar perfectamente como esa bolsa

Voz 3 03:03 los hubiera gustado que tuviera o sea que esto hubiera desembocado en un enfrentamiento todavía mayor que todavía estuvieras aquí porque así me lo contaba

Voz 1791 03:11 sí sí no no yo es que me lo sobre todo de la seguridad lo que molesta es la estupidez porque la mejor seguridad es la que no se ve todo esto espectáculo seguridad es cuando no sabemos hacer seguridad

Voz 0874 03:22 hay una cosa complicada con esto y es que al final cuando te enfrentas a esa gente que es la que te pregunta cuándo llegas de Estados Unidos pues a que crines hacer aquí que es lo que te has en la maleta cuál es tu primera imagen de ese país estas estas gente a la que le das una placa se cree que es importante y entonces ejerce un poder que realmente no tiene no

Voz 1791 03:39 yo Alaya siempre bien claro pero es triste que cuando

Voz 0874 03:42 Picasso cuando sales siempre te llegues o te marchas con esa mala imagen de la gente que está en la frontal

Voz 1791 03:46 no pero me quedé con la imagen de su supervisora que parece encantadora que más dijo como dice no es que fuera una concesión es que dijo que esto evidentemente puede pasar más Le dije es que pregunté a dos te sea que son los que se encargan de la seguridad de los aeropuertos de pregunte en Miami Sí Se podía sacar una bola así si entonces eso le desconcertó al chino este que que siempre se estaría aún chino malo no todo van a ser bueno ir entonces eso desconcertó y por eso consultó sus

Voz 0874 04:15 en una foto de alabó la quedando con ganas de verla

Voz 3 04:17 la cosa es preciosa es yo la vi en el Metropolitan por lo último pero desde las que se agitan cae nieve esto es esto es muy nuevo no la han inventado ahora los de siempre está alguna de las que las películas de los años cuarenta oye que íbamos a hablar de Venezuela un poco básicamente por una razón es que tú eres venezolano así que algo tendrá que decir con esto

Voz 0874 04:39 pero sabes que es muy difícil hablar de Venezuela con alguien que nos explique lo que está pasando de manera imparcial es bueno no es prácticamente imposible cada uno tiene su visión de lo que pasa cada uno tiene su ideología cada uno tiene su visión de futuro y en tu caso tú decías en un artículo publicado ayer que Venezuela no caben un tuit hay tantas

Voz 1791 04:59 de qué está hablando de Venezuela sin saber realmente lo que dice verdad si la mayoría no sabe nada de Venezuela aquí en España por ejemplo políticos incluido el presidente el Gobierno no están reaccionando más pensando en política interna en las elecciones de mayo que es que lo que pasa en Venezuela Venezuela es muy complejo no es Nicaragua Nicaragua es mucho más simple lo tenemos que hay mucho más sandinismo una oposición las a Ortega que que que en el régimen un régimen que se ha ido deteriorando una pareja triunfante

Voz 0874 05:26 en de revolución ideológicamente de izquierdas que se ha convertido en un pastel

Voz 1791 05:29 como él mismo se Ortega vimos lo que lo que es su Somoza Nicaragua Venezuela es mucho más complejo porque la misma posición es mucho más compleja el país está dividido en dos la oposición hay de todo hay desde la derecha ultraliberal incluso esté huido tiene aún Twitter en favorable amor sonaron centroizquierda diese incluso Izquierda a la izquierda de partido democrática tiene extremistas hay hay muchísima gente mala posición venezolanas que no ha sabido generar un discurso que incluye a los pobres de Venezuela que si los incluyó el chavismo inmaduro que son incapaz incapaz que la pillado además un petróleo a la baja ha habido errores en estructurales graves del chavismo por ejemplo la endeudar el país no saber qué capaz de crear una estructura de Estado profesional

Voz 0874 06:19 descubrir que nos Chávez Chávez

Voz 1791 06:22 si no tienen el carisma de Chávez entonces en la oposición debería recoger lo bueno del chavismo que algo habrá tener un discurso mucho más inclusivo entonces estaríamos en el caso de de Nicaragua estaríamos ante una camarilla Cabello número dos pues precisamente han invitaría a cenar a mi casa

Voz 3 06:39 te grita mucho llevamos bebida si no

Voz 1791 06:41 ahí estaríamos un país mucho más unido prueba de Venezuela es que cualquier salida puede ser violenta el Ejército sobre todo la cúpula controlar el petróleo sabes con Egipto es para ellos es un negocio es muy difícil que cedan eso entonces que estamos con mucho cuidado porque si hay un enfrentamiento va a haber muertos y mucha de la gente que está hablando Venezuela está proponiendo soluciones no está pensando en los ciudadanos en Miami mucho dinero el dinero de del exilio rico que ha ido a sí pero también hay mucho dinero pero el régimen eh que el resultado sacó su dinero nadie está pensando en los venezolanos en la gente que está padeciendo la crisis económica brutal que uno los países más ricos americanos

Voz 3 07:20 en da nadie busca una vía intermedia hace unas horas el agregado militar de Venezuela en Estados Unidos sabes que desde su despacho en Washington ha dicho que bueno porque se pone en contra de Maduro este hombre tiene difícil vuelta a ver

Voz 1791 07:34 hola no maduró yo creo que lo tiene está finiquitado lo que ocurre es cómo será finiquitar esto ahí después que también Estados Unidos elija Abrahams a idiota hablamos para que que es un hombre que está mezclado con la contra con con golpes de están América Latina con la época más oscuras del otro

Voz 0874 07:50 el gana Marco Rubio como interlocutor si hombre

Voz 1791 07:52 no parece que que a Venezuela es el esté ofreciendo la mejor alternativa no una yo le deseo lo mejor a Venezuela yo nací en Venezuela y por lo tanto soy venezolano para los veranos en Venezuela me viene muy bien para Venezuela decir yo nací en Venezuela todo el mundo pero yo suelo viví cuatro años y medio no tengo ni idea Venezuela

Voz 3 08:12 que se es a través de los pero vamos si hoy jugará la final del Open de Australia jugaría con la bandera de Venezuela

Voz 1791 08:18 no Juan

Voz 3 08:19 con la bandera española a lo mejor es dicen que toca a la zona no no no no no bueno bueno veremos

Voz 5 08:32 eh

Voz 6 08:41 a la Alex Belén tal día como Pla está chula bueno

Voz 3 08:59 dado Estados Unidos no ha pillado el mayor cierre del Gobierno o el cierre más largo de la historia practico se nota poco en Washington se notaban quizá un poquito más porque hay muchos museos y estaban cerrados pero hay muchas familias que sí que han notado cientos de miles de millones de familias el otro día leí un dato que me me dejó estremecido sabes que el cuarenta por ciento de los estadounidenses tienen ahorrados sólo cuatrocientos dólares son menos para un caso de emergencia es decir la capacidad de ahorro media de los americanos es absolutamente ridícula en un país donde yo que sé pues un chequeo médico ya te cuesta quinientos dólares con lo cual cuatrocientos no te llega ni para hacer un análisis Wilma que es una de las estrellas

Voz 1791 09:40 de televisión decía qué tipo de clase media tenemos que si te falla un cheque de de cobro que cobra cada quince días y no puedes pagar cosas porque no hay ahorro no hay ninguna capacidad y después una de las cosas del te sea de estos de que controla la seguridad que son de los que esta afectados pues tiene que ir a trabajar aunque no cobrar muchos han puesto enfermos había una una especie de campaña que yo he leído quiera darles las gracias por ir a trabajar

Voz 0874 10:06 claro es gente que trabaja en cargos públicos digamos o en trabajos públicos y como dices tú si no cobraba al cheque a fin de mes no podían pagar pero hay mucha gente que ha quedado en la calle incluso tiene que pedir créditos para poder seguir comiendo esto es lo que ha significado el cierre de gobierno que ya ha terminado o volumen determinado yo no sé si en falso no escucha The Washington Marta del Vado que es nuestra corresponsal allí cómo estás Marta buenos días

Voz 7 10:28 hola buenos días

Voz 0874 10:31 será solamente durante tres semanas Teherán sigue intentando conseguir el presupuesto para construir su muro el por supuesto dice que ha ganado porque siempre dice que ha ganado pero en realidad perdido

Voz 8 10:40 pues sí tiene hasta el quince de febrero para que republicanos y demócratas lleguen a un acuerdo que incluya esos cinco mil setecientos millones de dólares que Trump exige para el muro sino yo lo dijo él sino a partir del quince de febrero habrá otro Shut down o formulará o activará otros mecanismos como declara

Voz 7 11:04 dar la emergencia nacional para

Voz 8 11:06 desviar esos fondos de otras partidas de otras partidas del Pentágono que no tengan que pasar por la aprobación del Congreso e ir poder construir el muro

Voz 0874 11:17 habrá discurso del estado de la Unión al final le invitarán Nancy Pelosi a visitar

Voz 3 11:21 por eso no

Voz 8 11:22 pues de momento al martes no da tiempo el martes no da tiempo que está celebre estaba previsto para el día veintinueve de momento no la tiempo que yo creo en realidad que todo esto lo ha reabierto al Gobierno para dar el el discurso de la Unión porque no quiere quedarse sin sin dar ese discurso en en la Cámara no

Voz 3 11:43 la reapertura parcial solamente para que le inviten porque antes tenemos

Voz 8 11:47 veremos lo que pasa así Ramone yo

Voz 3 11:49 Nancy Pelosi Victoria ha metido dos goles en una semana dos a cero sí sí

Voz 0874 11:55 porque sino recuerdo mal el discurso es prerrogativa de la presidenta de la Cámara no mata

Voz 8 12:00 si ella tiene la capacidad de ella es la líder de la mayoría en la Cámara entonces ella tiene la capacidad de o la autoridad de invitar al presidente se la retiró entonces pues bueno ahora veremos a ver qué pasa se lo retiró con la condición de que reabriera el Gobierno para volver a poner el debate encima de la mesa ahí a negociar el tema de la seguridad fronteriza ahora aunque sea temporalmente esa reabierto entonces espera que el debate se pero estamos esperando que haya una fecha hablabais de los funcionarios de los funcionarios afectados que son casi ochocientos mil por este es Down pero yo no me quiero olvidar de los cuatro millones de contratistas que trabajan para empresas privadas que tienen contratos directos que dependen del Gobierno y que están en una situación casi más vulnerable porque por ejemplo los funcionarios he vacunar a cobrar aunque sea retroactivamente los los contratistas ni siquiera

Voz 0874 12:59 es un país que vive al día es el mercado amigo mío quería hablar contigo también además de de esto está derrota digamos detrás de un éxito que también ha tenido que es un éxito un poco triste porque desde su llegada a la Casa Blanca en la intentado vetar la entrada de los transexuales al ejercito hasta ahora los tribunales habían frenado esa iniciativa por ir en contra de la igualdad pero esta semana el Supremo ha votado ahí efectivamente prohibirá a las personas transgénero acceder al servicio militar

Voz 8 13:28 sí bueno va a permitir que el veto que aprobó Trump entre en vigor mientras se resuelven las apelaciones en los tribunales inferiores sin que el supremo interfiera al menos durante este término excepciones que acaba en junio eh entonces vamos a ver que qué es lo que pasa que es lo que reciben esos tribunales inferiores hay informes el hombre porque no se sabe muy bien cómo va a afectar este veto si se llega a poner en marcha cómo va a afectar a la capacidad militar hay excepciones en principio no va a afectar a las personas trans que ya estén dentro de las Fuerzas Armadas siempre y cuando éstos tremendo acepten servir conforme al sexo con el que han nacido

Voz 0874 14:14 claro pero como es como explica el gobierno de Teherán que las personas transgénero no sean aptas para trabajar en el Ejército con su sexo actual

Voz 3 14:22 sí

Voz 8 14:23 efectivamente porque Geli siquiera ni siquiera ha dado una explicación más allá quién lo que ha contado por Twitter que dijo algo así como que los militares deben estar centrados en la victoria que no pueden cargar Lage el Gobierno no puede cargar con los tremendos costes médicos que puede suponer eh o que incluya en la ley que aprobó Obama

Voz 10 14:46 que la la opa

Voz 8 14:48 la acción de transición para el género al que se quieran cambiar no hay eso eso fueron esa fue toda la explicación que dio Trump fue tan sui generis que en dos mil diecisiete el Pentágono que entonces dirigía el secretario de Defensa Jeins Matisse paralizó esa orden durante varios meses argumentando que se requerirá un estudio más detallado precisamente sobre eso sobre las consecuencias que tendría ese veto y según los datos oficiales que hizo el Gobierno Obama en dos mil dieciséis hay unos nueve mil militares estadounidenses que se identifican como Trans el Centro Nacional de equidad e eleva esa cifra a los quince mil entonces bueno hay que ver ahora qué es lo que va a pasar porque claro sabíamos la la posición más o menos de Matisse eh cuando decidió paralizar durante varios meses hasta que al final ya en marzo de dos mil dieciocho Trump firmó el decreto que anulaba definitivamente la ley luego las cuatro cortes federales paralizarán la orden en todo el país por discriminación y porque la consideran inconstitucional pero Trump lo recurrió al Supremo ahora que puede entrar en vigor después de la decisión de que tomo el Tribunal Supremo la semana pasada hasta que lo resuelvan en las cortes de apelaciones ahora hay que ver sí lo activa el Pentágono que es lo que pasa que no tenemos un secretario de Defensa claro no hay uno en funciones que es un alto ejecutivo de Boeing que no tiene experiencia ninguna en el ámbito militar que no se ha pronunciado al respecto y también yo creo que es importante señalar que en este caso

Voz 3 16:29 es claramente una de las consecuencias que está teniendo

Voz 8 16:32 todo eh los nombramientos que Trump está haciendo en el Poder Judicial hemos hablado mucho del Supremo que en esta ocasión ha pesado esa mayoría conservadora porque el voto ha sido de cinco contra cuatro pero también han nombrado un total de ochenta y tres jueces entre jueces de distrito ir jueces entre no les de apelaciones que son los que tienen que resolver al final la mayoría de casos que son los que van a resolver sobre este caso de de de Breton a las personas transgénero en el Ejército

Voz 0874 17:00 son los jueces que corresponden al eslabón de la cadena la conservadora que marca esa agenda judicial tanto que hablábamos del nombramiento de Bread Cabana estas son las consecuencias Marta del Vado gracias Marta un beso un abrazo buenos días mira te voy a presentar una Jonathan solicita que ha sido militar en España durante casi veinte años entró al Ejército siendo físicamente una mujer una vez allí continuó su transición de género y desde entonces el acoso y las amenazas han sido los protagonistas de su trayectoria laboral que Nathan como

Voz 7 17:28 las buenos días hola buenos días

Voz 0874 17:31 en España no hay ninguna ley que prohíba la entrada de transexuales al ejército sin embargo cuando tú comunicase oficialmente que te sentías hombre directivas a someter a un cambio de sexo empecé a tener problemas no

Voz 11 17:43 sí la verdad es que yo conocía

Voz 8 17:46 aquí había una

Voz 11 17:48 sí que digamos que no daba un poco esta dentro del ejercito porque me he hecho por todas las cosas que pasan yo he visto y me han pasado a mí personalmente creo que no hay ninguna ley sita que tiempo sexual en el Ejército y la verdad

Voz 0874 18:05 esa promesa no se cumplió cuando vuelves al ejercito siendo ya un hombre a todos los efectos no te permiten ingresar como tal tuviste que hacer entonces como mujer

Voz 11 18:14 sí correcto yo me ofrecen dos posibilidades porque como que se quieran un año debatiendo qué qué hacer conmigo sí de hecho cuando entro por segunda vez lo que me ofrecen eso o bien que espere hasta que haya una ley o bien de John conveniente hoy no sé realmente qué es lo que está por teníamos que esperar para que yo pudiera ingresar como el registro civil como hombre sido y la segunda es que entrará otra vez o mujer ahí dentro pues ya se vería ven donde iban a ubicar dónde me iban a orientar y tal pero nada nace no cumplen con nada entonces voy tarde imagínate entró sin perder que es una página de Internet digamos interior de ejerce el Ministerio de Defensa salvo como Doña yo que soy mujer llena la exitosa yo soy un hombre físicamente se nombre al Ejército no está ubicado en ninguna parte tanto

Voz 7 19:18 a actuar y o baño o demo

Voz 11 19:20 es un vestuario Valle de hombre en un sitio tenía la entrada prohibida porque era una mujer que en el de la residencia masculina la femenina fue claro era un un desorden Mi no dejaban entrar porque claro nombre dentro de una mujer

Voz 0874 19:35 si usted abusos por parte de tus compañeros de otros superiores discriminación insultos

Voz 11 19:40 claro eso eso miles solidarias porque él en el mundo sabemos que está lleno de gente mala tanto de gente buena como de gente mala entonces sí se ha hecho un solo problema la gente mala no les decimos miraban con placer sensual me dé por ejemplo andando por el cuartel ubicado buscando un baño donde puede entrar ahí si me pegó ocho horas intentando orinar ciento no cuarto a escondidas porque realmente tengo esa necesidad y ahora me encuentre a una persona mala digámoslo y escribo así pues qué pasa que hacía deja Jon m a la amenazaba con una estarme o mil electores

Voz 0874 20:19 ya se hacía arder día a día ya déjeme saludar también a Juan Jesús Blanco que es militar en la reserva activa es abogado especialista en derecho militar y conoce muy bien tu caso porque ha sido el encargado de defender te con Jesús buenas

Voz 7 20:32 hola buenos días a todos

Voz 0874 20:34 estaría que termina con baja por depresión no

Voz 12 20:37 bueno pues sí bueno las referencias que Jonathan y me da no sé si se me escucha bien

Voz 7 20:44 te que me he levantado en la garganta a ver

Voz 12 20:46 no me juega una mala pasada no entonces las referencias que Jonathan me da a mí yo lo conozco hace unos un haciendo así un poco de memoria unos cuatro años que que que me estaba contando su situación no bueno era una referencias largas en el tiempo algunas incluso un poco confusas porque vamos a ver yo no me explico de verdad conocieron un poco las fuerzas armadas desde diversos ámbitos la y después de todo de lo que haya podido sufrir y todo eso en se ve que debe ser au lo eso lo ha demostrado un excelente soldado tanto en su primera faceta como mujer como después como hombre porque se han le han renovado sus compromisos

Voz 0874 21:47 sin embargo el Ejército dice que tiene una insuficiencia de condiciones psicofísicas ajenas acto de servicio

Voz 12 21:53 bueno hay ahí es donde ahí es donde se cuece la historia vamos a ver El Ejército acaba diciendo eso pero eso eso son las verdades a medias son aquí hay una unas actuaciones desde mi óptica hay desde mi punto de vista

Voz 7 22:12 sí

Voz 12 22:12 torticeras que se han llevado a efecto es decir vamos a este hombre después de todo el cúmulo de circunstancias que pasa a pues de una persona profesional de tropa y en un mundo en un cuartel como era en este caso pues la Legión en Ronda han en un cuartel de de grandes dimensiones con mucha gente bueno pues según muchos varios testigos no mucho si no puedo referirme más de una docena de testigos que conocen a Jonathan que me han E incluso que han por escrito manifestado y que lo hemos aportado a la sala al Tribunal no contando la infinidad de vicisitudes que le pasaban a Jonathan el día a día

Voz 11 23:09 Jonathan durante su etapa cuartel

Voz 12 23:11 era por lo que veo fue o lo que más ha sufrido ha sido una orfandad tutelar por parte de la unidad donde estaba en de Nozal y no intentar salvaguardar un mínimo pues su intimidad

Voz 0874 23:30 claro claro decreciendo preguntarle a Jonathan han sido más crueles Jonathan tus compañeros otro superiores

Voz 11 23:38 yo creo que ambos no porque porque ya no miro el dolor es si por ejemplo

Voz 3 23:45 vamos a un grupo de veinte

Voz 11 23:48 el sólo en ir al cargo va un mando lo en en que mera posesión si la si los veinte siempre los veinte hay uno que ser malo por ejemplo empieza a decir me pues medio hombre polla de plástico si tuviera que Franco qué vergüenza ganó por ejemplo el superior perdón subrayó lo consiente o les ríe la gracia o yo realmente qué hago yo me puedo frente a una persona no al muro que es entre el veinte el mando es para diez el Estados gobierna la política porque realmente una persona cuenta o ignorar

Voz 3 24:27 ya pero todos los días y eso

Voz 11 24:30 entonces no sé yo creo que el mundo así un poco a poco es como se está instruyendo si lo hay gente buena que ha porque que defienda apoye luche por los derechos a la intimidad y el respeto

Voz 3 24:45 así lo has explicado muy bien además usando la palabra de moda la palabra

Voz 0874 24:49 Jonathan Zurita casi de un militar en España durante casi veinte años Juan Jesús Blanco milita en la reserva activa y abogado especialista en derecho militar saludos y suerte un abrazo

Voz 7 24:58 gracias muchas gracias buenos días

Voz 3 25:03 Carmona yo te cosa de la que quiere hablar así que si quieres entendemos un poco el espacio te hacemos trabajar doble que para eso está un tiempo fuera pero yo dormido yo dormido estás fresco no te de un poquito para ella eh no no bien bien bien vale vale

Voz 5 25:22 os

Voz 3 25:32 a vivir que son

Voz 14 25:33 dos días Javier del Pino

Voz 15 25:35 a mí me fascina a dos cafés Ramona no

Voz 3 25:54 pero vamos como si me lo hubiera tomado el libro

Voz 0874 25:57 dado que está aquí con nosotros de hecho entente estaba siguiendo te te seguía seguía tu viaje a través de tus tuits no se podía cree que estuviera hoy aquí porque ayer estabas cruzando la frontera como

Voz 1791 26:06 en dice sí pero bueno en la vida para Europa moverse rápido easy soy te estoy que no te pase como Cortázar García Márquez hay hay dudas de quiénes la el autor la frase sobre que el yate en realidad el el alma el espíritu que tarda más en venir Khyber cuerpo no hay esos días que estás confusos porque no te falta ahora yo yo consiguió viajar a la vez no no por un problema de sueños pero está hecho ya

Voz 0874 26:31 viajar con el halo apuesta no con el espíritu puesto oye te va de quería hablar contigo te lo comenté el otro día porque detrás de las declaraciones del político de turno siempre hay debates interesantes se van incluso más allá de lo que se político tenga que decir no a ver si tiene sentido por ejemplo que un exalto cargo del Gobierno cobre sumas elevadísima ese dinero por ir a dar una charla a una universidad o a una empresa o un congreso y que se dediquen a esto esta semana leíamos en el New York Times una información sobre Joe Biden que fue vicepresidente que aspira y que es posible que aspire a ser presidente exacto en la era pos Trump vicepresidente con Obama durante ocho años ha cobrado doscientos mil dólares por una conferencia en Michigan en la que apoyó a un congresista republicano además Fred Upton que acabó ganando el escaño dijo de él cosas como que era uno de los mejores tipos con los que había trabajado curioso esto no que no tengas principios a la hora de cobrar dinero en política digo yo que debería haberse ceñido a congresistas demócratas si no

Voz 1791 27:32 no yo creo que aquí lo importante es bueno hay presidentes que tienen unas normas incompatibilidades pues se supone que tú tienes como ex presidente Secretaria protección etcétera porque se debes trabajar en cosas que puedan ser incompatibles con el carbunco abstenido o lo de las charlas es más difícil de concretar pero sobre todos son gente que tiene algo que decir au son gente aquí no tiene nada que decir pero simplemente es por el cargo que han tenido si tú ha sido presidente del Gobierno de España ibas a hablar de a una crisis de la Unión Europea se supone que has estado metido dentro de todos los centros de decisión detrás de las puertas tienes algo que decir pero luego mucha esta gente no tiene nada que decir en cambio profesores lo intelectuales a veces tiene mucho más que decir pues son más libres

Voz 0874 28:21 hay un caso que es paradigmático que es uno de los personajes políticos que seguramente más daño va causará la historia contemporánea europea que es David Cameron que después de montarla que ha montado en en el Reino Unido ahora está cobrando entre ciento veinte mil ciento treinta mil euros por conferencia

Voz 3 28:38 qué es más de lo que cobraba como primer ministro fíjate lo que ha dejado detrás eso eso es increíble encima en ninguna reconoce su error no es decir bueno aquí yo era un imbécil y vengo aquí a reconocerlo públicamente

Voz 0874 28:48 hay una agencia de representación de talentos en en Estados ni se llama The Washington Speakers vivir alguien preguntó por la posibilidad de llevar a José María Aznar a un a un evento a participar recibió este correo de vuelta gracias por interesarse por José María Aznar para un evento en Edimburgo la tarifa de Aznar sería de treinta y cinco mil dolares que son unos veintiséis mil euros veintiocho mil euros más bien más gastos de primera clase para dos personas señor Aznar estaría libre ese día que es el uno de junio en cualquier caso necesitamos presentar una oferta para poder dar el sí definitivo señor Aznar hace un trabajo increíble y puede hablar de distintos temas esto es lo que decías tú no

Voz 3 29:26 ESIC cada uno ve lo que quiere decir en inglés o de lo que haga falta no

Voz 0874 29:31 te voy a presentar a Ivana a que es director de conferenciantes de Thinking Heads que es la agencia hispana más importante en el posicionamiento de líderes ir presentación de conferenciantes cómo estás iban

Voz 3 29:41 buenos días buenos días por venir por aquí a programa que me decías que escuchas en tu casa con lo cual están un poco raro ahora efectivamente eso decía que es un poco extraño

Voz 9 29:49 esta mañana cuando suelo estar tomando el café en casa mientras escuchas

Voz 3 29:53 cuál es el precio de vuestros presentados hay muchos

Voz 0874 29:56 críticos entre ellos cuando estamos hablando más o menos

Voz 9 30:00 hombre el precio no nos embarga desde luego de una manera así general ni es un precio único al final estamos hablando de personalidades que son referentes en diferentes áreas del conocimiento del saber dependiendo de muchos factores pues diferentes franjas de de honorarios al final cuando hablamos del mercado español pues ahí estamos estaríamos hablando de una gran un gran porcentaje de de los conferenciantes que estarían entre los tres los seis mil euros más o menos

Voz 3 30:26 experiencia eso es lo contaremos

Voz 9 30:28 en esto no pero después habría menos que estarían pues entre seis diez quince mil euros y unos poquitos que estarían por encima de esa cantidad

Voz 0874 30:36 Felipe González

Voz 9 30:37 bueno podría ser uno de ellos pero como digo esto depende de muchos factores también hay que tener en cuenta que en el caso específico de los políticos por ejemplo pues podríamos decir que de cada cuatro eventos que hacen tres o tres y medio suelen ser no remunerados porque el final ellos tienen una misión de seguir contando de seguir aportando a la sociedad y por tanto casi todo lo que hacen y universidades fundaciones y demás suele ser simplemente por su compromiso con conseguir contribuyendo no

Voz 0874 31:03 ella ha sido muy diplomático y te lo agradezco pero también hay algunos que quieren hacer caja

Voz 9 31:08 bueno al final y digamos que en España esto puede sonar un poco un poco más raro pero como decía antes de la conversación previa en Estados Unidos llevan toda la vida haciendo esto en el siglo XIX ya pues se dice que el primer conferenciante pagado fue un predicador que iba por los pueblos contando su palabra y luego pasaba el sombrero y le pagaban y así comenzó poco este mercado esto fue siglo XIX en España empezamos hace hace pues muchos menos años y lógicamente el hecho de que se le pague a la gente por hablar pues puede generar dudas au cosas parecidas no por ejemplo en el caso de Oscar Wilde que pues literariamente no le iba muy bien y hay pues noticias de de de unas giras que hacía por Estados Unidos en el cual pues era muy bien retribuido y gracias a eso se podría mantener un poco a flote no hilera como decía antes pues era un talento literato no que que no tienen venía de la política gracias a esto a él decía en uno de sus obras y que que ya en el siglo XIX no que hoy la gente conoce el precio de todo el valor de nada entonces tendríamos que entrar a valorar pues eso no quién aporta valor como se aporta valor de qué manera se puede retribuir ese valor

Voz 0874 32:15 porque tú representa esa políticos como Sarkozy Bachelet el ex presidente Al Gore Felipe González Zapatero ex ministros como Alberto Ruiz-Gallardón José Manuel García Margallo cómo cómo pasa uno de estos nombres que mencionado también tiene esa gente como Pau Gasol lo Toni Nadal como pasa un uno de estos de de Segunda B a la a a la Primera División digamos a los demás de quince mil

Voz 9 32:39 o sea a nuestro trabajo o o el hecho de ser un conferenciante

Voz 0874 32:43 el hecho de ser un conferencia ante como como ganas caché a solamente habiendo sido presidentes lo más importante no

Voz 9 32:48 no necesariamente sea tenemos figuras que cobran mucho más que el expresidente sí que son profesores de Harvard por ejemplo y que han escrito un libro de negocios y eso les permite pues haber conseguido una idea revolucionaria que puede permitir a a las corporaciones innovar de una manera diferente y eso funciona muy bien y estas personas pues recibe en conversaciones altísimas hacen giras por todo el mundo contando sus nuevas ideas osea que al final no sólo es el cargo que uno haya tenido sino sobre todo lo que uno pueda aportar ante claro

Voz 1791 33:14 la gente como Krugman es muy interesante y ya estaba pensando que no vemos mencionado antes son gente que son muy provocadores en sus charlas siempre yo me he pensado cuando me tocó dar alguna de muy baratas incluso de la gente eh es qué efecto tiene la gente que va a escuchar

Voz 16 33:34 es una facultad cuando escuché una vez a Juanjo

Voz 1791 33:36 esto que falleció hace poco que que vino a dar una charla a mí me impresionó mucho entonces digo siempre puede haber una persona que le dije es alguna señal no los políticos son capaces de dejar señales también muy García Margallo un tipo que yo le tengo mucho respeto a Felipe González de Al Gore hago mucho también es Felipe Gonzáles yo cuál es un tipo tiene cosas que decir no

Voz 9 33:56 pues sí la verdad que sí establece ese sorprendente pensar como persona es que uno puede pensar que no deberían tener mucho que contar pues en según qué contexto sí que lo tienen aquí por ejemplo pues os poner el el que un caso muy paradigmático el presidente Zapatero cuando se terminó su gestión política en España pues digamos que lo recordamos todos que aquí en España pues había mucha controversia con él pero fuera de España será reconocido como realmente un campeón de los derechos civiles y al final el hecho de que la prueba a doce leyes de derechos civiles y que cambiara el país para siempre eso ha sido muy reconocido y eso ha ayudado a que otros países muy desarrollados y no es donde desarrollados hayan avanzado también inspirados por el mensaje que le ha podido trasladar después contando porque lo hizo como lo hizo ya que desafíos enfrentó que todos conocemos perfecto

Voz 16 34:41 el cobra mucho y Michelle Obama también

Voz 0874 34:44 Michelle Obama en la gira de presentación de su libro ha sido la gira de una estrella de rock cobraba entradas en las presentaciones en lugar de ser una presentación convencional era una entrevista hecha por un actor famoso de Hollywood no pero había que pagar por ir de haberlo no es el preciado

Voz 1791 34:57 acaba

Voz 0874 34:58 te iba a decir a Joe Biden en este discurso que mencionaba antes puso como condiciones para dar esa esa charla en una universidad en diciembre uno que fueron a buscarle en avión privado donde vive él que si no recuerdo mal es del agua dos que le compraran mil ejemplares de sus memorias para repartir entre la audiencia tercero que en todos los carteles en todas las toda la publicidad la conferencia se eliminase las letras la palabra ex delante de vicepresidentes de presentarse como vicepresidente cara al final vosotros actuó como managers de gente que no son no son estrellas de la música son son políticos que no están acostumbrados os piden muchos requisitos también os piden camerinos lo o que haya solamente en manejos azules no como como decía Bilardo

Voz 9 35:41 en general ese tipo de extravagancias son más propias de del mundo de la música o cuestiones parecidas en general no hay nada que se salga del protocolo más razonable que sería pues lógicamente los gastos de viaje y bueno pues al final según el nivel de la persona pues hay unos requerimientos de seguridad porque viajar acompañados de escoltas y demás en función de eso pues ese ese pide una cosa más una cosa menos pero nada que se salga de lo habitual algunos casos particulares que no precisamente son de los políticos sino que son más de de personalidades que vienen más del mundo pues a lo mejor del deporte o que vienen de de haber sido ya muy famosos haciendo una actividad previa Itzik que vienen ya con ese de pedir cosas cuando van a hacer no pero en general no es nada habitual

Voz 1791 36:25 que habrá sorpresas no de gente que crees que lo tienes qué decir intérprete tiene un discurso muy potente dije te crees que tiene disco muy potente y no lo tiene

Voz 9 36:33 si al final el mundo de las conferencias unos expone de manera pública una audiencia y lógicamente la Audiencia va va a juzgar de una manera o de otra lo que esa persona ha transmitido bueno pues todos los que estáis también como periodista a la luz pública igual que un conferenciante pues hay fans y hay detractores entonces ha sido alguien muy brillantes poniendo pues seguramente habrá gente que opine que si otros habrá gente que opine pues que ya se lo sabía lo que le ha contado no también depende mucho de de la audiencia que se ponga adelante

Voz 0874 37:02 ese trabajo supongo que funciona o esta empresa fundada en los dos sentidos vosotros buscáis a gente que tenga un potencial como conferenciante y habrá otros que os buscando a vosotros antes hablábamos fuera de micrófono del caso de Pau Gasol que es cliente vuestro ahora da pocas conferencias pero cuando se retire completamente pues supongo que tendrá una agenda un poco más amplia no en lo que te quería preguntar es tenéis una lista a lo mejor de políticos tóxicos de de clientes a los que yo no aceptaría ese club

Voz 9 37:27 hombre evidentemente eh ahí no diría un listado pero sí sabemos que hay personas con las que no queremos trabajar con las que a veces se nos ha planteado que podríamos haber trabajado en el pasado pero hemos preferido no hacerlo bueno pues al final también tenemos nuestra propia política de de no querer trabajar con personas que consideramos que no merecen estar delante de una audiencia por circunstancias diferentes pero de ahí a tener una lista con

Voz 1791 37:51 Creta de quiénes son pues hay que valorar también caso por caso

Voz 9 37:54 no porque bueno una realidad muy compleja y depende mucho de cada caso

Voz 0874 37:58 hay alguien en quién estés pensando ahora mismo si te pregunto te pido que me lo a alguien como conferenciante

Voz 9 38:05 quieres que sea alguien español no quieres que salga internacional

Voz 0874 38:08 pues una de cada mira o varias décadas y se te ocurren

Voz 9 38:11 pues mira español me quedaría con con Sebastián Álvaro con el creador de Al filo de lo imposible Él es un creador de historias de toda la vida como las transmite como las cuenta entre no audiencias realmente es una cosa muy impactante instituía quedarme con con alguien internacional pues me voy a lo fácil pero realmente pues el presidente Obama tiene una capacidad de oratoria y de convicción que está al alcance de muy poca gente

Voz 0874 38:36 cuánto está Obama una horita de Obama cuánto costaría

Voz 9 38:38 como te digo depende de muchos factores al final depende mucho del evento que seas es un tema en profit es un tema de en fin pero bueno pues es sea publicado información entorno entre el medio millón y el millón de euros más o menos te no cuenta que eso incluye el presidente Obama todo lo que presidente Obama alrededor que es mucha gente mover muchos medios Si bueno pues una logística muy potente

Voz 0874 38:59 de seguridad actos colaterales

Voz 3 39:02 supongo que son paquete completo Andrés

Voz 9 39:04 eso es en el caso del presidente Obama no hay mucho paquete adicional digamos que que no da mucho margen a poder hacer otras cosas dos perfiles pero lógicamente sí que interesaba a la gente le interesa pues conocerlos más de cerca poder compartir una comida o otro tipo de cosas

Voz 1791 39:17 sí

Voz 0874 39:17 bueno yo sé que representa esa gente tan variada como los políticos que hemos mencionado o actores como Ashton Kutcher si os interesa un ex corresponsal de guerra con una cierta cantidad de tiempo libre quiere decir no

Voz 1791 39:29 en cada vez más

Voz 0874 39:31 pues aquí está ahí es un precio módico en la escala inferior

Voz 3 39:34 la presentador de uno de los programas de más éxito de la radio española iban Abánades se que es director de conferenciantes en Thinking Heads la agencia hispana más importante en el posicionamiento de líderes representación de conferenciantes gracias por venir iban un abrazo muchas gracias hasta luego claro Ramón hasta la semana que viene