Amistades intensas y desconfianzas paranoicas

Voz 7

05:47

ya no se preguntarán por sus familias ya no sabrán qué tal les va la vida ya no se regalarán sesudos libros marxistas por Navidad ya no se pueden llamar decirse el uno al otro los arreglar esto no podemos seguir así que tú y yo nos lo merecemos que tú y yo somos mucho TUI me parece muy hermoso ver crecer la ambición siguen ya se nos han hecho dos hombres ya conocen la traición el odio y la venganza porque haya algo mucho más importante que ser de izquierdas IS el primero