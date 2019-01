Millás, entre chinos

Voz 1 00:00 entonces no sea que este es tu barrio de toda la vida bueno toda la vida no de hace más gracia yo viví aquí en esta casa que está justo pegada

Voz 2 00:10 Ecclesia yo hoy los cánticos

Voz 1 00:13 desde casa los domingos no de la gente que venía aquí la antigua

Voz 3 00:17 Iglesia de Padre Nuestro Padre no

Voz 1 00:20 sí porque el Padre Nuestro es una de repente Llum aquí y me encuentro con que es un bazar de chinos entonces un bazar de chinos que como es grande verás una especie de Corte Inglés de chinos no quede asombrado entre con miedo porque recordaba aquella del evangelio aparece Jesucristo en cualquier momento aquí con diciendo casi en la casa de mi padre no mercaderes una vez leyendo una cosa Enrico De ya que en la iglesia antes de vender una

Voz 2 00:53 aquí larga no sé si está alquilado vendida o chino

Voz 1 00:56 sí la vía de esas granizado entonces a mi esto me hace mucha gracia como baza I can lo puedes sacralizar sacralizar es como de Sven decir no o como una bendición inversa no sé bueno y entonces siempre que vengo porque claro que de verás ahora cuando teníamos tienen de todo yo por cierto comprar una jarra de agua

Voz 3 01:18 haga aprovechar ya que estamos aquí vas

Voz 1 01:21 porque aquí encuentra de todo yo imagino que mi padre vivía yo he dejado llegue a parroquias de mi barrio es la tienda de chinos se moría

Voz 3 01:30 otra vez no bueno yo entro tanto a las tiendas de chinos como a las iglesias así quebró entro sin mucha

Voz 1 01:37 tengo claro porque es mucha cada total no por tu edad en este barrio que yo recuerdo ahora mismo hay hay como cinco tiendas de chinos te da una idea que han tenido que es tremendo claro toda da sobreviven todo el día todo día siete días de la semana chinos saben lo que tú necesitas lo cual oculta el yo vengo a comprar aquí mucho

Voz 3 02:06 el hombre Magneto fondo Juanjo llevo el móvil una pequeña al cita es bastante tranquilos si grabamos con esto no juegos recreativos y no paso nada no creo que aquí pasa nada hoy está puertas la misma que tenía la Iglesia tú la recuerdas bueno pues vamos a adentrarnos a ver qué encontramos

Voz 2 04:04 claro Juanjo sigue siendo la iglesia del barrio no esté aún no deja claro claro es que vamos a ver yo creo yo no creo que haya un caso igual en España una iglesia convertida en en una tienda en este caso es de chinos pero da igual aunque fuera de es yo creo que no hay un caso igual sea una iglesia fíjate en fin yo no soy creyente y sin embargo cuando entra allí porque voy a culpar con mucha frecuencia tienen una sensación de de estar pecando profanación sí sí sí claro porque además como tenemos tan grabada esa escena del Evangelio de los mercaderes Jesucristo echando lo contemplo a latigazos no con la frase aquella que citábamos qué hacéis en la casa de mi padre es un lugar de oración y entonces yo creo que no hay otro caso igual esto cuando se cuando es esta esta iglesia además tiene la particularidad de que la construyó yo no estoy muy la historia pero más o menos la construyó la constructora que hizo barrió hizo una iglesia para que tuviera todos servicios no se lo debieron regalar a A Iglesia yo en algún sitio he leído que les costó cien pesetas aquí a así a la Iglesia que smoking aunque el obispado no pero con el tiempo unos tiempos de Esperanza Aguirre creo que fue la iglesia el párroco quien fuera quería una iglesia mejor con su campanario ITA quien en efecto tú allí cerca hicieron una iglesia nueva allí muy muy cerca con su campanarios y hubo un movimiento vecinal muy fuerte para que en la Iglesia antigua revirtió hará al barrio para hacer un centro cultural o algo así pero finalmente lo que sucedió es que ahí hubo un pelotazo económico porque esa nave creo que estaban tres millones de euros o algo así ir a la iglesia vieja y entonces ahora está está tiendas de chinos que ya digo como corteinglés que no sé es si la dan tienen comprada o alquilada pero en todo caso no regresó a su barrio no pero bueno un nuevo el periódico esto de que previamente a alquilar o vender la habían sacralizada muchas gracias y yo decidí un sitio casi esos sagrado se puede de sacralizar ahora ya puede ser cualquier cosa no puede ser aquí lo que hay claro cuando cuando Paquillo llegamos no sé si estará reflejado en la grabación a fondo a un lugar donde estaba el altar donde estaba en Sagrario creo que ahora había unas pagan ganas de plástico yo me quedé sobrecogido porque el pensar bueno es que aquí ahí es donde Cué donde el vino el pan se convierten se convertían en en en Cuerpo de Cristo no es con ganas de plástico y yo te digo a muy buen precio hay que decir eso te digo que sí a mí eso a muy buen precio sí que a mí eso me me pone un poco como os y además me produce una sensación de profanación pues a un creyente no sé qué claro de esto no yo creo que no hay un caso igual que una iglesia se destine a otro uso esta idea

Voz 0874 07:18 de lo que vamos a hacer hoy surge a partir de la conversación que tuvimos de camino bolos no recuerdo mal en el que tú me contabas tu relación con estos chinos porque si no me refiero no a las personas que regentan negocios sino al a la manera coloquial que tenemos espero que no sea racistas pero que sabes una cosa que yo creo que está aceptada ya por la población y por el uso común habría que pero

Voz 2 07:39 contarle seguramente a un de la Real Academia no vamos a ver no no hay nada ofensivo en muchas casas muchas casas hoy domingo a medio día ese oyen la frase eh Nos hemos quedado sin arroz acércate a chino retrete un paquete de arroz en la acércate al chino es una suena ahora mi fascinación por los chinos por el mundo chino en general a que siempre me ha parecido enigmático yo creo que como a todo occidental viene de muy antiguo cuando yo era pequeño había unas historias de un tan fuman Chuck claro debate este es no que era de un autor era inglés era Rohmer Yeste creo que que acuñó eh presión peligro amarillo ya entonces éste debía ser un anti chino porque porque este era un villano fuman Chuck pero un villano que hemos callado muy bien nosotros siempre estábamos a favor de Juancho porque fuman Chus era superior supera ingenioso por cierto que Romer murió en Nueva York de gripe aviar fijas de los años cincuenta bueno lo bueno tercero es el que hacía de fumar si en aparte no me parece que sí sí también hubo muchos programas de radio fue un exitazo en los años cincuenta Polaino nuevo en la serie en las no las novelas de la serie negra americana a mí siempre me fascinaba en fin en Raimon Charo ha ido en Hammett cuando salían historias del Barrio Chino y Asia pero Vargas chino chino bueno el caso es que yo hace muchos años de joven viajé por fin a San Francisco y lo primero que hice fue ir a ver el barril chino y entonces me quedé asombrado de que bastaba cruzar una calle para entrar en un mundo completamente distinto porque el chino efectivamente era una cultura completamente distinta tuve ya se pueden leer periódicos en chino me fascinaba aquella a que tumulto en mercado los peces vivos en vetas y me parecía un mundo muy protector hasta el punto de que yo me habría quedado allí en el barrio chino de San Francisco vamos viaje igual luego a Nueva York igual siempre que todo esto te vas dando cuenta no de que también en nuestro mundo iba penetrando mundo chino pero sin que fuéramos muy conscientes de ellos no es decir porque porque iban entrando en nuestros barrios iban entrando en nuestras calles ponían estas tiendas que tanto hemos reclamado de proximidad la tienda de proximidad pero ocurría como yo creo que ha ocurrido en otras partes queremos como el aceite y el agua es decir que estábamos muy cerca pero que no nos mezclados no

Voz 0874 10:37 claro no sólo en unos grado no nos veíamos no no soy yo de hecho contra una cosa abre me Mis para siguen viviendo en Usera que es el Barrio Chino de Madrid

Voz 2 10:46 acabo yo recordó

Voz 0874 10:48 yo le dije a mi madre me di cuenta de que en este bar ya no quedan tiendas que no sean chinas

Voz 2 10:55 ella dijo no no lo había visto no lo había visto

Voz 0874 10:58 no no te te das cuenta ocurre tan poco a poco

Voz 2 11:01 sí y ocurre con una discreta acción enorme porque es gente enormemente discreto es gente que no hace ningún ruido que no hace que sabe perfectamente yo suelo decir que un chino sabe perfectamente lo que un occidental necesita domingo a las doce de media vieja Occidente la pirado millas yo yo me imagino tú imagínate que tu yo nos casamos nos vamos a vivir a una ciudad una gran ciudad china en inflado tienda pondríamos vamos a poner una tienda de alimentación no tendríamos ni idea ni de humor vivíamos no entonces sin embargo ellos saben de nosotras pero sin embargo hay uno en yo te digo yo voy a ir a la tienda de alimentación no está donde hemos estado Paquillo que estás de objetos pero de todo lo que puedas imaginar quiero decir no hay nada que tú seas capaz de imaginar ahora mismo que no esté en esa tienda de ferretería de perfumería de todo todo lo que pase por tu cabeza de occidental está allí no pero hay otra tienda de alimentación a la que yo voy yendo gringos sean pues yo creo casi todo días porque siempre se le ha olvidado y caro entre las personas que hay ahí yo se ha creado una una corriente de afecto yo estoy seguro que de ellos ha ido yo hacia ellos es decir nos tenemos afecto porque eso Toth y además yo llego voy a coger un pan de molde que compró muy bueno demás amargue que tarda mucho en caducar si ven que va a caducar dentro de poco me da nosotros dice no esté no esté que va a caducar era yo noto es afecto pero sin embargo no nos quedamos a charlar un rato de progreso en el partido de ayer digo lo de es decir que esto qué hago con mi kiosquero con Salva que a lo mejor llegamos está me tienes lotería me da o qué pasó ayer comentamos algo no es decir que ese afecto que nos tenemos que se manifiesta de algún modo Aquino tuvo que llega a estas cosas paga te vas y te vas tú sabes que que ese efecto existe en las dos direcciones pero no sé de ninguna de las partes quiere progresar

Voz 0874 13:13 pues esto es lo que hablar de sí sí esto es una actitud comercial por parte de ambas partes si esto es una actitud racista quizá por parte de ambas partes pero pero por qué con un dependiente español íntimas sin embargo con un dependiente chinos no le pregunta cómo se pues aquí se establece

Voz 2 13:35 te esa barrera de orden cultural que que no tienen nada que ver desde el punto de vista con el racismo yo creo que son gente muy apreciada que que en mi barrio son verdaderas instituciones en todos los bares donde están porque realmente te de de muchas cosas y ahora mismo siete ocho tiendas que también te pones a pensar vaya el tinglado de distribución por el yo me he interesado a veces por uno de los asuntos de distribución que se pasionales logística que tomar logística no vaya tinglado de de distribución de logística pero pero ves que que no no no se va más allá yo estaba sin embargo digo una vez dio una charla en en un centro cultural chino que en Pardiñas aquí Madrid que está muy bien no me quedé asombrado de la labor que realizan de difusión de su propia cultura pero a veces de forma muy sigilosa muy discreta yo recuerdo estar

Voz 0874 14:38 en aquella conversación que te contabas a la anécdota de que bajas muy a menudo a comprar el pan hay vascas habitualmente solo o con tu nieta creo mi me contaste que una mañana a comprar el pan y te dijo el el el dependiente la dependienta no hace falta que lo que ya ha comprado su mujer y tú te quedas asustado

Voz 2 14:59 lo de no saben quién mujer yo me quedé asombrado porque mi mujer y yo jamás hemos estado juntos en las tiendas de los chinos pero ellos no saben claro una tienda es un lugar de observación también no de barrio me imagino que alguien que está en una tienda tiene una radiografía de barrio de las personas pero fíjate a nado de esa tienda te digo hay un bar que también lo han cogido ahora bueno ya hace algún tiempo unos terrenos y en ese bar hacen a mejor tortilla de patata de su barrio y un café estupendos Benet cuando yo voy a comprar el periódico ver siempre hay vecinos míos desayunando en ese bar pero al Racing un desayuno español estupendamente bien hecho no

Voz 0874 15:42 es curioso vamos a vamos a acompañar otra tienda espera

Voz 7 15:46 me iba a hacer ruido para todo

Voz 3 15:49 a su Cristo pero no aparece Jesucristo Nino mi aparece Nadia preguntarse qué quieres antes antes yo creo que las tiendas de chinos eran como el todo a cien no eso ya ha pasado a mejor

Voz 1 16:00 mira mira a ver esto esto y aquello más cojines no está hemos toallas muchas todavía aquí hemos entrado en Portugal Puerto mira mira estas alfombras de baños en Portugal yo sé porque de un viaje traje Güiza hizo fantásticas porque en Papa en todas las aguas que se escapa

Voz 3 16:21 a mí la están haciendo inventario hoy esto te van Bancaja esto te lo voy a regalar no por favor no me acuerdo de aquella película

Voz 8 16:35 pues de de un gasto que se encuentra con el psicoanalista hija está muy agradecido de ese texto de un agradecido y te voy a regalar de nació con la de estas dice por favor no es un Rolex

Voz 1 16:52 pues fíjate que están manita de rascar la porque me da egoísta del mundo me da mucha mira estas tijeras son para los pelos en las narices mira un euro eso sí es que es que tiene poco ya hay mira ahora miras a fondo de pasillo ya hijos altamente estaba adaptar dan ganas de hacer una genuflexión

Voz 3 17:17 claro no queda absolutamente nada más que las paredes de la D

Voz 1 17:20 aquello era una iglesia modesta si las internas donde mira eso es un micrófono es que hay cosas que no es un no se nos ocurre es que es esto no una lámpara tú no has visto nunca esto en las carnicerías

Voz 3 17:43 esto es ser los matamos Keaton mata moscas estos

Voz 1 17:47 a las de alta eficiencia no se es más sofisticado cuando el mosquito mosquitos acerca atraído por la ir cuando estaba unos centímetros revienta o sea tú imagínate que esto esto sería estupendo para suicidarse sino hicieron el gigante porque ese es instantánea entonces tú te has acercado en un momento dado acabo todos órganos

Voz 3 18:19 yo siempre he tenido la sensación en estos sitios que tú podrías entrar aquí preguntar por cualquier cosa que si no la tienen de la encuentran

Voz 9 18:27 tiene hecho

Voz 0874 18:33 estaban la grabación Juanjo problemas contando para Quique estuvisteis como diez minutos en la sección de ropa interior

Voz 2 18:37 no es casualidad aquello tenía como cinco pasillos creo recordar no profundos porque estamos hablando de una iglesia dio la casualidad que en primer pasillo era de ropa interior que queramos asombrado de la variedad hice la cantidad de ropa interior de señora ahí de de caballeros no

Voz 0874 18:58 el dolor de espalda ya sabemos que no vale para regalo

Voz 2 19:01 que era una manita un poquito siniestradas el fumar me daba una entera no oye Raquel

Voz 0874 19:09 la Torres consultora especialista en protocolo chino para negocios en el centro de lengua y cultura china escuchan había Skype cómo estás Raquel buenos días

Voz 10 19:17 hola buenos días qué tal la mayoría de los

Voz 0874 19:20 es que vienen a quedarse son de una zona concreta de su del país no

Voz 10 19:23 sí la verdad es que la mayoría de los chinos de la comunidad china que está aquí en Madrid son de Chi Minh de de China perdón de chin cien lo diré a la tercera de Chen tiene que es una que es como una zona que está al sur de Sanjay el sur de China está más allá de Sanjay pueden también venido buen Chow suelen venir más o menos del mismo área

Voz 0874 19:45 ella si de alguna de estas cosas es no no es cierta ellos no suelen pedir préstamos al Banco se ayudan mucho entre ellos si se integran muy poco

Voz 10 19:55 en fin más que nada si el lo que comentaba lo que comentaba Juanjo no existe una barrera cultural y una barrera de idioma también tenemos que tenemos que tener esto en cuenta porque igual que a nosotros nos cuesta muchísimo aprender chino pues a ellos cuando vienen aquí lo español también les resulta difícil en donde a la hora de lo que es establecer su vida aquí de montar el negocio además pues muchas muchas veces sólo aprenden cómo lo básico para sobrevivir porque es muy complicada además están todo el día trabajando entonces eso dificulta también el hecho de que puedan integrarse a nivel de Comunidad por ejemplo con con los con con españoles con otros o con otro otro mercado osea o con otros inmigrantes también ocurre mucho el que te decía la la defensa cultural no es la diferencia que tenemos como por ejemplo vimos en España el ocio y demás ellos pues tiene una cultura un poquito más de trabajo ahorro ver como digo no podemos generalizar tampoco eh cuando cuando hablamos de cine chinas muy grande hay muchas chinas dentro de China ir como digo aquí en la parte de la comunidad china vienen un la zona concreta que como suele ser de la misma zona hay muchas relaciones relación familiar relación vecinal relación como un poquito más allá de de lo de la amistad no entonces este es lo que comentabas no que se ayudan mucho entre ellos lo que puede propiciar también pues eso que que que hay que se haga un poquiño que no sea tan fácil que se puedan relacionar no con con con españoles pero eso está cambiando porque claro cuando cuando se instalan aquí los niños que nacen aquí ya van a colegio aquí son españoles de hecho oí bueno hablan un español perfecto entonces esto ya está cambiando

Voz 2 21:34 claro ahí hay muchos chinos yo veo cuando voy a comprar el periódico cerca de mi casa hay un colegio veo las Abuelas chinas llevando a los niños al colegio público que haya allanado no hay pero de todos modos dices hay muchas chinas en China pero hay muchas chinas en España o hay muchas chinas en Estados Unidos por ejemplo

Voz 10 21:57 si el mercado de Estados Unidos no lo conozco mucho la verdad pero sí que sí que es cierto que no se puede como lo como comentaba antes no se puede generalizar Osán no es lo mismo por ejemplo una comunidad china que venga de una zona rural de China que tengan de ciudad que vengan por ejemplo a instalarse como inmigración para instalarse en en España que a lo mejor vienen de una zona más pobre de China entonces esa cultura de de esas personas no tiene nada que ver con lo mejor Nos que vengan de una capital de provincia o que vengan de una capital principal como puede ser Pekín Sanjay vengan a hacer negocios eh venga con una formación estudiantes chinos que vengan a estudiar un máster es algo que me refiero de muchas chinas dentro de China no entonces y eso no me gusta generalizar cuando cuando hablamos de de chinos en España o destinos en Madrid porque hay que conocer muy bien las circunstancias que les rodean para ver esa esa

Voz 11 22:50 la dificultad como por así decirlo a que puedan tener

Voz 10 22:52 de integración dentro de de nuestra comunidad

Voz 0874 22:55 tú tú tienes un punto de vista o una opinión sobre esa relación tan particular que hay entre los clientes de la tienda los los dependientes de la tienda

Voz 10 23:05 es lo que comentaba instantes no que es que es complicado lo que es es pues establecer este Bin o no si es cierto que no puede parecer pero también porque como digo esta barrera existe no entonces no puede parece en Hollywood cuando nosotros entramos hablar es decir si es que no me va a entender bien o si es que no a lo mejor no va a saber lo quiero el chino a lo mejor tiene alguna dificultad de idioma con nosotros y tampoco se integra es si conozco casos en los que sí que se forma una relación pero es más complicado es más complicado esta barrera cultural que que comentaba antes que que bueno de nos nos nos cuestan los cuestan por todo a ambas partes a mí incluso también cuando cuando entro aún

Voz 12 23:45 eh a una una tienda de de toda bien igual

Voz 10 23:48 lo en chino e también ABC

Voz 12 23:51 pues me resulta complicado no incluso conectar

Voz 10 23:54 aun hablando chino porque muchas veces también bueno el idioma no siempre me con el mandarín es el chino en oficial pero ex muchísimos dialectos en China entonces hay personas incluso que viene utilizan continuamente su dialecto para para hablar entonces les cuesta a lo mejor contestar chino mandarín que idioma oficial y cuando tú Les Sables también con una cientos raros bueno estas estas complicaciones

Voz 0874 24:19 bueno es estar mejor el bebé que se ha levantado con fiebre que eso no podía estar aquí

Voz 10 24:23 aquí aquí lo de este hombre muchos les escucháis entonces

Voz 0874 24:28 Raquel la torre que es consultora especialista en parte gracias Raquel beso gracias hasta una cosa muy rápida encierro más ahora cortan y empiezan a retransmitir el partido de tenis de Djokovic y Nadal nosotros en hacer convencional seguimos con el programa pagamos nada diez segundos continuamos me gusta Juanjo escucharon a un bebé en Antena no se bueno ni yo esto siempre lo digo cuando ocurren estas cosas

Voz 2 25:09 yo siempre digo que son situaciones en las que la vida entre en la radio no claro es decir que estás en casa y se pone a llorar al perro y eso da mucho gusto no

Voz 0874 25:20 la idea me da a mí me gusta mucho cuando un invitado tiene que cancelar tiene que entrar por otros medios porque sabe se ha puesto un chaval enfermo porque es

Voz 2 25:27 no me queda claro la vida misma Carlos

Voz 0874 25:30 tres ex CEO de Quai especializado en Comunicación y Relaciones Internacionales con China cómo estás Carlos buenos días buenos días no hay una fórmula matemática para entender a los chinos ni nuestra relación con ellos entonces

Voz 14 25:43 no hay fórmula matemática pero es posible entenderse mejor si tienes vocación de hablar con ellos y de preguntarles cómo están porque muchas veces de esto que estábamos hablando de la dificultad para establecer relaciones con establece relaciones con ellos realmente no he visto tantos españoles pro activamente yendo a hablar con una pero en la Cheney preguntándole cómo estás tiene algún problema familiar Irene de ayudar con algo no

Voz 0874 26:04 no pero hay la cuestión subyacente es ese componente posible de racismo por nuestra parte y quizá también por la suya

Voz 14 26:12 sin duda es que además una cosa que nunca se habla aquí en España es cuando estamos pensando que los chinos son muy cerrados no se dan cuenta de que las comunidades españolas en China o de expatriados occidentales en China son extraordinariamente cerradas y cuando les preguntas bueno hay hay China supongo que muchísimos contactos chinos no no yo en general me relaciono más con la cámara español me relaciono más con los españoles estamos ahí o con las empresas internacionales porque una parte lo que estaba haciendo Raquel que lógicamente el idioma es una barrera fundamental pero yo creo que estamos constantemente buscando las razones por las que somos diferentes en vez de pensar en aquellas cosas que tenemos en común y eso es lo que yo descubrí el primer viaje que hice fue en dos mil ocho estuve diez días buscando común loco que era diferencia esto es muy chino esto es diferente que raros son el décimo día me di cuenta de que en realidad la mayoría con son iguales Ellos están intentando trabajar por una vida mejor tener una vida divertida o saludable que su familia este bien quieren prosperar quieren viajar a ir se preocupan por las más cosas entonces por mucho que mitificar hemos la relación con los chinos en realidad tiene mucho que ver con la vocación o no que tenemos de entendernos y uno de los problemas es que cuando ahora que está de moda porque hay un mercado importante tanto para exportaciones hacia China como también el mercado turístico que puede venir a España está de moda hablar de la importancia de generar negocios con ellos pero nadie está dando el paso de ir a hablar con ellos y generar relaciones pongo un ejemplo muy rápido nosotros en en Fitur o en otras ferias llevamos a lo mejor el están de turismo de China y estamos en contacto con todas las aerolíneas con todas las agencias de viajes es una oportunidad muy buena para poder conectar y sin embargo ves como muchas empresas e instituciones siguen haciendo foros de donde estarán los chinos como se podrá hablar con ellos que habrá que cambiar para poder relacionarse con ellos pues lo que habría que hace será acercarse a hablar con ellos y preguntarle podemos ayudar con algunos gustaría colaborar

Voz 2 28:15 yo de todos modos niego que esta incomunicación sea una forma de racismo en ninguna las direcciones porque si fuera una forma de racismo sería vivir que yo veo que los chinos que yo conozco bien barrio están son una institución una institución querida una institución querida que no tienen ningún pero

Voz 0874 28:38 esta Juanjo y y el otro día lo hablábamos es Si sí es querida por conveniencia Si en esas tiendas en vez de vender artículos que son muy convenientes para un domingo por la tarde cuando te has quedado sin arroz vendieran solamente artículos de comida pakistaní por ejemplo seríamos están abiertos a llevarnos bien con ellos aceptarlos en la comunidad

Voz 2 29:00 si fuera de comida paquistanís Clarés entraríamos menos porque no comemos comida pakistaní por lo general pero que te quiero decir es que cuando tú llevas seis años entrenando todos los días en una tienda de alimentación regentada por chinos conocen Inés conoces tú notas que hay afecto cuando vas a la caja a pagar sonríes pero falta ese paso de decir cómo está tu niño porque a veces ves que el niño está por allí viendo la televisión china por cierto falta eso que no se da en otros yo creo que a lo mejor tendríamos que aceptar también que esa forma de estar es un modo de integrarse también a lo mejor te estamos pidiendo cosas que no son necesarias que sucedan más que cuando me imagino que cuando Carlos Sentís au Raquel con la hemos hablado antes estáis hablando de grandes negocios está saboreando su sois expertos en poner en comunicación digamos a grandes empresarios chinos con grandes empresarios españoles pero aquí no estamos hablando de la Base Modesto en chino modesto que al final existieron lo de esto yo yo lo que digo es que te chino modestos el que ha puesto en la cara oculta de la Luna un cohete ya mine un una semilla de algodón es lo mismo este no es que eso es lo importante

Voz 14 30:26 creo que tenemos una visión muy distorsionada de China de los ciudadanos chinos porque intentamos simplificar mucho ver con una persona china que hemos visto en esa tienda entender al resto de chinos y el problema está en que hay mil cuatrocientos millones de China en de vecinos en China y hay muchos millones de chinos también fuera y cada uno es diferente yo estoy casado con una

Voz 2 30:46 la chica china maravillosa que no tienen nada

Voz 14 30:49 la que ver ni con su madre que también es la misma región con muchos muchísimos amigos que tengo de China porque él no solamente en la región de la que vienen es diferente la generaciones diferente el nivel socio cultural es diferente el nivel educativo es diferente y luego una personalidad claro y nosotros lo primero que hacemos es cuando tenemos un contacto con la piel en China es ver si nos gusta o no como como personas o simplemente si consideramos que son personas de confianza o no o si sentimos que tenemos una conexión que nos permita tener una relación ya de amistad y que cada persona diferente igual que somos diferentes

Voz 2 31:23 el matrimonio mixto del que todo es un ejemplo eso es una excepción no pero hay cada vez más cada es más y de hecho cuando no

Voz 14 31:31 con tan sobre la barrera cultural entre los dos realmente yo digo la diferencia fundamental que tenemos oye yo es porque ella es mujer yo soy hombre no

Voz 0874 31:38 que ya es eres español seguimos en la tienda de China

Voz 3 31:43 mira estoy mucho aunque esto acabamos de encontrar un vestigio de trigo entero muy eficaz agradecidas justo encima velas para cumpleaños que mezcla no

Voz 1 31:57 llegamos aquí estaba Sagrario justamente aquí dorado de oro con el Cáliz dentro y aquel cura tú esto no sabe nada no

Voz 3 32:06 sí hombre hombre que no tengo diez años que ocurren avisa

Voz 1 32:15 a mí lo de la misas que es espectacular vinos convierte en sangre pan que es la hostiase convierte y pensar que aquí aquí donde sea hecho ese es donde Salgado ese milagro increíble ahora está lleno de cubos de que fíjate que tenga que venir aquí un ateo a escandalizarse de esto no es que me me pone los pelos de punta especial cueros este estar en cuero será intenso el acuerdo sin él no vale un euro ochenta Estas son bolsas guante son para y son admitir esto no sea que sirven igual para sí puede ahorcar con la mano izquierda mano derecha indistintamente ya me vuelvo loca porque no se le mira mira llaves inglesa o la llave inglesa me parece un invento increíble fíjate ya inglesas tamaño con al que puedes matar a una persona no no en la cabeza ocho

Voz 3 33:21 cincuenta tenemos los guantes

Voz 1 33:28 va a tener que salir de aquí enseguida a la ferretería no no te parece maravilloso tenía os escaparates es que no la trabajo entonces

Voz 3 33:38 la verdad es que a mí me pone muy nervioso

Voz 1 33:40 pero tú pasas por delante de una frutería no te paras a mira el escaparate no tienes corazón no porque eso distingo los esclavos entonces no pero pero mira mira mira mira un destornillador reversible venga pues adiós de ferretería me parece que que es que que que dan una propuesta moralizante no sé porque no pues

Voz 1 34:07 callar ya o ya no pensarás no

Voz 0874 34:10 que me acabas de dejar alucinado me que no haya nunca de compras contigo en ningún sitio porque esto lo ves armas de destrucción masiva o individual dentro de las estanterías ordené moral es exacto Susana quién es periodista es editora de Abbey como este Susana buenos días

Voz 11 34:35 Saiz Susana ayer diez no sé no no es imagino que por sonoridad por Castellón

Voz 0874 34:43 se le da por hecho tu nariz en Alicante aunque en tu cuenta yo he visto que te tienes como alicantina

Voz 11 34:48 me bautizó una amigo así la verdad es que es una buena opción

Voz 1 34:50 habrá muy buena estoy muy muy buenas palabras pero tú

Voz 0874 34:53 a todo esto que estamos hablando lo has visto en tres generaciones has visto la integración de tus abuelos o la falta de integración de tus abuelos la de tus padres y la ya obviamente Nos integración que tú eres española

Voz 11 35:03 en si a ver a mis abuelos fueron los primeros que llegaron a casa mi familia y ellos se instalaron en Barcelona abrieron un restaurante en Badalona ha dicho que es también donde se concentra la comunidad china el luego mi mi madre vino pues cuando unos veinte años así yo ya he nacido aquí me he criado aquí y soy muy española pero también soy soy China no sé se lo debo a mi familia que es lo ha trabajado muchísimo para que yo esté aquí hablando con vosotros

Voz 0874 35:37 claro irá por lo que tú has hablado con tus padres porque por la vida que ellos han tenido una vida de inmenso trabajo seguramente todavía más tus abuelos habéis visto una evolución también en los españoles hacia hacia tu familia

Voz 11 35:51 yo puedo hablar más de mi caso porque es verdad que mis padres se han centrado mucho en el en el negocio no ellos mismos tampoco han tenido ese proceso de análisis deseo de reflexión no de conciencia no ellos se centraron en ensaladera ante una familia entera era una casa en tenerlo lo básico no porque porque venían de de de de de una zona rural sin ellos

Voz 15 36:19 eh

Voz 11 36:21 Max hicieron lo máximo posible con los pocos recursos que tenía no de todo tipo cultural idiomático hay de conocer gente no en mi caso que sí que puedo hablar de con conocimiento de causa sí he visto una evolución muy clara no he dicho antes llamaba mucho la atención mira que Nena más mona chinitas tan en Alicante que además las no había mucha mucha mucha comunidad a China en mi barrio había muchos chinos y luego sí que ve vivías siempre esa doble confrontación no de de de de la gente asumir quién eres tú perdón natos y luego también de de era propia de la propia comunidad china no de de ETA

Voz 16 37:16 bien eh valora

Voz 3 37:18 ahora hasta qué punto es China China o eres española poderes mira dimita pero sobre todo eres tú eres como

Voz 2 37:27 la mitad no digamos que tú tienes cumplió en la cultura china y otro para la cultura española entonces en la pregunta sería esas dos partes cómo se han llevado en ti se han relacionado bien han tenido épocas de discípulos sean llevados por ejemplo en la adolescencia yo qué sé porque por una parte de la cultura china tiraba hacia un sitio entradas de otros esas dos partes que conviven sentí que tan sean llevados han llevado frialdad con la que nosotros nos llevamos con lo de las tiendas de chinos como me esa relación

Voz 11 37:57 o por ejemplo sólo lo lo aborde en el documental bananas

Voz 15 38:03 que luego eh

Voz 11 38:06 en en en ese aspecto cuando hable con otra muchísima gente de más o menos mi edad o más joven o más mayor es cuando cuando hice más las paces con todo mi propio proceso no es decir mis padres han vivido el suyo a mis abuelos han vivido el suyo en mi caso gente de de de mi generación que somos y lo que somos algo algo distinto algo nuevo no de de acá a veinte años atrás más o menos sí ha habido un proceso en el que muchos yo creo que nos considerábamos españoles ya ha habido un proceso de reevaluación de toda la situación idea de vivir de conocer de reconectar entre nosotros mismos idea de comunicarnos con nuestros padres no y luego ahora mismo creo que de manera colectiva de manera individual cada uno que como muy muy bien ha dicho el compañero Carlos Sentís cada persona es una historia tiene sus circunstancias tiene sus orígenes cada familia sonada es un mundo es un núcleo distinto pero creo que sí que en general ahora estamos como madurando de todo ese proceso no de si eso ya española pero también nada son Muccino no se orgulloso al mismo tiempo

Voz 0874 39:34 pero en esa posición privilegiada cultural en la que tú estás digamos que recomendarías en la en esta tienda en esta iglesia reconvertida entienda que recomendarías a los dependientes de la tienda ya Juanjo para que su relación fuera un poco mejor

Voz 11 39:51 y y yo recomendaría tiempo y ganas no una relación no se construye de la nada una relación in conectar ir conocer a alguien en cualquier tipo de circunstancia lleva tiempo muchas ganas si además a ellos sumamos que en el caso de mis padres mi madre es la alegría en persona se comunica muchísimo pero existe como ha dicho también acompañar a Kelly Carlos un poco esa barrera idiomática no un proceso de integración que debe ser bidireccional requiere siempre a un periodo imagínate Mis padres no Mis abuelos mis padres llevan aquí mucho tiempo pero han tenido que construir un negocio una familia de la nada es así de la nada eso requiere muchísimo esfuerzo muchísima energía por su parte entonces el idioma por supuesto se puede mejorar por supuesto podría ser un en español más pulido pero lo tienen entonces claro requiere pues una aproximaciones como dice darlos preguntar oye qué tal qué tal tus nenes es que los he visto tres ver la tienda cómo va todo eso requiere que que el español o la persona cualquiera que vaya lo pregunte y entonces poco a poco un día otro día otro día si la estableciendo una conversación

Voz 3 41:22 más de la mar de frívola normal

Voz 14 41:25 de hecho si quiere establecer una relación e incluso aún más profunda perfectamente podrías plantearle oye ya que llevamos viéndonos tres años seguidos Un día me encantaría tomar un café contigo es que yo no he visto tanto español planteando

Voz 2 41:37 ya

Voz 14 41:38 tu madre y tu padre se quedan aquí por supuesto

Voz 11 41:43 creo que sí pero tienen esas penita siempre de devolver a donde yo se criaron crecieron no porque date cuenta o que yo te he comentado que mi madre vino con veinte veintipocos años eso es mucho tiempo de tu vida son muchos recuerdos que tienes

Voz 0874 42:00 este es que bloquearlos lo ha explicado muy bien antes en el fondo compartimos exactamente los mismos valores de humanidad no que que son buscar un futuro mejor para tus hijos y trabajar con esfuerzo para poder conseguirlo es lo que han hecho otros padres lo que hace cualquier dependiente de cualquier tienda lo que pasa es que creo que nos cuesta verlo

Voz 11 42:19 sí exacto

Voz 0874 42:22 casos parecidos en los que tienes que así que a lo mejor educar a la gente con la que trabajas en ese sentido no voy a hacer

Voz 14 42:27 muchas formaciones si hacemos mucho trabajo de de relaciones entre empresas instituciones o incluso entre personas y al final yo creo que lo más importante siempre es la la voluntad con la bahía de de las ganas que es fundamental en el momento lo que tienes voluntad de conocer a las otras personas te das cuenta de que puedas compartir mucho una de las cosas que yo creo que es fundamental es que entendamos que podemos aprender muchísimo de China y hay muchas muchos elementos de su cultura que son fascinar

Voz 0874 42:54 te pueden ayudarnos mucho a ser mejores pasó

Voz 14 42:57 yo por ejemplo estábamos hablando antes de si se creo no se cree en la región y demás yo por ejemplo soy ateo también pero intento ver de cada religión de cada cultura que elementos me parecen más interesantes para tratar de aprender y crear un mejor sistema de valores un mejor sistema de pensamiento y creo que de China hay muchísimo que podemos aprender de su forma de ser donde su forma de trabajar ir creo que sería bueno compartirlo igual que España tiene cosas que ofrecer también

Voz 0874 43:21 Carlos Sentís que es CDO de Kwai especializado en Comunicación y Relaciones Internacionales con China y Susana ya es periodista editora de A Day in alicantina gracias a los dos porvenir un abrazo fuerte suerte con todo no es así en ese Juanjo si esta tardías a la tienda claro a los chinos

Voz 2 43:39 seguro seguro con tu nieta también sí porque para mí me sale barato hacerla feliz es una fiesta es una fiesta ir allí a comprar unos efectos que tienen unos muñecos con lo que un helado y eso nos vamos al parque que siempre dice vamos

Voz 0874 43:55 pero la verdad es que estoy por pedirle que hay que te acompañan también para decir tu relación con los dependientes ha cambiado después de esto un abrazo Juan Costa propia

Voz 7 44:03 sí pero no menos puedes jugar contraataques

Voz 1 44:20 sí por favor cinco no a tu no

Voz 18 44:28 sentimiento de culpa de que no te ves tú te has hecho aquí la compra de el día que eres muy señorito a ser esa pero muy gracias a los tebeos buenos

Voz 3 44:40 pues ha sido ha sido una experiencia religiosa no diré pero bueno algo

Voz 1 44:45 de religiosa porque quieras que no y en fin ahí debe haber todavía algo de lo que había

Voz 19 44:58 Juanjo es que me lo guardan anda anda

Voz 7 45:15 eh

Voz 19 45:01 Juanjo es que me lo guardan anda anda

Voz 7 45:15 eh