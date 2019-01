Llegando a la última faraona

Voz 1 00:00 es alfombra parece no sé si no cesa presta de tu Spa Love extraño modo de llevar una alfombra no te resultaría más fácil cargar la al hombro permite que la de sencillo porqué no legarse ahora la alfombra está sí pero yo la quiero del revés prefieres que lo haga con hispano él y opinión se aprecia mejor la calidad de la mercancía examinando las

Voz 2 00:33 de la estirpe de oro si yerra bien la falta de sol de la luna hija de crisis que liviandad

Voz 1 00:39 el bajito acércate lleva esto al capitán de la Guardia se encargará de que los aposentos de la reinas estén listos que este palacio metan todo y están preparados y dispuestos según mi voluntad no son tu prisiones tuve que estoy Huesca

Voz 0874 01:01 muy pocas escenas tan recordadas en la historia del cine como ésta que acabamos de escuchar la aparición de Cleopatra ante Julio César escondida en una alfombra que saben que en este programa tenemos al presidente del club de fans de Cleopatra que es nuestro antropólogo inocente que me acaba de mandar whatsapp derecho como una cita de Shakespeare dice Reina pendenciero a quién todo sienta bien regañar reír llorar en quién toda pasión se esfuerza por convertirse en ella hermosa y admirable Jacinto Antón cómo estás haciendo buenos días

Voz 0874 01:31 Pita la foto están blanco y negro no distingo el ballet con lo que ex Bercial

Voz 0874 01:37 qué es lo que ha hecho de Cleopatra séptima que la última faraona se ha convertido en un mito para para generaciones como la tuya bueno sí generaciones

Voz 0840 01:45 futuras mixto ya en su época

Voz 0874 01:47 yo creo que se pueda considera que sí puede ser un mito en vida digamos pero era una celebridad ya en su tiempo o lo ha creado la iconografía

Voz 0840 01:53 no es un poco todo todo es es una mujer que parece parece hecha para para para convertirse en leyenda piensa que es un eslabón entre el mundo helenístico ir el mundo romano es descendiente de Alejandro no directamente porque ella era era descendiente de uno de los generales de de Alejandro Ptolomeo que fundó una dinastía en en Egipto pero pero sí que representa todo lo que era el mundo macedonio todo el mundo mundo helenístico no es una mujer lo cual siempre siempre en en la historia que han las hemos visto tampoco han sido tan ensombrecido las las mujeres de repente que una destaque claros como una especie cometa fulgurante no Cleopatra es una mujer que estuvo veintidós años de reinan un momento tan tormentoso cómo cómo es ese final de las guerras civiles en Roma y el principio del del Imperio estuvo en un momento formidable ella algo tenía de entrada para ser super vivientes sabes que la familia de los torneos a la que aquella pertenecía fue la última reina de la de la dinastía de los de los la bandos los torneos era era algo así como como los tardarían eran una gente que practicaban el asesinato de una manera sistemática eran incestuosa se casaban entre entre ellos hermanos y hermanas bueno aparte de la dificultad que la onomástica que tenían que es que todos se llamaban Ptolomeo ellos y ellas se llamaban todas asesino Berenice Cleopatra Cleopatra realidades en la que el Cleopatra séptima un montón de de reinas llamadas todos los nombres que controlaba mucho como piensa y fue fue la última claro también es es el final de ese de ese mundo Alejandrino no el hay que pensar que Alejandría era era la gran ciudad de la gran ciudad la gran meretriz de de las ciudades una ciudad de pasiones es una ciudad barroca que competía con Roma

Voz 0874 03:46 que hablamos hoy de Cleopatra una vez más en esta sección tuvo hablaría cualquier día de clemencia

Voz 0840 03:50 yo hablaría cualquiera y luego hay una razón

Voz 0874 03:52 y es que hay hay una Egipto lo que es como un egiptólogo que es el el gran gurú además que dice que están detrás de la amistad de la que puede ser su última

Voz 0840 04:01 casi asegurada Zahi Hawass el hombre que fue eh el el Rey el emperador de la de la egiptología el hombre que puso de moda el egiptólogo con sombrero no el Indiana Jones revivido que es frágil Hawass que ha hecho cosas muy importantes cuando al frente del del Servicio de Antigüedades de Egipto y que luego cayó en desgracia como cuando cuando acabó el régimen de Mubarak y que ahora sigue sigue moviendo y agitando las aguas de la de la egiptología buscando reinas por aquí por allá no recordemos que estaba buscando una reina la la la mujer de Tutankamon que se enamora que el la estaba buscando en el Valle de los Reyes ha dejado de momento eso esa búsqueda se ha puesto a buscar o a seguir buscando a Cleopatra hay que decir de todas formas que de encontrar la de encontrar la tumba de Cleopatra que es una cosa que se se ha buscado siempre no de encontrarla no era encontraríamos en muy buen estado a Cleopatra momificado porque evidentemente estábamos unificada según estaría modificada como lo estaba Alejandro Magno S Se les hizo se les aplicó el sistema de funerario del Antiguo Egipto como faraones que que eran aunque fueran de origen griego no

Voz 0874 05:07 idea de que la tumba de Cleopatra estuviera en Taposiris Magna no no es nueva hay una arqueóloga dominicana Kathleen Martínez que lleva buscando el allí desde el año dos mil dos nuestro compañero de Ser Historia Nacho Ares habló con ella hace hace un par de meses Martine Le contaba las razones por las que ella consideraba que la tumba podría estar justo en ese templo

Voz 4 05:25 siempre he pensado que la va de Cleopatra debe dar impulso porque dentro de este templo hemos encontrado una capilla dedicada a Dios ahí yo pienso sostengo que la tumba de Cleopatra tiene que estar cerca de esas dos una dentro del templo hemos encontrado un complejo interesantísimo de túneles y pasadizos a veinticinco y treinta y cinco metros de profundidad ido concentrando el trabajo en esa zona continuando la limpieza de eso

Voz 0874 05:55 la limpieza de los túneles se está arqueóloga dominicana da mucha importancia al hecho de que Taposiris Magna fuera un templo dedicado a Isis lo contaban este extracto porque lo lo explica ahí escucha

Voz 4 06:08 países es importantísimo porque la única información que hay sobre el paradero de la tumba de Cleopatra en un templo de del pero como no sabía que este lugar estaba ubicado esa Dios pues entonces no se pensó en ese lugar pero el hallazgo de la placa de la fundación del templo Nos permite seguir teniendo todavía con más fuerza que hay grandes posibilidades de la tumba de La última cena de del

Voz 0840 06:36 acento tu versión bueno yo creo que que el que tienen mucha imaginación el hecho de que te den tuviera que estar enterrada en una en una en una tumbar a un templo un poco se lo inventa son las fuentes no no no nos lo dicen las fuentes no les dicen nada más Plutarco Dion Casio Nos dicen que tenía un mausoleo y que se enterró en ese en ese en ese mausoleo ese enterró en vida ya Cleopatra según según las las fuentes lo más lógico sería que estuviera en el centro tendría que se quedan que era su capital Taposiris Magna es una ciudad que está en la periferia de Alejandría en la costa que es un sitio en el que hay un templo de Isis importantes una ciudad una ciudad muy grande es una ciudad portuaria grande que presenta el interés sobre todo de que a diferencia de Alejandría que está construida todo la ciudad nueva encima encima de de Taposiris no ha construido con lo cual están las ruinas Se puede excavar se puede excavar muy bien allí sabes que una de las cosas que más buscamos es la bueno llegó buscamos buscamos a tan lo cual yo también daba un ahí es la tumba de Alejandro Magno a tu hermano que que está en Alejandría Ivi que emperadores romanos la visitaron el propio Octavio la vivienda la visitó hoy sabemos que que estaba en el centro de de Alejandría entonces por qué Cleopatra se tendría que haber enterrado fuera de lo que era la zona de Palacios en la zona de las tumbas de sus de sus antepasados los torneos pues la verdad no sé no sé entiende muy bien yo no creo que lo mejor es un escepticismo o mantener escepticismo hasta que no aparecen pruebas suficientes para cambiar de de de opinión pero claro en Egipto las sorpresas están siempre a la vuelta de la esquina hay puede puede pasar de todo y ojalá encontráramos la tumba de Cleopatra insisto en que Taposiris presenta el problema de que aparte de que hay muchísimas estructuras muchísimas tumbas muchísimos templos está está muy cerca del mar y por lo tanto a la que escamas empiezas el agua es posible que que si hay alguna tumba que podría ser de alguna otra Cleopatra o de otro aunar sino algún Ptolomeo hubieran hecho enterrar allí o monumentos funerarios sin sin sin tumba no podría podría haber a ver cosas ahí pero estarían estarían muy de muy deterioradas todas las dijo de César puede reclamar el título de Hijo de sí

Voz 1 08:49 ante qué tribunal podría conllevar nuestra reclamación mi hijo y yo lo presentaría ante el senado romano yo mismo si supongo que el varillas después de que los nobles senadores dejasen de reírse deberíamos mi hijo yo declararle la guerra Roma no piso sería necesario otra presa

Voz 0874 09:10 Miguel Ángel Novillo es doctor en Historia Antigua por la Universidad Complutense es profesor de Historia Antigua en la UNED y autor de Breve historia de Cleopatra editada por Nautilus Miguel Ángel cómo estás buenos días

Voz 5 09:20 buenos días esto una respuesta clara a esa

Voz 0874 09:23 pregunta que nos hacíamos al principio no hablamos de Cleopatra no sabemos es si la importancia de su mito radican en su calidad como gobernante en su día o en las cosas que se cuentan de ella

Voz 5 09:33 pues en realidad sin duda la vida de Cleopatra es muy atractivas y la contemplamos desde la perspectiva de Egipto y no sólo con miradas occidentales en este sentido merece la pena juzgar su labor como gobernante al margen de que fuese mujer porque las dosis de ambición también están presentes en los políticos varones de su tiempo igualmente conviene matizó Ari reflexionar sobre el uso de las armas de de la seducción como las únicas que podía utilizar para granjearse el apoyo político de los líderes romanos podríamos indica que esta valoración parece indicar la debilidad masculina ante el poder de las salas de ser ópticas de algunas mujeres y el hecho de que se suicidara pues muestra más que cualquier otro acto de su biografía que ante todo era reina mostrando un gran valor además de inteligencia en sus decisiones políticas lo que chocaría con la imagen de de una mujer apasionada

Voz 0874 10:23 se cumple aquello de que la historia la escriben siempre los vencedores y ese es el motivo de que no se ha llegado una imagen de Cleopatra que tal vez no se corresponde con el vida

Voz 5 10:31 pues en realidad lo mítico y lo puramente histórico siempre mezclaron en la vida de la última reina de Egipto biografía en realidad como había indicado adulterada por los tópicos y los convencionalismos en la figura y obra de Cleopatra quedaron por obsesión ahora la imaginación del mundo greco romano su magnificencia su orgullo su supuesto lujo las circunstancias de su muerte pero también su cultura Hay por supuesto y como no el elemento novelesco de sus apasionados amores se convirtieron en temas literarios habituales que siguen desarrollándose mucho más de del imperio de Augusto

Voz 0840 11:05 porque hay que pensar que todas las las las fuentes que tenemos son romanas practicamente pero lo que sí que podemos ver es rastreando sumergiendo en un poco en la en las fuentes lo que nos están diciendo no están diciendo Plutarco nos dice por ejemplo que era una mujer que podía hablar en cualquier idioma era una de una de las primeras todo lo que promete la única de los Ptolomeo que hablabais si hablaba en griego latín habló a algunas no llevas también sirio era una mujer inteligente evidentemente era era una mujer muy muy muy inteligente su supervivencia política su supervivencia física ya ya lo indican poder escapar de esa de esa nido de avispas que era en en la corte de los toledanos convertirse en reina reinaron olvidemos veintidós años en esas circunstancias de conspiraciones sienta luego sabemos que tenía una una capacidad de mis en Essen de escenografía sus apariciones hemos oído a la aparición de envuelta en la alfombra independientemente de que eso pudiera estar más relacionado con la leyenda o algo haya algo siempre que no nos llama la atención en la historia que es cuando aparecen datos pequeñas anécdotas que que suenen a verdadero saques hiciera se hiciera a llevar al al presencia de César dentro una alfombra al desenredarlo apareciera ya que tenía catorce años no olvidemos era jovencísima en ese momento y luego después su gran aparición en Tarso cuando Antonio atar So a ver a una reina que en principio es una reina cliente es una reina es uno de los grandes conquistadores del mundo el se sienta a esperar en el puerto de repente aparece ya en un barco Un barco con la popa de oro con los remos de plata cargado de de mujeres vestidas como como ninfas y sirenas llega ICO entre trompas de Alella sentada en un trono todo el público que rodeaba a Marco Antonio se va corriendo al puerto Ikeda Marco Antonio solos tensando tiene que ir el también al puerto de recibir a la Reina que es que en principio era él era el protagonista no yo creo que era una gran una gran actriz una gran con conversador a provenientes de las personas del mundo antiguo que si pudiéramos hablar con ella además como lo haría nuestro idioma no habría problema así pudiéramos tener la delante más en los podría impresionar Miguel Ángel relata

Voz 5 13:09 son bueno a mí supongo que a todo

Voz 0840 13:12 no todo el mundo les les llama mucho la atención

Voz 5 13:14 da esa imagen que que tenemos de de Cleopatra como mujer bella yo en realidad no creo que que se identificara con los cánones de belleza ni romanos ni con los que tenemos hoy día es decir en este sentido tan sólo Plutarco hirieron Casio prescindieron de los prejuicios peyorativo sobre la reina egipcia si bien es cierto que con en un recreándose en sólo relaciones amorosas su origen extranjero curiosamente es Plutarco el autor que más información nos ha alegado sobre Cleopatra ahí en este sentido dejó la única descripción física de la Reina que se conserva descripción que no puede ser cotejar plenamente con las imágenes ya que existen muy pocas esculturas con veracidad atribuidas a ella como paradigma la mujer cautivadora se supuso que era perfecta hasta que los últimos descubrimientos numismática y escultóricos han permitido demostrar que su rostro no se ajustaba como he dicho ni a los cánones de la belleza clásico ni tampoco plenamente a los egipcios pese a todo Dion Casio afirmó que Cleopatra era de una excelente de belleza lo que la convertía en una irresistible seductora pero ojo quemas que una belleza física era una belleza intelectual Plutarco lo lo deja manifiesto muy claramente pues sostuvo que su belleza no era tan hasta que deslumbraba que dejase suspensos a los que la veían sin embargo sustrato que en realidad era era imperante poseía un atractivo irresistible y sus palabras eran tan amables que era imposible no quedar prenda todas

Voz 0840 14:38 más de otras más tenemos que decir que una mujer

Voz 5 14:41 qué lejos tres hijos a Marco Antonio

Voz 0840 14:44 un hijo a César algo de físico debía tener también hay que hay que pensar que entre líneas hay hay mucho juego político mucho juego político pero tampoco hay que olvidar que el sedujo a César y a Marco Antonio algo tendría para para atraer dos de los de los hombres más poderosos y es curioso pensar que por qué no atrae a Octavio porque ya está mayor porque ya es ser mujer es una una una mujer ya se dice que murió a los treinta y nueve años

Voz 0874 15:15 es bueno según Miguel Ángel Octavio que rechazó la nariz

Voz 5 15:19 eh hay una hay una famosa frase que anime me gusta siempre utilizar es una cita más que conocida de de de Blaise Pascal un filósofo y teólogo francés del siglo XVII que que en sus textos afirmó que que sí la nariz de Cleopatra hubiera sido más corta toda la faz de la tierra habría cambiado con esta con esta afirmación sí prefiere al episodio en el que la reina del Nilo e intentó persuadir sin éxito a Octavio que la rechazó con tono firme alegando que su nariz era demasiado grande para su gusto fijaos que de hecho los cánones de la belleza romana los cumplía perfectamente Octavia

Voz 0840 15:55 si demos de todas formas recordemos también que Octavio no necesitaba ser seducido por Cleopatra porque ella tenía el testamento de él era el era el heredero dijo lo había adoptado Julio Cesar lo había adoptado como como como dijo entonces Cleopatra era un rival político muy peligroso porque tenía un hijo natural de de Julio César que era cesación y él tenía que eliminar ese ese brote de hecho hizo asesinar cesaría no lo primero que hizo fue

Voz 5 16:22 bueno de hecho a Julio César no reconoció hacer sobrarían en ningún momento si bien es cierto que en el testamento dejó entre líneas unas cláusulas que tenían que proteger a cualquier y dijo que tuvieran vida

Voz 0840 16:37 sí sí pero nada el peligro estaba ahí el peligro para horario estaba que el único sucesor en el único hijo

Voz 5 16:44 para el pueblo egipcio era era el director Madero

Voz 0840 16:47 evidentemente la relación con Antonio que también era muy peligrosa porque Antonio era muy querido era parte de una de las grandes familias de las grandes familias romanas ir aunque hubiera según enemigo de de Roma el hecho de dejar hijos con Cleopatra también significaba un peligro estoy como muy grave a dos los hizo desaparecer otro Ptolomeo por supuesto Helios y en cambio a la hija es que lo Patras

Voz 5 17:12 Lelio Petra Selena están le le hizo casar con en el cole

Voz 0840 17:14 en un reintegro de Mauritania con lo cual no no acabó la dinastía ptolemaica con Cleopatra sino que hay ese pequeño pequeño destello no de de final con lo que se puede movilizar mucho todavía se puede seguir hablando de los descendientes recrea otra

Voz 0874 17:33 respecto alguno la cosa que has mencionado Jacinto esa integración entre griegos si egipcio en tiempos de Cleopatra y lo que ella representaba no sea discutido mucho la aceptación de Cleopatra tenía por parte de su pueblo y de autores que hablan de un cierto rechazo por su origen porque realmente era una mujer griega Stacey si es historiadora y es autora de Cleopatra una vida y eso es lo que comentaba en una entrevista sobre esa integración de griegos y egipcios energía

Voz 6 17:56 pero es Cleopatra han no

Voz 1913 18:00 en el tiempo en el que Cleopatra llega al trono a mediados del siglo I antes de Cristo parece haber una cierta integración de egipcios y griegos hay muchos casos de matrimonios entre ellos se ha dado una cierta integración entre las dos poblaciones cosas como la educación empiezan a ser compartidas las cosas se han calmado un poco pero sí históricamente hay continuas revueltas contra el poder que viene de fuera y lo que es interesante en el Reino de Cleopatra es que parece que hubo muy poca revueltas Sims

Voz 0874 18:27 a ver que era una reina querida por los egipcios Miguel Ángel

Voz 5 18:32 pues sí lo creo es decir Cleopatra fue muy querida por su pueblo y entre otras cosas por su amor por la historia la cultura de su país como ha indicado anteriormente Jacinto fue la primera de su dinastía que que se no realmente en conocer la lengua egipcia pese a que había recibido en todo momento una educación puramente griega e hizo todo lo posible por mantener la independencia y el bienestar de su pueblo en realidad su memoria fuera honrada durante siglos por los egipcios porque en realidad ellos sí que entendieron las actitudes y los comportamientos de una mujer que ante todo quiso reinar pero haciéndolo en un estado libre la presencia romana has hablado Javier de su identificación

Voz 0840 19:11 con ISIS eso te eso indica también que pues que estaban muy ceñida al panteón al panteón egipcio identificar te con con ISIS recuerdo que Julio César uno de los grandes escándalos que provocó Julio César que había que habría que hablar de qué influencia tuvo la presencia de Cleopatra en romana el asesinato de Julio César y Cleopatra Roma cuando los idus de marzo y cuando la el asesinato de de esta viviendo en la villa además

Voz 5 19:35 estaba prácticamente estaba prácticamente era una renta de Roma

Voz 0840 19:39 bueno pero al mismo tiempo Amante amante de de Julio César que incluso estaba estudiando a ver si hacía una una ley que permitiera ser polígamo de ser polígamo ir unas cosas que se cuenta cuenta Plutarco es que la Julio César le dedicó una estatua dorada a Cleopatra en el templo de Venus en en Roma con lo que ha hecho gravísimo que Camps un grandísimo escándalo

Voz 7 20:02 al final hablemos del final el momento

Voz 1 20:06 aquí hay poco que hacer aunque sin comer

Voz 8 20:12 bueno cosa que esos Cinca durante el que fruta tal

Voz 1 20:18 vea dejad que día sí eso sí están cuando están en sus saque como si extrañamente como si fuese un sueño profundo sueño

Voz 7 20:37 que eso porque en ese cesto amigos es el texto en el que está el exceso es verosímil pensar que murió por esa mordedura deben de unas Pepe Reina

Voz 5 20:47 ante las circunstancias en que se produjo el suicidio de la de la última reina de Egipto siguen siendo todavía un gran misterio jabón pese a ser coetáneo a los acontecimientos y vamos EBIT evitó elegir entre dos versiones contemporáneas bien si había sido mordida por unas Pitt que en realidad pues sería una cobra o bien si tenía una aguja envenenada escondida en alguna de las joyas que portaba dejarle

Voz 0840 21:15 qué poco experto en serpientes que nadie en su sano juicio se suicidó haría con una serpiente y menos con una lápida la la la gente que conocemos que ha muerto por culpa de un Joyce lo ya hemos hablado alguna vez del día aquí que murió en Birmania han picado por Craig te pudre ex vivo por dentro es es es una de las muertes más horrorosas que puede existir claro pensemos también que como devota de de su propia belleza Cleopatra hubiera querido hacer una momia bonita lo que lo que no probablemente no dejaría que la mordiera a una serpiente estar agonizando y retorciéndose de dolor y pudriéndose durante dos o tres días por el veneno de una de una cobra

Voz 0874 21:51 qué opina de que no mi opinión es que

Voz 0840 21:54 el probablemente la identificación entre las la serpiente la y la muerte de Cleopatra tiene que ver con la identificación de Cleopatra con ISIS es ir muchas veces aparece con serpientes enroscada alrededor de los brazos entonces claro esa esa esa asociación de ideas que se produjo ante la serpiente ISIS Cleopatra produjo ese mito que además hay que reconocer que es un símbolo maravilloso una reina que sí sí sí que muere acercándose al seno porque además le hizo que le picara el pecho eso es una historia precisa es que es una

Voz 5 22:21 es una historia que tiene múltiples significación es porque igualmente puede ser identificada o o puede ser asumida tanto por las creencias helenístico como por las creencias egipcias entonces la la la tradición historiográfica ha dedicado a lo largo de de los siglos

Voz 6 22:35 me forzar esa versión Cleopatra experimentaba venenos con prisioneros te lo dicen las fuentes también con lo cual que debía tener un conocimiento más puramente envenenó a su hermano al dejar impregnaba manejaba muy bien el tema de los de los venenos una persona que maneja el tema de los venenos

Voz 0840 22:54 sabe perfectamente cómo administrarse algo que que que no le no le provoque dolor

Voz 5 22:59 bueno recordemos que que que desde bien temprano Cleopatra fue formada medicina

Voz 0840 23:04 ahora esa idea de que te la la reina vestida con todas sus galas que cuenta Shakespeare no mordida en el pecho es tan bonito tan maravilloso que es que es imposible escapar al al al mito ya la leyenda de Cleopatra

Voz 9 23:18 que despedir a nuestros profesores Miguel Ángel Novillo que es doctor en Historia por él yo porque la Complutense de Madrid autor de Breve

Voz 0874 23:24 historia de Cleopatra gracias Miguel Ángel muchísimas

Voz 0840 23:27 gracias a vosotros hasta luego recordemos aquella frase de Plutarco la verdad del asunto nadie la conoce

Voz 0874 23:32 pero si la tumba parece ahí te quiero ver ahí está

Voz 0840 23:35 con sala de encontré incluidos

