Burque a 90km/h

Voz 0874 00:18 Noticias con Nadal perdiendo dos sets a cero en Australia que el éxito de David estaba de gira este fin de semana creo que en Tenerife me parece

Voz 1378 00:28 pues eso es lo que hay Javier tienes que venderme mejor lo quería otro otro presentador diría no está David pero está en el gran Manuel Burque una cosa así pero me vendería es muy gracioso muy divertido déjame pero vale venga inténtalo

Voz 1378 00:55 pues Burque buenos días esto es todo lo que lo que puede ser lavarme

Voz 0874 00:59 es es todo lo que he conseguido hacer de manera improvisada es lo máximo que puedes de decir de mí es esto es lo que queda aún mucho tiempo sin vernos y siento Carlos mal no es verdad no yo hace mucho ya me estás estás alejando de Tijarafe tengo un problema y es que además he visto la entrevista Casado al mundo dijo que esta semana no

Voz 0874 01:16 estoy viendo las fotos que tengo delante las fotos sí

Voz 1378 01:19 continúa es que no te puedo tomar en serio

Voz 0874 01:23 pero si te imagino digo que te acabo de ver en el pasillo Tin pero me imagino vestido así quiera te imaginar siempre vestido así describe cómo voy vestido porque es presente es una traje es un traje de color gris perla digamos con camisa blanca corbata zapatos negros calcetines negros el único inconvenientes que el es un pantalón corto

Voz 1378 01:40 de traje no te atrae nada la idea a diga

Voz 0874 01:43 hemos que tus canillas no son

Voz 1378 01:47 no sé no sé cómo decirlo no te pones pantalones cortos hembra no saben muchas veces constantemente siempre sí sí sí por dónde van los pantalones por encima o por debajo de la rodilla

Voz 0874 01:55 yo diría que por por ahí por ahí

Voz 1378 01:58 pero no pero no es por ahí por ahí o por no por la rodilla es bueno si es por las rodillas por debajo son los pantalones cargo habituales pues no sé siempre llevar los mismos no tengo varios hagas como que te vistes muy variados Javier Claudia pero es decir si tengo varios pantalones cortos y tú tienes tres camisas una chaqueta y dos pantalones kilo o unos pantalones cortos pero por qué me pregunta a mí que tienen que ver esto con decir que mis pantalones cortos el traje recortado escombros tuyos mira tú te metes conmigo yo contigo esa va a ser mi nueva estrategia no estoy seguro de que sea Master beneficie porque porque me puedes echar no pero bueno la amenaza las Manuel Burque dos

Voz 0874 02:37 dos mil mayor placer culpable es abrir neveras ajenas exacto

Voz 1378 02:41 eh tú me invitas a tu casa yo abro tu nevera mira a ver me tienes que encontrar

Voz 0874 02:47 hemos En la tuya por cierto muy pequeña no cabe

Voz 1378 02:50 si nada un poco de carne y verdura ella está un par de plantea la tuya encontraríamos Javier cosas de Piqué Bartra pero por ejemplo qué es lo que más abunda en tu nevera cosas que te permiten cenar o comer pues estás escapando huyendo de la intimidad que tienes tienes yogures por ejemplo tengo yogures quemaron es el yo que se Danone luego son muchos los pastores naturales no si si si bien bien y tienes muchos esto es lo que me gusta saber digamos que siempre ahí pero en plan veinte no vale porque esa es la clase de abundancia que que envidio porque eso

Voz 0874 03:30 al día digamos avale tú vas al osea no tienes

Voz 1378 03:32 casi nada en la nevera como es como tú has es que me gusta mucho lo que ha paseo muy agradable es muy grande tu nevera qué pasa qué pasa que vamos a hablar hoy no no estoy haciendo tiempo pero la cosa está bien y tú sabes cuando sales de casa y de repente te encuentras cincuenta euros por la calle eso es lo que pasa nunca verdad he pasado me ha pasado pero en vez de cincuenta euros ha venido a una persona y me ha dicho esto hablo de hace quince minutos que lleva quince minutos esperando aquí al frío y me ha dicho quiero que me entrevisté qué te parece esto una persona de un poco el perfil por favor bueno pues un señor bien vestido elegante con unas gafas de sol muy bonitas una bufanda y además te voy a decir algo que te va a gustar más a ver me ha dicho me gusta tu humor fino que tienes Gallego ha venido una señora que evidentemente deducido que era su mujer y me ha dicho a mí no yo sé que ahora mismo la quieres entrevistará ella pero ella ella acaba de gritar en plan Google no no no a los dos aquí aquí quizá que te ve poco lo hago yo tengo que cómo estáis antes de nada

Voz 3 04:44 buenos días de Domingo Soler medita

Voz 1378 04:46 si tú también bien queríamos ya a una exposición en mucho que porque otra vez incomodando bueno que ven como se pero anotaba gracia ninguna algunas veces no no sé si es que no entiendo tu ironía o qué es pero esto es increíble deja bienes como un documental riendo sí pero bueno pero estás traicionando o simplemente está siendo amable

Voz 3 05:11 porque lo que piensa no te lo voy a decir lo teníamos andando por la Gran Vía decíamos en la esquina esa de allá arriba se suelen poner el Broncano entrevistando que hacemos y hemos visto ahí está la alcachofa amarilla de La Ser pero está Burque pues Yoma pues exactamente el pelirrojo del por qué así que me acerco a ver si quieren entrevistar no

Voz 1378 05:28 qué majo eres cómo te llamas

Voz 3 05:30 José Antonio José Antonio es la persona más maja que conocida esta mañana hasta esta hora seguramente

Voz 0874 05:35 a David tiene a la mujer que para mí ella es la de hoy

Voz 1378 05:39 ella dice Javier que tú eres la más maja que ha conocido no es que que rodearme osea vale pilla con el odio hacia mí no eso digo eh no llega a ser diera pero no es eso es como tampoco es para tanto es exactamente tú has visto Radio Gaga me gusta más Broncano poder ja ja esto es increíble he conseguido las dos cosas más antitéticos que podía conseguir alguien que me para antes de empezar para decirme quiero que me entreviste es otra persona que me gusta más bronca

Voz 0874 06:09 además seguramente es bueno

Voz 3 06:11 ahora se llama que se llama Chantal

Voz 0874 06:14 como Chantal nombre francés

Voz 1378 06:17 claro es porque eres francés ahí no me entiendes

Voz 0874 06:19 me me puede esconder que que ya la

Voz 1378 06:21 a ver a ver a ver te voy a poner vamos a hacer como si fuésemos dos adolescentes pero yo quiero escuchar conteste casco puedes más o menos yo me pongo esto o al revés a ver Javier ya la tiene muchos Chantal hola hola pues no te digo

Voz 0874 06:39 me escuchas no cómo estás bien muy bien qué pasa que hacía muy buen día mejor de escuchar la radio en la calle no exactamente nos hemos ido a dar un pasito ya ven una exposición como ya no se Chantal dime dime como oyente de este programa que debería es que iba a mí Manuel me cae bien que tengo que decirlo poca gente pequeña bien es amigo y tal pero quizás debería hacer algo igual es que no está donde debe estar a ti se te ocurre qué puedo hacer con todos

Voz 1378 07:06 muy populistas Javier no nos iba a es que me caigo mal llevo bueno lo único que a veces

Voz 3 07:12 pues no lo hace gracias a esos consensos común

Voz 1378 07:15 el días que cada uno tiene

Voz 0874 07:18 sí claro pero bueno está muy bien pero está eh está bien pero me encanta pero Broncano mejor no bueno hace más gracias gracias a la familia pero pero tú crees no sé si si si Manuel por ejemplo interrumpiera

Voz 4 07:33 Nos o si no se si

Voz 0874 07:35 pero otra imagen

Voz 1378 07:37 pero lo digo porque les vendría bien que le aconsejan un poco Manuel que tiene un Ondas por entrevistar con medio

Voz 0874 07:42 me dieron consejos cada uno lo que quiera está muy bien pero oye me me ha gustado mucho que le digas lo que piensas si eso está muy bien y te lo agradezco muy bien que sigas escuchando de soporte

Voz 1378 07:55 a ver si ahora te caigo un poco mejor nota con poco más de gracietas pues bien sí pero en fin ya me han metido en un compromiso que no quería pero ha sido tu marido a mí no me culpen es verdad es siempre lo para que la pague la factura él cree que el entrevistas es algo yo

Voz 0874 08:11 no pero tiene Manuel tienen contiene parte gracias te es que esta discusión seguramente la que en su cocina comedor todos los domingos de repente claras cuentan contigo y tiene la misma discusión oye pero me encanta que la baliza

Voz 1378 08:24 tanto cuántas veces habéis discutido escuchando a vivir en plan que graciosos Burgess a mí no me hace gracia

Voz 3 08:30 no no hemos discutido yo he dicho me gusta me gusta este chico oye ya no sé cómo te gusta es insoportable va por el pasillo apretando es que claro tienes tus cosas efectivamente sí sí ya saben lo que es la vida

Voz 1378 08:43 sí claro muy bueno quiénes que le pregunté algo de lo vamos

Voz 0874 08:48 pobrecillo ya los hemos exaltado de eso

Voz 1378 08:51 la exposición sí sí

Voz 0874 08:53 sientes de A vivir que solamente dejan la radio para ir

Voz 1378 08:56 las posiciones esto es lo que dice Javier que sois muy buenos oyentes a vivir porque sólo dejabais el programa para ir a ver una exposición

Voz 3 09:02 exactamente tiros la cortan

Voz 1378 09:04 por ido a las ocho de la mañana según no

Voz 3 09:07 lo levantamos según nos levantamos a las ocho de la mañana ponemos a vivir

Voz 1378 09:12 Chantal en la radio me lo estoy mira estamos haciendo aquí un trescientos sesenta grados digital le están mandando Whatsapp se pudo leer los blogs de Chantal en la radio te oido desayunando dile si yo les hago gracia preguntarle y estoy hablando a ti que estás desayunando que aproveche el desayuno antes de nada y ahí en el Whatsapp Si yo te hago gracias

Voz 0874 09:38 a ver qué dice Ascen sale escribiendo por ella

Voz 1378 09:40 en lo estará escuchando no hace falta que las primero porque ya están las aguas votó para gracias a ustedes no te quiero Ascen hasta súper maja vamos la mejor te rodeas de gente a la que le hago gracia igual yo no lo sabía pero mira una cosa más quiero conocerte marido de Chantal éste no pero bueno esto sea estáis no nuestros está volviendo muy estas la comunicación venga despidiendo bueno si no quieres que pregunten a de tráfico no no vale eso es bueno pues venga a que aproveche la exposición eh bueno adiós te quiero a ti también chao oyes todo bonito me gusta mira mira mira mira mira mira votos Javier fotos esto esto es vivas mi mayor almorzó con Javier toda la mañana así la verdad es que que alguna se la manda un selfie mientras alguna foto esto es increíble cuando no te por preguntar cosas ya que está estoy con Javier quieres decirlo me encanta no escuchamos todas las mañanas con mi marido y qué es lo que más te gusta de Javier bueno su voz Iker muy directo cuando cuando León todas banda Yugular vas a la yugular Javier no y sabe cómo te llamas tú sabes cómo me llamo yo tú Roncal no no eres tú eres el otro es pelirrojo mira pero es algo Javier Ron Cano al pelirrojo rom a que que que algo quieres decir más al programa algunos encanta amistosa escuchando ya está lo prometido hablar con ellos se lo prometí camina digo yo ahora digo bueno pues nada ya está ya se pasó ya me conozco muy guapo me gusta cómo haces a ser bueno quema puesto siguiente meta mi meta ahora que me me invitan mi amiga es muy fácil decirlo con lo que tengo lo que quiero es que me preguntes no no quiero

Voz 0874 11:42 tenemos que avanzar a que tengo que subir no

Voz 1378 11:44 que tenemos que tenemos tenemos un pleno tenemos un tema que quieres que les pregunten a Pérez pero a los fans no porque ponga los fans no dice que los fans no quiere hacérmelo pasar mal bueno mira Javier este estrenamos a Broncano pero ahora luto claro han venido a ver habrá acá no hay un adolescente que está muy decepcionante mejor el adolescente que nosotras a ver así una decepción pero a ver tú si tú de a Broncano no esta en Canarias es que lo si si se hubiesen puesto nervioso como él sabe cómo te sabes cómo me llamo yo si Manuel Burque Thomas Javier muy bien muy bien bien bien eh le pregunto algo despide a la gente que estaba vale venga os tengo que echar porque Javier dice que hable con gente desconocida igualmente verdad eh un placer haberte conocido y que no es dediques un ratito gracias luego te saludo a Pino gotas de tu dinerito adiós bueno es que lo diga algo a Broncano

Voz 5 12:53 de que vaya a Bilbao ya me venidos de lado no has podido bueno

Voz 1378 13:00 bueno de personas bueno venga hasta luego qué quieres que pregunte a ver íbamos a hablar del tú te acuerdas lo podemos hablar algo de tráfico es que este baño además me ha puesto muy pasarme manía no pasado mañana

Voz 0874 13:12 el estás conmigo o estás conmigo no pasado mañana el martes entran en vigor las nuevas reducciones de velocidad máxima en las carreteras aprobadas por la descarta

Voz 1378 13:21 sí

Voz 0874 13:22 bajan de cien kilómetros por hora a noventa kilómetros por hora para coches motos y autobuses y ochenta kilómetros para furgonetas para camiones y automóviles

Voz 1378 13:29 por contaminación o por ir más seguros

Voz 0874 13:32 hombre lógicamente para evitar exceso de velocidad que conduce en accidente de tráfico vale se endurece también las sanciones por no llevar puesto el cinturón de seguridad sobre todo esto es importante por usar el teléfono móvil

Voz 1378 13:43 de cuanto a cuánto estamos hablando ahora nos lo explica

Voz 0874 13:45 pero yo lo que quiero es que tú preguntes a la gente de la calle sí Si en la sus al móvil si eso se pasa a los políticos si les parece bien que se reduzcan los límites de velocidad un poco saber si si el pueblo está con estas normas

Voz 1378 14:00 vale creo Amina vamos a ver tú quieres que quieres alguien visceral el verdad alguien sensato sensato o quieres un delincuente por el aspecto es capaz de determinar no no y no me quiero ser tan prejuicios decir pero espera ver que ahora hay un vacío hay un vacío de repente sabe esto

Voz 0874 14:19 te

Voz 1378 14:20 pero la multitud me he gastado tanta pasta en en la multitud que has seguido el oyente es falso si eso ha sido una gran en versión mira a ver que este chico de aquí hola qué tal no no no no no no no no lo estás lo estás haciendo lo English seguro bueno yo creo que no pero bueno es una cosa me ha parecido muy creativo

Voz 0874 14:49 no habría podido hacerlo a ver esta H caso hola

Voz 1378 14:53 estas han acelerado muchísimo que exime me arrolla hola qué tal bien os puedo hacer una una pregunta cortita Roberto habéis que responder este tráfico conduces si bien en cuanto a lo máximo a lo que ha sido por la por la autopista la autopista tiene el límite de velocidad

Voz 6 15:12 ah vale a ciento veinte Hay Hero acierto treinta o Modric esto es multa no se sabes que las van a subir las multas no iban a bajar la velocidad máxima por carretera cuanto toca a noventa o a sesenta o en en cuenta o no

Voz 1378 15:30 siempre cumple siempre nunca miras el móvil nunca es mirado el móvil no sí que lo primero cómo te hace sentir eso me mal sea lo siento cuando estoy parada en el semáforo y un poquito ya acelerar no no no no no eso sí que no seguro seguro estamos estamos seguros si no está escuchando ahora mismo quién es el que manda en tráfico Javier no recuerdo como bueno aunque el jefe de Tráfico sabes que van a bajar los límites no hay ahora van a multar más fuerte te pone siempre el cinturón siempre si vas detrás también si se lo dices muy convencida me decía tú que si bien se me los pongo cinturón siempre pero ha habido alguna vez que no te lo has puesto porque ibas a distancia a comprar el pan como quien dice no lo es

Voz 0988 16:16 la costumbre que de que cuando subes al coche

Voz 1378 16:19 en poner el cinturón nunca miras el móvil el móvil

Voz 0988 16:25 no he hecho una pausa si fuese detective lo miran y es que paso del móvil va siempre siempre bueno mira una revista que parecemos gilipollas todos con el móvil muchas veces nos olvidamos de muchas cosas

Voz 1378 16:36 me lo propongo te lo digo de otra manera alguna vez ha sido leyendo mientras conduce el libro no no no no te lo has pensado y es muy loco que te lo has pensado hacerle leído algo conduciendo alguna vez se agrave no te digo que no pero que es una novela no que crímenes Castillo no no sé cualquier cosa que no te puedes encontrar en la vía pública no vosotros diríais que el el otro se porta bien la carretera si es bueno sí la verdad es que sí sea que os parece bien que se multe

Voz 6 17:08 sí sí sí sí sí sí cuanto más mejor si estamos vivos gracias al cinturón ir muy bien bueno tuvimos una mala experiencia osea que si que lo mejor dijo en un accidente ahí pero vientos ahora sí ahora sí hubo sus momentos minutos pero bueno gracias al cinturón Baksi todos estamos aquí no pues por eso siempre cuando nos sentamos nos aprovechamos Hinault arrancamos si no se aprovechan los niños ni nada o sea no Neiro niños NEC eso va eh

Voz 0874 17:37 hay hay desfile despide conoce bien Javier Pérez Manuel

Voz 1378 17:41 tras ciudadanos de verdad responsables gays vuestros impuestos claro qué remedio tanto no pero hay que decir sí con orgullo no esto no llegamos tan bueno porque Paremos el tráfico perfecto eso cree muy buenos ciudadanos cuanto a tráfico muy bien me clases adiós y seguir así adiós adiós

Voz 0874 18:01 es que te he dicho veces que despedida ante el tiempo que haga que las entrevistas no sólo como las empiezas es saber en qué momento ya ya lo sé cuando esta mujer ha mandado ese mensaje tan perfecto ahí tenías que haber subrayado el mes antes

Voz 1378 18:16 con importante no el anterior el mensaje B no

Voz 0874 18:19 qué pasa arrancamos

Voz 1378 18:22 lo dramático sea quiero que haya contenido claro y luego también

Voz 0874 18:26 en Radio Gaga es mucho chiste no no pero siempre

Voz 1378 18:29 por él es simpatía entiendes y Radio Gaga se pero dice Radio Gaga quiere subir y ofende a todo un equipo Javier encarna Evelio

Voz 0874 18:54 Jesús concluso ex director de la era de Prevención y Seguridad Vial de la Fundación Mapfre Jesús como

Voz 1378 18:59 estás encantado de estar a este lado de las ondas muchas gracias

Voz 0874 19:01 a qué incidencia tiene esa reducción de límites de velocidad para quienes no se lo crean en el número de accidentes

Voz 7 19:08 bueno la incidencia es importantes estima que un diez por ciento de todas las víctimas mortales y graves se podrían ahorrar con esta reducción estamos hablando de que en España en carretera pues sucede en aproximadamente mil accidentes mortales mil siniestros mortales no debemos hablar ya de accidentes sino de siniestros in próximamente mil doscientas personas pierden la vida es es una ganancia Midas

Voz 1378 19:32 qué es lo fundamental que tenemos que poner en relación

Voz 7 19:34 con con él la la pérdida de tiempo que es el efecto fundamental que tiene esta reducción de la velocidad yo pues que me gusta hacer cálculos pues en mi caso que soy conductor digamos básicamente moderado y urbano conduzco quince mil kilómetros al año principalmente ciudad tengo algunos viajes fuera de de ciudad pues he calculado que que voy a perder aproximadamente treinta y seis segundos cada día cada día con esta red un poquito

Voz 0874 20:00 despacio salvar tu vida a lo mejor no efectivamente

Voz 7 20:02 ahí ahí es donde también me parece fantástico que lo digas porque tendemos a pensar y es muy humano y está nuestra cabeza que los accidentes siempre les pasa no de los demás lo siniestro siempre pasan los demás pero puedo ser yo puedo ser una persona que que quiero Si fuera un conductor digamos interurbano que recorre cien kilómetros por hora al día por este tipo de vías pues estaríamos hablando de una pérdida de tiempo de menos de cinco minutos es decir es algo que es moderado que además no afecta a conductores profesionales es una reducción

Voz 0874 20:29 la gente sólo para vehículos privados y motos

Voz 7 20:31 atletas

Voz 0874 20:32 también nos acompaña Manuel Pontes que es abogado del Departamento Jurídico de ese reto Tejada que un informe en el que vosotros decís un dato que ya conocíamos que es el exceso de velocidad es el causante de la mayor parte no solamente de los accidentes sino también de las multas eso es hay hay un perfil determinado de de la persona que que se excede en los límites

Voz 8 20:55 ya bueno por lo general yo creo que esto no pasa todos no algún día que otro en la multa la posición de los radares hubo mismo la situación diaria hace que un día puedes ir rápido o no lo mismo que si quieres respetar siempre pero por algún fallo hoy mismo las prisas lo que decía aquí mi compañero ese tiempo es reducir pues día quiere acelerar ahí justo pues yo lo digo

Voz 0874 21:18 tengo una sensación que seguramente es muy personal y no sé si existen datos que separen a esta este informe por género pero tengo la impresión de que la mayor parte de la gente que supera los límites de velocidad son nombre no son mujeres

Voz 8 21:31 sí puede ser igual porque él también los hombres somos más agresivos al volante entonces puede ser que esa sea la situación quizás un poco también más confiados por lo general suele gustar más la velocidad

Voz 0874 21:42 los datos estadísticos confirman sí sí sí

Voz 8 21:45 por lo general el trato con el cliente es el Consulting pues suele ser pues que más Se trata que no es una explosión

Voz 7 21:52 si esta diferencia de hecho entre generosos sexos pues también se ven en los siniestros y las víctimas el setenta y cinco ochenta por ciento de las víctimas mortales son precisamente hombres quizá haya alguna explicación relacionada con con que los hombres conducen más conduce más en carretera donde el riesgo ya velocidad sobre todo pues son más reservados pero sí que sabemos que hay una diferencia fundamental desde el punto de vista de la seguridad vial tenemos que reconocer que las mujeres conducen mejor que los hombres

Voz 1378 22:18 una pregunta Hobbit vista has visto un rato callado e me parece que tú te has te gusta entonces tengo dos euros suelo incómoda mucho

Voz 0874 22:28 a ese comentario no que sabes quiénes son

Voz 1378 22:31 es un abogado oí el otro es un jurista o algo así no vale tú eres abogado eso clavado tengo que acertar quién eres tú yo soy curioso de la semana

Voz 7 22:40 sí pero jurista no de ingeniero de formación

Voz 1378 22:43 el ingeniero director de prevención y seguridad

Voz 0874 22:45 ya en la Fundación Macy osea que es director persona importa

Voz 1378 22:48 cuánto cobra no tengan una pregunta si sabes

Voz 9 22:53 qué tipo de de coches de marcas de coches cometen más infracciones

Voz 7 23:00 bueno es una buena pregunta yo creo que esas fotos euros son tuyos porque aquí

Voz 1378 23:03 acabas de están ahí lo estamos dejando mira lo es si un elefante sí porque son muy grandes los dos euros más grandes de lo normal tanto tú como

Voz 0874 23:11 no Jesús estáis mirando de reojo sí

Voz 1378 23:13 entonces marcas de coche bien

Voz 7 23:15 a ver no sabría contestar porque son pocos los dos euros en realidad es muy difícil decirlo y más que marcas lo que hay que hablar es seguramente pues quizá ve tipologías no de coches hay coches más calmados coches que promueve en una circulación a menor velocidad muy muy asociada también con la personalidad no tendremos un poco a proyectar nuestra personalidad o al contrario cuando carecemos de personalidad lo que queremos es que no la ponga encima

Voz 0874 23:38 lamentablemente en unos casos los órganos sexuales tú qué coche tienes que esto es lo que dice pues mira uno que ni siquiera elegido yo cuando yo te lo digo todo Jo nunca das ningún dato concreto es increíble no tengo que decir es pequeño además pues puede ser publicidad encubierta pero pues tienes un coche bueno grande seguro y nada no lo voy a decir no lo voy a decir qué podemos esperar en en la normativa en el futuro una reducción mayor de los límites en comparación con otros países

Voz 7 24:08 bueno pues hay este es un paso evidentemente hay países que tienen menores todavía límites de velocidad yo creo que con este cambio no situamos un poco en la media europea en el grupo de los países europeos que tienen noventa kilómetros por hora en carreteras convencionales ya no tenemos que ir midiendo con un metro el arcén para saber si son cien no noventa kilómetros por hora Francia este verano reducido a ochenta kilómetros por hora hay algún país de los más seguros también que tiene ochenta kilómetros por hora pero nuestras propuestas de Fundación Mapfre es que vayamos paso a paso hagamos una evaluación muy día a día a un mes a seis meses a un año etcétera veamos los beneficios y cuando veamos esos beneficios no seguimos convenciendo de la necesidad de la efectividad de esa medida ahí podremos seguir pensando en otras medidas en el futuro

Voz 0874 24:50 Manuel de vuestro estudio llama la atención que un porcentaje nada despreciable caso en cinco por ciento de las multas que había recurrido corresponde con peajes en los que no sea buena el pago no entiendo muy bien estos a pasas de largo luego ocurre

Voz 8 25:02 es que esto es un poco relativo porque nosotros trabajamos a nivel Europa entonces recoge todos los países por lo general afecta bastante a Portugal porque en Portugal digamos que los peajes son sin barreras difiere aquí un poco la situación eh bueno estas situaciones ocurren en España el tipo que sea buena que no quiere pagar ese peaje porque considera un abuso esa situación tiene que pasar todos los días al cual la acaba llegando una una sanción este hecho es una se declara objetor de conciencia de los peajes que hace rompe la barrera siempre no se niega a pagar lo que tienen que dejar pasar tú puedes hacer esto si no lo debes pero no debe pero pues se debe hacer esto pero luego cómo acaba esta historia es una sanción administrativa que lleva subiendo pero una acción por cada vez que salta la barrera eso es jugar a la ruina claro bueno es muy relativo no hay gente que pues por objeción de conciencia considera que es lo mejor pues lo hace cada uno está

Voz 1378 25:56 hay paga paga gustoso bueno eso

Voz 8 25:58 hay que preguntarles pues a ver si bajamos pero al final acabo el estado siempre gana

Voz 0874 26:02 sospecho exacto yo sospecho que eso tiene también un límite no hay gente de multas sabiendo que no tiene razón pero solamente para ver quién

Voz 8 26:10 si realmente el proceso digamos de las multas está desde la prescripción a la caducidad del sevillano Consulting a veces aunque sea si el cliente quiere recurrirla por errores administrativos puede ser que la sanción prescriba entonces esos seis meses la sanción muy grave norte han respondido realmente ellos tienen que archivarla archivarla oficia aunque tú tengas la aunque no tengas todas las de perder la administración teniendo todas las de ganar ya por un error sistemático de ellos hay tú la Quillo eso es todo lo de perro viejo todo ha ido todo todo tiene truco

Voz 1378 26:40 para eso están los abogados verdad para explotar bien eso es agujerito

Voz 8 26:45 para buscar el

Voz 1378 26:47 siempre lo mejor para casa los entrevistadores

Voz 0874 26:51 que eso es Mocus ex director de la era de Prevención y Seguridad Vial de la Fundación Mapfre y Manuel Pontes que es abogada del departamento jurídico de Amid en otro

Voz 1378 27:00 preguntado tenías alguna pregunta más que estoy contento bien estoy si me han quedado satisfechos como me gustaría saber de marcas de coche pero no atrevéis ninguno tiene nada lo digo que como tú sabes

Voz 0874 27:09 no despedir la entrevista a lo mejor

Voz 1378 27:12 yo no pido con abrazos y sonrisas a quién es algo de esto adelante

Voz 10 27:16 dar un abrazo a la planta lo que bueno

Voz 0874 27:19 quién va a vosotros a vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 12 28:14 en serio que también va a hacer de Ángela Quintas voy a hacer de Ángela viviendas también de esto estas pago citando este programa

Voz 1378 28:20 en siguiente es como una mancha de aceite la semana que viene es posible que presente yo esté yo sólo hablan Ángela eh no sé qué ha pasado ha pasado a mí es que no lo sé seguido de vacaciones o algo Ángela nunca hace vacaciones vacaciones de dieta se ha ido como una exterior gastronómico se ido a comer pasteles hasta reventar bueno pues entonces de Ángela Quintas además no

Voz 0874 28:42 porque cómo estás Manuel buenos días muy bien de qué hablamos hoy pero

Voz 1378 28:45 dame como algo como cliente de Ángel aquí no es fácil paciente y bueno sería no se bastante perdona ahí mucho más famosa que tú sino todo famoso eh pero pues gente mucho más lo inició todo Javier bueno reconozco que es la primera vez que mencionamos Ángela en este programa pero sí es verdad es verdad lo cual yo inicié todo grandes políticos sí lo sé lo sé si si tiene mucho poder yo me voy unos cuantos nombres empresarios de la comunicación se podría negociar la información que tiene sobre ellos no tengo unas ganas de dar nombres es verdad y me da una pena no lo sabes no nos cuente podría arruinar carreras total porque ahora mismo a mucha gente y es una persona importante tú tienes control Burque un tuit

Voz 0874 29:31 era ahora vale

Voz 1378 29:32 a ver si no nos de ahora esto hace dos semanas pero lo tengo guardado como sí de verdad a vivir arroba vivir esto lo dice una tal María que se llama Mary's GG arroba Menis deje a vivir no sé por qué Manuel Burque soporta el despotismo de Javier del Pino Belén es maleducado me recuerda la conversación del guionista del sábado hablando de determinados jefes qué te parece el guionista haya me acuerdo que usted como como si nada no me acuerdo Fernando algo lo gordo

Voz 0874 29:58 quieres que yo empiece a

Voz 1378 30:00 no no no no tú lo haces cada cada semana sacas tu comentario me tocaba a mí Javier esto está empezando a cambiar de color

Voz 0874 30:07 Manuel tú dices cada semana haces tu comentario yo yo no saco tuits quieres que saque tuits con ustedes

Voz 1378 30:13 sí pero tienes que abramos esa los retiros esa puerta lo he escrito yo a decir eso porque tú lo sabes pero de todas maneras a esta señora a todas a todos conmigo en esto ahora te pone serio pone serio cuando él es el que hoy está en juego la gente yo creo que los oyentes avezados saben que aquí hay comedias avezados los avezados intermedio lo mismo lo que pasa es no sabes lo que pasa es que contigo ocurre una cosa que no me ocurre con otras personas tú lo has vivido ahora mismo en la calle y es que hay gente a la que KAS bien y gente a la que cada no pero yo yo somos para admite que me pasa pero cuando digo soy una persona simpática muy simpática sí sí sí quizá excesivamente tocona pero simpática toca tanto esto es también un juego cómico vamos a desvelar todos los trucos verdad verdad antillano si quieres toco ningún quiere valores que queda entre Paqui Ramos a decir la verdad faquir demasiado fría sea Paqui y a dos metros ya al está invadiendo la burbuja personal bueno oye estás haciendo tareas de Ángela que tengo que hacer que hablamos hoy de caldo gallego

Voz 0874 31:15 de qué casualidad gallego trayendo lo gallego que caloría

Voz 1378 31:19 es nos aporta un de lo voy a decir ahora mismo caldo gallego esperate que estaba buscando Google calorías aquí pone a caldo gallego de creen los cantidad por reacción calorías seiscientos setenta calorías de la grasa bueno eso es fácil pero eso es mucho es bastante porque fíjate en el gimnasio Si corres diez minutos pierdes doscientas calorías

Voz 0874 31:47 sí ahora para un caldo gallego eso es uf

Voz 1378 31:50 seiscientos calorías siempre nos puedes aportar sobre Luka

Voz 0874 31:52 no es que tiene

Voz 1378 31:57 tiene legumbres que son muy buenas para la salud patata e ir a veces les echa algo de carne que caldo gallego sólo gallego eso es lo más importante de todo es gallego va Diego Gallego es yo creo que es casi lo más representativo de Galicia está el licor Gallego el pulpo y el me me dije licor gallego Ánxela

Voz 0874 32:16 la compañía Jesús Vázquez que es propietario de restaurante o Pazo de Lugo en la

Voz 1378 32:19 ayer vamos a veintiocho en Madrid como está Jesús buenos días

Voz 13 32:21 Javier buenos días muy bien porque estamos yo qué sé

Voz 0874 32:24 Vázquez será hay otros hay un famoso Gemma

Voz 1378 32:27 si no sabes tú no sabes quién es Jesús Vázquez no me me alucina es que yo me he perdido el éxito de mucha gente no lo lamento es como si estuviese es congelado veinte años sí

Voz 0874 32:37 Javier este caldo que ha extraído está hecho con

Voz 1378 32:40 agua gallega y bueno está hecha con con agua el Madrid tiene que doblar el resto no tienes voz de estar en la cita entrega de Rocky resaca o esas

Voz 13 32:50 no no es así es decir pues es muy bonito tubos muchas veces ojalá tuviese

Voz 1378 32:56 no es una cosa que es uno de mis complejos perdone a mi voz aguda te cortado el agua

Voz 13 33:01 sí es agua del Canal de Isabel II raya esto pero del resto de ingredientes sí que sí que son que son

Voz 0874 33:08 los invidentes

Voz 13 33:09 pues lo que lleva es legumbres en este caso son alubias blancas los más Alicia todo lo otro ingrediente que es el unto gallego es que es grasa rancia no para que dé sabor y luego bueno pues lo puede echar otros ingredientes como pues como la con chorizo que tengamos lo que queramos

Voz 0874 33:34 has dicho un que es grasa que es en Francia que agrupa a todos los gallegos no

Voz 1378 33:38 Ana no solamente es afirmación lo entendemos

Voz 13 33:41 no porque en principio es un plato más bien de de verdura legumbre no entonces una forma de darle un poco de grasa un poco de sabor y un poco de gracia

Voz 1378 33:49 al plato en Galicia y todo lo que no es cerdo y Ternera no es carne eso le pasa a mi madre por ejemplo ponen pollo conejo no es carne allí conejos otra cosa entonces se la carne es lo que le da lo festivo a plato no

Voz 13 34:04 es así es así espero Treo el plato al final es un plato como decías Manuel antes es el plato por excelencia de Galicia si todos los pueblos y de las aldeas no entonces al final se hace un poco con lo que cada uno tengan carácter restos no son platos

Voz 1378 34:19 posguerra digamos si la lo que cayendo

Voz 13 34:22 muerto en cada temporada entonces admite distintas variantes sí sí sí teníamos carne pues pues carne también

Voz 1378 34:30 lo que te gusta Javier el me encanta pero es que a mí que Galicia me gusta todo también bien bien ahí sí me gusta bueno tú eres lo más bonito que has dicho nunca nunca probado los percebes y no quiero probarlo espero por qué no porque el aspecto tíos

Voz 13 34:41 bueno dile algo algo que se pierde no tiene esas ahí

Voz 1378 34:46 muchas cosas pero no querer probar

Voz 13 34:49 no no hay que perderse tú eres de Lugo Javier no yo nací en Madrid mi familia sí que

Voz 1378 34:55 sí porque no tienes el carné yo tampoco tampoco yo soy yo nacen canario esto lo recriminan si dices mirándole sólo lo he dicho con muchísima tristeza o sea que aquí están estos dos faith gallego es total y bueno

Voz 13 35:07 bueno ahí nuestra sangre gallega

Voz 1378 35:11 claro tú eres de Madrid toros de Canarias buena tú te crees de Washington no no no

Voz 0874 35:15 sí de Usera

Voz 1378 35:18 pero es verdad esto es algo que siempre me duele y me gusta mucho Canarias pero claro esto ya no hay manera de corregir no no no pudo hacer nada vamos a aprobar por lo vas a aprobar Manuel tú tu caldo

Voz 9 35:28 sí hay que decir hay que decir yo ya les voy a defender sea ya el caldo ya

Voz 1378 35:34 es un diez sería que el caldo ya ya está ya le doy un diez Dicho esto el caldo hay que tomarlo muy caliente pues no sé yo si esto ya decir que yo he visto cómo le proteja

Voz 0874 35:46 esto es el amiguismo de Galicia claro eh

Voz 1378 35:50 yo pensé que era una cuchara de de metas dije es de plástico es casi sale volando voy carece de metal si voy manchado ya todo bueno voy así no que ha dicho que ha dicho que con esa cuchara hemos removido todos los cafés de esta mañana por favor pero luego te esto es una agarrada

Voz 13 36:07 estaba muy sí sí sí

Voz 1378 36:10 seguro que tengo la limpiado en plan con la boca ya está voy espero espero espero que

Voz 14 36:16 gaitas mira mira

Voz 0874 36:19 Ava perder va a perder os tras no me lo puedo creer que lleguen en este momento narra lo que está sucediendo saque Rafa resto Djokovic no está nada

Voz 1378 36:30 creo que ha sido a punto de perder el partido y esperanza y desesperanza pero sí va a ser el mejor partido tú tú eres de lo hemos visto hacer cosas si no se toman el caldo

Voz 0874 36:46 en ese partido

Voz 1378 36:48 no ser divertido mira Nadal golpea ahora se encuentra muy buena no fuera ha sido fuera cuarenta treinta pero tiene tiene otro poder tú te das cuenta que puede ser el mejor partido subida de quién de nada porque así es difícil Remón claro estamos en también te digo que es muy improbable que remonte como como como fan ignorante del tenis todo lo pondría

Voz 13 37:13 pero si si así fuera

Voz 1378 37:16 te voy a Cano pues a lo mejor voy a tomar el caldo a ver si les ven un match point bueno en un una bola de campeonato te vas a tomar un caldo gallego serio jode declara no ni por respeto a Rafa claro la metió metió qué tal Narro creo que no sería un buen narrador porque me pongo muy nervioso narras horrible es que además es un pero es que en no se lo metió a que te hace meses la pelota en el saque así lo metió el saque claro si lo metió como se dice en otro nombre por ahí Tate primer saque fuera ahora saca segundo saque mira devuelve os lo está Djokovic intercambio con problemas

Voz 10 37:53 la tele ya que lo de fuera Rafa ha perdido

Voz 0874 37:55 que ha perdido Rafa ya ya

Voz 1378 37:58 falta de suspense ávido no ahora en este vacío tan triste vamos a dejar un silencio si se ha perdido Rafa Nadal venga esto lo hacen en de a hablar de caldo gallego tú juegas tú es manchar el caldo y que la gente quiere mucho a Nadal o un consuelo si puede la derrota por tener abierta

Voz 14 38:18 en nombre pues el caldo igual de esto ahora me he quedado me voy a aprobar no

Voz 1378 38:26 es muy triste o puede que se están habrá más antigua telefonía que no tenía que ser bueno voy a voy a por el caldo me estoy muy estoy muy triste antes de el caldo qué bueno está me estoy viniendo arriba la alegría el caldo gallego mucho Galicia da alegría que sí

Voz 10 38:45 está muy bueno está contemplado

Voz 1378 38:47 has esa música relacionada con el caldo gallego Paco

Voz 10 38:50 si ataca ahí

Voz 1378 38:54 sea la imagen de caldos no sé ahora mismo está relacionada derrota de Nadal yo digo fúnebre por favor un poquito de respeto a Galicia Paqui sabes aquí les recuerda que me recuerdo sacando

Voz 0874 39:06 a qué dices estéticamente alguien a Djokovic la cara

Voz 1378 39:11 es el caldo gallego pero si esto es lo que ha pasado ahora mismo pero que les nuestra algo con tu voz camino

Voz 0874 39:21 oye que gracias por venir Javier Vázquez propietario del restaurante Opazo de Lugo en la calle orgullosa XXVIII hoy caldo gallego

Voz 13 39:28 el restaurante Puerto Marina porque realmente el Cabildo lo hemos traído de de restaurante Puerto Marina que está que lo hacemos pero

Voz 0874 39:35 a qué ha venido a defender este producto

Voz 1378 39:38 yo como buen madrileño ante un canalla como Bourdais pero dile algo por favor gracias Diego Madrid

Voz 0874 39:45 no dejes que nadie esa cosa es que eso no existe allí para luego gratis

Voz 15 40:09 Burque al cubo

Voz 1378 40:13 Manuel Burque tercera sesión de Burque dar más minutos pero si llevas toda la hora ya era posible que puedas decir eso en minutos tengo para hablan no hay tiempo para tu sección es si quieres plantea porque lo que tú querías atraería planté mal si lo antes tengo yo quiero que todos los oyentes a vivir que se que no sois jóvenes no vamos a engañarnos pero no las medio milenio es más baja que la de otros programas pero cuál es la media media que estaban internados cuarenta hay muchos coherente hay muchos cuarenta y nueve si puede ser porque es decir casi cincuenta operan en torno a cincuenta a los cincuenta empiezan ya a aparecer problemas les días que nuestra bronca la metía en serios pero ese tuya tienes algunos problemas físicos yo más comentado quiero desvelar aquí porque son tus intimidades entonces yo quiero que el yo quiero hacer saber vivir vale versión Burque que es una es decir vuestras dolencias yo que soy un poco más joven me anticipo evito es la es que te hubiese gustado Xavier a los treinta claro que no los tienes porque tú estás en los Upper bueno tú has dicho que estos de cuarenta y muchos pues yo tengo treinta hay muchos

Voz 0874 41:23 qué te hubiera gustado saber a los treinta hay muchos para llegar

Voz 1378 41:25 a los sesenta y eso es el próximo día voy a hablar de la próstata me podéis mandar por Whatsapp tampoco hace falta que empieces por la próstata es que me preocupa muchísimo la próstata pero me queda mucho por el deporte te podría preocupar Villa SPRI igual la pudo tener más sana punto en una próstata hay tersa ahí juvenil hasta los noventa sabes lo que te quiero decir vale es quiero saber qué problemas da la próstata que hablar con alguien que me diga oye cómo no puedo anticipar sois sabes que hay hay hay muchas cosas que te pueden decir los oyentes con las que tú puedas entregará por ejemplo Javier Cansado contando esto

Voz 0874 41:58 drama que él una de las cosas que más le molestan de envejecer es que les salen pelos en partes del cuerpo que antes en donde antes no salían pelos esto lo dijo él

Voz 1378 42:07 a las orejas concretamente pero

Voz 0874 42:10 no estoy lo quiero evitar ya que no quiero

Voz 1378 42:12 si a un dermatólogo ahora mismo aquí que me diga cómo evitar que me que lo que en las copas los oyentes te ayuden sencillamente donde antes no tenía seis tres ocho ocho cinco cinco tres cuatro uno Alves nuestro número de teléfono el número de whatsapp no hace falta que la gente envía fotografías solamente porque sí que es mandar quemando fotos Javier y se ha visto eso eso ocho cinco cinco tres cuatro nueve tienes alguna sección más puedo ya despedir no pero yo creo que cuanto cuánto más realista hay auténticos sean las dolencias mejor porque mejor va a ser muy caliente pero tuvimos oyentes advirtiéndoles de las cosas que van a pasar con el cuerpo eso sabes que yo qué sé cataratas en los ojos ves que van a ser esas cosas claras cosas peores elecciones en plan

Voz 14 42:58 temas como tú tú cómo lo llevas pero no