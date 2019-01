Bobsultorio literario (27/01/19)

Voz 1 00:00 aquí comienza

Voz 1751 00:06 el consultorio literario de Bob Pop

Voz 3 00:09 no no mi le vino a la mente cuatro ICO vi cosas hay duda

Voz 2 00:31 bueno pues enfrenta

Voz 1751 00:32 vuestros problemas de Bob escucha los escucha con con atención los que analiza los mastica a veces los escupe según el día matizó en ocasiones como ésta soy de matizaba yo estoy fenomenal hoy yo estoy yo estoy

Voz 2 00:45 como para hacer palmas tras dos muy bien bueno luego

Voz 1751 00:47 después de darle muchas vueltas y los transformadas

Voz 4 00:51 recurro a mi memoria literaria se para para recomendar libros fetén para cada país

Voz 1751 00:57 León y lo hace a través de vuestras notas de voz que es el número de teléfono que ya por qué es el seis tres ocho uno cinco cinco siete siete seis seis tres ocho uno cinco cinco siete siete seis tienes que enviar vuestras consultas vuestras notas de voz a ese número a cualquier día a cualquier hora del diez de la noche Bob responde la semana pasada recomendase leer poemas en alto intensa no para

Voz 4 01:20 lo que ya contra el ruido es que me encanta leer en voz alta

Voz 1751 01:23 me parece maravilloso bueno pues esta semana nos ha llegado una consulta de una mujer que habla sola en casa esto le preocupa no le preocupa por hacer lo que sería lo suyo sino porque qué dirá los vecinos de que yo de que me escuchen y todo esto cuando hablo sola en casa mis vecinos me miran

Voz 5 01:41 pues mira yo estoy dilema porque yo hablo sola en casa es mi forma de pensar en tomara decisiones diablos sola para mí aquí los vecinos que viven al lado parezco ampare Westworld empezó a mirar raro en el descansillo entonces yo creo que me oyen Ike que pies Baker

Voz 6 01:57 no no es buena

Voz 1751 01:59 pero me argumenta

Voz 6 02:02 a mí me maravilla pues

Voz 4 02:04 amiga que habla sola hay que te preocupes has por ello de preocupante viva mira de argumentar aquí a quienes esté escuchando a un libro maravilloso ver es una obra de teatro su monólogo que escribió Jean Cocteau que se llama La voz humana sino lo habéis leído por favor leerlo sino lo más visto en teatro favor verlo es una joya que además de hecho de una historia muy bonita estaba humana porque Cocteau será escribió Edith Piaf para que le hiciera Édith Piaf en el escenario pero Édith Piaf no se atrevió dijo hoy esto es demasiado hard core para mí ya al final se acabó estrenando el año minutos treinta creo en París acabe estrenando

Voz 7 02:41 sí es un a ver

Voz 4 02:45 voy a hacer una cosa seguro que está en la biblioteca de vuestro barrio no sé si en librerías a no ser que sea especializada en teatro podéis encontrar la pieza porque no sea creo que no es editado solas editado con antologías de Cocteau hoy Damasco aquí patología de Cocteau es maravilla pero bueno lo he bibliotecas que yo que hablo mucho de dónde comprarlo audiovisual pero habló poco de bibliotecas ya que reivindicar muchísimas bibliotecas de barrio

Voz 2 03:07 la voz humana de Jean Cocteau La voz humana que es es el monólogo de una mujer seductora y abandonar

Voz 7 03:15 por teléfono se sea ella en medio ahora noche habla

Voz 4 03:19 con quién suponemos que es su amante iba como desgranando su dolor tratando de disimular de aguantarlo es una joya y que a lo mejor algunos recordáis un extracto de esta voz humana porque Pedro Almodóvar en esa maravillosa película que es la ley del deseo introdujo un extracto con Carmen Maura en el escenario y Manuela Velasco haciendo de esa niña que iba pasando en una especie de Patín mientras sonaba el DNI de paso de Nina Simone pues Carmen Maura que ha protagonizaba maravillosamente La ley del deseo Tina era su personaje interpretaba este extracto de la voz humana de Cocteau que creo que tenemos por aquí

Voz 8 04:02 sí sí ya sé que no tengo que selecciones pero hasta ahora problemas lo hablabas con una simple mirada Nos volvimos

Voz 9 04:17 por teléfono cuando se ha acabado si acaban en este campo

Voz 8 04:22 yo lo cómo voy a pensar que estás deseando curvas eso sería muy cruel

Voz 4 04:32 las plazas esta vez

Voz 2 04:34 la ley de además de ser un poquito

Voz 4 04:37 tras ese es cruel lo dice mientras se acerca al backstage donde está quién fue la mujer y a su mujer que es Bibiana Fernández en este caso y está ahí la niña elimina la carga dice Itu no eres cruel es una maravilla de hecho Roberto Rossellini también dirige una película que se llamó la more con Anna Magnani que es también una versiona maravillosa Anna Magnani pues está enteran You Tube además si la quieres ver a la mañana interpretando la voz humana de de Cocteau y también está entera en You Tube una versión que hizo Televisión Española en su estudio dos con Amparo Rivelles

Voz 2 05:11 que está bigger than life esta enorme encima

Voz 4 05:14 a estas tica fabulosa yo es que tengo que decir que soy un devoto de Cocteau y devoto de la voz humana porque piensa que es una pieza que tiene casi un siglo que habla del desamor telefónico que Cano era un él rompe en un momento donde las cosas habían cambiado cuando decimos que es que hay gente que te deja por Whats App vale aquí en la voz humana Cocteau habla de ese amor que se rompe por teléfono iré como sólo a través de la voz podemos saber si nos mienten en los dice la verdad como locutora estelar que eres debería saber que es maravilloso de hecho también es la obsesión de Almodóvar porque mujeres nervios Carmen Maura ya no es una actriz cada la voz humana sino que es una actriz que dobla películas las de doblaje que detecta que su amante la miente porque

Voz 2 06:02 como escucha es no fingir

Voz 1751 06:05 como se nota cuando solamente escuchando la voz de alguien finge por supuesto aunque hay veces que nos

Voz 4 06:12 mienten aquí nos dicen con la voz algo

Voz 1751 06:15 distintos lo que no quieren decir pero lo hacen para que no preguntemos más

Voz 2 06:19 y eso también es importante que te ha pasado

Voz 1751 06:22 en ABC que que tampoco te quiero yo con que cuenta es aquí

Voz 4 06:25 nada es porque bueno no es no es mi intención es otro parche que no

Voz 2 06:28 esta tarifa intentar alguna vez

Voz 1751 06:32 porque justo cuando has relatado no esa sensación de cuando eres dejado por por teléfono esa impostura tú alguna vez has intentado reponer te es decir por teléfono aunque te estés muriendo por dentro no soy capaz es que yo miento fatal es que yo soy malísimo mintiendo entonces no

Voz 4 06:51 yo lo que hago es no ponerme al teléfono soy yo

Voz 2 06:54 la voz a colgar no te a colgar Aisha es ese se corto no te oigo lo hay cobertura que esto la cobertura ahora ya cada vez menos antes venía muy bien para esos casos pues para esta oyente que dice que habla sola en su casa esta voz humana por favor que lea que vea que a lo que sea con la voz humana porque es una joya de paso ya que quería La ley del deseo pero vamos a ver si no la he visto es que no puede haber nadie en el mundo no griego

Voz 8 07:17 ojo ojo ojo

Voz 1751 07:20 que hay gente para todo eh hay gente que no es claro que sí de hecho yo no sé si alguien nos está escuchando en este momento blanquiño dice que no

Voz 2 07:28 taquillera de plátanos dicen que tampoco

Voz 1751 07:30 jo

Voz 2 07:33 el trailer al sacarle visto sacarlo verdad me parece una de las frases más inquietantes que ha habido en mucho tiempo blanquillo oye verdad Carlos blanquilla Bellvís sólo claveles deberes que viene si mujeres y del deseo y que la comenten contigo por favor consultorio hasta la semana que viene porque es que es volver loco no sé me parece unas películas más importantes va a ser una de las privadas más importantes de vuestras vidas ya os lo digo sobre todo para blanquiño obsoleto para Carlos sobre todo para blanquiño pero a Carlos también le va a interesar mucho la siguiente duda que seguimos con el consultor hombre claro la envía un técnico de sonido que lucha en los descansos de los conciertos de todo

Voz 4 08:10 no

Voz 2 08:11 vivan los técnicos de sonido

Voz 4 08:13 hirió a Carlos que está ahí enfrente que es maravilloso

Voz 2 08:16 bueno pues Carlos lidia con muchas cosas a lo largo del día de conmigo para empezar conmigo también nos tienen que aguantar

Voz 1751 08:22 bueno pues este hombre que nos que nos dice Nos banda este mensaje dice que claro que los conciertos hay una cosa que se llama El efecto karaoke gente que en lugar de ir al Tony dos eh se dedica a acercarse a los micros que cuestan una pasta dice sólo para hacer el ganso vamos a escucharle

Voz 10 08:40 hola por eh mira tengo tengo un dilema porque seis técnico de sonido si ir la gente en los descansos de los conciertos coge los micrófonos y empieza a hacer como que estaba cantando entonces quito los micrófonos pero siguen subiendo S y haciendo el gamba con el cable nada más que libros recomendarías a esta gente para que dejara de tener

Voz 2 09:06 este afán de protagonismo mira Puri cuando escuchado

Voz 4 09:11 esta consulta me ha estallado la cabeza yo de verdad

Voz 2 09:14 que no sabía que existía esta clase de ambas

Voz 4 09:16 más de gente que tira que hace esto llevan en este pobre amigo o grave Oporto consulta que estoy detenido hoy sonido viendo con esto botaratas escogen el cable y te ponen pero vamos a ver qué gentuza

Voz 2 09:28 me gustó mucho si viene muy muy muy suave tu decías que venía soy que que se gentuza me parece poco es verdad pero vamos a ver vamos a respetar el trabajo pero estoy muy bien estoy muy buena no

Voz 4 09:41 estoy súper bien de buena ánimo sí sí sí hoy no

Voz 2 09:43 no son cascabel a ver me gusta mucho es que amigo

Voz 4 09:47 técnico se porque dice una cosa que está aún

Voz 2 09:49 tengo una pregunta que me interesaba mucho y es cómo hacer para controlar este afán de protagonismo es que yo creo que es un mal del siglo XXI es que esto es todo por un sueño todos somos acto todos somos actores somos protagonistas todos somos influencer estos no Celebrity para la jaca Peralta no hace falta tanto vamos a ver que es que es maravilloso estar en un sitio entre todos entre la multitud porque la multitud da cale al hocico perdona para el Ajax de precios la primera vez que lo digo pues tú sabes que Peralta además que que yo esto lo decía a un amigo mío cordobés es una expresión que me gustaba muchísimo tiene otra más ordinarias pero esta me gustaba mucho y me tuvo que explicar hundía porque Peralta además en un rejoneador claro que yo no sabía quién era de hecho un rejoneo yo ya cuando pero para la jaca Peralta perdieron la sonoridad maravillosa bueno a lo que íbamos a este hombre

Voz 4 10:41 que que sufre a estos crecimientos que que le fastidian el montaje técnico mira yo le recomendó

Voz 7 10:48 dar a esta gente se que lea

Voz 2 10:51 la hoy estoy muy poético

Voz 4 10:54 jo exclusivamente y lo estoy flipando mucho con la poesía Puri Pi porque a ver siempre me ha a la poesía pero es que últimamente me da un mapa IM abre como unos huecos de pensamiento ir de lenguaje tan chulos yo entiendo que la gente dice es que me cuesta leer poesía yo un día a dar una lección práctica de cómo leer poesía

Voz 2 11:14 y este será en otro capítulo el otro capítulo

Voz 4 11:16 Consultorio pero vamos ir apuntando La ley del deseo como leer poesía

Voz 2 11:19 vale lo voy para la jaca Peralta Peralta el concepto se bueno a lo que iba a la poesía a ver todas esas

Voz 4 11:27 de quién es el Super protagonista yo les voy a remitir alguien que para mí es una maravilla que es Emily Dickinson que es una señora que hace pasó gran parte de su vida encerrada Ica hay en un cuarto escribiendo poema donde podía sobre cito papelitos que en contra hay

Voz 2 11:43 sin dárselas de nada asumirse Ateneo os a recitar en voz alta pero que

Voz 1751 11:49 perdona que te cortejado esa gente que recita tan cursi ska

Voz 2 11:56 es que sabes que pasa es que estoy pensando en un nombre propio no no sé qué hubiera al cuartelillo no no no al cuarto al que hay que tener mucho cuidado cursi

Voz 1751 12:05 es que es terrible porque se carga todo el poema en realidad

Voz 2 12:08 es que además no les interesa el pues yo yo lo único que hago es ponerme rever esa gente que sabes que es como estos ir me gusta mucho la G

Voz 4 12:17 gente que que ha

Voz 2 12:21 hace como Marta Sánchez cuando canta que es acentuar las consonantes bollería pues no es Soraya ya pero Marta Sánchez el esto de era la la la sabes es darle ya sí fuimos entonces hay como una tilde las consonantes que no existe deposición lentas

Voz 4 12:39 Jiménez la gente que te y la poesía respetaran la está leyendo de verdad Emily Dickinson no escribía en la cocina de su casa para que fuera astur tía cursi es decir una cosa como que te da un coma diabético cada vez que lo escucho al mira voy a voy a bolsillo agobian voy a recitar un poema de Emily Dickinson que de un libro por cierto un libro maravilloso de Nórdica Libros que es una editorial fabulosa el libro se llama el viento comenzó a mecer la hierba los poemas han aducidas por Enrique Goikoetxea que que reivindican mucho a la figura de los traductores traductora con ilustraciones preciosas de Kike de la Rubia porque eso lo hace muy bien Nórdica Libros ediciones muy bonitas muy cuidadas muy bien ilustradas ya hay un poema que creo que sirve para toda esa gente que quiere ser protagonista pop Star Todo por un sueño puede mira no hace falta escucha a Emily Dickinson

Voz 1751 13:26 a Carlos eh Tale Carlos

Voz 4 13:30 yo no soy nadie quién eres tú también tú no eres nadie entonces ya somos dos No lo digas lo pregona harían ya sabes qué aburrido será alguien que Ordinario de estar diciendo tu nombre como una rana todo el mes de junio a una charca que te contempla

Voz 2 13:53 qué gran lección

Voz 4 13:55 para todos estos que a nuestro amigo técnico de sonido le impute han porque además te digo una cosa yo siento desprecio infinito por la gente que no es consciente que de que bastante

Voz 2 14:05 bajo cuesta hacer el trabajo de uno como para que reciba Beckhan los demás haga más complicado ilegible aquí estoy de esa gente no merece una si está en condiciones en su vida no

Voz 12 14:23 pero no darle Carlos

Voz 3 14:25 me vi cosas menos sí

Voz 1751 14:31 atención a la última consulta desde consultor pop este consultorio literario

Voz 13 14:36 hola te cuento de las repite que tengo ultimaban además creció el padre tiene que hacer por tercera vez me llama y me dice que igualmente tienen una hermanita yo tengo veintisiete veintiocho años por favor dime qué libro recomendaría a mi padre porque ya para cuidar

Voz 2 14:57 vamos a ver amiga cualquier edad es buena para no ser padre esto para empezar

Voz 12 15:02 es mi primera vuelta de damos las como

Voz 1751 15:06 vas a seguir y no hay mejor lectura que la carta

Voz 2 15:09 al padre de Franz Kafka

Voz 1751 15:11 pero esto de perdona eh rollo de que tú tienes veintiocho años

Voz 2 15:16 tu parte dice voy a tener unas cinco

Voz 1751 15:19 qué vas a tener una hermanita sí pero en qué mundo vivimos que mundo vive el padre de esta de esta oyente pero no

Voz 4 15:25 este padre a lo mejor y de que es una noticia suficientemente

Voz 2 15:31 chocante para su hija mayor que a lo mejor no es la mayor algo que te una hermana de XXXIII no lo sabemos pero entonces recurre a lo infantil porque esto lo hacemos mucho los seres humanos cuando lo sabemos cómo enfrentarnos a algún problema problema recurrimos al método infantil de hoy que no vamos a ver hija mía tenemos que hablar creo que perdió la cabeza y voy a ser padre a los ochenta y siete años como propias de paparazzi pues no vamos a ver insisto cualquier edad es buena para no ser padre porque claro estaba hablando esto que yo estoy habiendo no no sigue lo que pasa es que digo bueno no hay mejor lectura para ilustrar esto que la Carta al padre de Franz Kafka editada en Debolsillo con traducción de Joan Parra

Voz 4 16:09 fíjate que yo soy muy de los aductores por cierto está a nueve euros

Voz 2 16:13 muy bien vamos a ver EE precio El Aaiún o un gin tonic en la pared de Kafka oyó la carta al padre de Kafka es la joya la literatura universal y tengo miedo de preguntarle hablan ahí ahí yo creo que va a caer Andes espérate harta de vamos a hacer el test milenio así porque blanquiño y Carlos que no han visto la ley del deseo vamos a ver si han leído la carta al padre

Voz 1751 16:35 a ver qué dice blanquiño tan tampoco qué dice blanquiño que las dos cosas son dieciocho euros blanquiño

Voz 2 16:44 ya DARPA esto levantó como bueno que Kaká lo mejor saca un sobresueldo otra cosa que lo sabes a lo mejor no sólo para gasto todo eh que tampoco tenemos que saberlo todo queridísimo padre hay esto es lo que dice Así empieza la Carta al padre pero aquí no me ponga rever porque Kafka no tenía rever Kafka Roussillon mucho porque digo sólo estaba la cocina que la cocina tiene muy buenos azulejos y tiene sin embargo Kafka en el salón de su casa de Praga pues no tenía pero Así empieza en la Carta al padre si queréis

Voz 4 17:19 como padre hace poco me preguntaste por qué digo que te tengo miedo como de costumbre no supe darte una respuesta en parte precisamente por el miedo que te tengo en parte porque para explicar los motivos de ese miedo necesito muchos pormenores que no puedo tener medianamente presentes cuando hablo intento aquí responderte por escrito sólo será de un modo muy imperfecto porque el miedo y sus secuelas disminuyen frente a Ci incluso escribiendo porque la amplitud de la materia supera a mi memoria IMI capacidad de raciocinio

Voz 8 17:55 me vuelve loco