Flash Deportes SER de las 14:30 (27/01/2019)

el Valladolid se aleja levemente del peligro ha ganado dos uno al Celta de Vigo en la matinal del domingo los pucelanos seguirán cinco por encima del descenso y los vigueses uno por encima llevan seis derrotas consecutivas esta tarde a las cuatro y cuarto se juega el Girona Barça con la vuelta de Messi al conjunto azulgrana para ampliar su distancia como líder a las seis y media Athletic Club Betis Real Sociedad Huesca y a las nueve menos cuarto Espanyol Real Madrid los blancos recuperan a Bale para recortar la distancia de diez puntos con la cabeza y ocho con el segundo clasificado el Atlético un Atlético de Madrid que en las próximas horas hará oficial el fichaje de Álvaro Morata para la próxima temporada y media ya ha pasado reconocimiento médico con el club rojiblanco donde llegó a jugar cuando era pequeño antes de jugar con el Madrid por cierto oficiales la salida de Jackson Martíns cedido al Mónaco en Segunda no habido partido matinal porque se debía jugar el Albacete Reus que se aplazó por problemas económicos del club catalán esta tarde a las cuatro Granada Extremadura las seis Alcorcón Córdoba Sporting Deportivo llanas ocho Nàstic Las Palmas de esta mañana hay que destacar la derrota de Rafa Nadal en la final del Open de Australia contra Novak Djokovic mal partido del balear que volvió a disfrutar del tenis en esto torneo tras varias semanas lesionado

hoy no es el día para ser crítico con conmigo mismo credo no ven a situaciones difíciles pasando momentos complicados situaciones que no han sido fáciles para mí aceptar y hay una realidad que hoy juega un jugador que ha sido mejor que yo en que estaban mejor