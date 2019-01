Gol de Messi (Girona 0 - FC Barcelona 2)

Voz 1

00:20

tengo líder de la Liga pero supo Cruner si claras Sidi Kaká está aquí queda adquieren Super Bass no jugó bien al borrosa ni contra diez por la expulsión de Bernardo merecía más Sergi pero dejaba espacios atrás los le perfectamente el Barça a la contra rápida Luis Suárez círculo central no ha dado Jordi Alba estrenó no tiene prisa sino todo lo contrario adelantó la rápidamente a Messi que a partir de ahí imagina lo que otros no son capaces de imaginar una pick habitado suavecita para superar a bordo ya al central de alojar a dormir en el fondo la no recargo arrasada mejor resultado que juego el del líder esta tarde en Montilivi marcó Messi culminado la contra en otra asistencia del esa sociedad ilimitada veinticuatro segunda parte Girona cero Varsavsky