Gol de Rosales (Espanyol 2 - Real Madrid 4)

desde ordena el remate Nova de fuera de juego fuera de juego el remate fue espectacular fue de Rosales la bajó con el pecho remató a bocajarro no pudo hacer nada Courtois

Voz 1623

00:11

levantó la bandera al árbitro asistente Iturralde lo anuló por fuera de juego que está revisando el bar revisan el galés pero bueno veremos si es fuera de juego no tenía yo creo que no me fuera juego porque se queda enganchado Marcelo es correcta muy bien