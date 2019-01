Benzema: "Es bonito ver al Madrid así"

Voz 1 00:00 bueno pues enhorabuena no una tú mejores partidos con el Real Madrid Vigo y hoy aquí uno de sus mejores partidos con el Real Madrid

Voz 1260 00:07 a salvo de años ya mucho mucho partido pero creo que fue un buen partido hoy con mucha intensidad con goles con jugada hay eso es bonito así

Voz 2 00:22 décima temporada en el Madrid has hecho más de doscientos goles es posiblemente

Voz 1260 00:32 posible pero yo veo el fútbol cada partido cada partido quiero demostrar muchas muchas cosas de fútbol ayudar mis compañeros ganar ahora me siento bien con mucha mucha confianza está

Voz 3 00:50 esto no juego demostrando goles y compromiso no de esta Juan no con con un el roto has estado bien especialistas al final notas operado cómo ha sido su tú querías super ante el míster pero que no te operadoras como así otro

Voz 1260 01:04 claro que tengo una cosa pero ya pasa eso un montaje fuerte ya a jugar yo no pensara adora

Voz 1 01:15 aquí estamos a jugar Ferràs operar cuando por ejemplo el parón de selecciones no sé que tienes no lo por el momento no me lo que otras pero es verdad es que me Hemingway el dedo pero no la sonada cuando estén en el campo del balón el fútbol ya sé ya sé pues al loro Karin eh yo quería preguntarte al margen de los goles es tu actitud en el campo se te ve que hablas con tus compañeros buscar la presión Capitanía estatus es otros compañeros se te ve con un talante diferente a otros

Voz 1260 01:46 pues tú también lo notas si como te he dicho antes tengo mucha mucha confianza ya Sitges años que estoy aquí yo conozco el el club y yo pues llevó al mi ex compañeros yo hago en el en el partido porque a mí me gusta mucho el final

Voz 2 02:02 te llevas quince goles esta temporada son muchos goles está jugando mucho pero son muchos goles con cuanto está conformada

Voz 1260 02:11 no tengo siguen en la cabeza siempre cada partido quiero meter goles dar asiste ensayada partir

Voz 3 02:17 el Karin el equipo ha cambiado mucho en estos últimos partidos en que en que habéis mejorado cuanto tu juicio

Voz 1260 02:25 su poquito de todo de confianza un poquito de voluntad tres percibió varón cuando perdemos el balón un que hemos luego es el es el fútbol es así puedes estar abajo pero somos en Madrid le tenemos que demostrar siempre que somos los mejores

Voz 1 02:46 con una curiosidad ha confesado Solari en sala de prensa son los eh lo quiero preguntar si su nombre significa Karim generoso sí

Voz 4 02:55 se enclava no aclara adicional