Álex Corretja: "La final se le ha venido un poco grande a Nadal después de las lesiones"

Voz 1 00:00 por ahí Alex Corretja hola Alex muy buenas qué tal buenas mano cómo estás hombre

Voz 2 00:05 bien nosotros no lo hemos despertado ya me Melbourne Candice horas más ya sea ya estamos el lunes avanzado casi ya es lunes y acabar

Voz 1560 00:12 en dos semanas fantásticas de tenis donde hemos podido volver a disfrutar de otro Nadal Djokovic lo que pasa que probablemente la final la final en la

Voz 3 00:21 qué más hemos sufrido pero por lo poco partido que ha habido no

Voz 2 00:26 bueno nos sorprendió un poco sobre todo por cómo venía Rafa es verdad que si desglosaremos rápidamente un poco la situación Djokovic es el gran culpable de que Rafa se sintiera mal pero más allá de eso al final tú dependes también de ti mismo al desde el inicio que se encontró raro un poco lento de movimientos quizá el ritmo de ello Kate entrada les sorprendió yo ayer comentaba que él jugó el jueves y eso a veces te hace perder un poco el ritmo de competición hay gente hizo bueno ahora sólo falta que sea la excusa que encima que ha tenido más allá encima es que no pero una realidad para un poco el ritmo no te puedo perder un poco el ritmo claro tú juegas lunes si descansas son diez juegas miércoles fue y así constantemente en el torneo en esta ocasión Rafa acabó el jueves a la tarde noche piensa que hasta el viernes a la noche es un día del viernes a la noche alzado la noche son dos días el sábado noche al domingo hasta que jugaron en el fondo hasta tres días sin sin competir son muchas horas y a mí me dio la sensación que es como si volviera empezará el torneo en cambio yo coche venía ya muy rodado de las semifinales con muchísima confianza le impuso un ritmo que Rafa nunca se supo adaptarse mano realmente hay que ser sinceros el serbio jugó un tenis perfecto pero Rafa desde el principio a mí me sorprendió muchísimo como se le veía pues con esos movimientos mucho más lentos hay un punto nada más empezar el partido que es un un resto de segundo saque que juega con una derecha cortada ya que no puede ser como a mí me llamó muchísimo la atención fue una demostración de que Rafa estaba incómodo en pista

Voz 1560 02:00 no no no esperábamos un Djokovic al cien por cien desde el punto uno y es verdad que a Rafa le ha costado entrar pero además yo lo he visto que quería hacer muchas cosas para ver si cambiaba no que cambiada raqueta un poco acelerado en ocasiones un poco rápido yo creo que él mismo estaba diciendo Hoskins está arrollando se va acabando el partido no no había manera de encontrar hoy la forma de hacerle daño a Djokovic yo creo que hemos visto a un Djokovic perfecto hoy

Voz 2 02:22 Djokovic impecable será número uno del mundo y el jugador que antes de empezar el torneo todos teníamos bastante claro que era el favorito por delante sus compañeros lo que pasa que raza había jugado un tenis tan bueno durante los once días había arrollado a sus rivales Iggy volvemos a lo mismo hay gente que bueno es que los rivales que ha jugado a lo mejor pues no no se ha encontrado pues tanta oposición ya pero la forma con la que ha ganado Rafa yo no lo había visto nunca en pista rápida entonces no no no se ha encontrado no sí pero estos partidos a lo mejor históricamente lo hubieran costado pues tres horas ganar las tres horas y media a ver enhorabuena

Voz 1560 03:00 decir como ha ganado

Voz 2 03:01 exacto esa era la la grandeza yo creo que él está muy preparado para mí no no refleja lo cerca que está Rafa de Djokovic aunque en pista dura venga perdiendo los últimos partidos las últimos sets que ha jugado contra el todo todo esto somos conscientes pero el nivel de Rafa hoy en día está mucho más cerca de de lo que ayer vimos ahora si tenemos en cuenta que arrasa desde Nueva York en septiembre no había competido pues después de cuatro meses

Voz 1560 03:29 totalmente lo hubiéramos firmado eh lo hubiéramos firmado sí

Voz 2 03:32 claro coges el niveles te metes en la final va ir juegas contra Djokovic que perdió contra el año pasado te acordadas en las semis un partido dramático que el serbio viene pues de ganar dos en la temporada pasada bueno pues ayer en este sentido pues se vino un poco grande a Rafa ya está no no no

Voz 1560 03:49 en más vuelta que eso no totalmente solo nos queda felicitar a a Djokovic y pensar en que en que siguen estando ahí los tres porque fíjate que viene una generación de tenistas maravillosos que vienen apretando por detrás vamos a ver quién llega de verdad ser o estar de verdad al nivel de estos tres pero

Voz 4 04:05 que es muy difícil fíjate Federer veinte diecisiete Se ha quedado Rafa y ahora quince Djokovic los tres en activo lo que estamos viviendo no sé si vas no sé si va a volver a repetirse

Voz 3 04:16 eh yo creo que difícil porque al final

Voz 2 04:20 más con las nuevas generaciones que a muchos chicos les cuesta mantener la concentración les cuesta estar comprometidos con lo que hacen porque hay grandes jugadores ya lo hemos el circuito masculino e incluso en el femenino que bueno mantener la constancia esa durante veinte veinticinco semanas al año pues no les es fácil porque hay que viajar porque hay que entrenar porque hay que competir Iggy es una responsabilidad que hoy en día parece que les cuesta algo más que históricamente entonces yo veo a jugadores que tienen mucho potencial llámense pues espere disipadas etcétera pero claro mantener esa regularidad tanto tiempo no sé si iban a ser capaces aun así cada generación ha traído algo increíble porque si empezamos con los Borg Mc Enroe con los Lendl después Sampras Agassi después han venido ellos al final siempre vamos a tener

Voz 4 05:10 se está claro compitiendo entre los mejores pues nada Corretja que ha sido un placer escuchar

Voz 1560 05:16 de ahí en el gran trabajo que yace siempre ahí como comentarista te veo ahí te veo inalámbrico entrevistando reventando de los cien euros por qué habéis hecho un trabajo fantástico eh

Voz 2 05:26 pues os lo agradezco mucho he disfrutado muchísimo y tengo grandes compañeros como bueno como Fernando Ruiz en la final y los demás compañeros que bueno que me facilitan a mí siempre lo mismo

Voz 4 05:36 bueno vamos a ver si en París ahí suerte vuelve a ser el rey de la tierra y suma su décimo octavo crees que le va a echar mano Federer Nadal

Voz 2 05:45 bueno en tierra es donde más le puede echar es verdad que parece que se dice que este año sí que va a jugar un torneo en tierra hay concretamente Roland Garros pero ahí es realmente mucho más favorito Rafa que Federer lo que habrá que ver es cómo llegan pues los Djokovic y Rafa a los torneos previos en Madrid en Roma etcétera Después en Roland Garros donde la pista central esa mágica aunque este año la han renovado todo horas mitad no sabemos cómo va a ser porque la tiraron abajo el han vuelto a a construir pues bueno veremos pero en principio estoy convencido que Rafa