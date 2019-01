"El Barça no divierte, va ganando los partidos casi por inercia"

Voz 1104 00:00 pues haciendo goles ahí haciendo unas jugadas si sigue mañana es para recrear vio se lo bueno bueno caños regates pero además con sentido no gustándose exactamente un catálogo de esta técnica de julio tal

Voz 1 00:12 de calidad nica de de de todo tipo sea creo decías antes que que no sabía si era el mejor partido para mí sin duda lomos yo no recuerdo un partido mejor de Benzema desde que viste la camiseta del Real Madrid insisto no sólo por lo goles sino por el catálogo de detalles técnicos de una calidad increíble y luego también con un derroche físico increíble solidario luchando bajando a defender osea una versión de Benzema que yo sinceramente no había visto

Voz 0985 00:41 nunca

Voz 1670 00:42 nunca en la vida se ha creído además el papel de líder gallego no apeló a además de esa calidad que siempre ha tenido elevemos con continuidad no aparece y desaparece en los partidos debemos tanto ese paso al frente desde el punto de vista de liderazgo no

Voz 2 00:53 bueno yo creo que el asumido que ahora asume su rol ha subido en en el equipo pero tampoco creo que esté muy lejos de de otro Benzema que hemos visto en el en el Real Madrid lo que pasa es que claro gol si lleva quince goles en todas las competiciones ha dicho alguien pero es que has jugado ya treinta y dos partidos es decir no les salen y cero cincuenta de de de media es que no es no es su su registro a mi me gusta más el Benzema que baja que que asiste que que que tiene esa calidad tremenda pero yo no no creo que esté mucho mejor que que el Benzema que hemos visto otras temporadas lo que pasa es que hoy en Madrid ha sido tan superior hirió le veo tan le he visto en superior físicamente al español que le ha dado para sacar todo porque Modric ha hecho otro partidazo brutales

Voz 1670 01:38 hoy pues yo voy a este Benzema bastante mejor que en

Voz 1 01:40 la lleno mañana basa la golazo este te voy a mandar un vídeo te voy a mandar un vídeo de gol en gol no respetó Julio un respeto máximo golazo de gol te voy a mandar un vídeo de Benzema años anteriores bueno para que lo ponga como

Voz 1104 01:58 en el que aún Pulido lo que lo que ha hecho registro no lo que les

Voz 1670 02:01 quiero entender y estoy de acuerdo con Gallego es que Benzema ha hecho grandes partidos pero este es uno más dentro de la irregularidad que ha tenido y que sigue teniendo pero yo estoy esta temporada con dos delanteros centros de lo que has dicho que hay diez personas pero es que Benzema la todo y los números de nueves no es que Lucas Vázquez Guillén hay un poco la había diciendo es el mejor nueve del mundo para mí nueve que tiene Lucas Vázquez al final del partido

Voz 3 02:23 no ya ya claro pero pero claro

Voz 2 02:25 más que con espetos Pablo no no no no

Voz 1104 02:28 es una credibilidad no nos hay algún vencer hoy en la sala sin Romero y sin Torrejón no no sé si lo hay pero

Voz 4 02:34 es no es es día para en la que narra kilómetro montará venció al revés de lo que yo creo que no es el día eh pero hoy es el día para darle

Voz 1670 02:41 Ana buena los Benzema es uno de esos cinco días por temporada que se les puede dar la enhorabuena al porque este es el típico partido hacia Benzema en uno de cada quince partidos hilo ha hecho es un gran futbolista tiene una calidad excepcional es generoso si eso no lo discute nadie pero es que al nueve del Real Madrid hay que pedirle muchas más cosas lleva los mismos goles que rehúye el delantero Levante estamos aquí que parece que aparecer la mejor versión de Ronaldo Nazario mira estamos a punto ha sido la leche esto he apuntado yo aquí en una hoja para mí cuatro nueves he dicho cuatro nueves mejores que Benzema nueves Cavani Luis Suárez Hurricane Lewandowski

Voz 0985 03:15 no es que me Dani Garrido brutal

Voz 1104 03:17 cuatro uno pero FT

Voz 5 03:20 el Harry Kane Lewandowski Cavani Suárez hombre perverso

Voz 1670 03:22 es que somos injustos si lo comparamos con este perfil de jugaba porque Benzema que no es ese perfil

Voz 1104 03:26 no pero juega ahí pero claro nada pero yo al delantero centro en el Madrid Le pido

Voz 1576 03:33 Paul hoy con mal el Barça como al de cualquier Molina Lucas por la derecha ya por el quede luego cuando ha salido Bale también por Izquierda y el delantero centro del que tiene meter los goles que hoy lo ha hecho

Voz 1104 03:41 eso pero sé que no es nueve es que no sabemos es decir no es una cosa que por defender a Benzema nueve Diego Costa que Benzema sí pero quién ha dicho me quedo con Benzema también pero que no es nueve no pasa nada pero quién ha dicho de nueve aparte de que ha dicho Lucas pero te voy a decir que no pero yo lo que diga el peor

Voz 1576 04:01 yo lo que te quiero decir es que no es el perfil de nueve que tú tienes la cabeza correcto pero que el Real Madrid tampoco engañemos la gente juega de nueve pero no llega el Madrid

Voz 1104 04:10 no lleva puesto el nueve Benzema nueve nada pero no es que al nueve pero un nueve al uso que va a Benzema bajase asocia que da paso a hijo pero el tema es que aquí al Madrid este año en el año cincuenta goles

Voz 1670 04:22 a Benzema no se le pide que juegue más bonito

Voz 1104 04:24 de que de los cincuenta que se han ido claro ya está diez quince se le pide que no se está haciendo efectiva nueve goles pero todos sabemos que un tío que lleva una década sin hacerlo ya lo dijimos en la jornada uno va ser muy difícil que por arte de magia lo haga a final de temporada está siendo

Voz 4 04:39 pero Madrid este año eso es más regular

Voz 1104 04:43 ha dicho lo contrario y sobre todo si tienes al lado

Voz 2 04:46 Bale pues claro pues es que es algo que hay que pedirle a Benzema

Voz 1104 04:49 a los partidos que ha hecho hoy eso es lo que hay que pedir a Benzema y luego a ponerle al lado un tío de meta los cincuenta eso es lo que que pedirla

Voz 1670 04:54 hace más no pedirle a Benzema que veta a los cincuenta me metía Cristiano

Voz 1104 04:57 a Benzema y que pedirle que juegue como juega hoy y como lleva jugando

Voz 1670 05:00 aunque tampoco lo hace todo esto lo veo hoy no lo hace todos los

Voz 1576 05:03 sí pero los queremos que sea cambiaba Pablo es la actitud yo quiero sí es verdad que no va a ser no va a meter veinte veinticinco goles pero yo creo desde principio temporada pues por la responsabilidad que sabiendo Cristiano por lo que sea yo sí he visto un cambio de actitud de Benzema Benzema era era un avestruz que vendía la cabeza debajo del ala la desaparecía durante muchas fases de la temporada de durante muchas fases de los partidos yo si algo tiene este año estoy acuerdo con Manu es actitud yo para eso es el jugador más regular

Voz 1104 05:31 la temporada irregular del Real Madrid y mira lo que ha hecho Lucas Vázquez

Voz 1670 05:34 no lo ha escuchado sobre su compañero Benzema

Voz 6 05:36 yo creo que la demostrando que es el mejor no el mundo en los está ayudando muchísimo está haciendo goles tras

Voz 1576 05:42 cuando el equipo suicidándose

Voz 6 05:45 maravilla con él

Voz 1104 05:46 la jornada del mundo como piloto automático mejor lateral lo hubiera hecho pero sabe que no claro

Voz 0985 05:53 no

Voz 1104 05:54 espero el mejor nivel mejor diez

Voz 1670 05:57 porque Salah lleva el doble goles tampoco

Voz 1104 05:59 el delantero centro y en papel tampoco delantero centro y a dieciocho goles Messi Luis Suárez Ronaldo m cinco de mejor mejores nubes de de nueve

Voz 1670 06:09 los puedes es que tampoco hay muchos están están en peligro de extinción de dicho unos cuantos Cavani Luis Suárez Lewandowski Diego Costa hombre Kane para Manrique hay Harry Kane el Kun Agüero para mí es mejor no fue Luis Suárez has dicho sí

Voz 2 06:24 a haber mejor en papel Christine

Voz 1670 06:26 Ronaldo es mejor nueve a dos más apuntados más les quedan ocho cristianos nueve sí hombre ya pero ya que está más Mora

Voz 1104 06:33 Morata Morata también Morata no firmó bueno venga

Voz 4 06:37 o bueno yo lo decimos esto

Voz 1104 06:44 sí así es apuntado cierra a bote pronto Riga Henri Gallego claro si así a bote que te

Voz 2 06:51 a dar el Balón de Oro a Morata eh salvo que nos

Voz 1 06:54 con Benzema que que hemos criticado tanto a Benzema ya hemos dicho que no estaba a la altura de del equipo y que se borraba de muchos partidos a regular etcétera que ahora parece que nos cuesta trabajo poner viene a venir Pemán oye Benzema está ganando que hablemos bien de él está ganando en el campo con su actitud con su juego con su determinación etcétera y no pasa nada esas al igual que en su día se dijo que Benzema pues no estaba al nivel del Real Madrid que no era un jugador para ser titular en el Madrid pues ahora hay que decir que ha cogido el testigo de Cristiano Ronaldo y que ahora mismo de largo para mí es

Voz 1104 07:28 me he dicho

Voz 4 07:31 todos

Voz 0514 07:34 mi principal que está cogiendo

Voz 1 07:36 está cogiendo el liderazgo

Voz 1104 07:39 el único remedio porque no oye porque está cogiendo oxigeno otro no lo han cogido

Voz 1576 07:45 la noche aquí ya que hablar de que hay gente que le cuesta quién le cuesta si todo el mundo hemos valorado el partido parece va y la regularidad de Benzema lo único que hemos dicho es que a lo que ha dicho su compañero pues por ejemplo para mí para unos cuantos no es de largo el mejor nueve del mundo Garrett sólo es un eh

Voz 1 07:59 E Talavera por mucho que lo haya dicho Lucas Vázquez es que no es un nueve es que el registro de Benzema no es ése no es el de Lewandowski no es Cavani no son lo Harry Kane es otro tipo de fútbol

Voz 1104 08:10 de nueve

Voz 1 08:11 es que juega nueve no juegan punta hasta Mallorca

Voz 1670 08:14 asisto al margen de los dos goles de hoy puede haber marcado dos tres porque además el he visto comentabais Encarnita incluso con ganas de marcar el tercero pero al margen de los dos goles me parece que si no lo habéis visto esta noche con calma o mañana sea un catálogo de recursos de juegos de Caño que se sentía es que le estoy viendo que se divierte en el partido se divierte

Voz 0985 08:35 jugando con los compañeros o una exhibición y además el también se beneficia de que hay muchos compañeros suyos que también esta no alcanzan donarán versión

Voz 2 08:43 empezando por Modric que todo

Voz 0985 08:46 ayudando a que este brillando como hoy hoy para mí Benzema ha hecho una exhibición para mí el mejor partido que el recuerdo de los últimos tiempos

Voz 1670 08:53 sí que dice es decir el mejor partido Benzema abrió que se hará igual ahora me dices como decía Guerra el de Vigo y no sé cuál pero partido a este nivel no no no recuerdo dos

Voz 2 09:03 claro no no el partido ha sido maravilloso lo que lo que ocurre porque brilla más Benzema ahora porque el tiene que hacer los goles porque sino no los hace y bueno sí Ramos pero en realidad él es el que tiene que acabar finalizando todo el trabajo algo que no estábamos acostumbrados porque antes estaba cristianos

Voz 1670 09:22 pongamos en contexto que era un español que lleva tres puntos de los últimos treinta con dos defensas titulares lesionados Lluís López practicamente debutando en el primer equipo pongamos todo en el mismo contexto puesto queda al margen de Benzema que es el que es el gran triunfador y que mañana va a ser portada en todos los periódicos y ahora ya lo está siendo en los digitales y mañana en todas las teles ideal eh yo creo que este Padilla no hay duda de que sea recuperado no decirme tanto porque sino les a gusto a Benzema así a Benzema

Voz 1104 09:49 si del programa ahora esta afirmación que has hecho te la van a rebatir en el minuto bueno cada uno que remata lo que quiero es vas me estáis todos podremos oír Joy la mía y además yo creo que Benzema no no han dicho Henri Gallego a quién quería azules

Voz 2 10:02 es el Balón de Oro ya por meter goles

Voz 1670 10:06 espero que no está haciendo Javi Blanco que acaban de pasar tenemos un corte de quién de de Benzema hablando con Ricardo Sierra en el que se define un poco asimismo en vez de hablar nosotros escuchamos a Benzema hablando de Benzema

Voz 6 10:19 qué prefieres marcar los goles asistir los dar pases crear juego

Voz 7 10:24 todo es verdad que por un delantero la gente quiere goles creo que yo soy un nueve con al

Voz 6 10:32 es que no puede estar mejor definido yo soy yo

Voz 1576 10:34 nueve con alma de deberás dicho para que se quede tranquilo Julio ha dicho que es un nueve no soy un nueve por algo

Voz 1104 10:39 de diez que juega en punta ha dicho también

Voz 1576 10:42 cómo parar el juego de Benzema

Voz 1 10:44 con el de pero sí sí

Voz 1576 10:47 tengamos gesto un extremo y que es un toca el violín y otros días cuando matado gol ejes el nueve del equipo

Voz 1 10:53 yo creo que eso yo muchas asistencias este año

Voz 8 10:57 a el alma de diez claro

Voz 1296 11:00 pues no no se puede jugar por los goles porque es nueve

Voz 1670 11:04 no más son los intangibles que es una frase muy de son tangibles que no sé dónde está el intangibles estar a diez puntos del Barça ahora mismo pero vamos a crees que el Madrid debería venderlo pues pues perdió una oportunidad histórica de hacerse con en ciencia no Benzema que tengo muy mala memoria radar asistencia hoy yo un túnel hoy todas la sentencia

Voz 1104 11:24 con detalle pero no

Voz 1670 11:27 tres te ves en la Liga tres tres

Voz 1104 11:30 fueron os voy a dar una existencia eh

Voz 2 11:32 en y el que la recibido ha hecho una existencia con túnel al AVE sí Carvajal la falla pues ya no es asistencia

Voz 1670 11:41 Carla Suárez que no tiene alma de lleva cinco asistencias llevar

Voz 1296 11:44 Nos más vale igual un poco de alma tiene ir

Voz 1670 11:48 el que no tiene además de diez llevar llevamos desde usted estoy más

Voz 2 11:52 decir que asistir a otro claro

Voz 1670 11:55 la misa la mejor temporada de Benzema el mejor partido de la temporada Benzema aunque luego le podamos poner los matices que le pongamos a añadir que además de lo de Benzema el Madrid se ha recuperado ya ha despertado lo que no se está por ahí Álvaro Benito nuestro míster me voy a tirar la primera ola Álvaro qué tal qué tal buenas noches estamos hablando de Benzema es algo que añadir el equipo no le va a gustar lo que hemos hablado has oido lo que acaba de decir Benzema

Voz 1104 12:22 pues sí con mira pues te lo has afrontado escucha como se define

Voz 1670 12:25 porque aquí hemos hecho un recital de de de

Voz 1104 12:29 porque el suelo algunos a Benzema y otros grabarlo ahora voy con tu opinión pero mira lo que ha hecho Benzema de Benzema

Voz 6 12:35 qué prefieres marcar los goles asistir los dar pases crear juego

Voz 7 12:40 todo es verdad que por un delantero la gente quiere que que yo soy un nueve con al manillar

Voz 0985 12:48 soy un nueve con alma de diez pero perdona de presupuestos a ponerle cortes el corte chistoso gracioso de Lucas Vázquez es el mejor nueve del mundo lo ha salido antes

Voz 1887 12:59 qué qué es y cómo está

Voz 1670 13:02 a Benzema esta temporada y el partido de hoy ha visto algún partido mejor que el de hoy

Voz 0097 13:06 yo sinceramente de de de tantas acciones de tan alto nivel no ha encadenaron un partido ya tenido cinco acciones sublimes eh al alcance de muy poquitos jugadores en el mundo yo he sido muy crítico con Benzema en el Senado y ahora me está dando la razón porque porque podía haber dado este nivel yo siempre he pensado que podía haber dado más que esa inspiración que lo hemos visto en momentos puntuales que hemos conocido su su interpretación del juego su talento para para para en momentos determinados para hacer jugadas al alcance de muy pocos jugadores muy pocos atacantes pues que que lo hiciera con mucha más regularidad como lo está haciendo ahora y sobre todo para mí una cosa que no ha mostrado hasta este curso que es eh esa implicación en en el en el trabajo sin balón es con ese hambre esa voracidad en todas las acciones del juego no que al final te hace ser más regular esta aquí no hay muchos secretos y tú estás implicado los noventa minutos del juego ETT que te creas un hábito para para esa concentración mejorarla Hay poder intervenir muchas más veces e y ayudar mucho más tipo se es es el Benzema que están volviendo ahora entonces me está dando la razón porque yo siempre he pensado que podía ser ese jugador decir si me me tengo la sensación de que este jugador puede dar mucho más y yo creo que a lo mejor con la con la salida de Cristiano el sentido ya

Voz 1670 14:25 más libre que se si que también no no liderado sino más líder

Voz 0097 14:28 no

Voz 1670 14:29 Más líder yo creo que también en la experiencia cumplirán

Voz 0097 14:32 hemos puesto a todos nos hace ganar madurez y tener una perspectiva más clara de lo que es la vida incluso el juego del fútbol para mí sin duda es su mejor momento desde que el jugador del Real Madrid no tengo absolutamente ninguna duda

Voz 1670 14:45 yo contigo es decir que es el mejor nueve del mundo que ha dicho Lucas Vázquez un nueve Benzema

Voz 0097 14:50 no son nueve no es un nueve no no es un jugador que les guste estar en el área eh que solamente está en el área y rematar es un jugador que lo ha dicho le gusta hacer jugadas bonitas le he escuchado también decir eso no

Voz 1670 14:59 sí

Voz 1 15:00 sí lo puede hacer lo que pasa es que sí sí sí

Voz 0097 15:03 sigue aunar todo como ha hecho hoy

Voz 1670 15:06 partido os así si Benzema consigue darle

Voz 0097 15:09 continuidad este rendimiento obviamente de lo de hoy va a ser difícil repetirlo pero que esté cerca o hacerlo con más asiduidad pues es que no queda otra que quitarnos el sombrero no porque porque este nivel lo pueden dar muy poco jugadores muy pocos atacantes en el mundo

Voz 1670 15:24 Justo cuando te saludado estaba diciendo que al margen de Benzema se va recobrando Modric se va recobrando Cross y Casemiro sobre todo Modric que es el que va marcando un poco el tempo del equipo Benzema que encima va marcando Bale que ha vuelto y ha hecho también esa ese regate que ha sido una barbaridad de jugado lo que lo que ha hecho que lo ha querido hacer que eso ya en Carrusel eh eh general equipo va va recuperándose creéis que con esto va a volver a estar entre los grandes candidatos a ganar la Champions o va a echar mucho de menos cuando llegue la hora de la verdad el gol que por ahora aunque ha marcado hoy cuatro ha marcado dos Benzema sigue echando en falta durante la temporada

Voz 0097 16:01 para mí ese va a ser el el problema más difícil de solucionar porque cuando te enfrentas a equipos con nivel par similar al tuyo

Voz 8 16:10 el Bayern de Money City para

Voz 0097 16:12 es Anne Germaine Fútbol Club Barcelona con Juventus Atlético de Madrid esa terna son para mí los candidatos pues eh te dan muy pocas opciones no oí Cristiano era ex jugador que irrumpía por encima de los demás marcando la diferencia eh pues en dos otras situaciones muy e incluso no eran situaciones de gol que a la generados a las inventaba él pero yo ahora soy mucho más optimista que hace escasamente tres semanas a hace tres semanas meses pregunta de digo me miraba no este año no toca pero bueno tienes al Ajax por delante que no es que te te te

Voz 1670 16:45 da mucho miedo no exactamente que yo creo que son

Voz 0097 16:48 eliminatoria que el Real Madrid debe superar si está este nivel que está mostrando ahora y luego en cuartos y luego ya vamos a quiere

Voz 1 16:54 para el sorteo no pero bueno lo primero

Voz 0097 16:57 era haber recuperado el juego las sensaciones algunos jugadores importantes en buena sintonía yo creo que eso está consiguiendo vamos a ver luego lo que deparan estos a esta próxima semana yo creo que sobre

Voz 2 17:08 sobre todo a mí lo que me más me llama la atención de de estas últimas dos semanas del Real Madrid es el cambio físico que ha tenido el equipo hoy me Modric Kroos Casemiro abarcaban tanto campo como hacía mucho tiempo que no se veía lo el estado físico de Carvajal bueno es que hoy han ganado todas las pelotas divididas a los jugadores del Espanyol han llegado antes a todos los rechaces veías a Carvajal por la derecha reggae Lon volaba por la izquierda en general ha habido un paso físico adelante que luego eso ha hecho que llegue el juego pero sí en tres semanas ha cambiado esto radicalmente yo no sé qué habrá hecho Pintos no sé si es que hace dos meses el equipo entrenaba mal está entrenando bien pero veo un cambio tremendo de que ese cambio y ese estado físico les va a permitir al Real Madrid no hacer más tanto el ridículo como ha hecho hace unos meses seguro que le da para pelear la Champions sin Cristiano Ronaldo arriba yo lo veo todavía complicado

Voz 0458 18:09 bueno yo lo que creo manos que para para esas citas Ana importantes de Liga Campeones yo al menos en las últimas que ha ganado el Madrid sí creo que salía al campo con con el uno cero con el cero uno porque estaba Cristiano y aunque el Madrid no estuviera jugando bien en situaciones puntuales parece que agarraba una una contratarle hacia el tan entonces

Voz 1 18:24 me cuesta pensar quién va a ser eso

Voz 1104 18:26 hombre que va tira en el momento de uno cero

Voz 0458 18:30 no no sé siempre me sabe a pesar de todo a pesar de que es de cristal a pesar de que a veces parece que se desconecta de de todo el mundo siempre he pensado que Gareth Bale como se reserva tanto para las grandes citas que pasó en el Mundialito que estuvo tres semanas sin pegar ni bola y de repente aparece te hace un golazo que yo creo que igual ha salido de hecho me parece que lo ha hecho voluntariamente esa especie de ruleta no creo que puede ser él

Voz 1670 18:51 pero sí que es verdad que me cuesta pensar que sin

Voz 0458 18:54 Míster Champion como lo llama Romero va aparecer

Voz 1 18:57 bien el Madrid ahora será mucho mejor a su juego el Madrid mejora su físico pues un día será Benzema otro día será Bale lotería será Asensio evidentemente se va a echar mucho de menos a Cristiano pero lo que más echaba de menos ahora no era Cristiano Ronaldo para mí solo sino era el nivel físico del equipo estaba por los suelos el nivel futbolístico de muchos de sus jugadores que ahora vuelve a estar en su en su nivel Modric de ahora no tiene absolutamente nada que ver con el de hace unos meses no entonces y el malí mejora todo eso aspectos yo creo que el gol pues un día llegará de la mano de Benzema otro día será Bale de San Asensio Lucas Vázquez o sea que

Voz 0231 19:37 ha sido muy prudente al sector del no sean los que todos sabemos que van a decir que no que no la va a ganar Jordi Marcos FLA aquí Talavera están callados ya

Voz 4 19:46 hace un mes tuvieran Chantal ayudó a hubieramos no cesó de del no está muy claro yo digo argumenta la pelota no no no yo digo yo digo lo que veo

Voz 1576 19:55 sí yo es evidente que el Real Madrid ha subido enteros y ha mejorado en las últimas semanas pero yo sigo viendo una cosa que para dar ese salto a poder ganar para mí la Liga Campeones tiene que mejora de a mí defensivamente fue me sigue dejando dudas hoy la han vuelto hoy la han vuelto a hacer dos goles el otro día el Girona le hizo en Copa dos goles quiere decir que el otro día en que Copa Keylor y fue el mejor hoy una gran parada también de de Thibaut Courtois saga al final eh yo creo que ha mejorado de centro del campo hacia adelante también alguna faceta o alguna tarea defensiva pero les sigan haciendo goles les siguen haciendo ocasiones de gol y yo creo que para ese escalón donde tú te podían hacer dos goles pero Cristiano te hacía tres o cuatro yo creo que atrás todavía

Voz 0097 20:37 pulida todo el Barça

Voz 1576 20:39 a que perdona a la Champions y seguro

Voz 0097 20:42 el

Voz 0514 20:43 sí sí también lo entendemos

Voz 1104 20:45 no pero había quitado lo tiene claro

Voz 1576 20:47 pero mira Au B dicho Álvaro eh el Real Madrid el año pasado otros años Le Pen podía conceder podía encajar dos goles pero tenía Cristiano que te hacía tres opacidad cuatro y al final de ese acabada atolladero el Dinamo y el Barcelona tiene a Messi yo para mí Messi es como si juegas con una carta marcada por encima de la mesa que eso te puede dar algo distinto pero es evidente que también están haciendo ocasiones menos que al principio de temporada pero el Real Madrid le siguen haciendo ocasiones Illes siguen haciendo goles hoy lo han vuelto hacer otros dos

Voz 0985 21:13 permiso fijaos con qué naturalidad con qué naturalidad asumimos todos que en el mes de enero eh la pregunta es con razón si creéis que el Madrid puede ganar la Champions

Voz 0097 21:24 pues os Levi's favorito

Voz 0985 21:26 la otra pregunta que debería irá añadida en el mes de enero es si además puede ganar la Liga está no se pudo quiero decir que son varias ya las temporadas en que en el mes de enero la pregunta que se formulan nuestro Sanedrín es veis a Madrid capacitado para dar una Champions e insisto estamos asumiendo con una gran naturalidad que a mí me sigue asombrando que no se haga esta misma pregunta en relación con la Liga

Voz 1670 21:53 es algo que se viene repitiendo lo hemos dicho a un montón de domingo se viene repitiendo en las últimas temporadas es que yo creo que la pretemporada y acaba en de enero va el Madrid eso sí pero que mentalidad su físico su preparación esto de forma pero inconscientemente pero en los últimos cuatro cinco años está pasando exactamente

Voz 0985 22:13 de esto pero que a partir de enero se ponen las pilas física

Voz 1104 22:15 mentalmente pero si yo lo que quiero poner de relieve es que

Voz 0985 22:18 también es asumimos con naturalidad que el Real Madrid acaba la pretemporada en el mes de enero pero con qué coste en el coste Joao más nunca lo he descartado y tampoco lo descartó pero ahora mismo está a diez más un hipotético galardones

Voz 1296 22:30 se ha dado por bueno porque en las últimas temporadas el Madrid le parecían ya ha salido cara en la Champions pero supongo que sí está temporal y gana la Copa de Europa se pondrá más el foco en porque el equipo no se bueno

Voz 1887 22:40 bueno empezar a tope desde septiembre octubre oye y para terminar el tema del partido de hoy Vinicius Benzema y Bale para mí sería la pregunta antes Dani ya he dicho para mí los tres del ataque en este cuatro tres tres de Solari para mí estando bien yo pondría a Bale Benzema inicios

Voz 8 22:59 el Álvaro tú

Voz 0097 23:02 yo en Carrusel he dicho que que yo me iba a tirar a la piscina que pensaba que iba a ser el tridente lo que pasa es que luego tú te pone intentando ponerme en la piel de un entrenador en en una en una eliminatoria donde te juegas a ser o no ser a día de hoy sabes que Lucas te va a dar entre un seis y un siete se eh o con total seguridad un día malo de Lucas es un seis uno seis y media un día buenos un siete Un siete y medio de inicio a lo mejor en un día bueno te puede dar un ocho y medio pero no has visto competir todavía en en eliminatorias de Champions en rondas finales de Champions entonces es una incógnita pero el entrenador un día malo me down cuatro sí tiene día malo porque porque porque puede ser porque es juvenil el chico entonces no sé yo creo que a lo mejor Santi por ahí se decanta por por Lucas por va a apostar por un poquito más de experiencia aunque aunque yo yo yo te digo que yo me tiraría a la piscina

Voz 1887 23:51 B V Bale Benzema e inicios Dani tú yo creo que Benicio

Voz 0458 23:58 desde el banquillo

Voz 1887 23:59 el día sería Bale Benzemá Lucas

Voz 1670 24:02 gallego

Voz 8 24:03 yo creo que va a ser titular yo teniendo en cuenta lo que le da al equipo

Voz 1887 24:09 prescindir de de este chico ahora mismo para mí sería un error yo le pondría de titular y creo que

Voz 8 24:15 el el entrenador también Julio

Voz 1 24:19 para mí eh Asensio cuando se recupere Lucas Vázquez Benzema osea Bailey Vinicius fuera ese disco si para mí sí es que

Voz 1104 24:30 yo creo te esta Iturralde abierto los ojos como claro

Voz 1 24:33 al igual que reconozco que Benzema

Voz 0514 24:35 sí que es un futbolista distinto este año a otro

Voz 1 24:37 temporadas y lo hemos criticado mucho aquí yo a Bale no le veo distinto a otras temporadas cuando lo vea estaré aquí en El Sanedrín Larguero y lo diré

Voz 1670 24:47 Benzema Asensio y Lucas cómo estás preguntando la nuestra o la que claro no vuestro

Voz 1104 24:51 pues yo diciendo la que yo pondría a vale vale

Voz 1 24:54 yo creo que eso Lary evidentemente va a mirar mucho a Vinicius e iba a mirar a Bale iba a mirar menos Asensio y menos a Luca va cree logro

Voz 1670 25:04 mira Lucas mucho les miran de pero no digo la verdad

Voz 1104 25:07 momentos clave tienes Solaria en la cabeza es la que decía

Voz 1670 25:09 pero siempre has Bale Benzemá Lucas opciones de revulsivo Antón yo si está bien Asensio por delante beneficios Asensio al cien por cien para mí es mejor que Benítez al tiempo

Voz 0231 25:20 en yo estoy con Álvaro creo que Santi debería tirarse a la piscina hay poner a Vinicius que es el jugador que está marcando un poco la diferencia que tiene ese atrevimiento joven yo diría Vinicius en la cabeza de Solari diría ahora mismo si jugarán mañana diría Vinicius Bale y Benzema Talavera yo les quiero decir un argumento parecido al

Voz 1576 25:42 Antón yo creo que cuando el que te ha subido un poco a esta buena ola del Real Madrid en lo ofensivo ha sido Vinicius yo creo que que te salga mal quitándole pues yo creo que todos los fuegos van a ir para el para el entrenador al cosa que tiene tomar decisiones pero yo creo que al nivel de Vinicius da una cosa distinta yo no lo quitar o sea yo tampoco estoy con Julio yo Bale tampoco le he visto nada esta temporada los ratos que ha jugado más allá del Mundialito por lo tanto yo dejaría lo que ha estado jugando ahora que es Vinicius Benzemá Lucas va

Voz 1670 26:13 en Barcelona Jordi Marcos aquí

Voz 0985 26:16 la que quizá la que quisiéramos perdón

Voz 1670 26:18 sí la que quisiera goles el tridente

Voz 0985 26:20 sí era Mariano el que será el de Benito

Voz 0514 26:23 no

Voz 0985 26:25 no yo creo que será eh con Lucas Vázquez seguro

Voz 8 26:28 con Benzema y con Bale fuera beneficios Marcos Bale Benzema de inicios hizo

Voz 1670 26:35 aquí yo creo Bale Benzema Asensio

Voz 1 26:37 según el bien

Voz 1670 26:40 pero tenía que volverá debía haber dado cuenta que el debate discos ha acabado no cuenta lo difícil que es a cabo no lo decimos cada cada Solari y los compañeros de han hecho que las preguntas que como ya el equipo está ganando que está jugando mejor ya no hay preguntas pronto ha hecho a Solari por Isco mil quinientas quinientas en los últimos tres partidos nada ayer le pregunté si le hacía ilusión que pregunten

Voz 0458 27:06 de hecho el otro día unos en que que que me perdone mi compañero no sé lo qué artículo de opinión en un periódico ponía que sólo haría había ganado el pulso por por es un titular sencillo pero me parece que resume lo que ha pasado Solaria ha ganado el

Voz 0097 27:19 el pulso político perdón una cosa sabéis

Voz 1 27:21 hasta luego la victoria un poco agridulce nuevo porque al final estás perdido jugador a los que para los que digan que no está a su nivel es que no lo sabemos que decir que no juega es que no podemos saber si Isco estas un nivel no está su nivel eh o daría un buen resultado en el equipo o el equipo jugaría de otra manera con él es que como no juega no lo podemos decir

Voz 1296 27:42 más digo ocurrirá Xosé María no digo que no sea

Voz 1 27:45 en argumento para decir que Isco no juega que no está a su nivel porque es que no sabemos a qué nivel estáis con nosotros está bien no va a entrar no entrará

Voz 1576 27:53 en el equipo cuando el equipo está bien está funcionando

Voz 1 27:55 te digo que no sabemos cómo estáis lo

Voz 2 27:58 pero lo que es lo que es evidente es que ahora según empieza a recuperar jugadores entrar en la convocatoria empieza a ser problemático y se han quedado fuera Valverde que era el ojito derecho de Solari para el centro del campo y que si hubiera tenido en el banquillo que cuando han expulsado a a Barack lo hubiera metido a Marcel hubiera

Voz 1104 28:17 no se ha quedado fuera Odriozola que el último

Voz 2 28:19 hemos visto volar por la banda derecha en parte el Real Madrid que fue el mejor Circuit casi que que Isco que Marcelo y además empiecen a mirar porque entrar en la convocatoria los partidos va a empezar ser complicado

Voz 1670 28:30 yo creo que para el Madrid puede ser un buen fichaje

Voz 0231 28:32 pero como decía público Asensio yo creo que sí marco llega bien

Voz 1887 28:35 él por lo que nos cuentan

Voz 0231 28:38 los que hablan con él está un poco picado

Voz 1887 28:40 sé que eso que se le ha faltado un poquito al revés

Voz 0231 28:43 Beto y no tiene ganas de decirlo sino de demostrarlo en el campo porque en una entrevista no vale para nada

Voz 1887 28:47 pero yo creo que sí eso sí Asensio llega como es Asensio

Voz 0231 28:51 el Madrid recuperó en efectivo muy bueno que el año pasado por ejemplo la lió en la semifinal de la Champions con aquella jugado con Lucas en el campo del Bayern hablábamos de jugadores compartidos en Europa yo creo que Asensio puede ser eso un jugador que le dé al Madrid mucho en el tramo que más le pone el Madrid ha desaprovechado una

Voz 8 29:06 cada una oportunidad que se le habría

Voz 1670 29:09 no valen para esta temporada no sé lo que pasa que viene pero esta temporada que se iba a cristianos que empezó titular indiscutible esa oportunidad no la aprovechado ojalá que vuelva bien y que volvamos a ver la mejor versión de Asensio pero tengo la sensación de que repetimos ya demasiadas veces a ver si vemos la mejor versión de Asensio ir a ver si vemos a Marcos muy recuperable que decir Asensio en el año pasado a ver si

Voz 0231 29:30 en versiones la primera era porque no le ponían sea el problema

Voz 1670 29:35 no le falta creérselo acuérdate sería el acuerdo no soy yo el que tiene que coger la bandera ni en esa frase en ancho de diez años pues paciencia

Voz 0097 29:45 sí pero eso se tiene que

Voz 1670 29:48 atreves dice Álvaro si lo tiene que creer

Voz 0097 29:50 sí para mí es un jugador que tiene unas condiciones estratosféricas físicas y técnicas incluso para el gol para para el arte más difícil de de este deporte

Voz 8 30:01 pero le falta esa voraces

Voz 0097 30:03 había que tiene Vinicius por ejemplo esas ganas de destacar y de comerse el mundo a las quiero ver Asensio cuando vuelva a ver si le ha servido de acicate pues supera el nivel de de Vinicius para querer reivindicarse para mí es lo único que le falta e hilo yo estoy con Pablo han para mí esa frase no le ayudan incluso si nos ponemos a adivinar pues te puedo decir mucho de su personalidad os al tendría que haber dicho yo estoy aquí si hace falta es el líder del equipo pueblos hoy esa tiene que ser su mentalidad para progresar como jugador porque yo el fútbol lo tiene vaguedad luego le falta que le acompaña en la cabeza para quererse y convertirse en el jugador que puede ser yo se tiene que convencer

Voz 0231 30:39 yo creo que le han minado un poco la moral e el el molestó mucho el año pasado lo de la famosa mochila cuando él pensó que estaban en el mejor momento le sentaron poniendo el ejemplo de que necesitaba descansar y quitarse presión no digo que que esto sea defenderá Asensio pero

Voz 1104 30:55 pero parece que lo parece imponernos lo digo que yo creo

Voz 0231 30:58 qué marco sí tiene esa personalidad Ike el el Madrid

Voz 1670 31:03 le ha pesado Un poco es que tiene que ser el mejor el Madrid

Voz 0231 31:06 pero yo sí confió Asensio y la mejor versión de Asensio es titular en el Madrid por encima de la mejor versión de Vinicius por encima de la mejor versión de Isco para mí Asensio es diferente al resto si está en su mejor nivel

Voz 1887 31:18 eh

Voz 8 31:19 estoy de acuerdo pero pero el campo no no te quita lo que

Voz 0097 31:24 te ganas los aquí estoy contigo también en que si Asensio lo parte en el campo es Kenny mochilas no

Voz 1670 31:31 el es en vinagre sea titular y te lo tienes que ganar tú Iturralde a quién pondría estuvo arriba que tú sabes más desnudo que nosotros Vinicius encima Bale Lucas que yo yo no tengo ninguna duda quién

Voz 0514 31:42 es Bale por supuesto Bale al cien por cien gramos es que Vinicius todavía tiene dieciocho años tiene que demostrar que puedo jugar ese tipo de partidos Ebay fíjate hoy salir gol

Voz 1670 31:53 la primera que tocaba para dentro se investiga el cien por cien tiene que

Voz 1 31:55 ser tremendo pero es que no hemos visto todavía

Voz 1104 31:58 ya perdona le va debe ser rápido y es que

Voz 1670 32:02 este Madrid tiene un déficit iraquí y no quiero ser pesado con eso pero es el hall email lo tiene claro es que de los de arriba es lo que la diferencia

Voz 1104 32:10 todos los demás bueno venirse de una selección cuando estás te lleva cinco goles este año no habrá venció cinco ratos final de Liga era una media de Gordon rival

Voz 2 32:22 que por favor final de Liga

Voz 1104 32:24 de campeones

Voz 0514 32:25 a quién pones a Benicio Isabel pues a Bale bien

Voz 1104 32:28 vamos a Bale con el tierra y el tercero

Voz 1670 32:30 Bale Benzema

Voz 0514 32:32 Bale Benzema Asensio si UCI está está bien sin no como la como al final porque al final era otro de los que uno se lo creía o no estaba pasando un buen momento y al final tiene razón Álvaro es decir pero si es que el campo te pone en tu sitio

Voz 1670 32:46 si es así Cerdán Chen minuto ocho minutos

Voz 1104 32:48 en el minuto veintisiete

Voz 1670 32:51 esa el turrón y hablamos de la polémica del Barça que también ha habido en el Girona cero Barça dos pero en Cornellà minuto veintisiete Amarilla para Ramos por derribar a Baptistao para mini le toca

Voz 0514 33:01 al principio parecía falta pero a mí no le toca yo creo que Baptista hace mucho más por tirarse y para mí nada pero eso sí

Voz 8 33:08 eh porque es un jugador tan amonestado Ramos

Voz 0514 33:12 realmente los centrales cuando están fuera de su sitio se les ve mucho más y se les amonestó así porque lleva un montón de años jugando a máximo nivel pero lo que no me ha gustado esta y en esta jornada del Cerro uno de los mejores árbitros de igual el prime el primero el segundo Gil Manzano fíjate estamos hablando de los dos árbitros élite de primera división y uno se le encara Luis Suárez himno Le Amón amonestó al otro se le encara Sergio Ramos innoble Amón Ésta es decir que los dos árbitros Elite se dejen encarar como han dejado encarar lo que está

Voz 1104 33:46 Celati lo que está pasando venenos y Ramos yo creo que no sabemos qué es

Voz 0514 33:52 somos somos la tercera

Voz 1104 33:55 perdona que te has dicho plan

Voz 0514 33:57 está la tarjeta las yo creo que los árbitros que tenemos somos como pero se les está quitando la personalidad de ser ellos mismos estamos queriendo

Voz 1670 34:05 el ocupante estamos queriendo grave

Voz 0514 34:08 pero estamos perdiendo la personalidad y no se puede

Voz 1670 34:11 de

Voz 0514 34:11 dejar que un jugador te encare estamos hablando de los dos mejores árbitros de Primera División y en la misma jornada se encara uno luso Luis Suárez

Voz 1296 34:19 Pepe Luis Suárez fue bueno

Voz 1104 34:22 lo dijo la misma semana Luis Suárez y Sergio Ramos no se puede permitir no lo tienen

Voz 2 34:28 sí exacto dejan los árbitros pues porque

Voz 1104 34:31 desde el Comité Técnico de Árbitros por qué pasa eso pero quién se encara quién se encara a quince lo pero el Barça efectivamente al final

Voz 1576 34:39 mira yo he llegado hasta la jornada veintiuno pero yo ya os digo que yo llegué aquí a mí ya no me engañan y más yo ya dimito

Voz 1104 34:46 del bar

Voz 1576 34:46 yo ya he dicho lo puede papel a la tiras la herramienta está muy bien y funciona pero como es un gremio acomodado corporativista y quería

Voz 1104 34:55 de veinte no cambia nada no cambiará con Baros

Voz 1576 34:57 sin barco tienes una camiseta te beneficia más me cálida te perjudican porque vamos el penalti hoy de Jordi Alba o La Roja de Vinicius que mira un tío y Le pisa el pie y que no entre en esa jugada el bar tú me vas a hablar de protocolo me vas a hablar queremos jugar de varias hablar de grises me vas a hablar de interpretaciones que esa final al os hagáis todos a las interpretaciones pero yo ya te he dicho que yo ya hoy domingo

Voz 1104 35:19 a las doce medible dimito del bar lo hará saber si iba a acabar

Voz 1 35:24 este tipo de haya hay alguien que estaba

Voz 1104 35:27 aplaudiendo el discurso de Talavera aunque no se me oye el tiro la de escollos mováis que le contestó ya Iturralde González

Voz 4 37:55 doce y treinta y cuatro analizada la victoria del Madrid

Voz 1104 37:59 el español estamos analizando las jugadas polémicas en ese partido y analizamos las polémicas en el Girona Barça y el partido del Barça pero acaba de decir antes de la pausa Talavera que dimite del bar

Voz 1887 38:08 pero en este en esta herramienta

Voz 1104 38:11 todo en este estamento arbitral tenían la la verdad las cinco segundos pero ponen

Voz 0985 38:15 no dimito

Voz 1576 38:17 te lo digo muy en serio porque porque al final tenemos esta herramienta que parece la justicia al fútbol salvó maquiavélico perverso porque no es verdad porque parece que ya no te puedes quejar o que no hay desigualdades arbitrales porque tienes el bar y por eso yo hoy jornada veintiuno dimito del bar

Voz 0514 38:34 bueno está muy bien no me invitaban mientras varios mensajes uno

Voz 1670 38:36 dice es exactamente felicidades al que ha puesto en su sitio a los Iturralde

Voz 1104 38:41 bueno de una madre y a una madre que respetar a por una madre que respetarles

Voz 0514 38:46 siempre y luego bueno pues el discurso de Talavera es el discurso de una persona que su propio equipo no asistió a una conferencia del

Voz 1104 38:53 no yo no tengo equipo el libro es este el único equipo en la que todavía no ha ido a una conferencia de barrio porque Valladolid no fue es la misma persona a persona mirarse camiseta es la misma persona que la semana pasada la semana

Voz 0514 39:07 Sada en su en su tuit particular dice que está a favor del Barça porque no

Voz 1104 39:13 herramientas es decir que has vivido Kenia semifinales

Voz 0514 39:17 fijaros fijaros que coherencia es una persona una persona co

Voz 1104 39:20 fuerte después de ver que después de veinte jornadas dice

Voz 0514 39:23 que que sólo los del Madrid se quejan del bar que él está muy a favor del bar eso lo escrito en su tuit en su en su en su twis lo ha escrito después de tres días ahora dice que no es esa la consistencia de largo

Voz 1104 39:34 es decir que no venga puro y duro y no me engañó sesenta y uno

Voz 0514 39:38 errores ha corregido el bar sesenta y un error ska estas en este a estas alturas de la jornada estaríamos diciendo ya de que si la Liga está preparada para que la gane un equipo como realmente decía hacen un entrenador no me acuerdo quién decía eso que entrenador decía el Cholo Simeone el Cholo Simeone vale vale vale vale vale

Voz 1104 39:55 se quiere preguntamos a Talavera a Bale Beltrame me para seguir

Voz 1670 39:58 la el programa no estaba bien

Voz 0514 40:01 eso lo decía el Deportivo eso es decir es es el mismo el mismo que al Barcelona le gana en una Liga en su en su en su en su

Voz 1104 40:08 el Stadium que fue cuestionando el balcón protesta no que no me gusta porque son los mismos árbitro digo también Lenihan te que te digo también lo de la mano del Levante es un rival Atlético de Madrid que me dais

Voz 1576 40:22 igual que te olvides de camisetas que no sabéis engañado que nos habéis dicho que esto era justicia el fútbol y es mentira sigue pasando lo deseen

Voz 1104 40:29 lo que ha pasado puesto hoy ya sesenta y un errores no es justicia nombre algo por mí Jordi de respetar la opinión de todo el mundo Talavera

Voz 0985 40:39 me dice que no cree en el Barça llega o no no sabéis engañado yo no me siento engañado

Voz 1670 40:44 a pago eh

Voz 0985 40:46 yo sí que diría que adoptar el bar todavía es más se puede desplegar es decir Podemos que sea que sea una herramienta todavía más útil y que entren más jugadas que entren más conceptos pero el auto monumental de calidad que ha dado el bar para que el fútbol sea más culto Taba yo sinceramente creo que lo podemos discutir muy honda que sería Tuni discutan que tú me discuta es que se nos ha quedado corto y que tiene otros espacios a los que deben