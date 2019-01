Carrusel último tramo (27/01/2019): El Sanedrín y hablamos con Álex Corretja

Voz 2 00:00 Manuel Carreño muy buenas olas Daniel Garrido advertir de una cosa venga como se miran Talavera Iturralde hoy no igual la línea tú verás tú eras ojalá otra vez

Voz 1284 00:35 fui tienes toda vez que me preguntó a finales de enero o comienzos de febrero está ya la primera el contexto si el Madrid otra vez parece que se está recuperando de cara a la Champions como dijo anunció otra vez el y campeón de Europa sino joder eso es imposible decirlo esto lo puedo contestar

Voz 1375 00:49 ahora falta eso sería una farsa hacerlo

Voz 1284 00:51 lo apunta lo que sí que lo que sí que veo es que ya ha acabado la pretemporada empieza la temporada pero no tiene una Cristián último mes de competición a menos opciones que los años anteriores última tres semanas de competición quién está jugando mejor el Madrid el Atlético o el Barça

Voz 1375 01:10 a mí ahora mismo al Atlético

Voz 1284 01:12 con Talavera de los tres ahora mismo el que mejor está jugando al Atlético aunque los tres últimos partidos el Madrid ha mejorado bastante tampoco era muy difícil acaba de declarar Lucas Vázquez que Benzema es el mejor nueve del mundo coincides no quién es el mejor nube del mundo Ésta una pregunta no cuenta el mejor nueve del mundo ahora mismo la eh Morata luego te pregunta tipo hasta luego lo vas a tener dos atléticos pero mapa vamos nueve nueve puro no Benzema no la pregunta es no nombre habría que decir el mejor no del mundo Hurricane ahora en Hurricane perfecto si salen del más cuando esté bien Diego te que Benzema cuando esté bien Diego Costa

Voz 1375 01:49 el tema está al mejor nivel que yo recuerdo dice que está en el Madrid

Voz 1284 01:51 seguro pero para mí no es un nueve puro Morata bien como está bien quién es titular no me con los dos Morata deja Madrid y Costa en el Atlético dos dos y el mismo nivel de marzo para mí Diego Costa Diego Costa pero para mí y creo que para el Cholo vale día de Hora H en el Barça Arthur o Arturo Vidal quién crees que va a jugar no lo que quieres tú ya ya espero espero que en el día de Hora H en el día H hora de día J ahora griega Artur por delante de Arturo Bale recuperado pero no creo pero no sé si va a pasar eso siempre estoy contigo Belle de nabos a lo que yo espero Asensio cuando llegue Benzemá Lucas Karim Isco dime los tres delanteros titulares del Madrid ahora mi Benzema Bale Vinicius y la última ordena anotó cinco de deportistas españoles que habrá muchos más five pero bueno Nadal en orden de importancia e Alonso

Voz 3 02:49 Seve fue Ángel Nieto

Voz 1284 02:53 Miguel Induráin se que excluyo mucho los que son de ese colectivo se excluya Marc Márquez también bueno hay muchos otros no quieren Pau Gasol a Casillas y Nadal Alonso mira pondría la Indurain pondría primero a Rafa Nadal segundo da Angeles

Voz 1375 03:11 Nieto

Voz 1284 03:12 tercero Severiano Ballesteros jugar Fernando Alonso quinto Miguel Induráin ya están venga

Voz 4 03:18 está Javi Herráez

Voz 2 03:20 coprotagonista Javi bueno sí habla Dani

Voz 0455 03:23 baja el balón estamos siendo más competitivos más intensos y eso al final eh nos hace tener más frescura nos vamos rápido al rival si nosotros manejamos los partidos final rival corre más Si llega sus últimos minutos más fatigado sea puede ser una de las de las claves Si bueno también pues que que estamos encontrando mejor nuestro juego y al final hubo pase esta temporada que tenemos dudas que que no sabíamos muy bien presionar sino ahora creo que todos vamos a una nota ya preguntarte por por Karim Benzema de conocer muy bien compañero tuyo ha afirmado uno de sus mejores partidos qué ha cambiado en la cabeza de Karim porque bueno era hace ya muchos años con agrado demostrando lo bueno que es durante mucho tiempo tracción a los jugadores no no somos máquinas en nuestra angular otros días también lo está todos fallamos pero todos sabemos a nivel que puede llegar y hoy ha sido uno de los mejores días

Voz 5 04:18 el mi Pere una una cosa que no tiene nada que ver con el partido pero que atañe a un amigo tío tuyo fue compañero muchos años en las categorías inferiores no sé si lo habéis hablado me imagino que sí se ha podido hablar con él qué te parece el fichaje de Morata por el Atlético de Madrid

Voz 0455 04:32 Bono hablé con él hace un par de semanas cuando se rumoreaba que iba para el Atlético hoy mismo campeona cerrado final Bono Álvaro y su entorno pues lo que mejor saben la la situación yo sí Él está feliz el Atlético sí lo fichó el Atlético pues me alegro porque él porque además que que que un rival le veo como un amigo entonces pero que sí ha dado ese paso pues será bueno para él eh ojalá que bueno que dentro de dos semanas no hemos a gol que va un buen partido pero él sin el allí Inglaterra estaba adoptando con muchas oportunidades seguro que todas las a confianza que el Atlético pues puede puede salir

Voz 1260 05:09 le pinta tiene lo de Sergio jugarle

Voz 0455 05:12 sí bueno parece un poco la rodilla pero no lo parecía gravedad pero hemos a las pruebas pero parece que no es lo importante una uno

Voz 4 05:22 pues porque el Deportivo Alavés cómo ha sido la la acción

Voz 0455 05:26 bueno la verdad que no contabiliza las tarjetas que llevo una opción que me ha pillado descolocados desplazó al balón para para llegar a mi sitio o lo más rápido posible bueno interpretado que me tienen que sacar tarjeta de una pena animales del próximo domingo oí un dato Dani Pruna hoy seis el

Voz 4 05:42 yo al al hayas no tiene que ver luego llega a Champions

Voz 0455 05:45 pero esos dice algo eh Bami para nada lo vamos a analizar el partido de de la ellas tenemos que pensar en el Girona Roh también nosotros hemos hemos sufrido batacazos esta temporada y tampoco creo que que se fijen en esos partidos no

Voz 4 05:59 bueno pues es Dani que ha repasado lo que ha sido pero eso si todo la jornada del Real Madrid el siguiente en hablar va a ser la estrella del partido que no es otro que Karim Benzema

Voz 1670 06:07 bueno pues enseguida escuchemos a Karim Benzema que ha hecho uno

Voz 1375 06:09 los mejores partidos refiere el mejor partido pues es probablemente mucho decir y habría que tirar de hemeroteca de la década larga que lleva a Benzema en el Madrid pero sin duda entré en el top cinco en el Top tres yo diría partidazo de un un catálogo de controles de pases de de de atreví viento de definición de esfuerzo todo eso metido en una coctelera y a un nivel muy alto no lo recuerdo en muchos partidos me sobran dedos en una mano de Karim Benzema y hoy ha sido uno de esos días dentro ya del buen tono general que lleva Karim Benzema que como muchos de estamos diciendo Dani lo decía en Carrusel Álvaro Benito lo viene diciendo ya está siendo el mejor del Madrid en esta gris temporada que parece que en pie

Voz 0514 06:49 está

Voz 1375 06:50 a quitarse el ese tono gris y empieza a salir el sol ya son tres partidos seguidos buenos resultados hoy otra vez Marcelo suplente con refilón cumpliendo bastante bien Isco de nuevo sin jugar pero los que juegan lo hacen cada vez mejor y sobre todo ver a Benzema al nivel que está encima las enchufa ya ni te cuento Iberia Modric al nivel que va demostrando partido a partido pues hace ser optimista para para los madridistas cuando se acerca la hora de la Champions ante un Ajax que hoy han pegado pasito Pablo Pinto hola muy han pintado la cara al Ajax eh seis hoy cuatro el fin de semana pasado seis de no encontrar Hair en visitar si no hoy el CIE hoy el fallo no

Voz 0231 07:26 el Devin cuatro cuatro la semana pasada en importes

Voz 1284 07:28 lo han habido rotaciones a juega Derrick ha jugado

Voz 1375 07:31 eh Frankie de John J van de Beck jugadón Ana en portería es decir que salió con el con el once en como dice Pablo Diego les en dos

Voz 2 07:37 Dios no te digo que es el futuro es el fichaje

Voz 1284 07:40 pues hola Talavera imagínate qué equipos van a encontrar el Madrid bueno e enseguida estamos a tiempo de sanedrín a Romero creo que lo hemos perdido en no sé si para siempre pero no sé lo que es

Voz 1670 07:53 estaba con la voz ya el hombre que casi no llegaba el estaba aguantar algún jabalí un hombre por favor al final se rinde y aunque hubieran dado quince minutos de descuento pero le damos descanso estaba baño entonces estaba aprobado en nuestro Antonio Romero le mandamos un abrazo Iturralde González muy buenas buenas noches domingo iba a decir tranquilo en cuanto al bar pero

Voz 0514 08:12 arrojando si seis expulsados esta jornada de domingo tranquilo cositas la única a la única cosa

Voz 6 08:21 eh ciertos mensajes de cierta gente de de Larguero que quiere que quiere inducir lo quiere

Voz 0514 08:29 contaminar me mis ideas y mi nombre y apellidos Jareño Petra señor Talavera yo quiero denunciar ante el director aquí de Carrusel entre el director de El Larguero que no me está dejando hacer mi trabajo y que pierde el hilo de los partidos porque no hace más que mandarme mensajes que si corruptos que Si historias es denunciable dentro

Voz 1670 08:46 daba hoy bastante cabreado Talavera corren con el yo cuando me tema si cuando no metamos en harina luego por lo que sea no

Voz 2 08:52 a lo que pienso si metemos en árida ICO

Voz 1670 08:54 con Iturralde también por cierto has estado muy acertado oigo ayer perdona ayer te oigo en el tema de de Nadal y casi lo clavos el plano eh pero les faltó decir el primer y el segundo se mira lo que ayer hacían llegue lo que pasar en la final de el Open de Australia

Voz 1375 09:09 esa juega esta mañana que en tres set Djokovic a Nadal barriendo lo de la pista y estará la porra que hacía ayer en Carrusel Iturralde

Voz 2 09:16 Iturralde tú que estuviera preguntado cómo crees que van a quedar

Voz 0514 09:19 quién va a ganar el último se portavoz el partido

Voz 2 09:22 pudo acabar he leído por ahí unas estadísticas que no lo hagan aún se creo que los dos

Voz 0514 09:26 en algo en pista dura nada la

Voz 4 09:29 por lo tanto tres cero Djokovic en tres sets eternizarse para Lluc seis tres seis tres

Voz 1375 09:34 en tres sets el tercer set para Djokovic seis días

Voz 2 09:38 bueno esta quieren apoyar a los españoles

Voz 1670 09:43 populismo barato gusta mucho lo clavo lo clavo Iturralde González bueno bienvenidos a este tramo final de Carrusel deportivo que nos va a llevar hasta la una y media Javi Herráez con el micrófono de la Cadena SER en directo escuchando a Dani Carvajal uno de los protagonistas que ya ha salido en la sala de prensa está por ahí Elena de Diego no sé si han comparecido ya tanto Solari como Ruby hola Elena qué tal

Voz 1628 10:05 hola Manu qué tal si ya han pasado por aquí por la sala de prensa los dos

Voz 0514 10:08 jugadores de elogiada mucho sola

Voz 1628 10:10 sí a Benzema decía que había hecho un partido espectacular para cualquier persona que le guste el fútbol ir Robbie ha dicho que no siente que haya un ultimátum sobre él que sería muy injusto ser excesivamente duro con el equipo por el partido que han hecho de comunicar MIT que está convencido que puliendo detalles recuperarán al equipo

Voz 2 10:29 viene Karim pues va a nuestras enhorabuena no una tú mejores partidos con el Real Madrid Vigo y hoy aquí uno de sus mejores partidos

Voz 4 10:37 Mari

Voz 1260 10:38 se sacó de años ya mucho mucho partido pero creo que fue un buen partido hoy con mucha intensidad con goles con jugada hay eso es bonito así

Voz 5 10:53 sin décima temporada en el Madrid desechó más de doscientos goles es posiblemente

Voz 1260 11:04 posible pero yo veo el fútbol cada partido cada partido demostrar muchas muchas cosas

Voz 2 11:11 de mi fútbol ayudar mis compañeros

Voz 1260 11:14 el equipo a ganar ahora me siento bien con mucha mucha confianza

Voz 4 11:21 no juego demostrando compromiso no porque está jugando con roto has estado viendo especialistas Ángela notas operado cómo ha sido su tú querías sumará ante el míster Capello que no te operadoras cómo ha sido tu

Voz 1260 11:36 claro que tengo una la cosa pero ya pasa eso con vendaje fuerte a jugar yo no pensara adora

Voz 4 11:46 empezamos a jugar pegas operar cuando por ejemplo el parón de selecciones no sé que tienes no lo por un momento no me lo que otras pero es verdad que me que me duelen pero pasó nada cuando estén en el campo descenso en el decoraron el fútbol ya se ya se pasaría de oro Karin yo quería preguntarte al margen de te lo goles es tu actitud en el campo se te ve que hablas con tus compañeros buscar la presión Capitanía estatus es otros compañeros ETB con un talante diferente

Voz 1260 12:17 otros años tú término notas si como te he dicho antes tengo mucha mucha confianza ya diez años que estoy aquí entonces yo conozco el el club y yo pues puedo ayudar al mis excompañeros yo en el en el tiro porque a mí me gusta mucho el futuro

Voz 5 12:35 llevas quince goles esta temporada son muchos goles está jugando mucho pero son muchos goles con cuanto está conformado

Voz 1260 12:42 no tengo siglo en la cara eso siempre cada partido quiero meter goles dar asistencia a la

Voz 4 12:49 Carina el equipo ha cambiado mucho en estos últimos partidos en que que habéis mejor

Voz 1260 12:56 su poquito de todo un poquito de confianza un poquito de voluntad de partida tres perfil varón cuando perdemos el balón un que hemos luego es el es el fútbol es así abajo pero somos

Voz 4 13:14 el Madrid detenemos que demuestra siempre es que somos los mejores sólo una curiosidad ha confesado solares con la de prensa solos eh quiero preguntar si su nombre significa Karim generoso sí eso pagos clavan clava el diccionario no

Voz 1260 13:31 mi madre mi padre

Voz 4 13:34 bueno pues este Karim Benzema sonriente que se va con esa gorra negra manos en los bolsillos el chándal gris zapatillas negras un hombre diferente lleva aquí sí nueve años hasta su décima temporada pero yo veo otro Carine en el campo buscando la presión muy involucrado y eso es muy bueno para el Real Madrid también lógicamente para el déjame que te cuente antes de cerrar de Capsa por aquí Sergio Ramos justo antes de que se fuera creen Benzema hablando con Luka Modric hemos preguntado por ese golpe

Voz 7 13:59 en la parte posterior de su rodilla

Voz 4 14:02 dice que es un golpe nada más mañana una prueba lo a Sergio Ramos

Voz 2 14:05 pero no parece nada importante que esa lesión

Voz 4 14:08 de Sergio Ramos pues buena noticia para los madridistas

Voz 1670 14:10 sé que no parece nada grave lo ve Ramos fue que se quedó en el descanso en el banquillo por precaución Elena de Diego algo más por ahí abajo cerramos en en Cornellà

Voz 0514 14:19 apuntar Manu que las últimas horas aquí la

Voz 1628 14:21 vanguardia y en China el Global Times han publicado que el español estaría interesado en el extremo de Shanghai S y G U ley es el máximo goleador de la historia de la Superliga China tiene veintisiete años y el presidente Chen Jansen que ha llegado hoy para estar aquí presente en el cierre de mercado siempre había dicho que él quería fichar un jugador chino para el Espanyol a Ruby le hemos preguntado ha dicho que no hablaba de jugadores que no estuvieran en su equipo pero que la secretaría técnica trabajaba para hacer alguna incorporación durante estos días así que veremos si ley será el que devuelva la sonrisa a este español

Voz 1284 14:56 pues veremos a ver porque le hace falta es que también ha entrado en barrena el español un par de meses para acá está está que no no remonta el vuelo bueno una

Voz 1670 15:05 bajó hasta luego Javi Herráez hasta luego

Voz 1375 15:08 los dos cerramos hay en Cornellà español dos

Voz 1670 15:11 Real Madrid cuatro

Voz 1375 15:12 así ha terminado ese partido goles de Leo Baptistao hoy de Rosales para el Espanyol para el Madrid dos de Benzema uno de Ramos y otro de Gareth Bale Ramos ha marcado por ciertos Wall el número cincuenta de cabeza

Voz 1284 15:23 el IS golpe en la rodilla que cuando dices me no parece grave

Voz 1375 15:27 ha sido expulsado en el setenta y dos ahora le preguntó y tú por una falta sobre Piatti siendo Piatti el último hombre así que después este partido como ganó el Barça también a primera hora de la tarde y ayer ganó el Atlético sigue lider el Barça cinco más que el Atlético diez más que el Real Madrid no cambia nada arriba después de que esta tarde haya ganado en Girona el Barça cero dos sin jugar bien sin hacer un buen partido pero poco lo que es

Voz 1284 15:51 pasando durante la temporada cero dos y medio que marcó con la izquierda el primero y luego Leo

Voz 1375 15:57 sí desde el minuto cincuenta y uno el Barça jugó con un futbolista más por expulsión de Bernard central del Girona eh y además esta tarde también Athletic Club de Bilbao uno cero gol de Muniain siete partidos sin perder con Gaizka Garitano eso es son buenos datos aunque es verdad que la táctica sufrió mucho las suficiente pero tres más eh suma quince de veintiuno es tremendo el el el trío de Gaizka Garitano Patxi Ferreira que trajo al Alkorta sobre todo Rafael Alkorta que es el jefe de difícil

Voz 1284 16:25 pero para Europa ya que no se está ahí

Voz 1375 16:27 no se puede decir estáis

Voz 0514 16:29 estado en el Estado les gusta desayunar tranquilo en vilo exacto eso eso pues están están a cinco puntos de Europa o la única reflexiones que todos los cinco puntos que todos los que decían hace siete jornadas que había que cambiar la filosofía que creo que iban a volver a esperar otro año para volver a intentar cambiarlas

Voz 1375 16:46 el año otro siglo y claro si es posible

Voz 0514 16:49 eso no se cambia esto aquí un buen partido sobre todo del Betis apretando en los minutos

Voz 1375 16:54 al es bueno encerrando haya a los leones pero eh

Voz 1284 16:56 eh se quedó con uno menos el atleta

Voz 1375 16:59 también la exclusión de Óscar de Marcos no lo pudo aprovechar el Betis que eh se va de vacío de San Mamés cero cero Real Sociedad Huesca han empatado a todo y a nada en Anoeta partió con pocas ocasiones el Huesca sigue siendo colista a nueve de la salvación que ahora mismo la marca el Celta que esta mañana ha caído en Zorrilla se adelantaron eh los gallegos cero uno pero luego le dio la vuelta al Pucela vaya tres puntos importantísimos los goles de Oscar Plano de Keko que le cogerá ir a los dos habéis jugado bien hemos espirales yo sí lo Vigo hemos jugado muy bien y cuando hemos jugado mal pues es verdad

Voz 1284 17:30 ha acabado bien bongos y sí que como hizo el gol

Voz 1375 17:33 muy buen gol viene ese Oscar Plano que tiene una calidad tremenda bueno y así que Barça Atlético Real Madrid Sevilla que es cuarto estaría ahora mismo en zona Champions Alavés quinto y Getafe sexto en Europa League séptimo es el Valencia octavo el Betis por abajo Rayo Villarreal Huesca están en descenso eh el Rayo tiene veinte que es el que ahora mismo marca la antepenúltima plaza por encima del Celta un punto más pero mañana juega el Rayo rojo que pueden meter al Celta en descenso mañana el Rayo Vallecano eh Morata que llegó anoche a Madrid será presentado yo creo que el más

Voz 7 18:06 es

Voz 1375 18:07 mañana se iban a cerrar los últimos flecos de la operación Morata de por parte sobre todo en Chelsea está muy guerrero las últimas horas no con el asunto de la cesión que está claro que viene año y medio cedido sino con el asunto de cuando quiere

Voz 1670 18:20 en recuperar o cuando podrían recuperar a Morata

Voz 1375 18:24 es decir el Chelsea le está diciendo vale venga pues se va cedido año y medio pero sin opción de compra obligatoria te lo compro no hay opción de compra obligatoria para el Atlético pero el Chelse dice INCIBE lo quiera llevar en diciembre en el mercado de invierno los recupero la del el Atlético no quiere que ocurra eso te puede dejar ha sin un delantero a mitad de temporada que te esté funcionando bien ese es el fleco que falta por limar los últimos detalles yo creo que se cerrará mañana y que el martes será presentado Morata

Voz 1284 18:50 la sede de la final de la

Voz 1670 18:53 Copa del Rey que os acordáis Conde estuvo aquí Luis Rubiales que Face

Voz 1375 18:56 hace cuanto Antón Meana muy buena hola qué tal mano muy buena

Voz 2 18:58 el once de es decir diez once días ya le preguntan

Voz 1375 19:01 Nos por la sede de la final de la Copa del Rey

Voz 2 19:04 la conté exactamente por el Benito Villamarín a Luis Rubio

Voz 1104 19:06 les dijo el Barça que apoyaba la opción de Sevilla

Voz 1533 19:10 buena ciudades Sevilla bueno el Barça en la última junta directiva que que tuvimos no pudo Ness también habló hoy además ha hablado con uno de los directivos no específicamente hemos hablado de esto Pedro nos ha hablado el campo el Betis bueno el campo el que tiene una opción seguramente sí al Betis lucha hay quiere y lo y lo hace pues pues era una acción igual que Valencia parece que es otra opción

Voz 1375 19:33 la de Valencia descarta en la porque la opciones la del Villamarín coma con tanto Meana esta tarde en Carrusel si Mas

Voz 0231 19:38 Ana por la mañana a las doce y media junta directiva de la Federación Española de Fútbol yp para evitar cualquier tipo de sus pensé yo filtración eh lo primero de todo propone Rubiales el nombre del campo del Betis es el que ha pasado todos los filtros el Valencia no quiso llegar a una serie de pretensiones económicas con Mestalla lo presenta la Junta mañana en esa junto con Bartomeu con Ronaldo con diferentes presidentes de Primera y Segunda de nuevo la Federación votan que sí que aceptan esa propuesta de Rubiales que el campo del Betis va a ser la sede de la final de Copa el veinticinco de mayo

Voz 1375 20:10 a ver si está el Betis en esa final honor el Betis que juega esta semana la vuelta de cuartos

Voz 1284 20:15 y a ver qué pasa esta semana conoceremos a los eh

Voz 1375 20:18 eh semifinalistas de la Copa ya el jueves

Voz 1284 20:20 a eso de la semana de Carrusel los tres días martes sí

Voz 1375 20:23 pobres ideas de guardar eh

Voz 1670 20:26 una división hoy Granada cero Extremadura cero Alcorcón dos Córdoba uno Sporting uno Deportivo

Voz 1284 20:32 todos lo están repitiendo que para no verlo nunca más grandes viviendo aquí

Voz 1375 20:36 yo muy mucho más que una escopeta sería Nástic cero Las Palmas cero eh se tenía que haber jugado hoy a las doce del Albacete Reus que evidentemente se ha suspendido los partidos de Reus como ya pasó con el de la Unión Deportiva Las Palmas la semana pasada en segunda ahora mismo está líder del Granada segundo el Málaga que estarían en ascenso directo promocionará en ahora mismo de porque es tercero Osasuna cuarto Albacete quinto Alcorcón sexto en descenso Extremadura Reus Córdoba Nástic los cuatro últimos

Voz 7 21:06 luego vendrá Bruno

Voz 1375 21:07 alemán para contarnos entre otras cosas que la Juve ha ganado uno dos a Lazio con gol de Cristiano de penalti que lleva ya quince en Radio Monte Carlo han desvelado que Neymar se perderá la ida de octavos de la Champions contra el United porque bien me parecen en Le Parisien están anunciando que cuidó con esta lesión Pablo Pinto si acabo de leer que dice Le Parisien que puede haberse vuelto a romper el quinto metatarsiano como sucedió hace prácticamente un año justo fue a estas alturas cuando se perdió la eliminatoria con el Real Madrid

Voz 0231 21:34 que el médico de la Federación Brasileña

Voz 1375 21:37 a París para examinarla pero si vuelve a ser otra rotura estamos hablando de otros dos tres meses otro la mente tendría que pasar por quirófano otra vez seguramente bueno las noticias un tanto confusas sobre todo preocupantes con la lesión de Neymar en un buen momento otra vez clave de la temporada lo han contado en Radio Montecarlo están dando más datos en Le Parisien preocupación con esa lesión de Neymar el partido contra el United de ida seguro se lo pierde veremos a ver si se queda

Voz 1284 21:59 sólo en eso no fuera del fútbol ha roto

Voz 1375 22:02 dado Djokovic esta mañana a Rafa Nadal

Voz 1284 22:05 seis tres seis dos seis tres impotencia es la palabra que puede resumir la final de esta mañana hemos estado cantándola en Carrusel Deportivo desde las una y media con Álvaro Benito y con un equipazo comentaristas que no había nada que hacer desde el minuto uno que bueno salarial por cierto que buenas Álvaro con el tenis con muchas cosas de dos horas y cuatro minutos y Kenny sólo con el con todo el primer set por ejemplo es un dato XXXV minuto

Voz 1375 22:25 dos y sólo un tanto de Rafa al resto con esos números además tú has sido el también de posibles en el no es imposible bueno suma su gran es la número quince Djokovic sólo tiene ya por delante a Rafa Nadal que sigue con diecisiete y hacer está con veinte Djokovic el tenista de la historia que más veces ha ganado el Open de Australia con siete en Daytona luego estará Manu Franco por aquí Fernando Alonso ha ganado las veinticuatro horas de Daytona Nacho con el Cadillac número diez junto a los pilotos Taylor van der Sande ICO vallas

Voz 1670 22:55 el último tramo de carrera ha disputado por fuertes lluvias fuertes lluvias pero el primer campeón del mundo de Fórmula uno que lo logra a Fernando Alonso segundo español tras Antonio García que ya lo había logrado en Mundial de balonmano la selección de Dinamarca ha ganado en la final a Noruega los daneses campeones del mundo todo esto en el menú de Carrusel deportivo prestado por ahí todo a la banda creo hola Jesús Gallego muy buena

Voz 1177 23:15 buenas noches a Romero como digo está

Voz 1284 23:17 de bajado bastante que ha conseguido acabar de narrar el partido en Carrusel

Voz 1375 23:21 esta hay Julio Pulido hola Julio qué tal buenas noches

Voz 1670 23:23 por aquí Antón Meana Pablo Pinto Miguel Martín Talavera

Voz 1375 23:26 era Iturralde González Dani Garrido todo saludados eh

Voz 1670 23:29 Barcelona Jordi Martí hola Jordi Roche San bien está por hay Marcos López qué tal

Voz 1284 23:32 los dos qué tal buenas noches a todos y está Lluís Flaquer me parece hola muy buenas Margo qué tal muy buenas bueno pues eh yo creo

Voz 1375 23:41 que hoy hay un nombre propio encima de la mesa Nos me preguntaban y Garrido si es el mejor nueve no es el mejor nueve vamos a escuchar lo que ha hecho a Solari

Voz 1670 23:47 luego lo que ha hecho Vinicius sobre sobre Benzema yo no creo

Voz 1375 23:49 es el mejor no el mundo porque es que empezar creo que no es un nueve como tal es un tío siempre hemos dicho que es fantástico para jugar al lado de Cristiano es verdad que ahora no está Cristiano está dando un paso al frente además desde el punto de vista del liderazgo y sobre todo del trabajo del esfuerzo está el madridista

Voz 1104 24:03 y si puedo decir que está

Voz 1670 24:06 el madridista ya las dicho contentísimo volviendo así a Benzema no sólo por el fútbol no sólo por los

Voz 1375 24:10 les sino porque le ve currar ITB liderando al equipo tirando del equipo eh y eso le pone mucho al al madridista metió dos goles e está jugando para mí al mejor nivel desde que llegó al equipo blanco están dicho de Benzema el gran protagonista de la noche tanto su entrenador Solari como Vinicius

Voz 8 24:28 Karim significa generosos yo no lo sabía entonces el significado de su nombre lo pero eso hablaba ayer de de su generosidad me parece que es un jugador generoso en su juego porque hace mejorarlos a sus compañeros muy generoso a sus esfuerzos además está teniendo un gran año redondear un partido espectacular para todos no para nosotros que lo disfrutamos como como madridistas ahí para cualquier persona que le guste el fútbol en general

Voz 1260 24:52 haría increíble

Voz 9 24:55 yo soy eh

Voz 1260 24:56 he hecho una ciudad que no yo vida nosotros los que tocó con él pues así como es difícil o es más fácil de lo normal entender a Karim Benzema mucho más

Voz 1104 25:12 es mucho más fácil eso decía Vinicius sin embargo

Voz 1375 25:18 yo creo que sigue teniendo sobre todo un déficit que es el gol a Benzema ya

Voz 1284 25:23 la nueve goles llevamos estamos en la jornada

Voz 1104 25:26 veintí tres eh perdón lo veintitrés no le veintí repitió uno XXI

Voz 1670 25:33 estamos en la jornada hoy está Álvaro Benito que no no no ahora incorpora el

Voz 1375 25:37 cuando todas las ganancias buenas eso afirmando todas quince en la Liga eh pues hombre tampoco parecen datos por eso digo que ponerle a Benzema la etiqueta de no

Voz 1284 25:45 cabe no obstante cinco más y más goleadores de la Liga española

Voz 1670 25:50 correcto no por eso digo que yo creo que no no quieres que lleváis

Voz 2 25:52 es que no la estaba no analizamos si somos justos no

Voz 1670 25:55 la etiqueta de nueve porque no es un nueve goleador ni lo va a ser nunca llover pero

Voz 1375 26:00 esos números lo indica pero me parece que está al mejor nivel yo no recuerdo un nivel como el de esta temporada de Karim Benzema sobre todos los últimos partidos

Voz 6 26:08 sí pero para estar al mejor nivel eh

Voz 1576 26:11 lo recordamos hoy que ha hecho dos goles esta temporada que mucho más goles que lo que viene haciendo a otros años en lo que al final lo que demuestra que Karim Benzema siempre he tenido mucha calidad Karim Benzema siempre es un jugador desequilibrantes y exprese asociado bien pero tú mismo dices que leves en el mejor momento porque la temporada en el que está haciendo goles aparte de otras cosas de actitud de tirar del carro y al final lo que se tiene que ver a Benzema que goles y que marca la diferencia el el tramo de

Voz 1375 26:36 para por haciendo goles ahí haciendo unas jugadas

Voz 2 26:38 seis de mañana es para recrearte viéndolas eh

Voz 7 26:42 con caño regata pero además con sentido

Voz 2 26:45 gustándose exactamente un catálogo de julio tal calidad técnica

Voz 7 26:51 de de de todo tipo sea creo decías antes que que no sabía si era el mejor partido para mí sin duda lo hago yo no recuerdo es un partido mejor de Benzema desde que viste la camiseta del Real Madrid insisto no sólo por los goles sino por el catálogo de detalles técnicos de una calidad increíble y luego también con un derroche físico increíble solidario luchando bajando a defender osea una versión de Benzema que yo sinceramente no había visto nunca

Voz 2 27:18 un Galadí sacra además el papel de líder gallego no

Voz 1375 27:21 sí pues además de esa calidad que siempre ha tenido elevemos con continuidad no aparecen y desaparecen los partidos y lo vemos tanto ese paso al frente desde el punto de vista de liderazgo no

Voz 1177 27:29 sí bueno yo creo que el asumido quedara sumó su rol ha subido en en el equipo pero tampoco creo que esté muy lejos de de otro Benzema que hemos visto en el en el Real Madrid lo que pasa es que claro el gol si lleva quince goles en todas las competiciones ha dicho alguien pero es que ha jugado ya XXXII partidos es decir no les saben y cero cincuenta de de de media es que no es no es su su registro a mi me gusta más el Benzema que baja que que asiste que que que tiene esa calidad tremenda pero yo no no creo que esté mucho mejor que que el Benzema que hemos visto otras temporadas lo que pasa es que hoy en Madrid ha sido tan superior hilillo le veo Times le he visto en superior físicamente al español que le ha dado para sacar todo porque otro partidazo brutales

Voz 1670 28:14 bueno pues yo voy a este Benzema bastante mejor que en

Voz 7 28:17 yo tengo mañana basa la golazo Éste

Voz 4 28:20 te voy a mandar pero te voy a mandar un video el colapso de gol gol por eso respeto Julio respeto máximo no no el golazo de gol te voy a mandar un vídeo de Benzema años anteriores bueno

Voz 7 28:32 el para que lo ponga

Voz 2 28:35 que aún perdiendo lo que no dicho registro no a lo que le quiero entender y estoy de acuerdo con ayer

Voz 0231 28:39 o es que vence macho grandes partidos pero este es uno más dentro de la irregularidad que ha tenido y que sigue teniendo cada

Voz 2 28:46 pero yo estoy esta temporada no donante

Voz 0231 28:48 dentro de lo que has dicho que hay diez personas con las que Benzema la todos los números de nueves no es que Lucas Vázquez si hay un poco la había diciendo que es el mejor nueve del mundo para mí nueve que tiene Lucas Vázquez al final del partido ha dicho

Voz 2 28:59 ya ya ya claro pero pero claro es que con todos mis respetos Pablo

Voz 0231 29:04 no yo no sé si yo no sé si hay algún vence mixta hoy en la sala de sin Romero y sin Torrejón no no sé si lo hay pero

Voz 2 29:11 ya para el que narra dicen montar venció al revés que yo creo que no es el día eh pero hoy es el día para darle

Voz 0231 29:17 toda buena los vence mixtas es uno de esos cinco días por temporada que se les puede dar la enhorabuena a los de entrevistas porque este es el típico partido hacia Benzema en uno de cada quince partidos hilo ha hecho es un gran futbolista tiene una calidad excepcional es generoso si eso no lo discute nadie pero es que al nueve del Real Madrid hay que pedirle muchas más cosas lleva los mismos goles que rehúye el delantero del Levante

Voz 1375 29:37 hoy estamos aquí que parece que haga parecer la mejor manera

Voz 0231 29:40 donde Ronaldo Nazario mira estamos apunta la leche esto eh

Voz 1670 29:43 he apuntado yo aquí en una hoja para mí cuatro nueve

Voz 1375 29:45 les he dicho cuatro nueve mejores que Benzema

Voz 1104 29:48 nueve

Voz 1375 29:48 es Cavani Luis Suárez Hurricane Lewandowski no se Heskey

Voz 1385 29:52 la me Dani Garrido grabando aquí cuatro

Voz 1284 29:55 claro otro pero efectivamente Hurricane Lewandowski

Voz 1375 29:57 Cavani Suárez hombre pero parece digo es que somos injustos si lo comparamos con este perfil de jugaba porque Benzema ya no es ese perfil

Voz 2 30:03 sí pero no juega ahí para claro nada pero yo al delantero centro el Madrid Le pido gol hoy como

Voz 1576 30:10 no sabe como al de cualquier Collina Lucas por la derecha ya Vinicio luego cuando ha salido bien que era el delantero centro del que tiene meter los goles que hoy lo ha hecho pero se marchó

Voz 0231 30:19 no es que no es nueves que lo sabemos es decir no es una cosa que por defender a Benzema nueve Diego Costa que Benzema sí pero quién ha dicho

Voz 2 30:27 pero me quedo con Benzema también mire usted no

Voz 0231 30:29 nueve No claro pero quién ha dicho de nueve aparte

Voz 1576 30:32 de qué ha dicho Lucas

Voz 0231 30:34 pues ya está pero qué voy a decir que no pero yo no dije que digamos

Voz 1576 30:37 el peor yo lo que te quiero decir es que no es el perfil de nueve que tú tienes la cabeza acto pero que el Real Madrid tampoco engañemos la gente juega de nueve pero

Voz 2 30:45 si no izquierda Adrià lleva puesto el nueve es que al nueve pero no

Voz 1375 30:51 el uso que va a Benzema bajas se asocia

Voz 1284 30:54 qué pasa si se le joe ahora el tema

Voz 0231 30:56 ya en Madrid este año serán cincuenta goles a Benzema no se le pide que juegue más bonito se le pide que de esos cincuenta que se han ido

Voz 2 31:02 ya está diez quince bueno se le pide

Voz 0231 31:05 no nos está haciendo efectiva nueve goles

Voz 2 31:07 pero todos sabemos que un tío que lleva una década sin hacerlo ya lo dijimos en la jornada

Voz 1375 31:11 no va a ser muy difícil que por arte de

Voz 2 31:14 sea los haga al final de temporada está siendo del Madrid este año de Arizona regular Agrarias locutorios y sobre todo si tienes al lado

Voz 1177 31:23 tardé pues claro pues es que es algo que hay que medirla Benzema

Voz 2 31:25 a los partidos que ha hecho hoy eso es lo que hay que pedir a Benzema y luego ponerle al lado un tío que a los cincuenta eso lo que hay que pedirle a Benzema no pedirla Benzema que los cincuenta que me metía

Voz 1375 31:33 Cristiano a Benzema que pedirle que juegue como juega hoy

Voz 2 31:36 Molló ha jugado esta temporada tampoco lo hace todo esto lo veo y no lo hace todos los días pero lo estoy que se haga a Pablo

Voz 1576 31:41 la actitud yo quiero sí es verdad que no va a ser de nueva meter veinte veinticinco goles pero yo creo desde principio de temporada pues por la responsabilidad que sabiendo Cristiano por lo que sea yo sí he visto un cambio de actitud de Benzema Benzema era era un avestruz que vendía la cabeza debajo del ala desaparecía durante muchas fases de la temporada de durante muchas fases latidos yo si algo tiene este año estoy acuerdo con Manu es actitud yo para Góngora eso es el jugador más regular en esta

Voz 2 32:08 la temporada irregular del Real Madrid mira lo que ha hecho Lucas Vázquez

Voz 1375 32:10 no lo ha escuchado sobre su compañero Benzema

Voz 1260 32:13 yo creo que va demostrando que es el mejor no el mundo nos está ayudando muchísimo está haciendo goles trabajando para el equipo asociándose les es una maravilla con él

Voz 2 32:23 todo del mundo como piloto automático

Voz 0231 32:27 mejor lateral hubiera dicho que refilón malo pero sabe

Voz 2 32:29 no ha hecho el mejor nivel mejor diez porque Salah lleva el doble goles tampoco el delantero centro y en papel tampoco delantero centro

Voz 1284 32:38 qué va a dieciocho goles y Messi Luis Suárez claro Ronaldo dime a cinco de mejor mejores nueve de nueve

Voz 1375 32:46 muros puedes es que tampoco hay muchos están en estado

Voz 0231 32:49 no hay unos cuantos Cavani Luis

Voz 1375 32:51 Suárez Lewandowski Diego Costa

Voz 0231 32:54 el Kane para Carrick hay Hurricane el Kun Agüero para mí el mejor no eh eh Luis Suárez has dicho sí Ronaldo Luis Suárez debe mejor en papel Cristiano Ronaldo mejor nueve dos más apuntados más es queda cristianos nueve soy ofrezca pero ya que no

Voz 2 33:09 Mora Morata Morata también Morata nueve firmó bueno es una escuela Talavera apuntado cierra a bote pronto Riga en Riga

Voz 0514 33:25 claro así ha sido

Voz 1177 33:27 en el Balón de Oro a Morata

Voz 7 33:29 sabes lo que nos pasa con Benzema que que hemos criticado tanto a Benzema ya hemos dicho que no estaba a la altura de del equipo que se borraba de muchos partidos a regular etcétera que ahora parece que nos cuesta trabajo poner viene a Benzema oye Benzema está ganando que hablemos bien de él está ganando en el campo con su actitud con su juego con su determinación etcétera y no pasa nada esas al igual que en su día se dijo que Benzema pues no estaba al nivel del Real Madrid que no era un jugador para ser titular en Madrid pues ahora hay que decir que ha cogido el testigo de Cristiano Ronaldo y que ahora mismo de largo para mí es

Voz 2 34:05 me he dicho lo contrario el compromiso de Cristiano Ronaldo

Voz 7 34:11 a Central está cogiendo está cogiendo el liderazgo

Voz 2 34:15 por qué porque no oye porque está cogiendo sí sino otros no lo han cogido sea pero pero esta noche aquí ya que hablar de que hay gente que

Voz 1576 34:23 cuesta quién les cuesta si todo el mundo hemos valorado el partido por encima y la regularidad de Benzema lo único que hemos dicho es que a lo que ha dicho su compañero pues por ejemplo para ni para unos cuantos no es de largo el mejor nueve del mundo

Voz 7 34:34 pero no sólo es un nueve eh Talavera por mucho que lo haya dicho Lucas Vázquez es que no es un nueve es que el registro de Benzema no es ése no es el deban dos Cavani no sólo Harry Kane es otro tipo de fútbol de nueve es que juega nueve no juegan puntos

Voz 1375 34:51 visto al margen de los dos goles de hoy puede haber marcado dos tres porque además he visto comentabais resulta incluso con ganas de marcar el tercero pero al margen de los dos goles me parece si no lo habéis visto esta noche con calma o mañana sea un catálogo de recursos de juego de Caño pero además es que se sentía sí lo estoy viendo que se divierte en el partido se dividen

Voz 2 35:11 jugando con una exhibición

Voz 0985 35:14 la Ser también se beneficia de que hay muchos compañeros suyos que también están alcanzando ahora en versión empezando por Modric declaró que todo le está ayudando a que este brillando como hoy hoy para mí Benzema hecho una exhibición para mí el mejor partido que les recuerdo de los últimos tiempos

Voz 1533 35:29 sí

Voz 1375 35:30 sí es que dice es decir el mejor partido Benzema abrió que se hará igual ahora dices como decía Guerra Herráez el de Vigo no sé cuándo pero partido a este nivel no no no recuerdo dos

Voz 1177 35:40 no es Cadarache Man no no el Partido Acción maravilloso lo que lo que ocurre porque brilla más Benzema ahora porque él tiene que hacer los goles porque si nos hace los hace nadie bueno sí Ramos pero en realidad él es el que tiene que acabar finalizando todo el trabajo

Voz 2 35:55 algo que no estamos acostumbrados porque antes estaba Cristiano tan siempre como pongamos en contexto en España

Voz 1375 36:00 lo que lleva tres puntos de los últimos treinta con dos defensas titulares lesionados Lluís López prácticamente debutando en el primer equipo que hagamos todo en el mismo contexto puesto queda al margen de Benzema que es el que es el gran triunfador y que mañana va a ser portada en todos los periódicos y ahora ya lo está siendo en los digitales y mañana en todas las teles y tal eh yo creo que este Padilla no hay duda de que se ha recuperado no

Voz 0231 36:23 porque si no les ha gustado Benzema así a Benzema

Voz 0514 36:26 pero del programa ahora esta afirmación que has hecho te lo van a rebatir en el minuto

Voz 2 36:29 bueno cada uno que arrebata lo que quiere es Barça estáis todos pagaremos hoy la mía quedáis vosotros además yo creo que no no ha dicho en Riga llego a quién quería hacer

Voz 1177 36:39 en el Balón de Oro ya por meter goles

Voz 1375 36:43 espera que no está haciendo Javi Blanco que acaban de pasar tenemos un corte de quién de de Benzema hablando con Ricardo Sierra en el que se define un poco sí en vez de hablar nosotros escuchamos a Benzema hablando de Benzema

Voz 10 36:56 quiere marcar los goles asistir los dar pases crear

Voz 0455 36:59 Diego

Voz 1260 37:01 es verdad que por un delantero la gente quiere

Voz 1284 37:06 es que es que no estar no

Voz 1375 37:10 por definido yo soy un nueve con alma de Dios ha dicho

Voz 1576 37:12 que se quede tranquilo Julio ha dicho que es un nueve no soy un

Voz 2 37:15 nueve de diez y que juega en ha dicho

Voz 1576 37:18 bien es parar el juego de Benzema

Voz 7 37:20 desde que con él de

Voz 1576 37:23 pero digamos que es un extremo y que es un o toca el violín y otros días cuando me Dagoll ejes el nueve del equipo

Voz 2 37:30 yo creo que eso llevará llevaba muchas asistencias este año hat

Voz 1375 37:35 el alma de diez

Voz 2 37:36 no no no se puede jugar por los goles porque los nueve

Voz 0231 37:41 además son los intangibles que es una frase muy de por eso te digo que puede ser sólo son tangibles que no sé dónde está el intangibles estará diez puntos del Barça ahora mismo pero vamos crees que el Madrid debería venderlo pues pues perdió una oportunidad histórica de hacerse con en Francia no Benzema que tengo muy mala memoria asistencia hoy túnel esto digo asistencia

Voz 1284 38:00 no recuerdo el detalle

Voz 2 38:03 es el líder en la Liga exprés fueron

Voz 1177 38:07 voy a dar una asistencia y el y el que la recibido ha hecho una existencia con túnel al AVE tiene voluntad

Voz 0231 38:15 Jaime Carvajal la falla pues ya

Voz 1177 38:17 no es asistencia verdad Suárez que no tiene

Voz 0231 38:20 lleva cinco asistencias llevados más igual un poco

Voz 3 38:22 no tiene ir

Voz 2 38:25 que no tiene alma de diez lleva llevamos donde yo estoy más a Messi

Voz 1177 38:29 tira otro claro

Voz 1375 38:34 la mejor temporada de Benzema y el mejor partido de la temporada Benzema aunque luego le podamos poner los matices que le pongamos privada añadir que además de lo de Benzema el Madrid se ha recuperado ya ha despertado lo que no se está por ahí Álvaro Benito nuestro míster me desde la voy a tirar la primera hora Álvaro qué tal qué tal buenas noches estamos hablando de Benzema algo que añadir no el equipo no va a gustar lo que hemos hablado has oido lo que acaba de decir Benzema no con mira pues te lo

Voz 2 39:00 me escuchas como se define por aquí

Voz 1375 39:02 he hecho un recital del de de tirar por el suelo algunos a Benzema y otros grabarlo ahora voy con tu opinión pero mira lo que ha hecho Benzema de Benzema

Voz 10 39:12 qué prefieres marcar los goles asistir los datos

Voz 1260 39:15 haces crear juego es verdad que por un delantero la gente decide

Voz 1284 39:22 es que yo soy soy un nueve con alma de día

Voz 0985 39:26 pero Manu perdone pero son puestos a ponerle cortes el corte chistoso graciosos Lucas Vázquez

Voz 1670 39:32 en el que ha dicho es el mejor nueve del mundo Alvaro supongo

Voz 2 39:35 ha antes que que es ti

Voz 1375 39:37 eh cómo está Benzema esta temporada y el partido de hoy ha visto algún partido mejor que el de hoy