Un mal día lo tiene cualquiera (28-01-2019): El día que el rey de Francia casi se quema a lo bonzo

Voz 1

00:00

para empezar semana pocas cosas mejores podemos hacer que recordar a un Rey que fue bastante más desgraciado que cualquiera de nosotros antes de llegar al veintiocho de enero de mil trescientos noventa y tres Carlos VI de Francia ya era bastante infeliz porque por más que sea es el hombre más poderoso del reino no está exento de la posibilidad de que tu cerebro empiece jugar malas pasadas en el caso de Carlos chulo comunismo sirvió materializado en la creencia de que su cuerpo estaba en realidad hecho de cristal que nadie podía tocarlo sin el máximo Kun estos puedes imaginar que llevó a todo tipo de contratiempos particularmente para su reina Isabel porque el Rey cristalino también pasaba por largos períodos en los que no reconocía a su esposa y no quería saber nada de ella pero tanto ella como él debían pensar que todo esto había quedado felizmente en el pasado cuando llegó ese veintiocho de enero de mil trescientos noventa y tres Reid parecía estaría recuperado y la reina había organizado una fiesta para celebrar la boda de una de sus damas de honor además en el baile que debía ser el momento culminante de la fiesta salieron seis hombres vestidos como salvajes Del Bosque con el cuerpo cubierto de resina con Linaza pegada para que parecieran poseso recién salidos del monte el problema es que la iluminación del evento estando como estamos en la media las suministraban unas cuantas antorchas ya os podéis imaginar lo que sucedió después expone salvajes en adornados de sustancias inflamables dejaron arder claro debajo los disfraces no sólo estaba anti caballeros uno de ellos era el propio Rey aunque él salvó la vida cuatro de los bailarines no tuvieron tanta suerte ni que decir tiene que este traumático episodio no ayudó mucho con el tema de la salud mental del Rey así que se lamenta haber nacido plebeyos no estará ahora de fiesta en lugar de atados a un trabajo aburrido el mal pagado pues pensado momento en Carlos en su baile ardiente