Venezuela y el Guerrero del Antifaz

buenos días un poco más de Venezuela que a veces conviene insistir en otros asuntos para intentar dejar las cosas algo más claras de lo habitual es sabido desde hace quinientos seiscientos años que el ojo anda hoy que lo tira que siempre ha existido una cosa que se llama política exterior se mandaban embajadores los Reyes y en general a los poderosos una vez para casar heredera con heredero otra para aliarse con quién está ese momento había sido su peor enemigo viajaban lleno de dificultades y peligros para tratar de arreglar las cosas siempre tan complejas yo hoy en este mundo interconectado con vuelos transatlánticos en primera clase con teléfono no ya inteligentes sino mucho más sabios que nosotros mismos resulta que ningún mandatario ministro embajador puede desplazarse a Caracas para hablar para negociar para pactar será el televisor ya distancia dar un ultimátum al enemigo para que sea rinda esa de verdad es toda la política que nos han enseñado la democracia ice of pecado no cede mandamos los tanques los bombarderos les invadir Music fusilaba a sus dirigentes por no habernos hecho caso cómo es que decencia sin importancia en todo este asunto reíamos sacar cuajadas de ese nuevo guerrero del antifaz llamado Pablo Casado que llama cobarde voto abrigos al presidente del Gobierno adivinanza quién es Pedro de Ribera o Abascal