La hora de Venezuela

Voz 1603

00:00

buenos días primeros se fueron los ricos a Madrid a Miami o a Bogotá luego las clases medias los profesionales jóvenes en los últimos años cualquiera acuciado por el hambre o la falta de medicinas o por la represión política Se van con lo puesto las remesas de dólares pesos o euros que envían son la salvación de la las familias que se quedan ese dinero que sirve para sortear la hiperinflación o esos paquetes con alimentos suministros imposibles de encontrar en las tiendas o en los hospitales el padre de Juan Why do autoproclamado presidente interino de Venezuela es uno de ellos piloto de aviación conduce ahora un taxi en Tenerife muchos de los que se van pueden hacerlo gracias a que sus padres sus abuelos emigraron en su momento a Venezuela entre ellos tantos españoles tantísimos canarios que a su vez de la hambre o del franquismo o sencillamente buscaban algo mejor en un país lleno de oportunidades hoy en Caracas hay una nueva profesión cuidador de las viviendas vacías que deja los que se van son entre tres y cuatro millones lo cuenta Martín Caparrós en El País Semanal en un fresco de voces cuyo hilo conductor es la lucha por la supervivencia Venezuela no puede arreglar esos problemas en ocho días de plazo pero no hay otra vía que unas elecciones con garantías democráticas los opositores tienen que aceptar que el chavismo no va a desaparecer de la noche a la mañana inmaduro tiene que reconocer que no puede perpetuarse haciendo trampas echando la culpa a Washington Madrid o Bruselas de la crisis que está diez mando a su país