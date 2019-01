La voz de Iñaki | 28/01/19 |Otro PSOE, otro Alfonso Guerra

Voz 0789

00:00

buenos días Pepa buenos días a todos Alfonso Guerra con la enorme autorizadas de su currículum su peso simbólico en el partido lleva mucho tiempo convertido en críticos Se verismo de esos actuales correligionarios se ha alzado como voz de la ortodoxia socialista traicionada con Pedro Sánchez como Judas Iscar yate pero nunca había sido tan rotundo tan nacido como anteayer cuando declaró al diario El Mundo no es un nuevo PSOE es otro PSOE una afirmación difícil de rebatir es más se queda corta porque es cierto que el PSOE tiene poco que ver con lo que fue pero tampoco nuestra política es lo que era ni España lo es con un problema mayúsculo en Cataluña de dificilísima solución ni la Unión Europea en pleno repliegue nacionalista y el pensamiento socialdemócrata en caída libre ni la contrarreforma derechista en plena ofensiva ni la sociedad es así de verdad nueva en la que todo cambia gran velocidad a la que la crisis le quebró el espinazo social es otro también el PP es otro Podemos que es nuevo partido y charlando a ninguno no está resultando fácil seguir la trayectoria errática de Pedro Sánchez pero en honor a la verdad el extravío socialista es muy anterior a él ahora en el empeño de Sánchez en resistir en la máxima precariedad con ochenta y cuatro escaños te has convertido en pararrayos para todo y para todos a las diez de esta mañana la Diputación Permanente va a votar XXXIX peticiones de comparecencia para que comparezca El trece de sus ministros y responda de cuanto ocurre como responsables versátil desde los taxis hasta el Brexit desde Cataluña hasta Venezuela sólo les faltaba Alfonso Guerra para meterle el dedo en el ojo si seguramente es cierto que este PSOE es otro PSOE pero lo que es cierto es que Alfonso Guerra es otro Alfonso Guerra en muchas cosas irreconocible