Flash deportes SER de las 10:00 (28/01/2019)

Voz 1161

01:32

de contrarrestar no arbitrará el colegiado andaluz Melero López completada la jornada veintitrés también en Segunda puestos de ascenso para Granada y Málaga en promoción Depor Osasuna Albacete y Alcorcón el descenso es para Extremadura Reus que sigue en la competición con dos partidos menos Córdoba Nástic y en la NBA todo victorias de los españoles esta madrugada de Pau Gasol con San Antonio sobre Washington de Ricky Rubio con Utah en Minnesota de Ibaka con Toronto en Dallas con once puntos once rebotes it de Oklahoma sobre Milwaukee sin Abrines sin españoles victorias también de Cleveland Clippers Houston Miami y Laikers más información deportiva en Cadena Ser punto com aplicaciones móviles de la SER y Carrusel deportivo y en todas las emisoras de la Cadena SER