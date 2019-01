"40 años llevamos pidiendo un referéndum en el Sáhara a Marruecos y nadie se mueve"

vamos a escuchar a los que no se han pronunciado estos dos últimos días que casi no hemos hablado de otra cosa Carmelo Valencia ahora bueno

alguno con una autor proclamación ya es buena la democracia en Venezuela que nunca lo fue otro exige elecciones inmediatas en un país que no es nuestro abogado por el bloqueo casi todos al son del tambor que manda en escuelas cuidado con el peor arma de destrucción masiva la palabra mal usada que se puede repetir lo de Irak Rubén

hola buenos días en la cuestión de Venezuela la derecha en el Partido Popular y Ciudadanos esa derecha que han echado al monte ha perdido una oportunidad de oro para demostrar que saben bajar del monte saben estar a la altura de una situación internacional complicada han sido y continúan siendo desleales a más no poder con el Gobierno de España pero también con el resto de la comunidad internacional con el resto de la Unión Europea que pide una solución cuanto menos cautelosa inédita

cuando terminé de comer me fui a tomar una por

gracias Javier por ahí va Julian Alicante me llama mucho la atención la cocina de banco

Voz 10

yo disfruto viendo cómo diseñan las decoraciones gastronómicas en los claro los pero que me siente a comer una hoja verde sobre otra morada y alguna que otra gota de otro color que lo llamen pongamos EP tipo a a la ayudé de Camón a la creen pagar por todo ello no y Jano donde esté un buen plato de paella con todos los colores entre el arroz que se quite todo como sequías dejado saludando a sus está inspirada en Alicante