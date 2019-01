José Manuel Rodríguez Uribes: "Hay que garantizar el orden público"

Voz 3

00:27

bueno ha habido lo que ha habido es que algunas personas que han resistido un poco más pues se les ha retirado el de la de la calle no pero yo lo Capello es al buen sentido de los taxistas ellos nos han solicitado la semana pasada dos concentraciones para hoy que la aspiración en tiempo en forma y que han sido autorizadas yo creo que sus legítimas razones de ejercerlas en ese marco de el reconocimiento que han tenido para manifestarse pero no colapsando la ciudad en el en la Castellana no quiero que hay una desproporción entre es el legítimo derecho de huelga y la pretensión de colapsado colapsar la ciudad que hace un daño innecesario a los ciudadanos