Rubén: "Nos quedamos en la mina achicando agua para que no se inunde"

el juez aprobó un ERE de extinción para la totalidad de la plantilla que va mucho ahora suben treinta trabajadores diciendo Boris de un mantenimiento a la espera de un nuevo comprador lo que pasa si hicieran en encerréis quedamos treinta pues en la mina de Cerredo lo encima se queda abierta su occidente asturiano ahora es supongo que ya llevamos sin cobrar desde diciembre de dos mil diecisiete sin luz ánimos mermando estamos siguiendo trabajar que también lo chica dando la muy porque a mí no me lo esperaba que aquellos vuelva

Voz 1

00:53

piensa entonces no no queremos que la línea inunde que te merman las fuerzas porque claro es que no hay que nadie pone remedio igual jugaba a todas las que te dice que si te pone el quemado pues te cansas un poco en esto