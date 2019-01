Los inquilinos piden un límite en el precio del alquiler

Voz 0927 00:00 ya hemos visto también mucho lío esta semana con los alquileres de la vivienda los políticos sin soluciones incluso con zancadillas sin al alternativas y los inquilinos que están que trinan no es para menos economía Debolsillo

Voz 0927 00:16 Jaime Palomera muy buenos días hola buenos días portavoz del sindicato de inquilinos y muchas alegrías nos han dado

Voz 2 00:24 en el Parlamento esta semana eh bueno digamos que el decreto que intentó impulsar el Gobierno de espaldas a la ciudadanía lo digo por el simple motivo de que nosotros intentamos hablar con ellos y de que incorporaran las demandas de millones de inquilinos que están representados en organizaciones como el Sindicato de inquilinos Il la respuesta fue lanzar un decreto que no estaba pactado que no contaba con la colaboración de los agentes sociales

Voz 0927 00:55 vosotros al Gobierno nunca os saber reunido con ellos nunca les ha visto muy convencidos en eso de vuestra principal medida que es limitar el precio de los alquileres no

Voz 2 01:07 exacto yo esta es la verdadera sorpresa porque en la calle todas las encuestas que hemos hecho en tanto nosotros como medios de comunicación importantes muestran que ocho de cada diez personas que está a favor delimitar el precio del alquiler y no sólo eso sino que los colegas socialistas en Europa del Partido Socialista es tan también a favor ya lo hacen lo hace Alemania lo hace marca lo hace Austria lo quiere hacer Francia y ahora incluso esta semana el alcalde de Londres se ha sumado a Corbijn diciendo que iba a hacer de la regulación de precios el caballo de batalla de las próximas elecciones municipales no entendemos por qué el Partido Socialista no se suma a esta corriente para poner fin a las burbujas que ahora mismo hay en todo Europa en los mercados del alquiler

Voz 0927 01:57 ves que se ha dicho Jaime dice el Gobierno se pliega a los fondos buitre tú crees que eso es verdad todos sabemos

Voz 2 02:06 lo hizo público que bajo la semana pasada se reunió Pedro Sánchez con la banca y con diversos fondos buitre que amenazaron con irse no entendemos muy bien qué tipo de depresión puede ser esa porque siempre hemos dicho que dónde hay que firmar es decir los fondos buitre ahora mismo tienen un efecto muy muy negativo sobre la economía por eso les llamamos buitre porque no son inversiones se trata de operaciones que lo que hacen es disparar los precios de la vivienda totalmente especular sí sí es expulsar a los vecinos y además les estamos bonificando fiscalmente porque de hecho una de las principales demandas de la ciudadanía que son de sentido común no es sólo la la regulación de precios sino que es acabar con el paraíso fiscal que hemos creado para estos fondos buitre que ahora mismo no pagan impuesto de sociedades es decir les permitimos que expulsen a la gente de sus casas y que suman los precios encima les bonificados fiscalmente es un escándalo democrático

Voz 0927 03:09 oye una cosa de todas formas yo creo que gente que no acaba de entender por qué nos acaba de gustar a vosotros como otros partidos la lo que quería probar el Gobierno porque tenía ciertas ventajas si ampliaba el plazo los contratos de tres a cinco años la prórroga de un año a dos años más o menos avales se había una serie de cosas que sí que os beneficiaban era insuficiente porque si no está lo de la limitación os parece pocos parece clarísimamente no avanzar

Voz 2 03:40 nosotros cualquier mejora es muy importante y por eso valoramos que esté hablando como venimos también exigiendo desde hace tiempo de extender la duración de los contratos sucede que si tú a largas ahora mismo en plena burbuja sitúa largas la duración de los contratos de alquiler sin regular los precios el efecto es contraproducente en las últimas semanas tú durante la duración de este Real Decreto que ha sido de un mes hemos recibido en el sindicato bueno ha habido una una verdadera sea una cantidad muy grande de personas familias que iban a firmar contratos de tres años y que al cambiar a cinco años el propietario les decía pues como que ahora en lugar de tres son cinco no te pido cincuenta euros sino que te pide ciento cincuenta euros más cada mes por qué porque estamos en plena burbuja la tendencia es de él y subir siempre y esto es lo que está pasando ahora no sólo eso sino que se está hablando muy poco como este decreto incluía la posibilidad para los propietarios de practicar subidas sin límite de año a año entonces te doy un ejemplo muy claro Nos hemos encontrado con diversos fondos buitre que decían muy bien yo te hago un contrato de siete años como marca el decreto pero los tres primeros años pagas mil euros el cuarto y el quinto mil doscientos El sexto y timo pagas mil quinientos

Voz 0927 05:06 qué barbaridad es un es una invitación

Voz 2 05:09 a empobrecer se o a irse de casa y nosotros se lo dijimos al Gobierno le dijimos del Ministerio de Fomento en una reunión larguísima además de dos horas que es fundamental alargar contratos irregular precios al mismo tiempo que de no hacerlo de no regular precios lo que estás haciendo es generar una dinámica pro burbuja

Voz 0927 05:29 hoy el otro día me pareció escuchar creo que era Beatriz Toribio que ha estado aquí muchas veces portavoz de Fotocasa que decía que es que si se limitan los precios habrán menos oferte que eso tampoco será bueno estás de acuerdo o no Jaime

Voz 2 05:41 no eso es eso es totalmente falso es me sabe mal decirlo por el respeto que le tengo Beatriz que es un bulo que se repite como un mantra entre personas que trabajan en el mundo de la industria inmobiliaria y la realidad europea muestra que no es así por ponerte un ejemplo en Dinamarca el alquiler lo el mercado del alquiler lleva regulado desde hace muchos años y eso nunca ha reducido la oferta pongamos otro caso Austria Holanda Alemania en estos mercados donde se está regulando el precio del alquiler nunca hemos visto que esto tenga un impacto sobre la oferta sencillo motivo de que un pequeño propietario el hecho de que les digan que no va a poder especular sin límite y que tiene que poner precios acorde con los salarios del país que como depende de ese ingreso como que es una segunda vivienda que les produce un ingreso necesario no vale Hartz de alquilar esa vivienda porque Le limiten el precio eso no sucede cuando puede alguien quitar viviendas del mercado para presionar pues cuando se trata de un gran especulador de un gran propietario entonces si eso se produjera sino se encontrase hemos que bancos o grandes propietarios para como rechazo a la regulación de precios sacasen vivienda del mercado y eso redujese la oferta entonces habría que plantearse si podemos permitirnos tener vivienda vacía cuando se están produciendo ciento sesenta y cinco desahucios cada día de hecho esta es otra de las medidas que venimos exigiendo al Gobierno y que tampoco estaba en el Real Decreto y es qué hacemos con los tres millones y medio de viviendas vacías que hay en este país que es un tercio de las viviendas vacías de todo Europa

Voz 0927 07:24 otro asunto hemos permitirnos tener viviendas

Voz 2 07:27 sí cuando cada cinco minutos una familia se queda en la calle

Voz 0927 07:30 efectivamente hoy para terminar sólo nos da una pincelada en cifras como para que la gente que no está muy metida se entere como han subido los alquileres en los últimos años dime por ejemplo en algunas ciudades importantes por ejemplo

Voz 2 07:44 sí en Madrid y Barcelona más o menos ya estamos hablando en los últimos cinco años de entre un treinta y un cuarenta por ciento es decir son subidas tan extraordinarias que de ningún modo aunque el problema fuera de falta de oferta que no lo es porque vivienda la ahí aunque el problema fuera de falta de ofertas no se explicaría jamás que el precio pueda dispararse en cuatro años un cuarenta por ciento el resultado de perdón las causas de esta subida absolutamente disparatada injustificada tienes que ver fundamentalmente con que en el dos mil doce el Partido Popular les puso la alfombra roja a los fondos buitre de todo el mundo para decir miren ahora que aumenta la demanda de alquiler ustedes pueden venir aquí hacer un gran negocio no pagarán impuestos y al año siguiente es dos mil trece pasaron no sólo los contratos de cinco a tres años sino que facilitaron las expulsiones esto es claro que hay que revertir lo nosotros no tenemos ninguna duda de que el Gobierno en el Partido Socialista está obligado a sacar un nuevo real decreto que incluya las medidas que proponía que son medidas positivas pero que no se dejen las otras principalmente la regulación de precios este fin de los privilegios fiscales de los grandes especuladores