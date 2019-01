Acento Robinson: '¿Un equipo español en la FA Cup?' (27/01/2019)

Voz 1 00:00 en la Cadena Ser acento Robinson

Voz 1546 00:19 acento Robinson desde mil ochocientos setenta y uno Se disputada eficaz la Copa inglesa es la competición balompédica más antigua del mundo y malamente la más romántica participan setecientos sesenta y dos equipos cabe la posibilidad que el Deportivo Galicia puede hacer historia porque de momento está jugando en la décima categoría del fútbol inglés Easy acaban entre los seis mejores de la Liga entrarán en el sorteo de la FA Cup ya esté que yo sé un equipo español nunca haya participado en ella pero el Deportivo de Galicia es mucho más que un equipo de su es un club de ayudo cualquiera que amiga hacía Inglaterra no solamente por la amistad de Brenda sino también ayuda en la búsqueda de trabajo

Voz 1546 01:41 de Robinson pues aquí estamos con Eduardo Karanka que emigró con sus padres en mil novecientos sesenta y seis por ciento Lem gran año en campeona del mundo en bueno entonces Eduardo sólo tenía seis años si su padre acabó entrenando Deportivo Cali hacia y con quince años Eduardo ya jugaba Eduardo cómo estás

Voz 4 02:05 muy bien muchas gracias por darnos esta oportunidad de hablar de

Voz 5 02:09 yo estaba muy muy cerca nuestro corazón

Voz 1546 02:11 bueno gracias a a tipo prestar tipo levemente una historia muy muy interesante no es tu padre era muy futbolero no

Voz 5 02:22 sí sí desde siempre que ha jugado en lo que era antes la tercera división en La Coruña

Voz 6 02:28 el sábado te La Coruña ahí bueno ahí eso no se lo son nos pasó a nosotros a los hijos también

Voz 1546 02:35 posición jugaba tu padre

Voz 1 02:38 cero así

Voz 7 02:43 pues portero igual

Voz 5 02:49 lo que pasa es que en en en tal ya éramos muy distintos yo era bastante más más grande más y Mi padre era como muchos españoles en esos años bastante más pequeñito

Voz 1546 03:00 por cierto la Deportivo Galicia en en tu día cuando tu padre y tu con quince años a entrar en equipo qué tipo de club era entonces

Voz 5 03:11 bueno el Deportivo Galicia nació raíces fueron de de inmigrantes de los inmigrantes se fueron a Inglaterra a Londres que trabajaban casi todos en hostelería

Voz 0184 03:22 imprimían trabajaba seis días a la semana tenían un día libre

Voz 5 03:25 bueno quería jugar al fútbol claros lógico entonces ha juntado formaron

Voz 0184 03:29 es un club entrara en una Liga y lo que era y tú me vas a entender a lo mejor más que tus oyentes son David poco que era era un poco de todo pero era una unos niveles muy en esos años más que a lo mejor más que ahora muy

Voz 5 03:49 un poco más brutal por decirlo de una manera u era una lucha

Voz 1546 03:55 sí sí sí muy muy

Voz 5 03:57 los campos eran todos de ese natural pero bueno o o en horribles convicciones porque eh era a lo mejor cincuenta campos donde jugamos segundas campos de

Voz 0184 04:07 el del oeste de Londres así

Voz 5 04:10 se jugaban mucho hoy no se cuidaba nada pero bueno he disfrutaban el domingo por la mañana que era lo que lo lo que quería en País Vasco eso es sacarlos un poquito del la rutina in después iban a todos a la entonces juntaban y Van Gaal al club al a una una cerveza sólo que en el fondo que era un poquito de estar con la comunidad de un poquito más cerca de casa ingresos clase de campos y esa clase de de de de de otros clubs que eran a lo mejor es siempre hay terminamos empezamos jugando partidos de fútbol determinamos tengo la guerra España contra Inglaterra eso está claro porque era así

Voz 1290 04:52 pero la verdad es que yo yo por ejemplo de pequeño siempre me acordaba que cuando juega al fútbol aquí en España yo siempre envidiaba a los ingleses por los campos que tenían pero luego es el es el mundo al revés porque luego el nivel es otro los británicos seguimos con ese ese fútbol súper vasto agresivo tal los españoles siempre han sido más de tocarla me encanta me encanta Eduardo pone aquí que dice que nosotros siempre intentamos bajar el balón al suelo claro pero es que siga siendo así sigue sí

Voz 5 05:19 pero a veces en esos años no lo podías porque el el el problema era era que él sólo estaba estaba tan mal que no podías porque he votado por todos los lados no podía contra el balón todo todas a veces tienes que ir a lo a lo a lo bruto con igual que los otros equipos

Voz 1546 05:33 Gemma esta mío que se Chema concierto que es el actual capitán da la casualidad que está de paso por Madrid trabajando a dos años lleve dos años y medio en Londres desde joven how por todo el mundo trabajando tengo aquí ha apuntado en Suiza y Emiratos Árabes Dubái Iker es volver a Europa y tocaba Londres es un nuevo hogar hasta próximas noticias no bienvenido acento Robinson Chema

Voz 8 06:04 es un placer estar aquí sino el francés no

Voz 1546 06:07 tenerte aquí al lado es como era porque estamos hablando de esos piques entre nacionalidad ido un poco de racismo en el deporte no sé si lo hacemos que no hecho ningún encargo bajada pero crean crean brevemente en en cuanto que al Deportivo claro la de más duros unas españoles no ganaba o tan no sé que hoy día existe

Voz 8 06:35 sí yo creo que lo lo definía este muy bien racismo deportivo como somos españoles como nosotros llevamos nuestra filosofía de jugar el balón por el suelo hasta final y hasta ahora nos ha salido bien poquito más difícil que jugamos un poco más alto

Voz 9 06:49 sí que es verdad pero sí que ese racismo deportivo somos españoles y ese aquí venga un agente a que te quita que ha no pero que aquí

Voz 10 06:58 también creo que eso eso vienen casi todos los deportes

Voz 9 07:00 se un poco como una motivación extra entre equipos me imagino no racismo como tal de otro cosa yo no creo que sí Hispania tan

Voz 1546 07:10 sumamente exitoso en realmente el mero hecho de que ya no sé si es así en en tu caso que el mero hecho que es español ente empresas haciendo tu trabajo vetada no sé qué de los de un hotel trabajas perro de hotel

Voz 8 07:26 correcto sí que el hecho

Voz 1546 07:29 entonces España yo sí supondrá que Isabel juega bien a fútbol no

Voz 11 07:33 sí que es verdad que cuando te presentas a un grupo de amigos sobre esa dentro del ámbito del fútbol lo fuera lo primero a lo que son en arte pues es el fútbol ya sea al fútbol o de qué poderes o España o el Barcelona en Madrid

Voz 8 07:49 bueno eso pasa no sólo en Inglaterra sino en cualquier sitio en el extranjero a nivel futbolístico sí que es verdad que que no relaciona Tomás decadente con ese estilo tan definido en nuestro caso hablando ahora del Deportivo Galicia pues ya se sabe muy bien por la zona en la que jugamos en nuestra Liga que que bueno que sí sino nos dan por detrás así un poquito más de cerca vamos a hacer el fútbol a nuestra manera hay autor de resultados así

Voz 1546 08:16 yo no creo que le estaba esperando hasta que así que Eduardo regreso a España para que el equipo empieza a hacerlo bien no o hacer es bien clara es decir que cuando Eduardo yo empezaba con su padre era un fútbol poco más humilde hoy entiendo Eduardo que ente hasta seis a con las luces de la cárcel

Voz 1 08:42 cuál era la cárcel o a Clos

Voz 5 08:49 obviamente tu conoce todas las cárceles en el era era claro eso sí sí sí porque no no teníamos como club no teníamos dinero va va a gastarnos cincuenta o sesenta libras a todos los entrenamientos para que nos pusieron las luces entonces como sabíamos muy bien que ahí donde jugamos nosotros ahí una cárcel con los los focos de que quedaban hacia fuera pues ahí entrenaban

Voz 1546 09:15 es lo bueno que tiene el muro a es que cuando juega al fútbol con una pared Pretty devuelve lo que

Voz 1 09:25 sí que es otro acompañarme mejor verlo pero contra un muro simplemente lo devuelves

Voz 5 09:31 la la verdad que que que hace hace equipo en esas condiciones osea con la todo el barro cabía con las lámparas malas cosas que quienes que no teníamos para entrenar llevamos en los otros lavamos la ropa nosotros en estos años osea pagamos todos que que pienso que aún sigue pagando los chavales que que es de los pocos equipos a ese nivel que que hoy en día están pagando los Avs de pero nosotros no teníamos nada pero lo que teníamos era un grupo idea año tras año tras año un grupo muy fuerte muy fuerte como como compañeros

Voz 14 10:28 además ahora y desde hace tiempo la Xunta de Galicia también ayuda club no

Voz 8 10:35 sí correcto la Xunta bueno hay un centro gallego que está subvencionado por la Xunta y bueno saben de la existencia de nuestro club y de las necesidades financieras que que un club como el nuestro tiene sobre todos los niveles y sí que es verdad que a través de Centro gallego que es también mismo tiempo nuestra sede

Voz 1546 10:53 sí

Voz 8 10:54 Nos echan una mano todos los años Chávez donde entre

Voz 1546 10:57 Saura

Voz 8 10:58 pues ahora mismo entrenamos en un gran que compartimos con un equipo que bueno es un es un poquito más más Jato que nosotros está cerquita de Heathrow el aeropuerto de hecho es un campo muy único porque estamos literalmente la última parada que coges en Picadilly Line la parada justo antes de llegar a Heathrow es la de la que te bajas para jugar con nosotros es curioso porque en en pero bueno sí poblado nada ambos ideas muy curioso y mi único porque vemos cómo los aviones aterrizan y que no se escucha estos literalmente el pitido del árbitro si coincide que de momento no lo cerca que estamos de la pista

Voz 1546 11:36 si los centros combina dos salta

Voz 8 11:38 por muy muy arriba pues a esa a nivel no pero algún alguno que centra manda el balón así a esas alturas es muy cercano esto suponga claro

Voz 5 11:49 nosotros nosotros no tenemos ese problema porque el balón siempre abajo

Voz 8 11:52 ya pero bueno esa que adaptarse y tú lo sabes

Voz 1546 11:57 es que el entrenar debe ser

Voz 1 12:00 difícil también porque hay hay muchos clubes que alquiler

Voz 1546 12:03 tercio de un campesino que no no tienen dinero para tener entonces alguien juega a centro porque no tenía guión pero esto de os para entrenar instando en Londres debe ser muy difícil no porque ah el tráfico distancias atascos Si todo

Voz 9 12:25 qué debe todos llegar uno

Voz 1546 12:28 lo determinado es un esfuerzo

Voz 9 12:30 compromiso pero bueno el Deportivo Galicia

Voz 8 12:33 es lo que lo que representa en ese hecho de serlo la mayoría españoles también nos une un poquito más y hace que a lo mejor nos empuje hemos unos a los otros pues con otro ya no sólo a través del fútbol sino de animales social y eso podemos ayuda atienden ese compromiso pero sí que sí que es un campo que nos queda a todos a muchos mano la mayoría como estamos hay temporalmente pues no tenemos coche necesariamente tenemos que mover autobuses metro a horas puntas porque éramos nada a las siete de la tarde cuando todo el mundo se erige en sus casas ya sabemos que por muy bueno que sea el sistema de transportes en Londres siempre hay problemillas sobretodo en en esa línea Piccadilly famosa que es nulo cuando Carlos negarle una entrenamiento pues ni caso es el más especial junto al de mi amigo Felipe somos los que más lejos estamos del campo a mí me lleva a una hora y media ir yo no volver a tres horitas a entrenar Si bueno como desde el trabajo pues es una hora pero la Vuelta ya no me quita

Voz 1 13:35 el ahora a la hora y media se nota que el colegio de paro ahora a tres horas pues no voy pero el equipo de todo

Voz 1546 13:47 de todo eso sí está prosperando seis en lo que sería como la décima categoría del fútbol inglés que ha en que son setecientos sesenta hay dos equipos que que entre los sorteo de Copa inglesa entonces si entras en los primeros cinco seis once se sienten nosotros estoy son premio

Voz 8 14:16 un premio como como Dios manda si además esto es un proyecto bueno el club tiene casi cincuenta años pero fue hace cinco años cuando la directiva decía

Voz 11 14:26 dio darle al club otro nivel de

Voz 8 14:29 profesionalidad de estructura de a nivel económico también y entonces hay un proyecto de a cinco años vista estamos ahora en el tercer cuarto año cuyo objetivo final

Voz 15 14:42 eran la de Fed Cup entonces para eso no sólo necesitamos tener ese estándar Chartered estándar y estatus que luego sabíamos en los mil trece pero también tenemos que ascender a la categoría en la que estamos ahora en un ascendimos el año pasado bueno hace dos temporadas ahora y entonces pues eso futbolísticamente de manera estructural estamos hay qué pasa en esta Liga me qué hacemos ahora te entre los seis primeros para acceder a la FK estamos a las puertas de conseguirlo estas dos la segunda temporada

Voz 8 15:15 ahí es muy factible sino este año el siguiente

Voz 9 15:17 no hay requisitos financieros para poder participar en la CECA los hay no sólo ya para la parte participante para participar en la CECA

Voz 8 15:25 pero para jugar en la Liga en la que estamos este año que es la primera Liga de la pirámide semiprofesional

Voz 5 15:32 lo más importante hablando de de registros financieros es no es tanto una vez que llegue esa allí que te acepten pagar la hipoteca es llegar porque eso es un salto enorme y es muy difícil de comprender el

Voz 6 15:46 salto de dar un equipo de cómo estaba el Deportivo Galicia hace años a donde está ahora eso es algo increíble algo que yo aunque siempre tenía

Voz 5 15:58 el hecho de la cabeza de de que quería jugar en el que teníamos que mejorar

Voz 7 16:03 nunca realmente pensé

Voz 6 16:06 que podíamos llegar llora casi casi estamos a tocando ese reto pero pero claro el dinero y el esfuerzo que se necesita para llegar a ponerte en esa posición que a lo mejor puedes dar el el pequeño salto que queda es muy muy grande

Voz 8 16:23 os en detalle en somos el único equipo de nuestra Liga

Voz 11 16:26 que en el que no cobra

Voz 8 16:29 todos los los equipos unos más otros menos sponsors y oponer Cher Man o por el background que tengo al equipo todos los jugadores cobran algunos hasta mil dos libras al mes pues no no cobramos pero bueno el amor al Anglo eso es otra cosa que también nos caracteriza Hypo la que bueno eso es un club va a tener en cuenta

Voz 1546 16:52 con Clube elegante que ya tiene setenta jugadores eh bien Eduardo quién hubiese dicho en su día no que ahora tiene distintos categorías setenta jugadores inclusive un equipo de veteranos que ya hay bares categorías a ese semilla Eduardo con tu padre hay entrenando los ya está floreciendo no

Voz 5 17:16 para mí ver al Blu donde está ahora aquí donde estábamos cuando empezamos es algo que es que no no puedo no puedo decir es un orgullo enorme lo que da las gracias a a Chema Leo abandona todos los chicos que de que la mayoría de los que están ahora de otro club jugaron conmigo sólo conmigo yo era un poco más veteranos aquellos pero bueno

Voz 1546 17:37 si esos setenta no es un requisito se gallego ni siquiera Espanyol no era eso es un equipo un club que tiene las puertas abiertas a seis doce los jueces españoles tienen entrenadores y entraba categorías españoles si no primer entrenador era un ayudante total pero entonces el acento y esté pero también tenéis jugadores de de Siria Afganistán Sierra Leona Italia bueno tienes algún inglés también no pero

Voz 8 18:08 ingleses muy poquitos y sobre todo ingleses de raíces inglesa es pues por lo menos unas tres temporadas en las que yo he jugado de este club y sólo puedo acordarme de de dos luego menos aún inglés pero de bueno de raíces pues de otros países así un poquito como nosotros como los gallegos que fundaron el club emigrantes a miles de emigrantes si aceptamos a cualquier nacionalidad iraquí hay una mezcla muy interesante que que hace todo pues un poquito más bonito si cabe también aprendes mucho de los demás y otras culturas pero sí que es verdad que la idea del club es que atraerá

Voz 9 18:45 al a lo mejor entre la entre los jugadores españoles de Londres

Voz 8 18:51 ser gallego es el requisito pero sí que es verdad que también yo por ejemplo año pasado estaba orgulloso de de ver que a veces teníamos en en el Line Up en el once inicial pues once españoles siete u ocho jugadores o gallegos como yo emigrados a Londres o gallegos nacidos en Londres pues si de verdad que es un orgullo porque bueno hace acabó el club es es el Deportivo bueno cuantos no españoles au cuanto más gallegos pues más más significa más significativo

Voz 16 19:19 el equipo fundado

Voz 17 19:23 emigrantes gallegos en este caso qué pues bueno tiene una historia muy bonita detrás de sobre todo pues con muchas ganas de pues su proyecto al final es intentar jugar con un equipo español prácticamente no todo el mundo se conoce desde hace muchos años muchos al colegio juntos a otra generación hay de otros hijos a todos se conocen y se nota se nota ellos también al final segundas generaciones ya son ingleses también no pero subraya que son españolas las sienten así bueno el equipo es una familia

Voz 1546 19:55 ah no yo estuve hablando hace unas fechas la diques bueno un año a ver también ha dicho que con Quique de Lucas

Voz 8 20:06 pues que también ha jugado el pedazo que

Voz 1546 20:09 qué Lucas que en el Espanyol en España en el Chelsea ahí estaba jugando en el Deportivo que Alicia

Voz 8 20:17 sí bueno pues el año pasado a través de un par de amigos en el Londres y esto el reto el proyecto supongo que también tenía el gusanillo de volverá a competir estuvo con nosotros unas semanas es verdad que no termina la temporada por compromisos profesionales si sus cosas pero pero no pero también otro otro empujoncito al club ya no sólo a nivel futbolístico pero también hombre de marketing poquito importante también pone el nombre de del Deportivo ahí sí sí con un jugador sí sí

Voz 9 20:49 tengo que hacer la pregunta porque porque estamos en los tiempos en los que estamos

Voz 1546 20:55 qué pasaría en marzo

Voz 9 20:57 con el tema de Brexit repente vaya a ser todos extracomunitarios como como pues la habéis hablado entre vosotros vosotros

Voz 11 21:06 venga vamos a ver me decir como todo es un tema que está a la orden del día pero yo creo que visto desde dentro del vestuario hay un poquito de de humor no

Voz 8 21:18 Nos preocupa

Voz 1 21:19 no sabemos cómo impacta la verdad

Voz 1546 21:22 tú para mí pese día y estoy esperando a despertar darme cuenta de que realmente asuma el sueño en realidad no estamos saliendo de la Unión Europea de que ya verás dos mil diecinueve Juan

Voz 14 21:41 todo ha sido mal broma a alguna cosa extraña no

Voz 1546 21:45 es que sería histórico porque es la primera un equipo español juegan en la Copa inglesa pero claro habrá quien diga pues no no no me que quieran federados en Inglaterra pero yo creo que eso se paga

Voz 9 22:00 por sus orígenes por cómo está constituida la directiva los entrenador

Voz 8 22:04 es la historia es un equipo yo creo que se puede considerar español

Voz 1546 22:10 totalmente club clubes son siempre son mucho más importantes que equipos equipos vine iban pero clubes son algo que perdure y además el elemento social de que hubiesen por tanto también a la gente que migran hacia hacia Londres o el Centro Cultural ha castigado me llega a jugar al fútbol y luego echáis manos uno a otro de los recién llegados sí correrla a todo aquel que no eso es como una familia un una herramienta la inclusión social no es es es algo muy hermoso

Voz 8 22:46 es un aspecto que también yo creo que nos diferencia de los bueno de cualquier otro club de por lo menos de Londres definitivamente de las ligas en las que jugamos hay ejemplos muy muy obvio si a unos muy bonitos de gente pues que vino con las manos vacías como se dice y Londres es un sitio que además sino las inglés fluido lo tienes muy fastidiado al principio y hay gente que a través del club he tenido trabajos y paro ya bueno pues para sobrevivir a principio no sólo eso sino que también a veces trabajos que acorde con su con su carrera con su apariencias que a lo mejor Sina sino hubieran participado en en estos entrenamientos nos trae also o incluso formado parte integrador equipo pues a lo mejor estaban de vuelta en España

Voz 1546 23:35 yo yo yo te han es una una web de la gente puede

Voz 8 23:39 sí sí somos muy activos en en Facebook y también somos muy motivos en en Instagram en Twitter

Voz 9 23:45 en Twitter sobre todo es es la

Voz 8 23:48 el canal poemas más eh que más utilizamos y que está mucho más al día pero bueno Facebook ponemos la Footsie de los partidos si a veces sino lo grabamos en directo hacemos Life pues por lo menos ponemos después de los partidos eso dice esta temporada en

Voz 1546 24:06 dirección

Voz 8 24:07 pues FC Deportivo Galicia Iggy ya ella automáticamente en el panel de búsqueda te aparece el Deportivo Alicia con su escudo y no se no se puede confundir uno porque es el único deportivo Galicia

Voz 1546 24:21 bueno Eduardo Chema Asón placer charlar gracias por este rato es algo muy romántico que está teniendo éxito espera esperamos próximamente a a medio plazo Si totalmente dio plazo deportivo Galicia

Voz 8 24:41 pero es una fantasía

Voz 5 24:43 para cualquier cualquier club de estar tan abajo y en tan poco tiempo entrar a un nivel como lesa ICCA que sería algo histórico y orgulloso es que va a haber un club español jugadores Maika es que yo no sé es es que es ese un súper bonito pero pero sin signos esposas va a ser muy muy difícil

Voz 1546 25:07 bueno Eduardo Chema Antón placer hay muchísimas gracias pues rato hablando de deportivo Galicia

Voz 5 25:15 aquí pues muchas gracias a darnos la oportunidad Maicon muchas gracias

Voz 18 25:18 no que muchas gracias chao chao lean acento Robinson gangrena se

Voz 1546 25:26 a continuación van escuchar un reportaje muy cuidado por parte de Sonia Ballesteros Marcos Coronado

Voz 3 25:34 hay misiones imposibles

Voz 19 25:37 posibles económicos es imposible que con mi sueldo consiga vivir sola en un piso decente que más o menos hablamos de cuarenta metros no bajan de los setecientos los setecientos cincuenta euros es que así es imposible decirlo

Voz 1546 25:53 eso hace volver este severo

Voz 20 25:55 Bush casi imposible pienso que nunca volverá siempre que se vuelve vuelve no es el mismo nada en nosotros lo mismo cuando Software buen políticos

Voz 21 26:09 incida Manu

Voz 3 26:11 dieta algún lado a contradicción

Voz 22 26:15 por supuesto hay Lores deportivos

Voz 1913 26:17 es que así a priori parecían imposibles

Voz 3 26:20 pero se pudieron conseguir

Voz 1913 26:23 imposible pensar que un equipo de Segunda B pudiera golear y eliminar de la Copa del Rey a uno de los grandes

Voz 23 26:29 histórico bochorno del Real Madrid en Alcorcón ante un Segunda División B los blancos sucumbieron por cuatro goles a cero dos de Borja Arbeloa en propia puerta y Ernesto

Voz 1913 26:39 sucedió en dos mil nueve que el pequeño David consiga vencer al gigante Goliat no es lo habitual pero en ocasiones sucede no sólo en Madrid la liga inglesa tiene un caso reciente un equipo humilde el Leicester que en dos mil quince subió a Primera y tuvo que pelear duro para no descender sólo un año después ganó la Premier

Voz 24 26:58 yo estoy tranquilo nosotros pensamos sólo a trabajar muy duro porque sabemos que que difícil porque el Tottenham hasta allí está esperando que nosotros fallamos algo pero nosotros no queremos fallar

Voz 1913 27:11 no fallaron sus camisetas se agotaron en todo el mundo al inicio de la temporada las apuestas estaban cinco mil A1 Si alguien se hubiese atrevido a apostar cien euros por el triunfo del Leicester habría ganado quinientos mil cambiamos de deporte lo imposible también se consiguen dos mil quince en el Mundial de rugby

Voz 25 27:30 exacto

Voz 21 27:35 claro

Voz 1913 27:37 lo hicieron los japoneses fue la mayor sorpresa de la historia de la Copa del Mundo de rugby la selección nipona que sólo había ganado un partido en toda la historia de los Mundiales veinticuatro años atrás se impuso a la selección de Sudáfrica doble campeona del mundo en el tenis el croata Goran Ivanisevic protagonizó una de las hazañas más grandes que se recuerdan vivir ahora afirmar Ivanisevic llegó como ciento veinticinco del mundo a Wimbledon sólo pudo participar gracias a una carta de invitación de la organización y contra todo pero no los Tiko se proclamó campeón dejando por el camino a rivales supuestamente más potentes que él pero para potencia la de los puños de Mike Tyson

Voz 26 28:30 Michael esperando conectar el golpe definitivo en mil novecientos noventa llegó a Tokio imbatido tras XXXVII belenes profesionales en diecisiete de ellas el rival había caído en el primer asalto un desconocido James darlas por quién nadie daba un duro consigo lo imposible

Voz 25 28:50 es creíble hoy Caixabank perdieron que según ya se ha hecho con todos los honores campeón mundial

Voz 1913 29:01 vamos acabando este breve recorrido por logros que parecían imposibles y volvemos a un campo de fútbol a los juegos del Pacífico de dos mil quince hilo conseguido por la selección de emisiones

Voz 22 29:12 la selección olímpica de esa cerró su participación en los Juegos del Pacífico dos mil quince con una clarísima derrota ante a tuvo cero a cuarenta y seis si se pie de la competición con ciento catorce goles encajados y ninguno ha anotado

Voz 1913 29:27 ciento catorce goles en tres partidos un récord difícil de igualar eso sí micro necia tras esos resultados pidió ayuda a la FIFA para mejorar

Voz 27 29:37 juega más acento no

Voz 31 30:44 y

Voz 3 30:46 con acento Robinson

Voz 1546 30:52 aquí estamos con más acento Robinson y tengo a mi lado el hecho Raúl Román una semana más porque hoy nos va con una historia que hicimos en Informe Robinson hace unos años ya IMIE acuerdo grado cómo estamos Ramos bien bien muy bien Michael

Voz 10 31:10 muy contento de estar aquí de nuevo pues mire cuerdo

Voz 1546 31:13 yo estoy acostumbrado de alguna otra locura tuya no pero cuando me hablabas del marqués de Porta hago sabes quiénes que dice no no cómo cómo cómo pero esté impidiendo me empezaba a hablar de que luego poquillo vivo por el el bario donde está el Jarama el circuito soltó que tiene una curva hay Club de Porta algo pues poco a poco me vas iluminando realmente estamos hablando de la aún Caballero ha pues sirva bien casi a todo iguanas reunía a cambio de un marqués playboy conducía rápido que tenía a amantes de eran anda Quique que mundo Kiki personaje explica en periodo que el mar que era el marqués de claro

Voz 10 32:09 bueno tengo que decir que yo tampoco sabía hasta que fui hasta que ya te voy a unos años no voy a hablar del Marqués deportado quiero recordar que fue haciendo un reportaje sobre skeleton documentándome sobre la historia de de los deportes de invierno en España cuando llegó el la verdad que cuando utilizaban los términos fascinante increíble aventurero carismático muchas veces a lo mejor lo hacemos a la ligera pero en el caso del Marqués de me parece que no hay adjetivos más ajustados a la persona es el el prototipo de lo que se llamó gentleman driver en una época era español pero había nacido en Inglaterra su madriguera británica descendía de bueno su apellido era cabeza de vaca de al bar Cabeza de Vaca descubridor de La Florida sea que ya tenía sangre noble desde muy joven

Voz 1 32:58 practico practico todo tipo de deportes

Voz 10 33:01 primero le dio por la equitación llegó a participar dos veces en el gran nacional inglés aunque no terminó ninguna pero en Francia así que ganó un montón de pruebas luego comenzó a ganar peso y bueno aparte de nadar y de hacer otra serie de deportes conoció un brasileño Nano Da Silva que nosotros entrevistamos en Biarritz también conoces lugar donde está enterrado me parece que en la localidad que sea marcajes muy cercana Biarritz ahí es donde está enterrado el el marqués deportados bueno pues este amigo suyo brasileño no da Silva le dice que no te pasas a correr a pilotar que ayudas a poder comer lo que quiera es importante comenzó a pilotar con su amigo Nano pues serán personas

Voz 32 33:43 es muy acomodadas adineradas que se podían permitir practicar los deportes que quisiera que quiero

Voz 10 33:49 eran

Voz 32 33:50 no se le dio nada mal sobre todo se habla

Voz 10 33:52 de que era muy muy arrojado

Voz 32 33:54 es muy valiente incluso demasiado

Voz 33 33:57 no es justo

Voz 34 34:00 la vida es algo maravilloso que aunque viviese cien años no tendría tiempo para hacer todas las cosas que quiero hacer pero no tengo tiempo que perder el hombre que quiera llegar a ser un piloto debe tener al menos un espíritu aventurero es el hombre que no tiene miedo el piloto suele morir en domingos los pilotos viven cerca de la muerte cada domingo por la tarde

Voz 35 34:21 el clima

Voz 36 34:28 y veloz porque era un hombre muy aventurero

Voz 37 34:32 pero era muy muy temerario

Voz 38 34:35 sin duda marcó una época juegue un tipo que se salía de cuatro

Voz 37 34:39 he dicho aquí duda cuando hablamos de circular legendaria es muy difícil resistirse en hacerla

Voz 8 34:45 lo interesante es que la mayor parte

Voz 37 34:47 la leyenda Ernest

Voz 1530 34:51 era un personaje pues fascinante en todos los sentidos y encima un dandi encima un dandi

Voz 10 34:57 sí sí habla del la imagen deportado después con un cigarrillo colgando de la boca

Voz 1 35:02 cuando eso era de moda bien ahora no que también competir lo que no pero antaño

Voz 8 35:09 así sería muy discutible no existe sería

Voz 1530 35:11 imagen dandi pero si el IVA que además con con una chaqueta de cuero de piloto hice Le podía haber tanto de repente en París como en Nueva York como en Madrid porque también practicaba deportes de invierno en París se dice en un local de moda que se llamaba

Voz 10 35:29 Sims conoció a la que fue su primera mujer

Voz 1530 35:32 estadounidense carro Mc Daniels su primera o única mujer viviría nada más verla con veinte años el le dijo tú algún día serás mi esposa y un año después estaban se están cansando

Voz 38 35:45 un hombre realmente que llamó la atención por todo por su prestancia su simpatía personal dominaba idiomas que era una persona a la que digamos la naturaleza la agotado te

Voz 37 35:58 el escrito

Voz 9 36:00 no

Voz 37 36:03 me podía ir en camiseta y vaqueros Si sería siendo Marqués era alto apuesto atractivo estaba en todas partes en Saint Moritz en san Tropez siempre los mejores sitios estamos a mediados de los cincuenta la época de Yeltsin lo podías encontrar en el restaurante más caro de París con su cigarrillo colgando y su vieja chaqueta de cuero era parte del encanto del mito que se había creado un atractivo y adinerado aristócrata español que atraía la atención de todo el mundo

Voz 39 36:33 sería el rival

Voz 10 36:38 tuvo relaciones extra matrimoniales tuvo dos dos hijos de con este matrimonio luego una de sus parejas fue la que se dice que es la primera super modelo de la historia ley que inspiró el libro de Desayuno con diamantes de Truman Capote con Dorian Lake Tribune también un hijo fuera del

Voz 41 36:57 del matrimonio Ana Marqués aunque éste podría pues Mitre desactivar además

Voz 10 37:03 ah amigo Nano nos cuenta alguna anécdota en el en el documental como una de las veces que llega

Voz 18 37:08 casa su esposa Carroll se ha marchado

Voz 10 37:11 y se ha llevado todos los muebles de del domicilio dice importado lo que hizo fue comprada más dijo es la única acaba que había la puso en medio de la habitación cogió el teléfono y dijo vamos a empezar a divertirnos y empezó a llamar por teléfono suponemos que algunas amigas Isna no el marqués acabaron pasando no bastante bien como te decía el practicó también de los deportes de invierno y es muy curioso porque organizó de repente en san Moritz convención par de amigos suyos aristócratas y un par de primos Los Sartorius uno de ellos padre de Isabel Sartorius que fue novia

Voz 1 37:44 me del actual Rey de España creo que no podemos mencionar esto sí sí creo que no me extra esto solo sólo quiere dejar muy claro ese tema lo se cubrió a Roma y soy pasajero en este momento estoy yo no sé si hubiese mencionado pero adelante

Voz 10 38:06 estoy recordando algo que alguien tenía olvidado pero que estará la hemeroteca no no descubro nada nuevo bueno pues este señor el padre de de Isabel Sartorius en el bobsleigh de d2 no sé si en el año cincuenta y seis queda cuarto en unos Juegos Olímpicos junto al marqués de en en parejas que debe ser la mejor clasificación me estoy seguro de de un equipo español de de bobsleigh y luego en el de cuatro terminaron novenos de veinte Cuando al principio cuando comenzaban a a tirarse por las laderas de san Moritz al resto de equipos se reían de ellos hubo varias caídas roturas de piernas

Voz 36 38:39 como era muy amigo reconducir sólo incurrió que el bucle que suponía un deporte de nieve y al mismo tiempo de conducción pues que él podía ser un buen piloto de emoción

Voz 42 38:52 entre las pruebas invernales desarrollados en la Olimpiada blanca de Cortina dan peso figuran las de déficit adobes en las que participa también España con un equipo al frente del cual se halla el marqués deportado

Voz 36 39:02 fue absolutamente increíble demuestra la gran capacidad que tenía él como deportista porque evidentemente

Voz 37 39:12 los primos lotería Preparación ninguna se que hubo varias pierna rotas y que hubo muchos compañeros españoles que ya no querían volver a montar con Hero

Voz 42 39:22 mismo empaña tuvo una brillante intervención el marqués portavoz logró clasificarse en cuarto lugar en las pruebas de dos

Voz 10 39:30 pero el marqués bueno Le llamaban la velocidad a correr en todas

Voz 1 39:35 las disciplinas posibles y consiguió también ahí estamos

Voz 1546 39:38 hablando de un jinete que ha participado en las no aclarados varios carteles en Francia a conducía muy deprisa a los coches y también el al oye esto se llama un deportista repelente hay más

Voz 1 39:56 bueno aparte no jugaba al fútbol no jugó Apolo también

Voz 10 40:03 se cuentan hazañas del en las que ya el biógrafo suyo en Mc Donough que que lo pudimos entrevistar en en Londres dice que así como de otros personajes se cuentan leyendas exageradas el cree que deportado casi todo lo que se cuenta es real otra de las leyendas dice que pasó por debajo de un puente con una avioneta al por una

Voz 1 40:24 hoy sí sí no no queda muy claro

Voz 10 40:26 vio aquello es todo muy muy curioso por cierto como anécdota estuvimos en Londres donde pretendemos es entrevistar a Stirling Moss

Voz 1 40:34 sí sí había sido contemporáneo de

Voz 10 40:37 de del Marqués pero no se nos echó de su casa de repente cuando estaban

Voz 1 40:41 instalándose me recuerdas aquella ley si me me anécdota enterando años más tarde si sí sí fuimos a hacer

Voz 1546 40:51 obesa sobre el

Voz 1 40:54 sí sí

Voz 1546 40:56 ya a Víctor

Voz 1 40:59 en el coche no sé qué habéis hecho que no estamos

Voz 1546 41:07 poniendo las luces viendo algún mueble Isanta

Voz 10 41:10 eso se puso nervioso porque además en este momento tenía obras en su casa estaban cambiando alguna habitación y demás bueno todo un personaje del que lamento no haber podido entrevistar un piloto mítico que no llegó a ser campeón del mundo pero que fue subcampeón en muchas ocasiones

Voz 1 41:27 fue lo que ocurrió qué habría dicho a nosotros sobre el mal

Voz 10 41:33 bueno probablemente no sé si hubiera también ha hablado de sus les conquistas lo que es cierto es que es historia por todo esto que hemos contado y también porque fue el primer español que pilotó en Fórmula Uno y además un Ferrari parece ser que este a rojo que tenía y el carisma llevó a Enzo Ferrari al mítico creador de la firma ofrecerle un puesto con sus vehículos no llegó a ganar ningún gran premio pero sí que lo hizo bastante bien hubo incluso una carrera en la que Fangio el argentino llegó a declarar que el vencedor moral de aquella prueba había sido portado fue

Voz 37 42:11 era muy respetado porque los otros pilotos Fangio especialmente Stirling Moss Peter Collins sabían que iba en serio

Voz 39 42:18 si vives iba bien

Voz 37 42:21 Fangio rescató públicamente que era uno de los mejores pilotos que había visto en mucho tiempo

Voz 34 42:27 porque quiero ser campeón del mundo

Voz 9 42:31 podría haber sido campeones

Voz 1 42:32 el mundo estoy seguro había gente entre ellos Fangio que afirmaban que tenía el potencial para ser cuando iba rápido nadie podía alcanzarlo

Voz 39 42:45 sin duda su mayor logro por fichar por el equipo Raciti y lo consiguió en parte por ser un Márquez que

Voz 36 42:51 María donado mediático que le podía ayudar pero era un

Voz 39 42:55 el gran piloto

Voz 43 43:00 era habilidoso y rápido vaya y eso era lo que Benzo Ferrari le gustaban algún tipo que arriesgarse Pagés mucha atención sobre la escudería Ferrari si se desea pero en el año cincuenta y siete es cuando ocurre el fatal desenlace cuando la vida de deportados llega a su fin

Voz 10 43:17 en una carrera que se disputaba por el norte de Italia que se llamaba La mil Emilia era carreras que se corrían con coches de competición por por carreteras convencionales

Voz 1530 43:28 lo cual había muchas posibilidades de que ocurrían alguna catástrofe

Voz 10 43:32 el portavoz llegó a Italia con la que era entonces eh su conquista Linda Christian una actriz de origen mexicano que estaba separada de Tyrone Power era madre de Romina Power la actriz que luego fue mujer de un cantante italiano de Albano

Voz 0264 43:48 bueno pues se portando protagonizó una carrera recuerda disimula iba en los puestos de cabeza en tercera posición y al llegar a la ciudad de Brescia

Voz 10 43:59 ya paró hipérbole parece ser que perdió

Voz 0264 44:01 unos dos minutos por encontrarse con la que era su amada con Linda

Voz 10 44:05 el edil le dio

Voz 41 44:07 beso un beso del que hay constancia en cuenta a la vía que si no se pudo ir más de otra forma no precisan marqueses esto

Voz 10 44:16 los rodeado de un halo de leyenda

Voz 0264 44:19 toma antinazismo y como te digo yo no entiendo que no sea mucho más famoso en España e incluso que no se haya hecho una película sobre Porta porque al personaje

Voz 10 44:27 entonces se detuvo besó a Lehendakari

Voz 0264 44:29 Esteban y luego habían de encontrarse nuevamente en Roma no sé si linda tomaba un avión no de qué forma se desplazaba a Roma

Voz 10 44:36 en una de las paradas parece la leyenda también cuenta que Enzo Ferrari le dijo date prisa que puedes ganar que te vana

Voz 0264 44:42 agarrar por detrás y en el caso es que a dar caza por detrás el caso es que uno de los neumáticos de deportado en una curva parece ser que reventó que

Voz 10 44:54 había debido cambiar una de las paradas pero no lo hizo osado y arriesgado como era él falleció falleció en mil novecientos cincuenta y siete en esa curva junto con su compi copiloto un estadounidense llamado Eddie Nelson compañero además de de correrías nocturnas comporta hago y fue fue dramático porque además de ellos dos murieron como catorce personas en total cinco niños entre ellos fue la última edición de esa carrera de la Lemmy glía que había sido famosísimo hay muy célebre

Voz 0264 45:24 en Italia con final trágico o dramático y muy joven se marchó portando no sé si con veintisiete veintiocho

Voz 44 45:32 en este punto el Elvira deportivo sufrió aun cuando fuera de la pista lleva a doscientos cuarenta kilómetros por hora en salto de cinco metros en ese trayecto según la vida de varios espectadores al tiempo que parecían sus dos ocupantes en el momento de producirse el accidente faltaban menos de media hora para terminar la dura competición en la que el corredor español harán del tributo de subida en plena juventud

Voz 38 45:56 bien muriese mañana no por ello hubiese dejado de vivir setenta y ocho años maravillosos que fue exactamente son la todos los veintiocho años

Voz 37 46:08 fue muy triste y nos quedamos totalmente conmocionados me llevó mucho tiempo recuperarme de este accidente fue una tragedia que tanta gente y tantos niños muriese

Voz 1546 46:22 pues ahora en Rafah queda la curva muy pronunciadas por otra parte la curva de Paul no podía haber sido simplemente un mano derecha tienen que ser como Dios manda no acentuado voy pero raro esa es una historia fantástica lo de Marques de Porta a también una mirada de cómo eran aquellos tiempos de aquella aristocracia no

Voz 10 46:50 sí aseguró que podríamos estar hablando horas del Marqués deportado porque además del todos los personajes que le rodearon son fascinantes su hermana fue pionera jugando a pelota vasca la marquesa de Moratalla que ha sido propietaria también de de una cuadra de ha conseguido grandes éxitos en hípica en Francia una hija suya fue también modelo Andrea Porta hago hoy perteneció al clan salió como portada en diversas revistas en la época en Nueva York yo cuando comencé a investigar sobre todo a su familia me pareció todo fascinante fascinante realmente el legado de del Marqués de Portas

Voz 1546 47:28 es que aquí estoy con don Vicente del Bosque Marqués también tenemos mucho mucha suerte de tener un marqués por méritos propios con con don Vicente que me alegro mucho pero a ver qué piensa él sobre ese éxito

Voz 1 47:44 de Marqués al mejor tendría envidia no parece que dicen es otro perfil no mucho más tranquilo mucho más pues lo voy a dejar lo puede dejar aquí muchas gracias algo hay Nos vemos la semana que viene perfecto a él lo tienen ustedes en el mar que es deporte

