Quique Dacosta: "A la alta cocina no se le ha ido la cabeza"

Voz 1 00:00 la Cadena SER Hoy por hoy con Pepa Bueno

Voz 2 00:16 son las diez

Voz 1727 00:17 al menos cuarto ya nueve menos cuarto en Canarias dentro de unos minutos arranca en el Palacio de Congresos de Madrid una nueva edición del congreso gastronómico Madrid Fusión bueno encuentro anual de profesionales de la cocina en el que siempre descubrimos nuevos productos nuevas técnicas un encuentro al que además no suele faltar nuestro invitado de hoy no tengo a mi lado en el estudio Quique Dacosta buenos días buenos días hemos decidido quedarnos un premio eh llevamos una mañana muy intensa de actualidad dicho es hablar de cocina para terminar esta hora de de Radio Carlos Cano responsable de la sección Gastro de la Cadena SER buenos días Pepa buenos días cuéntanos quién es nuestro invitado bueno que quedó acostada es uno de los cocineros más

Voz 3 00:59 por tanto es que tenemos en España tiene un restaurante con tres estrellas Michelin en Denia tiene otras tres restaurantes en Valencia capital no suele faltar a la cita de Madrid Fusión donde este año tiene pensado dar una ponencia titulada El sabor de la belleza en la que va a cambiar bastante un poco el estilo al que nos tiene acostumbrados me encanta pensamos llegar allí bueno

Voz 0924 01:22 demente es un adjetivo que no hemos usado nunca parar

Voz 4 01:25 dignos al gusto

Voz 0924 01:27 cuando pase posiblemente también uno de los códigos estéticos uno de los códigos de estilo de cocina Asia aparte más plástica y esa belleza asociada a la estética es la que nosotros siempre hemos quería tener muy en cuenta de darle la vuelta y hablar de belleza gustativas que como digo cuando hablamos de de comida hablamos de rico de sabroso de Salgado de dulce no me gusta pero no hablamos de belleza y es ahí donde yo pongo el dedo la lupa y donde de alguna manera también hacemos una radiografía nuestro propio estilo dejando la estética como algo o consecuencia de una manera de construir platos sino tanto de de cómo entendemos la cocina desde el punto de vista gusta cultiva

Voz 1727 02:07 es esta esta cocina de investigación de darle vueltas de depurar el estilo también una cocina más popular por lo tanto tienes un pie digamos en dos mundos muy diferentes se le ha ido la cabeza la alta cocina bueno

Voz 0924 02:21 tendríamos que somos la suma de de el conocimiento del territorio de los compromisos que que tenemos con nuestro con nuestro propio entorno no más bien lo contrario la alta cocina no se les va a la cocina no se le va la cabeza porque porque tiene como como consecuencia fundamentalmente la complicidad del comensal el comensal necesita de un espíritu innovador de una evolución de la gastronomía que viene propia es implícita está en visita en la evolución del ser humano y lo que hemos hecho los cocineros que nos dedicamos a la creatividad la imaginación es sobre todo en estos últimos tiempos dejar de lado lo que podíamos decir que es la dictadura de la vanguardia para la democracia de la creatividad guías mio

Voz 1727 03:04 Nos eso explica a los nuevos bueno en los últimos años pues

Voz 0924 03:07 simplemente hemos entendido una única manera de entender la cocina evolutiva que estaba Doc matizada por una única manera o una serie de parámetros tecnoemocional emocionales en las que se construía la evolución cocinero contemporáneos sin embargo en esta post Vanguardia tiene como reflexiones entré como grandes hitos la sostenibilidad respeto al medio ambiente la comunión con el cliente que siempre ha estado pero tal vez ahora es donde ponemos el foco el hedonismo no es solamente el placer es la mesa sino la consecuencia que tiene todo hasta que el producto lleva meses

Voz 1727 03:41 hace esta pregunta porque esta mañana Zarzalejos ha entrado de

Voz 1027 03:43 diciendo entrado diciembre decía que estaba empezando a resultar críptico el el bueno el la forma de los conceptos que se manejan porque quizás se ha pasado de la técnica gastronómica de la cocina la tecnología empieza a dudar Si la gente normal las que la que estamos en la calle las que dure vamos a los restaurantes y nos gusta los gusta comer Nos sentimos más cerca de ese lenguaje de esos conceptos o por el contrario empezamos a no entenderlos

Voz 0924 04:15 bueno esto es normal efectos reflexión es válida es normal y es loable en cualquier disciplina que investiga se distancia de alguna manera los procesos del pueblo sin embargo nosotros tenemos que tener en cuenta porque nos dirigimos al cliente que comen sea al final hay un parámetro fundamental que es que te llevas esta algo que tiene que estar desde la base rico sin embargo en este componente que te dices tecnológico que también al cliente le da igual sinceramente lo que nosotros vamos a estar hablando en Madrid Fusión es cómo se hace la radio sea no como habláis sino toda la maquinaria que hay detrás para que esta voz llegue al transistor el el coche eso no le interesa al cliente al cliente entre esa que decimos aquí sin embargo te diré que sigue en esta mesa somos capaces de sacarlo decirme el último aparato tecnológicamente que llegar nuestra cocina a la revolución de la cocina española no es por la tecnología no habido ninguna tecnología en los últimos veinticinco años y esto es para reprochar a los que investigan a las grandes firmas que no nos han puesto ningún aparato tecnológicamente nuevo mejora así el microondas tienen más de veinticinco años la adora la inducción los hornos de convección tienen más de cincuenta años los cocineros hemos sido más ingeniosos aplicando las técnicas que la tecnología aparente seguramente mucho más comercial en cuanta eslogan pero sobre todo somos artesanos hemos utiliza la tecnología para perfeccionar los procesos hija vía Guille comen lo tuyo sepa

Voz 5 05:46 cómo lo cuenta Lola

Voz 6 05:52 la sabiendo Gloria lo que la vida lo hemos hablado

Voz 0924 05:56 datos a ver Carles en la Carlos a mi me gustaría

Voz 3 05:58 dar que Madrid Fusión que lleva muchos años contándonos la vanguardia de la cocina ha habido un tema en el que hay un poquito a remolque y es el tema del feminismo de la igualdad este año sin embargo ha empezado a ponerse las pilas y hay mucha más presencia de talento femenino en su programa tiene algo que ver con esos valores de los que que da Costa ha estado hablando que también ahora son importantes para los cocía

Voz 0924 06:18 los absolutamente comentaba antes nuestra responsabilidad no están solamente en el vino el hedonismo no es no tiene que ser solamente un argumento tenemos que abrazar a todo lo que la sociedad también ha dado al al sector al sector culinario y seguramente por eso hay cómo cómo habríamos en esta entrevista no seguramente este es el gran hito de la de la cocina que en estos tiempos tan convulsos la gente buje buscar refugios en el líderes humanos próximos y cercanos que tienen comunión con el pueblo sobre todo traen a la mesa momentos de placer de lenguaje con el territorio de de comunión y que al final la mesa sea en forma de CO redonda al final tiene que abrazar no

Voz 1727 06:57 hay cosas que se pueden hacer con las manos que yo creo que van a triunfar mucho en el mundo al que vamos porque estamos todo el día en las pantallas y todo aquello que se puede hacer con las manos aquello de de de lo que apenas nos acordamos no sorpresa no no es lo que se puede hacerlo Manolo la no sé si quería decir yo yo creo que son más Viena más que artesanos artistas no porque claro hay artesano

Voz 7 07:17 en obras de arte no tienen que también tienen su mensaje no

Voz 8 07:20 si quería comentar el el

Voz 7 07:23 el cocinero que durante en fin cuando surgió todo en todas la fascinación por los cocineros Ferrán había se convirtieron personalidad personalidades muy importantes Saura ahora en cambio está viendo como una mayor adaptación al mundo pues de la cocina más asequible no por parte de todas esos cocineros que se han convertido además en Celebrity en de como un intento hacer de acercarla un poco más a a la gran mayoría de la gente no sé

Voz 0924 07:50 sí yo yo en mi caso además no solamente es una acción atemperándose un poco esa esa esa vanguardia innovación esa intención de creatividad de marginación sino que además este conocimiento ha revertido también el modelo de negocio hablo por mí no con cuatro restaurantes en en Valencia no que tienen código mucho más amables mucho más de conexión con el pueblo que también se acercan en franjas de precio mucho más manejables y más de de a diario no Mercat Bar por ejemplo restante que hace cocina tradicional pues de alguna manera con algún pequeño desliz técnico que que que tiene mi código no está treinta treinta euros no que no necesariamente tienen que ser trescientos