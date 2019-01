Antonio Carmona: "Le quitamos las arrugas al flamenco"

Voz 1 00:00 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 1995 00:06 con Toni Garrido Josemi Antonio y Juan Carmona ex todos muy buenos días bienvenidos saben ustedes cuál es la distancia que hay exactamente de aquí a a Ketama lo hemos calculado desde Gran Vía treinta y dos hasta un bar muy bueno que conoce el sueco en Ketama hay novecientos treinta y tres kilómetros un ferry y una frontera doce horas y veinticinco minutos si salimos ahora con suerte llegamos antes de medianoche así que salimos

Voz 2 00:38 venga vamos no arranca el AVE

Voz 1995 00:45 subimos al coche con ese asunto

Voz 3 00:47 pero por el que lo lo vamos

Voz 1995 00:50 eso parece haber hecho alguna vez algún día agenda aplacar en compartir decir que tan Antón

Voz 0209 00:59 claro que sí bueno hace amistad

Voz 4 01:01 la de hoy Yves personaje diferente te ayuda a hacer una canción en un momento dado escribir

Voz 1995 01:08 es que los tiempos han cambiado los tiempos son muy distintas hubiese están Ketama no

Voz 5 01:14 no estuvimos de gira por ahí queríamos despedirnos en Marruecos en Ketama queríamos hacer la última gala antes de ir no la queremos hacer Ketama pero se complicó la cosa no

Voz 1995 01:26 pues vamos sería un fantástico viaje desde luego bueno quizá me escribió los noventa un capítulo fundamental en la evolución de la música de este país abrieron el flamenco al pop y los ritmos latinos cuando se separaron en el año dos mil cuatro hola dejaron un hueco que nadie ha llenado en quince años sucede ya se fueron pero nadie vino después a ocupar su sitio cómo será que han tenido que volver ellos para ocupar su sitio de no Ketama está de vuelta una gira I con la reedición del disco con el que supieron que el camino de aquí a Ketama no tenía vuelta atrás lo primero que vamos a hacer es ese disco tiene ya veinticuatro años verdad

Voz 6 02:10 la eh pertinaz sin Castro veo sin de Ávila entrevistas a ver si

Voz 1995 02:22 llevamos veinticuatro seguido entenderíamos veinticuatro años con una duda de una canción mítica canción de este disco

Voz 7 02:31 suena así yo el primero que ese problema

Voz 1995 02:45 dime Si hoy por hoy Blair como que como que si vale la pena

Voz 0209 02:49 me canción mismo hila la hicimos en Lavapiés vive en Lavapiés tenía un coche cuál era el coche que tiene un Citroën tenían islámico Durá X X pues es una pregunta que te hacen muchas veces la vida lo de lo de es decir lo pero que hoy por hoy es este programa

Voz 6 03:11 pensando en la mar yo estoy pensando en mis Iñaki Gabilondo vale vale vale vale vale

Voz 1995 03:18 pensando como el además que dicen es vale la pena

Voz 6 03:27 la que hoy confirma

Voz 1995 03:30 dime si hoy por hoy vale la pena sí rotundo además porque entre eso y lo de que no pasa el tiempo vamos a empezar a quince años después como dice estar tanto tiempo sin sin volver a como porque parece que fue ayer pero han pasado

Voz 8 03:47 quince años

Voz 5 03:50 no porque necesitamos hace nuestras cosa cada uno independiente aprende individualmente de la vida de la música llena no para poder eh seguir compartiendo cosa juntos y creo que ahora llegó el momento de poder decir

Voz 4 04:09 cosa o menos mal yo siempre he pensado que los amantes de la música debemos tener acceso a reclamaciones no jugaremos la banda deja de firmarlo y mandar una reclamación porque de verdad no deja un poco hay solitos

Voz 8 04:23 pues yo pienso que que hay veces que que el punto Es abrirte a tiempo no osea que no te echen no que no te echen sino que sea una decisión que tú tome no eso como todos la vida no que no te echen sino que se el que el que lleve las riendas de de tu decisión no la verdad es que pienso que no fuimos un momento que que hace falta amo

Voz 1995 04:48 cuando daba la gana estoy buscando porque hay una declaración muy me encantó una declaración puesto hace unas semanas en entrevista con motivo de esta Vuelta que decía que somos los Rosalía con barba que en los ochenta noventa éramos los Rosalía con barba porque ahora cuesta poco entender que es Ketama pero en unos segundos vamos a analizar la verdadera huella la sombra alargada de una de las mejores bandas que vida en este país afectivamente que hay en este país porque han decidido volver pero que muchos no se han dado cuenta realmente de lo que supuso de lo que supone que hacemos una pausa y seguimos

Voz 1995 06:32 sí habitó usted la España del año noventa y cinco celebró el quinto Tour de Indurain yo con yo el último capítulo de Farmacia de guardia recordó recordará que ese año el Corte Inglés cobró Galerías Preciados inseguro veinticuatro años después de ese disco y quince después de su separación como grupo Ketama vuelve con una gira con la reedición de aquí a Ketama para recordarnos que a finales del pasado siglo tres miembros de una de las dinastías flamencas más arraigadas España los Habichuela supieron recoger el pasado y transformarlo en futuro deseando los límites del género semi Antonio Juan de nuevo que no se nos olvide muy rápidamente las cosas pero lo que hicisteis vosotros fue anticipar lo que ahora es digamos habitual Antonio hora es normal lo haces

Voz 0209 07:20 yo creo que era un buen cromos lo sabe de los cromos de los niños que decía te voy a cambiar este cromo Porta a nosotros siempre nos hemos adaptado muy bien a otra escultura a la cultura africana la brasileña La Latina será por lo dijo que traigan Nuestro Padre Juan Habichuela Pepe Habichuela de esa gira fuera ahí con Manuela Carrasco y con esa giras que habían por ahí nosotros no vamos de esa cultura y por eso somos tan versátiles de poder tocar en cualquier momento y a cualquier cultural

Voz 5 07:51 pero sí hubo mucha polémica en Siria ojo que te llama de Despeñaperros para bajo ojo Guirao

Voz 8 07:56 bueno la verdad es que sí es verdad que siempre hay en lo en las revoluciones pues la segunda opción es siempre hay un momento que la gente que más conservadora pues bueno pues se

Voz 5 08:07 se aferra a lo seguro no

Voz 8 08:09 en nuestro caso el hecho de flamenco puro es algo que me encanta es lo que somos lo cómo vivió sea que también no hace Ramos flamenco puro sin duda alguna pero hay una parte de nosotros que ha vivido otras cosas hay que ha bebido de otras fuentes de la música de Brasil de ya de la música latina y eso pues sin querer afinar pues es algo que sale a la gente le llega porque porque yo pienso que no está que es verdad que lo que está saliendo es algo que no que no es una una cosa de corta y pega es una cosa que sale del corazón

Voz 1995 08:42 las declaraciones a las que hacía referencia son textuales van somos la Rosalía de los ochenta pero feos y con barba

Voz 5 08:51 no lo que pasa que ha dado la caña que están dando a Rosalía la dieron a nosotros y que yo creo que todo es bueno tanto Rosalía en este momento como nosotros en su momento bueno porque logramos llegar con el flamenco algunos sitios que no se oía entonces yo creo que hay que ser positivo en todo importante que el flamenco llegue a todos sitios porque esto va a ayudar para que se oiga el flamenco por todos habrán portal estaba también no

Voz 1995 09:21 Antonio vaya susto que que pasó de unas te lleva este bueno nos llevamos un susto tremendo estuviste en una semana en coma si me equivoco cuenta la leyenda que te de quede dice compadre que volver me despertaba o con padres me llevamos esto muy grande tenemos que bueno eso es así

Voz 0209 09:36 vi a mi padre de Ángel Nieto también que recientemente sabía savia muerto de repente también veo una cosa que no que no entendí nada una foto de una amiga mía que me la pone ahí de una foto la última foto de Ángel Nieto con con él yo con Ángel Nieto que me la hizo él me la hizo grande Italia cuyo puesto que está en coma esto bueno ya en coma en coma ve muchas cosas ahí Lili bueno también con todo lo que te meten con todo lo que te meten yo veía como una juerga de circo veía enano venían veía de todo veía como un circo como un circo veía no entonces eso me imagino que también es es porque por todo lo que por todo lo canta metió pero también envía ángeles a los pies vi muchas cosas no ahora voy a tener una entrevista con con una nacional escribe eso momento no de de la gente captado como en el otro la hoy todo eso que es muy interesante así que dentro de nada me veía el el a4 es por eso Terim mejor ahí es cuando diversa es algo como eso

Voz 1995 10:45 cuando vuelves viene de otra manera vienesa vienes a comerte la vida

Voz 0209 10:50 oye viene de otra manera sobretodo en las fatigas que yo vi pasar a ello a mi familia a mi madre a mi padre a mi hija a mi primo a mi amigo pero luego también se lo tomaban a han a cachondeo Mariola estuvo a punto de ponerme una barba Asier pelo blanco y decirme que había estado veinticinco años

Voz 6 11:10 este que tomase la

Voz 0209 11:11 sondeos si no pero bueno gracias a Dios recupera Aíto hindú no hay mejor recuperación que la música tu familia un disco nuevo

Voz 8 11:20 algo

Voz 1995 11:21 Kevin Antonio con mucha mucha ganas te viguesa

Voz 5 11:26 esto

Voz 8 11:29 la verdad es que lo enano no lo vimos pero estaba mucho caché

Voz 0209 11:33 pues me ve llama Michael me llama Nancy pero muerto viviente

Voz 6 11:37 de momento es la cama The Walking Dead Space

Voz 1995 11:44 José repasa de ese disco porque es difícil encontrar un disco en la historia nuestro país con seis muy claro es decir con seis temas que todos tenemos en esa cabeza de un solo disco eh que lo que hicieron más pero en ese disco ya seis por ejemplo Xesco contenía aquella fantástica versión a dúo con Antonio Vega de su deja de Se dejaba llevar ese disco contenía una Princesa balada ya hemos resuelto esa duda escuchábamos al principio se titula

Voz 7 12:23 L

Voz 1995 12:30 no va en cada Gran Flor de Lis

Voz 10 12:36 el visado

Voz 1995 12:40 esta otra canción que probablemente para algunos es canción protesta pero no es autobiográfica el disco contenía no estamos locos por último todas son buenas pero por último este ya es casi lindo seis éxitos de ese nivel en un mismo disco es es algo poco habitual muy poco habitual y encima digo que hacéis como para salir del paso como para tener vuelos en verano hicimos hacer lo va a ser la excusa para que luego verán lo contrate en algún momento imaginen que esa seis canciones semana convertir todas y cada una de ellas en himnos nunca nunca uno

Voz 8 13:39 las canciones para desde dentro la hace con un fin que es el el intentar soltar una una especie de necesidad que tiene dentro y hay veces que te encuentras con sorpresa cómo cómo cómo es dijo este que que de verdad que fue una cosa que no esperamos un éxito así ni tanto bolo ningún cambio en nuestras vidas tan importante como fue

Voz 1995 14:02 ahora que lo habéis tenido que estamos obligadamente Vicenç volver a escucharlo cambiaré Isabel con modificaría lo de aquel disco cogería poner un tema esto en los próximos seis decir cogemos esta canciones y las vamos repartiendo entre hijas Eliseo distinto con aquel disco Antonio

Voz 0209 14:15 yo cogería el flequillo de yo cogería ir a parte aquí de la barriguilla sirva que estaría poco zampó más recta

Voz 2 14:25 está hecho un chaval

Voz 0209 14:29 pues lo que lo que en aquella época yo creo que nosotros lo que hacíamos era quitarle las arrugar flamenca

Voz 5 14:38 que las arrugas al flamenco de éramos gente yo planchado planchado planchado planchado

Voz 0209 14:43 también venía hacíamos que viniera que vinieran otro chavales jóvenes a a huir el flamenco más ortodoxo abismo movimiento muy bueno

Voz 4 14:52 es increíble es asombroso lealmente como este disco cada canción por su cuenta banda sonora de la vida de tanta gente no a pensar la cantidad de fiestas bodas encuentros alegría tristeza tanto Tarso hechas eso nadie

Voz 5 15:11 sí de hecho no es para mucha gente hablándolo de cada uno de los tema del problema de lo estamos porque ha marcado su vida no para vivir para hombre claro

Voz 1995 15:21 termina con esta canción me dejó mi novia al total Chavo Kiko Nocilla mi mujer fiel a mi forma parte de la vida el paisaje este país contiene mucho Ketama la cosa de responsabilidad también no sé yo leía lo que decía

Voz 8 15:36 algo bueno pues es una cosa que la sede del corazón y que al final era el el el alimento del alma es importante y la música es alimento del alma y hay que cuidarlo hay que educar a un niño dando importancia a la cultura los libros a la a la al arte en general es una parte de la vida que hay que cuidar ya que decirle a la gente y a dos gobernante a a la gente pueda que que dentro de de su tú es su forma de vida que le preste un poco tanto a la música ya ese tipo de votantes

Voz 1995 16:09 los líos te digo en fin no parece que preste demasiada atención a lo que a la que verdaderamente importa bueno en este nuevo disco de aquí a Ketama o de Ketama aquí incluye nuevas canciones nuevas versiones de de de aquel que tiene ya veinticuatro años por ejemplo esta nueva versión de problema junto a Pablo Alborán

Voz 11 16:26 Dimas eso in pero me decidió

Voz 1995 16:36 es una canción que estaban vuestro último trabajo en su último disco loco de amor junto al uruguayo Rubén Rada no

Voz 14 16:51 dio nueve millardos de Francia

Voz 1995 16:57 homenaje a la Antonio Vega forma de versión de ángel caído

Voz 14 17:00 el mí a Maris tacto la idea de que se sintió

Voz 1995 17:13 hay tres Antonio es que son muy importantes en la historia de este disco en ese Antonio Vega hay otras Antonio Flores adonde habría llegado Anthony Flores se pero aquella muerte prematura Geni

Voz 0209 17:22 ya me acuerdo me regaló el el collar que tenía me dice toma algo que te va a dar que te voy a dar buena suerte y Antonio Vega venía con una amenaza que tenía altivos enfundado en un que iba moto llevan moto la DO genio y Antonio Flores con lo que escribía que la mani comían y nada noción escribirla la última época que tuvo mucho con él no se ponía en cualquier sitio parecía la mosca en cuál lo veían por la noche estaba escribiendo salíamos por la noche tomando una cerveza estaba escribiendo que vivía en la en la marmita de de de eso de la creatividad

Voz 1995 18:03 vuestros ven los Habichuela forman parte da igual si no lo sabes esa titula forman parte de tu vida de música melodía formas de hacer que vienen de de vuestra familia eso nota no está también lleno responsabilidad como Ketama sino como músicos a la hora de transmitir todo lo que habéis vivido porque cosa tampoco es un fenómeno espontáneo ya venían de un sitio hay músicos antes de empezar con Ketama pero eso no es de responsabilidad a la hora de transmitir todo a los que vienen por detrás

Voz 8 18:32 bueno yo te diría que lo que me han enseñado básicamente es queremos iba respeto aquí y aparte que hay que ser un poco diferente a lo demás músico que hay que ser honesto con lo que uno hace y eso es una responsabilidad claro pero es una no en una una dirección en la vida no sólo la música no

Voz 1995 18:54 temblores yo no lo digo yo Ketama

Voz 5 18:58 ha sido es una de las grandes bandas

Voz 1995 19:00 de del siglo pasado vamos a escuchar lo que decía Joan Manuel Serrat en programas llamaba el Séptimo de Caballería tiene ya unos años pero esto es Grecia entonces Serrat de Ketama

Voz 15 19:09 Ketama es un árbol muy bien arraigado en todo lo que es su cultura su conocimiento su sabiduría ir con una gran Copa ampliado bombas iban volando videntes

Voz 5 19:24 eso eso que decía ser esto

Voz 8 19:26 estos imagínate bien es cierto que Paco de Lucía

Voz 1995 19:29 la vuestra maqueta una discográfica y le dijeron que no

Voz 8 19:31 qué se hace

Voz 5 19:35 el primero que que no yo así que huyó la maqueta fue Lee dijo oye llevarse la era PNG a Areola Arriola de acuerdo todavía Montpellier no quiero decir el nombre de ella

Voz 0209 19:48 hasta que lo Juan Mandela no

Voz 5 19:51 el tiempo me lo encontré me dice

Voz 8 19:53 como confiaba yo con vosotros

Voz 0209 19:57 sí también el que hay que vendimos con él dijo de un millón de copias en que estaban también por ahí decía gracias a Hinault queridos dijo también que no dé nombre a las cosas que pasan pueden trabajar eso lo que pasa llevó Paco a Viola será digo eh

Voz 5 20:18 hombre

Voz 0209 20:20 hay este hombre ella me dijo que no

Voz 5 20:24 que no lo veía que no lo veía entonces me volvió a llamar Paco me dijo Juan que ya estáis a mi me ha manchó que no como que te ha dicho que no a lo volvía llamando otra vez me volvió a llamar el tío oye si oye a vez da traerme otra vez que que se me ha perdido la total que va a llevar otra vez lo dijo bueno ya me cogió Pepe Habichuela Mi tío y me dijo en la que trae la trama qué tal la dimos a alguno de los de López grandes cabido de la de la de la música apoyando a la música que se llamaba Mario Pacheco de Nuevos Medios señor que le encantaba la música que vivía por la música y ha ayudado a muchos a mucha gente a mucha gente acaba Jorge Pardo

Voz 16 21:16 y a la

Voz 5 21:18 esta vez da la pata negra

Voz 8 21:20 lo

Voz 1995 21:24 bueno que que que bueno es algo la con la perspectiva el tiempo deciden vuelve otra vez que y me dijeron que no sí

Voz 5 21:32 Paco te lo que recuerdo de Paco además hemos que mucho de Paco era un gran mirador nuestro cuando nos separamos Nos Jazzmobile una bronca de la angustia de la usted cada vez que no veía por separado era cuando Junta ahí está loco yo creo que el que el primer concierto del vecino no estamos locos concierto que vamos a hacer que lo hacemos nuestra tierra veintitrés en Granada no de de Granada va a estar dedicado a Juan Habichuela a mi padre

Voz 0209 22:04 hay Paco de Lucía porque para velocidad hubiera encantado

Voz 1995 22:10 junto otra ya mucha más gente Juan XXIII en Granada después de una Sevilla Santiago de Compostela Barcelona Málaga Murcia a partir de ahí ya será fácil será difícil no encontrarse en el camino de de lo que tiene que haber cambiado la furgoneta tan ahora ya es una furgoneta se queda hoy en día con

Voz 17 22:30 de acto

Voz 1995 22:33 como la de no como el Nighy es que tenía

Voz 17 22:35 sí

Voz 6 22:37 sobre todo ha cambiado el humo o lo que era tres dato dentro ha dicho

Voz 1995 22:46 es una buena noticia cuando tres tipos grandes que han supuesto algo muy importante la historia venga vamos a dejar la cartera eso es una muy buena noticia avisa habéis emocionado Luis iluminado habéis divertido lo habéis hecho tantas y tantas cosas que parece muy difícil olvidarse de que en este país hay una gran banda llama Ketama y tenemos la suerte de que haya vuelto a los tres Josemi juegan Antonino un verdadero placer vale

Voz 0209 23:10 qué haces muchas gracias

