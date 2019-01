Voz 1022

00:10

Pérez qué ganas tenía decir buenos días Pérez muy buenos días Pepa Bueno pues vamos con los titulares del futuro venga vamos allá dentro Careta el líder de los taxistas de Madrid es fichado por el Estado Islámico como jefe de prensa los islamistas han valorado en el sujeto una capacidad de diálogo muy similar a la suya Ramón Espinar retoma su vida anterior a la política vuelve a ser pijo tras la marcha de y Espinar en Podemos ya no quedan alguien que tiene que hacer es BBVA cede al chantaje de Villarejo Ile anula la comisión por transferencia avanzar logra por fin objetivo ya anuncia que se retira de la delincuencia Pablo Casado ficha para Cantabria a trancas y barrancas de confirmarse Miguel Ángel Revilla podría haberse encontrado por fin con la horma de su zapato por favor que queremos un ladrón secuela en la sede de la SGAE le Ilyas presidente el chorizo no tiene ninguna experiencia en gestión lo cual de hace perfecto para el cargo Pablo Iglesias registra Podemos como sociedad anónima unipersonal el líder morado tomó esta decisión mientras limpiaba la piscina una actividad que él mismo ha definido como efectivamente compatible con la Constitución la Unión Europea sacara un manual para que sepamos qué golpe de Estados nos parecen bien y cuáles no el informe contará con dibujos explicativos para que ni siquiera haga falta leerlo a dar tendrá su propio parque temático José Maryland contará con una treintena de atracción el es como una montaña rusa que a veces será del PP y a veces no es lo peor que los situación muchísimo oye tenéis dime límites es a los niños ya lo de José Mari si los niños de derechas y bueno está los impulsores del parque no descartan atraer también a los niños del centro que bueno como sin duda sabe son los más volátiles al estar en el viaje al centro también no es mío toda la vida viajando al centro un beso un abrazo