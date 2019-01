Elsa Artadi: "Maragall tiene que decidir si está con la unidad o con Colau"

si ayer por la noche nosotros a coincidimos poco por salir acumula con algunos de los miembros de la formación política a las a las negociaciones ha parado nos ha roto estás la expresión que ella mí hacer servir a ayer por la por la noche cuando coincidimos o sea expresaban claramente está esta diferencia de matiz Pablo problemas digamos la semana pasada en la negociación de los presupuestos también tuvimos un piano complicado en el Parlament de Cataluña entonces han pedido la lo que no se expresan la semana que viene esta allá no estamos en condiciones para tomar una decisión definitiva si tiramos adelante los presupuestos y por tanto paremos un momento volvamos a ver cómo cómo lo reprende hemos pero en ningún caso a la expresión de que las negociaciones están rotas

la queda ahora mismo es una asociación exclusivamente en lo que hicimos el sábado este sábado pasado entre otras cosas es escoger una dirección de esta asociación y a partir de ahora en tendremos la primera reunión esta semana ir marcaremos unos objetivos inaugurada una hoja de trabajo y a partir de aquí a tomar si tiene sobretodo iremos explicando no solamente hacia el público pero sobretodo hacia todos nuestros asociadas entonces las decisiones que se van tomando también pues encontrar maneras de que los asociados puedan participar de una manera más activa de las peticiones que vayamos tomado de los temas que se vaya planteando un partido ahora mismo es una asociación solamente pero que además expresó claramente el sábado que la oscuridad no concurría a las elecciones municipales

Voz 1

04:19

en la calidad y miembros de diferentes formaciones políticas la cruda suma personas no suma partidos políticos que decir que la querida apela a un partido que se suma sería incorrecto porque desde siempre hemos hecho énfasis en que es una suma de persona se echa una zona de personas que en subdirección pero sobre todo entre sus asociadas personas que vienen del entorno del PSC de Iniciativa per Cataluña de alternativa de de la misma cara evidentemente también del PP de Cataluña y sobre todo muchísima gente que tan poco milita en ningún partido o que vienen de las entidades por tanto a pensar que la querida bien a su partido sería la voluntad que tiene ni mucho menos sobre todo cuando está voluntad de de disolución a cuando cuando ya no creamos que no hace falta a que exista la adquirida la agilidad realmente en su subiré hola que activamente en distintos partidos entre ellas y realmente lo que era muy bonito sábado a encontrar Jacop persona tuvieron pocas presiones políticas muy distinta que tenemos es que somos capaces de de sentarnos es que somos capaces de marcar objetivos a que todos compartamos pero pero la unidad que está siendo muy difícil en el movimiento independentista y creo que que nadie puede negar que esto que esto sucede también es cierto que empezará a ponerse crear espacios en las ciudad personas que vienes de formaciones políticas distintas entidades distintas o directa no tuvo ninguna cuanto a reflexionar conjuntamente sobre los retos que tenemos por delante