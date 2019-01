VALLECAS BAJO LAS BOMBAS

Voz 1515 00:00 durante los próximos minutos nos decía que vamos a hacer memoria porque si recordamos no repetiremos errores y porque si recordamos las a las siguientes generaciones lo que ha pasado sabrán de dónde vienen desde luego a dónde no deben ir este mes de enero se cumplen ochenta y dos años de un bombardeo que dejó al entonces Pueblo de Vallecas diezmado y que en su día lo narró fantásticamente el escritor Arturo Barea

Voz 1 00:29 el veinte de enero de mil novecientos treinta y siete aproximadamente a las once de la mañana volaba sobre Vallecas una escuadrilla de motores fascistas bombardearon el pueblo al pasar las mujeres toman el sol sentadas en sillas bajas de paja formando un semicírculo irregular Cosin y charlas de vez en cuando una de ellas se levanta penetre en una de las Casitas cercanas da una ojeada la comida alrededor de ellas un enjambre de chiquillos que juegan sobre la tierra dura no hay hombres unos se fueron al frente otros al trabajo en Madrid las expresiones recientes y el rápido descenso del avión sobre la explanada proyectaron a las mujeres y los chicos en todas direcciones en aquel momento el avión patrio cargan como nuevamente al ahí desapareció del horizonte quedaron en la explanada veintitrés cadáveres tres heridos la niña estaba en la sala cuatro del Hospital Infantil del Niño Jesús el niño cojo estaba en la cama cuatro de la sala XXXI del Hospital Provincial de Madrid el padre se llama Raimundo mal anda Ruiz la madre se llamaba librada garras del pozo las ruinas de la casita herida por siete bombas conserva aún el número veintiuno de la calle de Carlos Orioles en Vallecas el avión es un trío motor Juncker alemán los asesinos no tienen nombre

Voz 1515 01:48 bueno este es un extracto del relato de Arturo Barea proeza en el que se relata que el bombardeo narrado por nuestro compañero Antonio Nuño Miriam Soto estuvo hace unos días en Vallecas entrevistando una mujer que sufrió aquellos bombardeos una superviviente Miriam Soto qué tal hola hola qué tal bueno Stella historia de María Huerta monje sí Maruja como la conocen en el barrio de Entrevías y Maru para los que la conocen más más de cerca tiene noventa y dos años desde hace tiempo quiere contar como dice ella sus vivencias cuando hace unas semanas a su casa lo primero que me dijo fue esto

Voz 2 02:21 lo único que pido que no hay que hay más guerras pues bien de la humanidad que es una crueldad matara a la gente inocente totalmente

Voz 1515 02:32 cuando la guerra estalló yo vivía en la calle Imagen en Entrevías tenía nueve años con ella siempre estaban sus otros tres hermanas y ese bombardeo al que hemos oído que resaltaba Varea lo vivió con ella

Voz 2 02:43 a nosotras nos quedamos las cuatro pero vienen a niños corriendo cargando poniendo tierra que vienen a Palmas San conectar de gallina

Voz 1515 02:56 las Sabas era como popularmente se conocía los aviones de guerra los expertos me han contado que había varios tipos de aviones utilizados por la aviación alemana los Hain que el cuarenta y seis que era un mundo plano hilos Juncker Jude cincuenta y dos que son los que la Legión Condor utilizo cuando habla de que se tiraron a unos cereales hay que explicar que en el arroyo Abroñigal lo que ahora es la M30 había Huertas bueno está ocurriendo M30 llegan treinta actual en aquel momento era un no llega no es en ese momento que pasa americano Espasa es lo que tendría que pasar que empiezan a disparar sobre el Pueblo de Vallecas descargan las bombas Se supone que el objetivo era el cuartel general de líder pero los daños colaterales

Voz 2 03:36 fueron la muerte de veintidós personas tres aviones negros bajitos venían muy baja empezaron a caer las bombas horrible hermanas el reventaron los fritos pequeña no veíamos nada todo tierra todo fueron unos minutos son unos segundos

Voz 1515 03:59 arrasado en el barrio entre vi a uno los padres consiguieron en aquel barrio en este barrio en Entrevías rescatar a las pequeñas su padre empezó a desenterrar en la casa de María manda que es la niña que la que se refiere Arturo Barea en el relato poco escuchábamos no si cuenta que afortunadamente ellas ni su madre ese día estaban en la casa la madre había ido a esas hortalizas coger de hortalizas llevarlas a Madrid porque el inmueble donde vivían quedó destruido por completo de hecho ella recuerda cómo su padre ayudo en el desescombro de aquella casa años después en plena posguerra Maru puso un negocio escucha que cuenta Mari de María

Voz 3 04:35 tú dueño peluquería tenía ya diecisiete años con mis tres hermanas iba iba María la tocada la tenía que peinan mar humano madro ten cuidado porque dio no ya sé dónde tienes la metralla porque John con la peinaba Isabel donde tenga el trocito tenía un montón en la cabeza pero yo sabía dónde tenía y meter una horquilla

Voz 2 04:58 para no dar no darle la metralla

Voz 4 05:01 sí terminar Marta Amaro la amamanta una mujer que vivió en la calle Peirón Feli diez de hecho una de sus hermanas se casó con único de esa misma precede es Pascual

Voz 1515 05:13 mal anda ellas hija de María mal anda la protagonista del relato en el que Arturo Barea narró todo aquello y la tenemos al teléfono Mercedes qué tal hola

Voz 5 05:23 hola buenos días bueno no podemos hablar con tu madre

Voz 1515 05:26 que eh porque ha ido perdiendo la memoria en en este tiempo ella es una de las protagonistas del relato de Arturo Barea sin embargo ella conoció esta historia Mercedes hace unos años no no sabía que era una de las protagonistas de aquel relato que pasó cómo fue

Voz 5 05:46 bueno no lo sé no sé cómo fue el logré el relato nos enteramos hasta unos años que había sido publicado en una actividad que había hecho en en Vallecas en conmemoración de los bombardeos y ahí fue donde conocimos el documento el libro que había escrito Varea fue cuando cuando pudimos acceder a ello emociones

Voz 1515 06:08 seis mucho

Voz 5 06:10 bueno a mi madre si mucho la verdad es que sí cuando la leímos en el relato de proeza pues se emocionó mucho si la historia es bueno pues la Historia la básica que su vida no de cómo empezó

Voz 1515 06:25 no te decía que ella se da cuenta hace unos años que es una de las protagonistas de este relato de Arturo Barea pero hasta entonces ella que os contaba de su vida os iba narrando Haití a sus nietos cómo había sido su infancia o había optado más por no por no hablar de aquello

Voz 5 06:41 no así si nosotros vamos a ver conocemos el relato no quiere decir que no conocíamos la historia de de la familia de mi madre claro no lo sabíamos todo lo que había pasado mi madre los había relatado cómo había sido cómo había sido el accidente puede Bolín silente sabíamos que que bueno pues que había llegado estaban en en casa y habían pasado los aviones Si bueno pues que uno había descargado bombas allí en la plaza o en la zona donde estaba la casa de mis abuelos RAI dos Opus había muerto mi abuela tres días cuando se produjo la cientos de Mi madre me tío

Voz 1515 07:22 sí porque fíjate hay un fotógrafo que es Fernando del Río Ruiz que retrató a tu madre a tu tío Ciriaco después en el hospital tu madre estaba en el Niño Jesús tuteó en el Hospital Provincial que horas el Reina Sofía por lo que medición de alguna forma tanto el fotógrafo Fernando del Río como Barea debieron de conocerse no ir a ver a los niños en este caso a tu madre a tu tío al hospital

Voz 5 07:44 sí parece que fue así que conoció conoció a mi abuelo Raimundo iraquí fueron a ver a visitar a mi madre en el hospital si queremos esas fotos tú tienes hijos Mercedes yo tengo hijos sí

Voz 1515 07:59 Ellos saben esta historia en la que participaron bueno cómo lo vivieron como el sufrieron que fueron parte de los de las víctimas y de los protagonistas también a través de Varea como quedó retratado de de los bombardeos de Vallecas conocen la historia de su abuela ser claro está lo cuentan en clase también

Voz 5 08:19 bueno dijo ya ha sido un chaval con veinte años no lo sé si en algún momento ha relatado esa parte de nuestra historia no lo sé la verdad es que no se lo he preguntado pero conocerlo sí que lo conoce y bueno y en casa lo hablamos no para mi madre fue el reconocimiento que se hizo fue muy emotivo fue también muy doloroso porque bueno la la trajo tantas imágenes la la produjeron dolor ese momento no

Voz 1515 08:48 crees que es importante contar la historia que se recuerda la historia que quede bien recogida en los libros para que no se repitan los errores

Voz 5 08:56 hombre por supuesto que quedan recogidas bien sí creo que sí que es importante bueno pues él las historias de los familias son importantes tanto sea positivo como como cosas negativas como está ahí son los que nos han marcado o no

Voz 1515 09:12 ha sido un placer charlar contigo cuando me contó esta historia nuestra compañera Miriam Soto digo vamos invitarla no vamos a charlar con ella y ella es la hija de María mal anda protagonista del relato proeza de Arturo Barea una de ellas Mercedes Pascual mal anda un beso grande gracias por atendernos

Voz 5 09:30 muchísimas gracias igual para vosotros adiós

Voz 6 09:34 es es