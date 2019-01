El representante de Élite Taxi Barcelona Alberto Álvarez, carga contra Marlaska

Voz 1

bueno es que audios para la prensa aquí todo el mundo está alucinando porque la policía no ha dicho que estas órdenes vienen directas del Ministerio del Interior iraquí lo que la gente está comentando es que cómo puede ser que un ministro de izquierdas según ha declarado él eh que es gay que venga osea que que mande aquí a la policía reprimir al pueblo porque lo que está pasando aquí es represión total sea manda unos trabajadores a reprimir a otros trabajadores esto es increíble la gente está alucinando con los socialistas yo no me lo explico de verdad