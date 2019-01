Resumen entrevista a Jacobo Drachmann, superviviente de Auschwitz

dice que era un niño feliz travieso hasta que un día intentando separar a unos amigos que peleaban en la calle no se dio vuelta y me dijo

Voz 5

01:26

con me sentí libre libre con una nueva vida en la que tuvo que aprender de nuevo a llorar yo era lo primero de cuando me nació mi hija increíble espera una nueva vida en la que no cabe el perdón no puedo olvidar no puedo pero