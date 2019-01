Sofía Hernanz: "Sánchez viaja igual que Rajoy pero sin el avituallamiento extra de vino y whisky"

Voz 0419

00:08

Se desplazan coche cuando le dicen que tiene quieren coches se desplaza en helicóptero cuando le dicen que tiene que ir en helicóptero en avión cuando le dicen que tiene que hacerlo en avión exactamente igual que hacía el ex presidente Aznar y el ex presidente Rajoy por cierto con la única diferencia que este último lo hacía con avituallamiento extra de vino y whisky y eso ya no explica ni por razones de logística ni de seguridad