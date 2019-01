Luisa Ortega, la fiscal que huyó de Maduro: "Creo en la reconciliación con justicia"

Voz 0313 00:00 Luisa Ortega buenas tardes

Voz 1 00:02 buenas tardes cómo estás casi total

Voz 0313 00:05 muy bien muy bien me imagino que conoce la música de Serrat verdad

Voz 1 00:08 sí me he ido esa canción We aplica para Venezuela libertad para la libertad de Venezuela

Voz 0313 00:15 oiga a usted que apoyado a a Why do clama presidente de los venezolanos usted que es experta constitucionalista que sabe mucho de leyes vamos a ver que esto lo vemos desde lejos tiene base legal lo que ha ocurrido

Voz 1 00:29 sí que quieren andar con Costa dictaron Venezuela ha sido Nicolás Maduro que violaron la Constitución ha sido Nicolás Maduro todo su equipo cambiaron la forma republicana que se nos en una Constitución Vicente creara una asamblea constituyente al margen de la ley utiliza el Tribunal Supremo una injusticia que sean de brazo ejecutor del Poder Ejecutivo para me destituirle funcionarios para cambiar el Estado democrático para atropellar a los ciudadanos entonces es otra alternativa Maduro no ha dejado otra alternativa y hay que actuar de alguna manera yo creo que él lo que ha venido haciendo el presidente Juan que fue apoyado por toda la población en la historia republicana de Venezuela nunca se había visto una manifestación de esa magnitud como la que ocurrió el veintitrés de enero no solamente en Caracas bueno todos los rincones del país las principales ciudades pueblos los pueblos más pequeños salieron a la calle a manifestar entonces cuando hay voces ese pueblo venezolano vea el ciudadano de la sociedad civil

Voz 0313 01:52 pero fíjese Luisa y tenemos a una a una enviada especial de la Cadena SER estos días a Caracas que es Ana Terradillos nos comentaba esta mañana unos contaba además estuvo ayer hablando con muchísima gente en la calle estuvo en alguna de las visitas de gente de la oposición a cuarteles para poder a los militares de que no reprimen a la gente etcétera etcétera nos contaba que su sensación claro que es apenas en Veinticuatro horas irá de un país pues de un país o al menos de una ciudad partida casi en dos no Ana Terradillos buenas tardes

Voz 3 02:20 qué tal cómo va yo te te escuchaba esta mañana indica

Voz 0313 02:23 te daba con esa con ese retrato con esa sensación no

Voz 3 02:26 claro porque sabes lo que pasa es que una parte digamos que está muy a favor de la oposición de la oposición de dejó que lo vive de una forma muy apasionante exaltada de la confianza y el deseo yo creo también de que esta vez no pinta mal pared digamos pinta bien es lo que se repiten todos y hay otra parte que está formada por ese vacío que tiene maduro que cada vez es menos como se ve las selecciones pero que está con él ejército que aunque sabemos que hay deba ser dentro de sus filas de cara a la cámara y así lo vimos ayer todavía lealtad a Maduro por lo tanto ahora mismo la imagen esté esa al menos es más es así que te cuyo en estas pocas horas que llevo aquí en Caracas es de cara a los diez de de de Ciudad partida no al menos con una sensación de que todavía está pasando en el Ejército

Voz 0313 03:18 sí tenemos tenemos agua no tenemos alguna dificultad para para la comunicación con Ana por por razones obvias oiga Luisa con la cúpula militar lo comentaba nuestra compañera ahora tan instalada como están altos cargos del Gobierno en las compañías estatales como Petróleos de Venezuela etc no parece sencillo que al menos la jefatura del del ejército apoya Guarido usted quiere que es cuestión de tiempo que la manzana al final acabará cayendo por su propio peso

Voz 1 03:43 sí yo no sé si se ha visto las expresiones de algunos consulados y embajadas de los distintos países me tome Venezuela está acreditado sólo en otros países ya han venido progresiva y me niña Aruba metido progresivamente a Poyatos ocurre en Venezuela miedo que ha sembrado el tirando sobre lo haré y también sobre los ciudadanos la presión sometimiento mucho de lo que yo los que no están a favor de Maduro pero lo hacen porque tienen miedo hay otra cosa que ha hecho maduro sobre todo con el alto mando militar le dio participación en nombre de corrupción para tenerlo ahora en sus manos allí no hay ninguna lealtad allí lo que hay es un compromiso con con la delincuencia organizada que constituye que constituye ni ellos entonces la la la mejor expresó que pese al pueblo de Venezuela lo vivimos el veintitrés de enero

Voz 4 04:57 ya el pueblo todo el P

Voz 1 05:00 ahí en la calle apoyando una alternativa y mira hombre fresco un hombre que que que se encuentra el país parientes lo estas pariente sin ninguna trayectoria política que cuestionar entonces yo creo que él representa en este momento la voluntad el sentimiento de todos los venezolanos lo que pasa es que Maduro en cada alocución lo que se amenazar ahora esos esos bienes desde hace mucho tiempo

Voz 4 05:32 no por mí por la Sharma jugó sin poder decía asusta si no sin agua

Voz 1 05:42 a tener el carné de la paz ya no va a tener vida no va a tener acceso a la salud así hay vota por él declara lo que lo que me tiran una caja de alimentos porque lo necesita no requieren ha utilizado los recursos del Estado para mantenerse para someter visto avisar a los venezolanos mantenerse en el poder esclavizar a los venezolanos

Voz 0313 06:08 oiga Luisa usted fue destituida como fiscal general en dos mil diecisiete yo no sé si el si el punto de inflexión para que usted dejara de de apoyar a este régimen o pasar a denunciarlo directamente fue esa decisión de Maduro de de de crear una Asamblea Constituyente de inventarse algo cuando había perdido en elecciones o ya venía de atrás la desafección

Voz 1 06:29 sí ya venía de antes más antes de ponerme a la a la Asamblea Constituyente yo me pronuncie contra la sentencia del Tribunal Supremo beneficia que cambiaron la forma republicana de la nación que era una ruptura del orden constitucional es ocurrió como dos meses antes de la Constituyente pero ya para dos mil dieciséis yo tuve enfrentamientos con con el Gobierno en el dos mil quince o me enfrenté al ministro de de de de la defensa por haber implementado militarizar las migas implementado operativos de seguridad para aniquilar a las personas abordaron a la seguridad ciudadana como un problema de una guerra yanqui van a los ciudadanos es que yo tengo teniendo problemas desde el mismo momento que Maduro me estoy yo tuve problemas con él yo nunca estuve de acuerdo con que esta para no me que él a los vecinos de mi país yo creo que no tiene la capacidad para ello pero bueno ahí tuvo hicieron ya tuve problemas con él IRI él a la ruptura definitiva se produjo en el dos mil diecisiete cuando asaltaron militarmente al Ministerio Público puede de la Constituyente yo vengo yo anuncia públicamente lo que está ocurriendo en investigación donde la Guardia Nacional los componentes de la ese la Fuerza Armada mató a un joven estudiante Juan permanece donde algo Nicolás Maduro y su ministro de Defensa todos los días decían que lo habían matado a un compañero de ellos con una pistola de pero no tuve que salir públicamente a decir anunciada a exponer lo que estaba ocurriendo Nestlé instigación queda el investigación resultó que era un guardia nacional que lo había matado sí eso por supuesto pues el último evento que que posteriormente el asalto militar al Ministerio Público

Voz 0313 08:24 Luisa usted cree que esta vez sí lo de madura está bloqueado está acabado ya

Voz 1 08:30 mira hasta que El Norte no salga de del poder hasta que no se produzca la caída de él podía cantar victoria yo creo que hay que en ese momento me ocurre cuando esté definitivamente fuera él y todo su equipo de gasa

Voz 1424 08:48 señora Ortega le hablamos desde un país que pasó de una dictadura a una democracia sin juzgar sin llevar a los tribunales a los responsables de la dictadura es posible acabar con Maduro y con su régimen sin que sean juzgados

Voz 1 09:02 no espero que eso no ocurra pero que ya justicia yo creo en la reconciliación pero con justicia y me encarga haré que eso ocurra porque yo soy la fiscal general legítima la destitución mía está viciada de nulidad así como está viciado indignidad el acto de la Constituyente por el cual designa a su cargo que yo ocupo ni desde el exilio estoy trabajando en ello cuando apenas se produzca cualquier evento que me permita llegar a Venezuela no voy a ser voy a trabajar función de que haya justicia