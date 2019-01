Sortea su casa y dona los beneficios a la lucha contra el cáncer infantil

No hay resultados

AVISO LEGAL: El presente texto es una transcripción automática de un contenido de radiodifusión sonora, por lo que no se garantiza la exactitud del mismo. Para citar este contenido, deben remitirse al audio original, respetando cualesquiera derechos de propiedad industrial y/o intelectual protejan dicho contenido.

Voz 0313 00:00 bueno hace unos meses a lo mejor algún oyentes acordará porque el caso era muy peculiar hablamos aquí en La Ventana de un sorteo realmente singular era el sorteo de una casa alguien quería sortear la casa donde vivía concretamente en Alcalá de Schubert que es un municipio de la provincia de de Castellón su propietaria que se llama Elizabeth Elizabeth Gordillo se puso a disposición de empresas llámalo to home para que esta Reed fase la la casa a cinco euros la papeleta se han vendido un montón de papeletas qué pasa que ahora a pocas semanas de que se celebre el sorteo como creo que la cosa se ha pasado de en fin de la previsiones han cambian poquito las condiciones de la rifa y ahora la propietaria de esa casa quiere donar los beneficios que se obtengan que se van a obtener ellas fijó una cantidad que es la que necesita bueno lo que superen esa cantidad lo quiere destinar a una asociación para apoyar la investigación contra el cáncer infantil Elizabeth torcido buenas tardes

Voz 1 00:54 buenas tardes bienvenido a La Ventana qué tal cómo estás o está gracias muy bien la verdad estupendamente bueno

Voz 0313 01:01 he ido bien el todo lo del sorteo no por lo que vemos

Voz 1 01:04 sí la verdad caido ha ido muy bien mejor de lo esperado la verdad

Voz 0313 01:08 yo recuerdo cuando hablamos aquí es la primera vez que que más que menos estaba sorprendido porque no teníamos mucha noticia de este tipo de iniciativas que luego por lo visto son un poquito más frecuentes de lo que pensábamos tú tenía ese conseguir creo que eran setenta mil setenta y cinco mil euros verdad cuanto era exactamente

Voz 1 01:24 setenta y cinco mil euros

Voz 0313 01:26 a la venta papeletas ya está cubierta esa cifra

Voz 1 01:29 sí es casi se puede decir que sí que está ya cubierta la cifra

Voz 0313 01:33 Iker en el tiempo que falta hasta el catorce de febrero ya San Valentín por cierto en lo que falta pues habrá más

Voz 1 01:39 correcto yo vamos esperamos ya desde el otro Home con Pepe Gollum hay yo esperamos ya venderlas todas de aquí al catorce

Voz 0313 01:48 muy bien hoy Elizabeth a qué asociación en concreto tiene previsto destinar este dinero

Voz 1 01:53 pues se lo voy a a ELA

Voz 0313 01:56 irá hila no no no la conozco

Voz 1 01:58 es una asociación que preside Juan Latorre ese es el papá de de Dajla una nena que murió hace ya unos pocos años y él lo que hace es recaudar fondos para la investigación contra el cáncer infantil concreto ahora mismo hay una una investigación en curso que dirige el doctor Jaime de Mora que es un tratamiento personalizado de neuronas Tomás de alto riesgo sinceramente no te puedo explicar qué es para eso tendrá que esperar pero pero la verdad es que es una buena iniciativa ya tampoco para para para poder recaudar todo el dinero faltan unos cuarenta y tres mil euros para poder dejar todo el presupuesto para para continuar la investigación y la verdad aquello se que los vamos a conseguir estoy segura de ello

Voz 0313 02:51 hoy en ha ocurrido algo en algún momento a tu alrededor que que que te hiciera decantarse por esta opción si te sobraba dinero o algún caso concreto alguna historia valgo

Voz 3 03:02 no realmente

Voz 1 03:05 surgió surgió así surgió que hablando una tarde con con pero lo más llegamos a esta a esta conclusión porque realmente yo para qué quiere el dinero o sea yo realmente mi propósito inicien era recaudar lo que me faltaba de casa para para poder continuar con mi vida entonces también es verdad que muchísima P a opinaba que es pelín tanto dinero la casa no lo vale cierto la casa no lo vale entonces para para hacer algo que beneficie a todas la sociedad pensamos en donar el dinero y finalmente nos parece la mejor opción destinarlo a a la asociación nada más que nada porque el cáncer es una enfermedad muy dura

Voz 4 03:53 y dentro de lo dura que es pienso que los niños es bastante más más difícil de llevar tiene hijos Elisabeth pero no te lo pregunto tengo un hijo que tienes sugiere un hijo de diez años de diez años

Voz 0313 04:06 oye cuántas papeletas cuántas papeletas habéis vendido ya

Voz 1 04:10 pues realmente no lo sé pues unas dentro de quince veinte mismas

Voz 0313 04:16 entre quince y veinte mil a cien euros pues hagan cuentas cuando unas cuantas cuántas hay en total

Voz 1 04:22 setenta mil se vendieron todos

Voz 0313 04:24 sería en fin una una auténtica barbaridad oye que una curiosidad sí sí el número agraciado no se vende eso puede pasar

Voz 1 04:31 el hombre puede pasar pero es muy difícil la verdad es que es muy difícil dentro de lo que puede pasar sea puede pasar que no se ven la puede pasar que salga y que la persona ganadora pierda la fábrica o no sepa que le ha tocado y lo reclame el premio o puede pasar querer que alguien y hay enseguida estemos dándoles casa a una persona que de verdad necesita

Voz 0313 04:57 dos formas has dicho una cosa hace un momento que vallado muchísimo la atención dice yo el dinero para que lo quiero bueno se me ocurren un par de ideas y quiere decir que es la reacción normal de cualquier persona es decir hace es una operación absolutamente legítima además saca un beneficio que que no esperaba que bueno pues tendrás necesidades o proyectos que te ilusión en para dedicar a para que ese dinero pueda pueda hacerlo realidad no que dice que tampoco sería tan raro eso

Voz 1 05:23 hombre no sería tan raro pero realmente yo mi forma de pensar es que el dinero salvo material que sirve para un fin para un propósito pero la gratificación personal de poder allí para la gente que de verdad no necesita eso no se paga con dinero

Voz 0313 05:39 hola Elizabeth Gordillo muchísimas gracias por asomarnos oye seguimos en contacto que queremos conocer el resultado final de esta historia