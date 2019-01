Estartapeando: preparados para el Brexit

Voz 1 00:00 estartapeando la sección que toda startup desearía haber escuchado en sus comienzos espacio ofrecido por Vodafone One Profesional porque lo más importante para el dueño de un pequeño negocio es contar siempre con un buen asesoramiento que Atenas eh

Voz 0194 00:16 hablamos ahora de las startups y su mundo Rafa Bernardo buenas noches buenas noches con un tema que también afecta y mucho a los emprendedores que es el Brexit

Voz 1762 00:23 sí vamos a conocer de primera mano un caso el de Ivex Kayes una empresa británica pero que tiene un feo y un equipo técnico españoles que además hacen negocios por todo el mundo así que ante las incertidumbres que genera el Brexit han decidido abrir sede permanente en Castellón que es de donde es José Bolt CEO y cofundador de Event seis José qué tal buenas noches muy bien buenas noches bueno lo primero que hacéis el nivel gays somos Un Software

Voz 2 00:44 para la gestión de eventos que tanto grandes como pequeñas empresas en utilizan bueno pues para crear su website el registro de las acreditaciones la aplicación para el evento que sobre todo la innovación está pues que ahora mismo el sector que se encontraba era con muchos proveedores y sobre todo americanos nosotros claro pues se españoles desarrollado por españoles pues les damos un servicio en español y sobre todo besos en una única solución que lo cual les ahorramos mucho tiempo y dinero

Voz 1762 01:14 por vuestra empresa están Reino Unido Londres cuéntanos por qué funda estéis allí y cómo estás llevando eso de abrir sede aquí por el Brexit pues eh

Voz 3 01:21 el el por qué de Lleida porque bueno vivía allí

Voz 2 01:25 que la realidad es tal que en el Reino Unido es muy fácil emprender entonces España yo creo que ese es el mejor país del mundo para vivir pero la realidad es que Reino Unido pues lo lo ponen muy fácil en cinco minutos puedes tener tu tu empresa creada vía online y lo ponen muy fácil

Voz 3 01:44 el el tema de de ahora de devenir

Voz 2 01:48 no se relaciona con lo que que hemos comentado del tema del del Brexit que quieras que no hay una incertidumbre muy muy grande y hay que hay que preparase yo no creo que acabe habiendo Brexit pero pero claro hay que tomar decisiones

Voz 0194 02:04 Nuestro movimiento cuál es trasladar el núcleo de la acompaña

Voz 2 02:07 yo abrir sucursal en España abrir una una sucursal lo que pasa es que como ya tenemos clientes en España ya no sólo será el equipo técnico que movemos todo el equipo técnico este John sino que también vamos a tener y lo que es marketing y ventas

Voz 0194 02:22 ventajas dirías que tiene para ti para la empresa venirse a España frente a la permanencia en Londres

Voz 2 02:27 hombre el un ejemplo fácil por ejemplo en en Londres es que es carísimo yo allí por ejemplo cuando la niña era pequeña la guardería eran mil ochocientos euros al mes te si tú cuentas lo que te tienes que gastar en guardería la casa bueno todos los gastos es que es una ciudad que es es muy muy cara entonces en España es que hay muchísimo muchísimo talento lo que hemos visto también es que en general la gente no está bien remunerada entonces bueno nosotros estamos acostumbrados a pagar más

Voz 4 03:03 igualó porque no generar ese empleo pues de de de calidad

Voz 2 03:09 bueno de Castellón y al final lo que llama es la la tierra y aquí hay

Voz 0194 03:14 muchísimas posibilidades seguimos en un momento hablando con José Bono y sobre su decisión de moverse de Londres a Castellón

Voz 1636 03:44 continuamos hablando de Event que Is con su CEO José Bono ese traslado de Londres a Castellón tiene parte que ver con que tú eres de Castellón pero que otras cualidades dirías que tiene esa ciudad para mover un negocio como el vuestro que operan todo el mundo allí pues aunque parezca mentira las conexiones porque ahora a lo mejor el aeropuerto se ha criticado mucho pero pero bueno tenemos vuelos a Londres

Voz 5 04:05 no hay entonces entre que entre el aeropuerto de Castellón y el de el de Valencia realmente los días que Castellón vuela son once vuelos diarios

Voz 1636 04:15 ah

Voz 5 04:16 Londres Íñigo vuelos que desde Castellón te salen pues cincuenta sesenta euros

Voz 1636 04:20 el la ida y vuelta luego ahora está el AVE de a a Madrid tenemos el euro meta a Barcelona con lo cual puedes lo tienes todo muy cerca pero sin tener los costes y los inconvenientes también de de vivir en una gran en una gran ciudad estar aquí en la playa y el sol

Voz 1762 04:38 José decías que en España hay mucho talento pero a la vez nos comentabas antes de la entrevista que a veces os cuesta encontrar aquí el perfil idóneo de trabajador que está buscando cuéntanos qué es qué es lo que os falta a quién tenéis necesidad de contratar principalmente son los pero

Voz 1636 04:51 les técnicos en qué pasa que al nosotros va pero aunque seamos españoles pero la empresa inglesa y la mentalidad es muy global nosotros trabajamos desde Estados Unidos a Malasia entonces nosotros no sólo queremos reclutar en en España nosotros queremos traer talento de toda Europa incluso de otros países a a Castellón entonces no nos vamos a limitar sólo pero al final nosotros podemos tener personal en la oficina que no hable español y eso no es ningún problema porque al final todos hablamos más o menos bien pero todo el mundo habla habla inglés José Bono CEO y cofundador Case muchas gracias por estar hoy con nosotros nada gracias a a vosotros

Voz 0194 05:59 vamos a hablar ahora de un asunto del que tienen que tomar buena nota los emprendedores que exportan la cuestión de los países sobre los que pesan sanciones internacionales sí porque las consecuencias

Voz 1762 06:09 veces relaciones comerciales con uno de ellos pueden ser muy serias Santiago Arretxe a profesor de e Business School qué tal buenas noches hola buenas noches cómo estáis bueno por supuesto hay distintos países y organizaciones que imponen sanciones lo hacen sobre distintos productos y sectores pero para obtener una primera panorámica cuáles serían los principales países del mundo sobre los que pesa alguna clase de sanción de relevancia

Voz 7 06:29 que yo dijera todos los principales y más candentes en China Rusia Venezuela e Irán Cuba por lo cercano culturalmente que tenemos no pero bueno hay otra serie de países de todos de todos conocidos oido como Somalia Eritrea Irak Congo Sudán e estamos en un momento muy álgido y sobre todo pues con todo este asunto de China hay de Rusia Independence hola

Voz 0194 07:00 en cuáles pueden ser las consecuencias para una pyme de entablar relaciones comerciales con un país sancionado

Voz 7 07:05 eh los principales organismos que suelen poner sanciones son Naciones Unidas es la Unión Europea como Joaquín es Estados Unidos todos ellos tienen una serie de de de penas que se imponen en aquellos que rompe año estas estas sanciones el riesgo es eso eh pues para dar un un ejemplo entre la Unión Europea la importación exportación de de bienes restringidos y puede llegar a ser un delito delito de de de contrabando e pues no pues se ellos significa P penado en prisión no sólo no sólo multas

Voz 1762 07:43 el caso de Estados Unidos es especial no porque puede cerrar las puertas de su mercado a aquellas empresas de terceros países que comercian con un país bajo sanciones estadounidenses

Voz 7 07:53 Estados Unidos no es que con la Unión Europea no sea serio enfrentarse pero con Estados Unidos e de quizás se lo es más eh lo es más porque no sólo se se prohibe el acceso al al país se rescinden los contratos eh se cancelan activos eh hay un tema muy importante y no olvidemos nunca la moneda con la que simulaba mentalmente se opera en el mundo internacional de comercio eso el Tola eh no operar con todo bares y verdaderamente dramático para para muchas empresas insisto es una moneda principal en los intercambios internacionales

Voz 0194 08:35 aquí donde pueden informarse las empresas españolas de qué países lo que individuos e instituciones o qué productos en concreto dentro de un país están sometidos a sanción

Voz 7 08:42 bueno es la mejor forma de informarnos y todo ello es siempre y primero a las webs de estos organismos que hemos mencionado Naciones Unidas Unión Europea Estados Unidos luego a la Administración española el Ministerio de Economía no os va a informar nos va a informar de todo tipo de sanciones que tengamos en el ámbito de comercio en el ámbito de las inversiones nos va a informar también otras secretaria de Estado distinta que en este caso sería la del tesoro de todos problemas que podamos tener en ámbito financiero si tenemos el control aduanero ahí nos tenemos que ir a Hacienda por lo tanto Ministerio de Economía Ministerio de Hacienda y las webs de cada uno de los órganos

Voz 0194 09:24 Santiago red sea profesor de Business School muchas gracias

Voz 8 09:27 muchas gracias a vosotros

