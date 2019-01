Flash Deportes SER de las 18H30 (28/01/2019)

Sage si el está feliz al Atlético se la fecha para el Atlético pues me alegro porque más que un rival le veo como un amigo entonces creo que sí ha dado ese paso pues será bueno para él y a la que bueno que dentro de dos semanas no vamos a gol un partido pero por él

el otro movimiento del mercado de fichajes tiene como protagonista a Sanabria el jugador del Betis renueva con el club hasta dos mil veintidós pero saldrá cedido hasta dos mil veinte al Génova irse espera hoy también la noticia sobre el futuro de Miguel Cardoso como entrenador del Celta de Vigo finalmente su presidente Mourinho se ha rectificado intentará este fin de semana contra el Sevilla esta noche se cierra la jornada número veintiuno de la Liga con el Alavés Rayo Vallecano un encuentro que se disputará en Mendizorroza a las nueve de la noche ambos equipos llegarán con bajas importantes a la cita liguera Ximo Navarro y Eli en los locales y Elustondo en el equipo de Míchel recordamos mañana cita con la Copa del Rey Valencia Getafe a las nueve y media en Mestalla en segunda el Reus es expulsado de la competición con la grave situación de impagos tres temporadas fuera del fútbol profesional doscientos cincuenta mil euros Ésa es la sanción impuesta al club por el momento los presuntos nuevos dueños del Reus no se han dirigido a la Federación y por lo tanto el club catalán siga existiendo esto quiere decir que los jugadores no pueden hacer uso de ese acuerdo privado para firmar por otro club y fuera del fútbol malas noticias para Carolina Marín una lesión en la rodilla derecha mientras disputaban la final del Master de Indonesia confirma los peores presagios rotura en los ligamentos para la española que la mantendrán alejada de las pistas alrededor de seis meses dura lesión para la hispana que será operada mañana y esperemos se recupere lo antes posible