Elena Arzak: "El mejor bocadillo es el de ventresca de bonito con guindillas y aceite"

Voz 0470 00:55 aquí arrancamos una semana más todo por la radio La ventana con el gran Toni Martínez ola de enorme arcano ahí Especialistas secundarios quiere Aróstegui con El Mundo Today hola com Marta Estévez y en un ratito una entrevista en Ourense toros oye pregunta para arcano por cierto arcano tú vas a ser Coutts vocal por con Chuck nos perdemos de la terminología totalmente voy a ser asesor de Melendi en la voz

Voz 1855 01:25 ser Coconi tocó tocó Carou Melendi Scott

Voz 0470 01:28 pocos Couto coach fuera una chica sería una ya estarás ahí sentaditos eso es así que ella no no no no ardillas yo

Voz 5 01:40 que estuvieron

Voz 0470 01:45 que tú eres niño vas a cantar a La Voz Kids y te encuentras con Melendi con Garicano

Voz 5 01:51 bueno pues ya te veré

Voz 0230 01:53 ese es el debate político se decide en frases cortas nerviosas y a veces los líderes políticos viven tanto los nervios que hablan acelerados en una misma frase tratan varios temas puede hasta perderse el sentido de la frase vamos a escuchar al líder del Partido Popular Pablo Casado quejarse de que Pedro Sánchez no utiliza el avión oficial para ir al Parlamento esto es raro es más raro sería que fuera en avión al Parlamento pero le pasa Pablo Casado por querer decir en la misma frase que el presidente viaja mucho que no va al Parlamento y que utiliza los medios oficiales de transporte demasiado también le acusa en la misma frase de ir a América en aviones hombre bueno es una frase acelerada

Voz 1660 02:35 está reconociendo que como les gusta estar en Moncloa como les gusta utilizar los medios y los oropeles del poder y el avión oficial para ir a Davos para ir a a Iberoamérica no para el Parlamento que lleva dos meses sin pisar el Parlamento esto un acuerdo va a estar dos meses viene ahora medias de febrero

Voz 5 02:51 cómo baila América cómo puede ir en barco como Marco con su mono a medio

Voz 5 03:08 esta es una mala jugada para cercano porque esto es de mil novecientos ochenta y esto por ahí por ahí no eran el cigoto tiene tiene para arriba tira para arriba

Voz 0230 03:22 sería el momento en realidad sería el momento para que Pedro Sánchez fueran taxi América charlan con el chófer allí cien participan viajes taxis avión amén

Voz 1855 03:30 a Cano empiezo las improvisaciones porque casado tiene problemas con los aviones no le gustan los aviones es normal porque al PP no se le da muy bien eso de facturar porque tienen todo del como lo puede esperar arcano lo está pidiendo en realidad hasta Internet en las aerolíneas populares está todo pensado dicen los sobres sirven como equipaje de mano pues no a ser apearse puede funcionar en realidad ahora mismo está arrimando al recae iría en avión al parlamento nacional pero ahora está complicado con eso me Madrid central como complicado con los aviones algo como lo tienen hermano mira que sí que te lo hago sobre el avión ahora quieren problemas con el aeropuerto de Castellón pero visto tanta aflicción pronto lo podrían llamar el aeropuerto de Castejón

Voz 0470 04:23 después de cercano a las twiterías

Voz 10 04:26 de nada pues el año ya hay gente que está empezando a impacientarse por ejemplo he aguantado

Voz 5 04:33 cuántos meses dura enero

Voz 10 04:36 vamos ahora con una clase de literatura a cargo de Dani

Voz 11 04:39 si el oxímoron dentro de las figuras literarias en retórica es una figura lógica que consiste en usar dos conceptos de significado puesto en una sola expresión

Voz 5 04:49 como por ejemplo nieve negra hielo abrasador Izquierda Unida

Voz 10 04:55 a todos esta reflexión sobre una mítica debida a cargo de Llull Julián Johnny son

Voz 11 05:00 no tenéis la sensación de que el spray no va a durar mucho más

Voz 10 05:05 amigos está haciendo bastante frío pero no sólo para los seres humanos

Voz 11 05:08 el Twitter lleva a que una rebeca quita que al hacer la mitos y refresca un poco célula madre

Voz 10 05:15 ya acabamos las baterías con una lección de Biología bíblica a cargo de Ana

Voz 4 05:18 sabéis que los rito Rinko procede de que no

Voz 7 05:21 me metió en el Arca cuatro animales sin emparejar

Voz 4 05:29 venga ya ahora

Voz 0470 05:33 todo por la radio las noticias El Mundo Today

Voz 1981 05:36 nadie se atreve a decirle a Pablo Iglesias que es el único que quiera en Podemos la formación morada podría pasar a llamarse puedo Donald Trump reconoce a Lopetegui como entrenador de la selección

Voz 0470 05:48 el que amenaza con convocar

Voz 1981 05:50 el Ejército un informático recién levantado es incapaz de darle a abrir pestaña nueva primero tiene que mandar las legañas a la papelera de reciclaje seta tú a una L y una R en las orejas para saber dónde ponerse los auriculares estaba cansada de escuchar las canciones al revés crean el nuevo Seat Teruel para aquellos que no tienen carné de conducir ni plazas de garaje ni necesita

Voz 0470 06:13 en coches el alumbrado del nuevo Seat Vigo pero

Voz 1981 06:16 emitirá iluminar carreteras de todo el mundo sin moverse de España Amancio Ortega pregunta con que va a encenderse los puros se retiran los billetes de quinientos de españoles preguntan a dónde tienen que llevar sus sacos de billetes para devolverlos un pelotazo de chatos extingue las galletas dinosaurios el nivel del vaso de leche ha subido un setenta por ciento las el impacto señora aprovecha el pene que sale Down Glory Hole para colgar su chaqueta bolso a mi niño no te muevas que está recién planchado el abrigo advierte la mujer taxista saludos han a la NASA de competencia desleal por llevar gente al espacio dejarlo ya sabes que nunca ha sido a Venus en un taxi replica la NASA un paracaidista prefiere disfrutar de la experiencia en lugar de lamentarse por haber dejado el paracaídas en el había son ya me ocuparé de ese tema cuando toque ha dicho a dos metros del suelo

Voz 0230 07:53 tengamos siempre mucho cuidado con lo que decimos que no nos pase como al alcalde de Béjar localidad de Cádiz que antes de las elecciones prometió dejar el PP si un gobierno de Juanma Moreno no aprobaba en el primer Consejo de Gobierno un plan

Voz 1706 08:05 empleo y lo que he dicho en mi partido es que en el primer Consejo de Gobierno de la Junta Andalucía instando a Juanma Moreno de presidente de la Junta no te lleva a cabo un plan de empleo yo dejar el Partido Popular porque pienso que es nuestra principal promesa nuestro principal compromiso tiene que ser nuestra principal reivindicación

Voz 0230 08:20 mala suerte de estas promesas drásticas porque ha pasado el primer Consejo de Gobierno no sea aprobado ese plan el alcalde dice bueno es que la Consejería de Empleo es de Ciudadanos

Voz 0524 08:29 el PP llama la confianza mayoritaria para Juanma Moreno pero lamentablemente hay un pacto de gobierno estómago que decir de que las competencias en materia de empleo las lleva a Ciudadanos a lamentablemente hay un pacto de gobierno

Voz 0230 08:40 dice bueno hay que darle la oportunidad al segundo consejo de Gobierno Pablo Casado acusa al Gobierno de cobarde sostiene Casado que el Gobierno se ha deshecho el conflicto de los taxistas enviando la regulación a las autonomías

Voz 1660 08:53 me parece insólito los es decir el Gobierno cobardemente traslada un problema de su competencia de las autonomías

Voz 0230 08:59 es una acusación al alta la de Kovac al alza la de cobardía casado acusa al Gobierno de cobarde como Vox acusa al Partido Popular de ser también la derechista cobarde cobarde pronto llegará a alguien que dirá que Santiago Abascal es cobarde y así sucesivamente hasta llegar al superhombre Luis Ábalos precisamente es quién recibe la acusación de cobardía por haber gestionado el conflicto de los taxis con el legendario estilo de Javier Clemente te llega una pelota y patas arriba otra alusión generacional difícil para arcano

Voz 0470 09:44 bueno no sé si estoy aquí con un traductor al lado bueno

Voz 0230 09:50 los el jueves Le escuchamos aquí teorizar sobre las patatas calientes

Voz 14 09:54 tanto yo no es que me quiten ninguna patata caliente ya sé que les encanta algunos es argumento sobre todo para aquellos que no quieren asumir la patata caliente es curioso no no me la pase que yo no la quiero

Voz 0230 10:05 esta teoría a Báltica sobre la patata caliente no ha convencido a todos Alfonso Guerra ex vicesecretario general del PSOE ha dicho esta mañana en Hoy por hoy

Voz 0088 10:14 por una vez y les voy a casa en cuanto quién no

Voz 0313 10:17 ha sido muy edificante ver que una competir

Voz 0088 10:20 es decir estatal cuando ha sido el problema han dicho no estuvo para las comunidades autónomas y la comunidad autónoma inmediatamente de un municipio hombre

Voz 0230 10:27 hombre nadie se habrá fijado de todas maneras no se ha fijado mucho en esto que ha dicho Alfonso Guerra sobre el conflicto de los taxistas porque se ha organizado pequeño revuelo con esas palabras suyo sobre la dictadura de Nicolás Maduro y la dictadura de Augusto Pinochet en Chile en una comparación de dictaduras que ha dejado a muchos perplejos incluso en el estudio bajo la voz de Alfonso Guerra oímos un susurro de Antón Losada diciendo hombre no se los bomberos no escuchas

Voz 0088 10:54 entre la dictadura de Pinochet horrible la dictadura de Maduro horrible hay una diferencia que en un sitio la economía no se cayó y en otros y se ha caído en no querer ver esta diferencia es ponerse una venda porque son amigos de uno son amigos

Voz 0230 11:09 no no no no y al final el futuro a ver si era esto tener que elegir entre dictaduras como un poco Monty Python prefiere usted dictadura que te hunden la economía dictadura que por lo menos eh está el concepto dictadura que por lo menos otras personas con menos capacidad para la comunicación que Alfonso Guerra también han triunfado hoy es el caso de Tito Álvarez portavoz de taxistas se queja es una frase que ya hemos oído iremos muchas veces se queja de la actuación policial

Voz 15 11:36 aquí todo el mundo está alucinando porque la policía no ha dicho que estas órdenes vienen directas del Ministerio del Interior iraquí lo que la gente está comentando es que cómo puede ser que un ministro de izquierdas según ha declarado él eh que es gay que venga o sea que que mande aquí a la policía reprimir al pueblo

Voz 0230 11:59 bueno al final el futuro también era esto si te pega a alguien que sea un hombre como Dios

Voz 5 12:03 una política la testosterona no ayuda a resolver los problemas Losada

Voz 0230 12:07 dada la política la testosterona no sirve dice Pedro Sánchez en esto de los taxis desde luego testosterona

Voz 16 12:13 hay a Nicolás Maduro

Voz 0230 12:19 no lo defiende que no lo defiende nadie ningún político español Íñigo Errejón borró todos los tuits de apoyo al régimen de Venezuela o que podían interpretarse como el mes pasado hace ahora un mes y medio el catorce de diciembre Pablo Iglesias en las Cortes dijo esto

Voz 17 12:32 yo no comparto algunas de las cosas que dije en el pasado y creo que la situación política en Venezuela y la situación económica es nefasta podido decir cosas políticamente que hará no comparte creo que que rectificar en política está bien

Voz 0230 12:52 todo el mundo entiende que rectificar en política es también cuando rectifica cuando rectifican los demás no de todas maneras la gente cambia de opinión con el paso de tiempo porque tienes más información o porque la Consejería de Empleo esté Ciudadanos como dice lo hacen de vez en cuando se es consciente de que se puede cambiar también es verdad que se tiende a ser menos drástico menos agresivo con los adversarios políticos es verdad que si cambias todos los días la gente ese mosqueo de un día para otro hace unos días Pablo Iglesias anunció que Podemos se presentaría en Madrid contra Enyo frente a Íñigo Errejón

Voz 1697 13:22 estamos dispuestos a hacer hemos hablado ya no presentarnos a las elecciones municipales del Madrid pero con todo el respeto Íñigo no es Manuela la Comunidad de Madrid y en todos los demás municipios de nuestro país podemos saldrá a ganar Irene Montero ha anunciado hoy lo contrario

Voz 18 13:37 también decimos Íñigo Errejón ha roto muchos puentes y ha roto muchas confianzas ahora nosotros somos gente responsable e igual que nos echamos a un lado en el Ayuntamiento de Madrid somos conscientes de que hay que buscar el mayor proceso de unidad con todas aquellas formaciones políticas también el partido de Iñigo Errejón si es que están en disposición de que los trillizos reaccionarios no gobiernen en Madrid

Voz 0230 13:58 bueno esta expresión de los trillizos reaccionarios e si es recurrente del arrepiente me la repite mucho Irene Montero pero es que la mejor forma de frenar frenará los trillizos reaccionarios desde mi punto de vista no montar otro partido en los trillizos reaccionarios se refiere a Pablo Casado Albert Rivera Santiago Abascal hay un chiste bastante bueno sobre trillizos no sabía que tenías trillizos condenó son trillizos es que es muy nervioso mínimos que dice

Voz 5 14:22 bueno a continuación el presidente del Gobierno

Voz 0230 14:30 Pedro Sánchez en su ultimátum al régimen de Nicolás Maduro para convocar elecciones en ocho días es decir el domingo que viene

Voz 19 14:36 el Gobierno de España da ocho días a Nicolás Maduro para convocar elecciones libres transparentes y democráticas

Voz 0230 14:44 a continuación el ministro de Exteriores de Venezuela Jorge Arreaza respondiendo al ultimátum europeo Europa

Voz 20 14:50 para dándonos ocho días de que

Voz 0230 14:53 eh ocho días de que ocho días de que es la versión diplomática del clásico

Voz 7 14:59 de que David P de que

Voz 5 15:01 en realidad es como decir ocho y ocho Hadi

Voz 20 15:03 ocho días de que ocho de ocho días

Voz 0230 15:06 yo día de que Nicolás Maduro Dice del presidente español

Voz 1623 15:08 en el trasero de Donald Trump está Pedro Sánchez en la cola

Voz 0230 15:13 no te en el trasero en en la cola Padura Maduro quiso distinguir entre Gobierno español y pueblo español comenzó una disertación que parece realizadas las puertas de un karaoke de madrugada mientras una noche dura intensa

Voz 21 15:28 España la la la la la

Voz 0470 15:31 España es la me para

Voz 1623 15:35 te envía España que Rajoy

Voz 0230 15:40 eh gastó alrededor pues preguntas muy bien la afición

Voz 22 15:43 muy bien hay mucha gente y la gente muy divertida bailando bebiendo

Voz 0230 15:50 todo muy bien y luego pues puede seguir por las calles

Voz 1855 15:53 qué gracia España que viva España

Voz 1623 15:55 ya

Voz 20 15:57 te encuentras es la policía sigues a tu volar los maduros aquí

Voz 0470 16:02 a vamos que dice la canción sí sí la canción Oye pues conmigo que yo lo tiene bastante bien

Voz 0230 16:10 la posición de España de pedir elecciones es la de la Unión Europea que se convoquen elecciones si no se convoca en España en la Unión Europea reconocieran a Juan Why do como presidente hay una indecisión en estos casos lo mejor es preguntarle a Siri lo ha hecho Nerea Aróstegui periodismo de investigación

Voz 23 16:27 hay la pregunta exacta sido quién es el presidente de Venezuela siria ha respondido que ha encontrado dos resultados Nicolás Maduro Juan

Voz 0470 16:37 con lo cual tenemos a dos

Voz 0230 16:40 once pocos días en pocos días Siri saldrá de dudas pocos días Se supone aunque las cosas se pongan muy tensas incluso en los países en guerra se dan plazos hay negociaciones bajo la mesa el miércoles pasado Nicolás Maduro

Voz 0470 16:52 estoy decidido romper relaciones diplomado

Voz 1623 16:54 Tica política con el Gobierno imperialista de los Estados Unidos ya os acordáis no

Voz 5 17:04 sí estaba en este modo

Voz 0230 17:10 los setenta y dos horas el personal diplomático de Estados Unidos para abandonar el país

Voz 1623 17:15 hay dos horas para que abandonen el país todo el personal diplomático y consular de los Estados Unidos de Norteamérica me lo suela

Voz 0230 17:23 bueno han pasado setenta y dos horas y Nicolás Maduro ha dicho que no hace falta que se dan treinta días todo el mundo está negociando salvo Pablo Casado que es como el niño el chiste de los trillizos es tan nervioso que en la misma frase puede decir una cosa y la contraria y en su afán de que Pedro Sánchez convoque elecciones en España dice que no le pida elecciones a Maduro

Voz 1660 17:44 sí cuando Pedro Sánchez convoque elecciones que espero que sea pronto que deje de pedir elecciones a Maduro que es lo que habría que hacer el directamente reconocer agua ido iba a decir que se vaya como dictador pero que las como que él

Voz 0230 17:55 bueno la posición delante pero al final no sabes si está pidiendo que Pedro Sánchez convoque elecciones en Venezuela Pablo Casado es el niño del chiste de Eugenio tan nervioso que parece tres

Voz 24 18:06 bueno tan dos mi caso le dice a la otra de Bucaram Barros rosario de unos sabía que tenía trillizos de uno sino son trillizos es que esto es un niño muy nerviosos

Voz 5 18:16 Arca no comienza con trillizos venga

Voz 1855 18:19 fiesta con trillizos quizás por el al vuelo por el patrio por el disco no lo sé sabes que yo soy un coloso a mí me llamara Petric hizo porque con tanta si lo pase estoy muy nervioso pero bueno un buen freestyle los trillizos son Why don Nicolás Maduro a Ignacio Parra y espero que no te duermas Nicolás Maduro colaborador de la pita moderna simplemente si esto es lo que falta estamos siendo campismo mismo como se resalta aparcando en realidad tiene hambre datos panorama parece que triunfito porque todos quieren compartir sangre y en realidad estos pocos que tenemos lo está buscando en el Supremo pero bueno en hablar de de y dejen de dar la paliza

Voz 16 18:58 a más conceptos más palabras hoy que vamos a hablar de cocina yo lanzo por ejemplo fogones la instrumental o no

Voz 25 19:13 bien bien bien bien bien bien a a a

Voz 1855 19:17 yo apoya fuego Cruz porque tengo mucha práctica fogones no pueden competir con su vitrocerámica en realidad ni siquiera es hoy un paquete pero me pena Citizen recoge tus cuchillos y Pete yo cuando estoy rape ando con esta fluidez que puede ascender hasta los tocones de Master Chef pero en realidad el panorama del rap me respeta porque a la hora Terry más

Voz 0470 19:35 que el que tiene la mejor receta buscamos Tapias

Voz 1855 19:37 no no lo hago por Mónica papel cuando nos vamos a cenar Francino twis Toni

Voz 5 19:41 la decena

Voz 1855 19:44 en realidad no a tener ningún problema a ti

Voz 5 19:46 otro concertado y con esto Fierro venga

Voz 1855 19:50 claro

Voz 5 19:52 yo sólo gazpacho la palabra

Voz 1855 19:58 Pacho en realidad con esto apoya pillar cacho pero en realidad no Tiko tonterías porque el gazpacho es lo único que ahora no tiene polémico Andalucía estamos haciendo como lo ha cercano que el gazpacho con los que les ha pasado es el Kaká que ha salido mal porque viene de Andalucía que yo lo encajó el gazpacho no ha salido tan mal como la Consejería de Trabajo porque a ver cómo lo tenían que era Ciudadanos luego no yo siempre mis hermanos pero bueno siempre representó esto no gazpacho son Un par de rimas y las aguas fuego lento

Voz 5 20:37 a ver un poquito de Tele en La Ventana a las cinco y media a cuatro y media en Canarias Marta

Voz 27 20:43 ayer fuimos muchos los que estoy galante momento la risa ayer fuimos muchos los que estuvimos delante de la tele para ver la final de lo pensado

Voz 5 20:51 no cuál el monte Francis no

Voz 28 20:55 entonces antes de llegar a ese partido Nadal y Djokovic habían deshecho con cierta facilidad de sus rivales los tres en los dos entre se bueno así contó el viernes por la tarde el canal Veinticuatro horas el pase de Djokovic a la final de una forma un tanto peculiar Djokovic no quiere claro

Voz 29 21:12 ceder ni un ápice de ventaja a Nadal aunque sea en lo psicológico no sólo ha ganado la semifinal al francés Puyi lo ha hecho a lo grande como Nadal ayer sesenta sesenta y dos sesenta y dos como el domingo Manel en Australia algo más que un partido es el enésimo pulso para saber quiénes más grande Rafa o Nova

Voz 30 21:32 eso se dice a sí

Voz 5 21:36 vale

Voz 23 21:38 la cuenta que digan sesenta sesenta y dos

Voz 3 21:44 va a ser otro

Voz 25 21:48 la Ventana con Carles Francino

Voz 5 22:10 es una pista a hablar de cocina no era por casualidad no

Voz 10 22:14 sí pero ver pero no de cocina de la gastronomía sino de del espacio de la de del espacio culinario no porque una de las principales reformas que que la gente censo hogares la cocina a la gente le gusta tener un espacio amplio y cómodo para cocinar pero ojo con los contratistas y sobre todo ojo con los contratistas de la televisión os presento a encima José Garcés Cinema José qué tal La Ventana hola hola Elena José tú hace unas semanas decidiste reformar tu cocina

Voz 7 22:40 a a tocaba ya tocaba necesitaba un lugar poco propicio para dar rienda suelta poquito a mí aficiones culinarias de cocineros yo no lo sé como la mayoría como la mayoría de los seres vivos vale si yo necesito comer para sobrevivir como ya lo está claro me me gusta elaborar por lo que como es lo que los distinguir un poquito los animales no Veloso un oso uno se hace

Voz 5 23:02 era desde luego humanos uno Goster cero y desde luego

Voz 10 23:07 bueno tú decidiste que la reforma de la hicieran atención unos contratistas muy mediático gemelos Benito de Davy de sí si quema la madre mía que es la misma belgas no pasó que pasó con los gemelos

Voz 7 23:21 hombre entrara de entrada tiraron por tierra Mis planes porque yo quería una cocina coquetas con buenos armarios cosas con un póster del chef llegara

Voz 30 23:32 pero vaya

Voz 5 23:34 el John Le Mond en el delantal yo también pero bueno mataron el concepto había

Voz 10 23:44 esto de el concepto Beer todo esto es una puerta el infierno me dije

Voz 7 23:49 tiene me dicen lo gemela en evidencia fuera paredes Se acabaron las espacio divididos me proyectaron una cocina si enorme con isla sabes la isla diciendo Dame de Isla que fluyera el piso

Voz 5 24:00 bien otro concepto diabólico debe reformar la fluidez

Voz 7 24:05 el conflicto abierto mira hablando conceptos que me revientan me dijeron haz nuestro curro como

Voz 5 24:10 salió ella tiene que

Voz 7 24:13 trazar los muebles viejos al suelo no tomó en la parte de abajo Iván negaron unos guantes y una maza los ladrones para qué ocurre esto uno se dicen para que participes no dicen te sentirás mejor si eres tú el que destroza lo viejo Le digo perdonaba pagó Pacer londinense vuestro trabajo es ese inicial tranquilo e inicie el pero el presupuesto igual igual en cambian poquito

Voz 10 24:35 esa es esa es otra que los presupuestos nunca se ajustan a a al inicial verde

Voz 7 24:40 sí porque empezaron a descubrir cosas pues que que no había ahí estamos dice está llena de restos

Voz 5 24:52 bueno aquella para la Brigada Especial cuando ha habido que cobrarán dije pero que va a venir aquí dejó creo que los cimientos que hay que reforzar también el cableado

Voz 7 25:09 que estaba cuatro salidas de humo ni salidas de humo se si me dijeron que que según el tipo de tiene que saber por qué dices eso es mentira verdad engañaron pero te voy a decir yo sólo profesional y yo sólo había que estaban haciendo lo que les salía del duty free si como cuando compraron el piso al lado para que su proyecto respirar a porque editaba más espacio

Voz 5 25:33 pararon el piso de tu vecino sin preguntar a Pelosi respirar al proyecto

Voz 7 25:37 comenzaron la pared abajo lo juntaron dice miras hubiera estado aquí con nosotros dándole claro no me dice Ramón

Voz 10 25:45 que gentes de verdad bueno y el resultado qué tal la cocina

Voz 7 25:47 la verdad eres fantástico tiene una cocina amplísima de ciento treinta metros cuadrados

Voz 10 25:53 la cocina no

Voz 7 25:55 no es que sólo hay cocina sólo cocina nada más no hay comedor no hay dormitorio no hay lavabo sólo cocina todo cocina con isla en medio eso sí muy bonita pero firme nada más sólo tienes que filas

Voz 10 26:06 contento claros donde duermo

Voz 7 26:09 veo la tele donde cago

Voz 10 26:12 y que te dijera que conflicto abierto estos espacios integrados y setecientos cincuenta mil euros como más de forma setecientos cincuenta suerte que yo te contenido que tú tienes dinerito sí porque gracias a Dios ya trabajo en el sector de las opiáceos

Voz 5 26:25 por Jerez salga frena tarde no

Voz 10 26:30 el trabajo bastante se suele decir que ahí gracias a José Porta experiencia

Voz 0470 26:36 adiós adiós y lo vendió mucho a ver la banda sonora de nuestra invitada Olga Nebra adelante

Voz 31 26:50 nuestra invitada cuando las que cantaba este aquel importa era un adolescente empezaba a salir y hablar de la libertad el muro de Pink Floyd es para ella una música con mensaje muy impactante vamos iba a todos los conciertos que podía del último de la fila con todas sus amigas dice sabía todas las canciones de memoria aún sigue guardando todo lo escasez

Voz 32 27:26 no sé si recuerdas los conocimos

Voz 4 27:38 el grupo

Voz 0529 27:38 la Oreja de Van Gogh

Voz 31 27:39 ha conseguido llevar su ciudad a todo el mundo y orgullosa que está

Voz 33 27:43 eh

Voz 31 27:52 su hermana escuchaba los Rolling Stones ella Rod Stewart uno de sus ídolos durante mucho tiempo

Voz 0470 28:03 esta tarde en La Ventana en Todo por la radio Elena Arzak

Voz 1855 28:07 buenas tardes

Voz 0470 28:11 oye yo fíjate Rod Stewart Si la oreja blanco por descontado no será prejuicio pedigüeño Elena Arzak Pink Floyd

Voz 0529 28:17 eso eso ese maridaje me me me chocó más pero bueno claro a ver porque era muy joven yo tendría alrededor de no sé trece años así era lo más lo más oye el he vuelto al futuro aquí ahí que bonitas canciones muchas gracias eh se me han cantado es escuchas

Voz 0470 28:36 música mientras cocinas hasta una hora

Voz 0529 28:38 así a las mañana hasta una hora que quiero decir

Voz 0470 28:41 cuando bueno llega el momento de de ligar algo no muy detracción justo justos lo bien

Voz 0529 28:45 es que a ver tenemos una teoría o te unes al enemigo o no gentes como hay mucha gente joven nos hemos tenido que poner las pilas aquí no es que escuchemos una músicas escuchamos cuatro a la vez mientras se hace lo que se llama la misión plas Sicko que es lo es

Voz 5 29:01 para mañana el logo ya ayer

Voz 0529 29:04 a la hora el servicio hay que parar se quitan todas las radios las músicas y fuera ya uno ya se concentra pero queremos que la gente la música ayuda tiende a tener buen ambiente

Voz 0313 29:17 yo estoy totalmente de acuerdo con eh no no te puedo apoyar más oye Elena estás en Madrid por el Madrid Fusión que va a presentar o que va a dar a conocer esta marca que es Arzak en este Madrid Fusión en concreto

Voz 0529 29:28 bueno me di venir a Madrid Fusión hay que venir muy preparado no porque tú lo digo

Voz 0470 29:35 porque para Invitro sí sí señor como Joan Gaspart

Voz 0529 29:40 que sean organiza muy bien me llevan y me atraen

Voz 0470 29:43 muy bien que fenomenal

Voz 0529 29:45 digo que ahora bueno en serio fue Madrid Fusión es para los profesionales una cita crucial entonces todos queremos venir aquí y que te inviten pues ya es un honor no entonces ves de todo mira hoy mismo ha vuelto no ha dicho que no hay que decir ha vuelto sino ha presentado Ferran Adrià sus proyectos en la Bulli Foundation Achille impresionante si había un montón de ponencias mañana nosotros presentamos a las cuatro y media entonces bueno vamos a hablar de su titular la cocina el repensar la elocuencia si el colágeno repensar a ver bueno

Voz 0470 30:26 a ver si empezamos por el repensar porque el repensar entonces

Voz 0313 30:30 que yo

Voz 0529 30:31 a ver si a decir lo pillamos resume

Voz 0470 30:33 igual el el rey es volver a

Voz 0529 30:36 va a cuestionar te poco a recuperar valores que cómo ha ido todo muy deprisa en los últimos años pues que a lo mejor habíamos perdido un poco no pues queremos insistir en recordar que somos cocineros queremos también lo que es reconocer lavaron el valor de los productores locales de sus Trias primas también lo que es repensar todo lo que has hecho parar te en aspectos que han sido muy interesantes como técnicas etcétera ir profundizar un poco más no ir sobre eso seguir hacia adelante porque lo que no puede hacer nunca es parar ni volver nunca hacia atrás Vittorio nos vamos a vestir como cuando teníamos quince años principio no no

Voz 0313 31:17 en principio no nosotros pudimos añadir que los hacía

Voz 0470 31:21 gracias a usted también empieza a ver si de por eh oye Ferrer

Voz 0313 31:25 ya no sé si lo ha dicho en la presentación pero es en una entrevista que he leído y con él entre otras cosas de los fogones de la Bulli Foundation de sus proyectos de tal y cual aleja dejado titular para mí muy muy interesante no se pueden pagar salarios ochocientos euros el hablaba del sector de la restauración pero podríamos hablar del periodismo de otros tantos yo quería

Voz 0529 31:43 preguntó preguntarte por esto a ver

Voz 0313 31:46 en qué opinas tú des a mi me parece que

Voz 0529 31:48 eh bueno Ferrera Ferran Adrià países todo siempre perdona todo todo en rompiendo Ferran Adrià siempre ha sido muy avanzado en el tiempo y me parece muy acertado lo que dice porque lo tienes que tener a la gente si tú quieres que la gente de de sí tienes que tenerla contenta y luego sobre todo la esclavitud se abolió hace mucho entonces y pienso que que tenemos que tener los todos muy en cuenta respetar mucho al trabajador evidentemente que también el trabajador aporte Hay y la gente puede dar de sí mucho más de lo que se piensa es lo que Gemma me imagino no también como yo tengo un padre como Ferran Adrià que también piensa igual y que siempre para él el el personal como casi la familia pues entonces bueno pues yo creo que poco a poco se necesita tiempo pero se seguirá conseguirán hoy yo estoy muy de acuerdo con eso porque eh y somos humanos no ya bueno aparte de todo eso y además dentro de nuestra profesión hay que dignificar la y que la gente lo haga porque le apetece

Voz 0313 32:53 Elena hemos repasado vayamos al colágeno que eran la otra pata ical

Voz 0470 32:58 el colegio es una proteína que

Voz 0313 32:59 te genera fibras no menos e Iker qué qué pasa con el con la revolución se puede hacer con el colapso no

Voz 0529 33:06 bueno también hemos hecho que hemos repensado el colágeno porque evidentemente con el colágeno si tú coges unos morros de ternera eso tiene colágeno las cocochas al pil pil también te en el colágeno de entonces claro de ahí si te das cuenta que el colágeno en realidad es una gelatina que se ha calentado el colágeno por la temperatura esa convertido gelatina y eso te da mucho pie a más que por su explicación que ya existe lo que hemos hecho es ampliar sus aplicaciones en elementos no esperados no por ejemplo hemos sacado colágeno de de chipirones de pulpos de de Royal rodaballo grandes e incluso de angulas imaginados nos lo hemos pasado muy bien hemos utilizado colágeno utilizando expresiones utilizando casos normales no ya salió de todo sea de todo nada

Voz 0470 33:58 aquí tenéis un banco de sabores creo con más de mí

Voz 0313 34:00 el quinientos un mil seiscientos sabores aromas que que es lo último que habéis descubierto que dice esto no había pensado nunca que yo podía autorizar porque mil seiscientos aromas Mills es una barbaridad que había tantos tampoco

Voz 0529 34:12 bueno es para tener una referencia a todo el mundo invito al que viaje o a algún sitio aunque sea cerca de aquí IVE a algún ingrediente interesante nos lo traiga no jugará tenemos por ejemplo un cocinero que ha venido a Siberia entonces claro tú piensas vive Siberia a cincuenta grados bajo cero que está todo congelado no tiene

Voz 0470 34:31 un cocido conocido

Voz 0529 34:34 ha regalado por ejemplo una miel que está hecha con una miel de trébol no entonces y bueno pues maravilloso el todo lo ponemos el Banco de sabores y se te da pie es entonces nos ha dado pie a utilizar trébol es más uno de los platos que que traído lleva trébol voy a mandar mañana uno mil cocineros a conseguir trébol por Madrid pues aquella puede hacer algo para conseguirlo ya hemos fichado a un sitio

Voz 0313 35:01 ese cocinero de Siberia además de la miel de trébol alguien que vive en un lugar así tan tan tan duro tan no sé qué qué puede aportar que mira distinta le trae a a una cocina

Voz 0529 35:11 bueno también nos ha enseñado por ejemplo ha traído una serie con muy buena idea por eso digo que el que viaje que o nos queda aportará algo a tener una especie de postre de manzana que está hecho sin harina sólo con Gemma hoy con claras de huevo es una esponja y es muy interesante y debe ser un postre muy típico entonces eso nos va a dar pie os gusta mucho a las manzanas pues de hacer no copiarlo pero no inspira hacen un postre ligero un poco original con una textura distinta y que sepa muy bien no a mí me da pena no utilizar unos productos tan maravillosos como ofrece tu temporada hay tu tierra no

Voz 0313 35:45 hoy Helena tú eres muy de pósteres o no yo es que en fin es cosa mía eh pero catalogo las personas con las que voy a comer y me gusta mucho porque para mí comer es algo más que alimentarse es todo un ritual y muchas más cosas que cuelgan de las catalogo entre los que toman póster sino porque el recorrido es distinto el recorrido lo que toma postre siempre guardarse un poco lo mío no mi caso no sería éste puede acabar con un poquito chuletón si se da el caso no

Voz 0470 36:09 sí es muy de postre se suele todo cosa dulce chuleta prefiero chuletón por decirlo no me da igual

Voz 0313 36:18 los Cayos de postre no pero tú eres

Voz 0529 36:21 yo sí lo lo que pasa que a mí me gusta bueno yo sí voy a un restaurante y me voy a pegar un homenaje me como todo lo que me ponga a nuestra desde el principio hasta el final no

Voz 0470 36:31 si bien yo también

Voz 0529 36:34 pero a mí me gusta por ejemplo que el dulce me suele gustar después de usura gustar como a mí como de merienda y luego también me gusta el el el dulce porque una cosa es el Duce una pastelería el dulce en un restaurante no que es muy distinto pero sí tengo que reconocer que me gustan o yo tengo aquí un libro

Voz 0313 36:56 es fantástico que por cierto es educado Edar saca al cuadrado que es una maravilla con sesenta y cuatro recetas que son por lo que se ve por lo que se intuye son casi casi obras de arte tú crees que la cocina tiene algo hoy os ponemos muy pijo vamos a tiene algo de arte la la restauración gastronomía

Voz 19 37:13 bueno me quedan dos mil notas no no no no todavía más

Voz 0529 37:16 voy a voy a explicar este es un libro que acabamos de tontos

Voz 0470 37:19 me comparen con Planeta

Voz 0529 37:22 en el cual estamos muy contentos porque primero hacía diez años que no hacíamos un libro también está Bainet por detrás tengo que reconocer que está muy bonito no por un lado estamos muy orgullosos todo el mundo cuando saca un libro no acabamos nunca porque

Voz 0313 37:36 este es fantástico mi padre ya no explicamos más

Voz 0529 37:39 va a cocinar y hacer otras cosas no da la casualidad bueno pues tiene dos partes una que son unas fotos en blanco y negro en las cuales son muy bonitas y además me hace gracia porque mi padre me hice el otro día vi que mayores Alex estoy no le digo que tú qué te crees que el pie el tiempo no no pasa para todo el mundo no me hace ilusión acabo de ver a Manu foco que está muy bien sí que va a reconocer estas fotos enseguida

Voz 0470 38:04 bueno pues como las encontraba El viento en contra

Voz 0529 38:08 Le conozca de trabaja con Iñaki Gabilondo

Voz 0470 38:10 pues vale no pasaba el tiempo para él has visto

Voz 34 38:13 él contra nuestro planeta

Voz 0529 38:16 va va a reconocer estas fotos y él también va a ver cómo hemos cambiado no pero también es cuestión de cambiar queríamos reflejar un poco cómo hemos cambiado cuando escribes un libro te das cuenta cuentan cómo cambias sin darte cuenta resulta que hemos visto que somos mucho más ordenados que antes no Nos hemos dado cuenta que está todo con más estructurado por zonas y luego sí que es verdad que la cocina luego están aparte del de las recetas que están en color porque lo importante es garante son las recetas es el hemos quedado dar más protagonismo porque son las recetas mi aquí tenéis las cocochas que antes parece cosa me gustaba

Voz 0470 38:54 yo he visto una pared de ladrillo chocolate que son ladrillos

Voz 0529 38:59 Astre eso sí eso es un postre sí sí ir respecto a la pregunta que tú dices del arte y la gastronomía bueno eso es eso hay de todo nosotros yo no ese cocinera para saber si era artista no era artesanía emite cocinera porque me quise hacer cocinera no pero a día de hoy mucha gente nos lo dice se empieza a cuestionar bueno yo una hermana que historiadora Marta que esta especie en arte gastronomía asiste ya de arte no sólo ha explicado muy bien cómo hay ciertas veces que ciertos cocineros desarrollamos una alta creatividad no como podría ser Ferrán etcétera entonces todo el mundo y ahí sí podrías sí lo están empezando a comparar con ciertas actividades artísticas pero nosotros yo creo yo prefiero que sea la gente que diga si es arte unos arte y eso se verá con el tiempo yo sí que estoy de acuerdo que se desarrollan harta creatividad pero que yo vuelvo a decir no me hice cocinero artista

Voz 0313 39:58 está muy bien hoy en la entrevista acabará como siempre en todo por la radio tú lanzándole conceptos arcano para que los desarrolle pero antes hay tiempo para un par de preguntas en el tiempo de la rueda de prensa a ver por ejemplo desde Barcelona Arman a vez hola

Voz 10 40:11 en la que te has bueno se me ha ocurrido que si te gusta tanto ruido en Rota pues que pongas en tu carta el la Rod Stewart no como platos

Voz 5 40:18 me guardo mi pregunta da la oportunidad a años de meter en la carta no

Voz 10 40:31 preguntaba sobre el producto de construcción pone en concreto sobre el huevo cocido oí pelar la la cáscara hay algún truco para apelará rápidamente porque yo tardo más esperando quitando la cáscara

Voz 0529 40:43 hirviendo lo que hay que hacer es pelar lo rápidamente es decir que un poco los dedos pero ya lo siento pero es que los que no sois cocineros tenéis muy pocas son muchas demasiadas en sí

Voz 0470 40:55 el al calor vale quedarse prisa Valverde buenas tardes

Voz 7 40:59 Toni

Voz 0470 41:01 no no hay un poco de exceso demandando con la alimentación saludable digamos

Voz 35 41:06 que si estando muy bien y siendo muy interesante el concepto de alimentación saludable teniendo en cuenta que sólo hace veinte años que nos alimentamos saludablemente no deberíamos estar todos muertos

Voz 0529 41:16 bueno hay poco antes también había digo yo me acuerdo cuando era pequeña de repente te te este si de repente comer huevos no era saludable de repente era malo Paul colesterol de repente el súper bueno para el colesterol etc etc entonces tú vienes miras en internet y miras un ingrediente aquí puedes ver que o te mueres tomándolo o no entonces yo creo que hay que fiarse del que uno se fía y yo creo que la información sobre la nutrición está muy bien pero siempre va a haber distintas opiniones y hay que fiarse del que te FIES muy bien

Voz 34 41:55 yo quería que me recomendadas

Voz 0529 41:56 es un bocadillo un bocadillo si yo te voy a recomendar un bocadillo que es el que a mí me gusta que es de bonito con guindillas y con un poco de aceite que sacas cuando abre las guindillas en curtidas sin pasarte un poco de aceite el bonitos de temporada de verano fresca todavía mejor

Voz 5 42:19 en su letón

Voz 0470 42:23 yo yo quiero que me recomienda en un bar cercano calienta un bar de carretera

Voz 25 42:27 un bar de carretera que sea un bar

Voz 0470 42:31 a este paso con el coche te para aquí a como el último el último día me encontré a Martín Berasategui

Voz 0529 42:38 que está viniendo de San Sebastián

Voz 0470 42:41 por ejemplo si ese es yo me paro

Voz 0529 42:43 María en ese porque me han dicho que es muy bueno me tengo que parar y no está

Voz 0470 42:46 es el de Boceguillas vocero del mundo

Voz 0529 42:49 quiere parar ahí yo no he estado hombre a mí me suele gustar cuando vienes de de San Sebastián a Madrid Arte en el Landa

Voz 16 42:57 aclaró que lo está agotado no eh

Voz 0313 43:03 bueno Helena tú léase tirar palabras arcano cerrada la entrevista tú piensa Un concepto una palabra la que te apetezca la que me apetece una palabra que va a la cabeza

Voz 0470 43:13 en cuanto la Liga ponemos lo instrumental y que jugar ya tú me lanzando más palabras yo voy creando un minuto

Voz 0529 43:20 tocino real

Voz 1855 43:22 vente luego sin peros la palabra es tocino porque me baby cielo realmente ha visto cómo los ritmos dice ya que no es el tocino yo lo inyectó de colágeno

Voz 25 43:32 cuál es la siguiente palabra que me das limón

Voz 1855 43:36 Mons Yao realmente arcano no fuma pero Limones la cara que pone cuando intentó ligar con alguna porque me ponéis un poquito carita temor morder un limón Flores estamos haciendo siquiera la improvisación el limón es mucha Marc pero no te cruces no te gusta el postre pero después de eso pasa el dulce espera para todos

Voz 5 43:55 y encima otra palabra

Voz 1855 43:56 la para cerrar la improvisación venga al Parra al que ha Parra pasto necesito un cantautor y una guitarra te vayas receta Parra que quieres que tenemos pocas al párrafo para hacer en Alicante pero si te capaz de hacer una improvisación seis seguro que salen nuevo postres de cocina de fusiones Talca para que López recomienda hasta mi madre porque es muy bueno ahora para la comida saludable lo siento yo debo ser un desgraciado porque al al Caparrós está muy buena pero yo prefiero Mollet KO

Voz 36 44:28 Elena Arzak muchísimas gracias por estar ahí

Voz 0470 44:30 ha sido un placer muchas

Voz 36 44:32 gracias y enhorabuena por lo que muchas gracias

Voz 5 44:35 el acuerdo se gracias adiós adiós

