Play Fútbol: La decisión de Tabárez (28/01/2019)

Voz 1 00:00 a retrasarlo Juanito

Voz 2 00:14 a la PAH la radio

Voz 1 00:17 el mirlo crearía dos sin no es cosa militar

Voz 0301 00:26 muy buenas bienvenidos a Play Fútbol los habla Bruno Alemany en nombre de todo el equipo que hace posible este programa desde el regreso de Oscar Washington Tabárez a la selección uruguaya en el dos mil seis los charrúa han seguido un sí lo conductor que les ha permitido competir siempre al máximo se han acogido a la lucha al instinto de supervivencia a una de sus señas identitarias eh ya directamente de Uruguay como sociedad ya a partir de ahí han competido al máximo con delanteros eso sí del primer nivel como Forlán Luis Suárez y Cavani con caudillos defendiendo como les Godín con eso y con el orden táctico y la intensidad en cada disputa como condición sine qua non se han hecho grandes sin embargo ahora se abre un nuevo el horizonte un nuevo escenario para los eh la rúa ha cambiado el escaparate con la irrupción de centrocampistas que a nivel técnico apuntan al máximo nivel y que está jugando ya en clubes punteros a nivel europeo hablamos de los Bettencourt Neira Valverde y compañía este cambio de paradigma obliga Tabárez a tomar una decisión tiene que elegir el maestro entre adaptar el juego de los charrúa a las nueve posibilidades que le ofrece ese nuevo centro del campo o persistir en la idea que les ha hecho grandes hoy en Play Fútbol la decisión del maestro

Voz 3 01:48 no

Voz 4 01:56 aguantas de estar que dura

Voz 0301 02:17 nos proponemos en el programa de esta semana un viaje hasta Uruguay hasta la mente del profesor de de Tabárez y esa decisión que se supone que que debería tomar sobre el juego de su selección Un viaje a Uruguay pero que es un viaje pasando por Turín pasando por Londres pasando por Egipto nada lo explicamos rápido e eso pasando por Turín porque nos quedemos adentrar también la figura de Rodrigo en Kurt conocer más cosas analizar bien su juego lo mismo con Lucas Torres ese digo Londres IES también pasando por Egipto porque es hasta dónde vamos justo ahora vamos a charlar con un entrenador uruguayo lo conocéis perfectamente es Martín Lasarte que era estaba probando suerte en el Al Ahly es un club histórico y que evidentemente no pierde la pista de todos lo que pasa futbolísticamente en relación con su con su país vamos a hablar con Martín Lasarte vamos a hacer la charla vía Skype así que espero que funcione bien seguro que sí lo hacen en el los próximos minutos les saludamos ya que tal Martín cómo está muy muy buenas

Voz 2 03:24 bueno es buenas tardes cómo estáis de gusto de conversar con vosotros

Voz 0301 03:28 bueno encantador nosotros de de charlar con contigo probando suerte me parecen una

Voz 5 03:33 la nueva etapa

Voz 0301 03:35 la nueva aventura dando es decir en en Egipto como va

Voz 2 03:39 aquí todo bien adaptándola a una nueva a una nueva aventura aquí quizás un poquito exótica no diferente lo que he tenido un periplo por Dubai hace algunos años hace bastantes años ya pero bastante distinto no yo también digo otra edad el club es bueno muy muy diferente al al hueso el de Dubai yo estoy ahora en un equipo muy muy grande muy importante como el Al Ahly Egipto al equipo del siglo pasado de cobros son al Real Madrid en Europa o o el Peñarol de Montevideo para Latinoamérica según la la digamos la élite del el estudio estadístico que se hacen la FIFA a este club muerto dijo muy importante muy grande iban hizo lógicamente no nos demanda este una tensión una concentración distinta a la que podemos tener en en alguna otra experiencia anterior

Voz 0301 04:23 en el club por eso Martín es un auténtico gigante a nivel africano eh

Voz 2 04:29 uno lo ve en la calle no sea lo está en un hotel oí

Voz 6 04:33 no es uno porque no soy yo no soy nadie no no me conoce nadie pero sí el hecho de ser el entrenador del el no como la gente se brinda desde todo el lugar no desde desde invitarte a comer a casa de ciudad desde ofrecerse a a solucionar problemas este los chicos en la calle cerca de esperan a nosotros y a otra gente no el club a los futbolistas por ejemplo su club que que tiene una un caudal de de de de digamos de imán de atracción para la gente muy importante no en el el típico equipo grande de un país no es el Madrid o el Barça o boca arriba Nacional Peñarol no se Flamengo que es eso de este entonces quizás esas situaciones que de equipos que son actuales italiano también no este que que que lo que demandan que aprieta no se sale a la venta en la camiseta y Se vende no sé cuantos millones de camisetas o miles de euros en en camisetas de repito porque tiene un caudal de afición muy muy muy grande

Voz 0301 05:26 antes de meternos en el análisis de cómo está el fútbol uruguayo de ese a irrupción de centrocampistas más que interesantes para para el futuro te quería preguntar por cómo se vive desde allí el fenómeno Mohamed sala tengo entendido que es un auténtico fenómeno de masas que hay mucha locura en torno al futbolista del Liverpool no Martín

Voz 6 05:45 bueno a Salah lo ves en todos lados no en una foto en una pintura en una en un aviso publicitario sí claro uno quinientos euros no estamos hablando de no sé lo que hace Messi o Cristiano Ronaldo

Voz 0301 05:58 o lo Casiano se Maradona de Toulouse

Voz 6 06:00 tú te lo encontrabas en todas partes del mundo no bueno aquí te encuentras en todas partes de Egipto ya sea El Cairo o fuera de mismo ya te digo su foto su dibujo eso pinturas la referencia referencias que la gente hace eh lógico no es este un jugador a ese nivel que lamentablemente sufrió una un traspié en una lesión poco conveniente a nivel de fecha en el Mundial me parece que nos privó a todo de deben favorita que estaba un estado de forma extraordinario ojalá que lo vuelva lo vuelve a encontrar porque bueno para para el fútbol egipcio muy importante poco a poco va mejorando

Voz 0301 06:29 esta hayan en un nivel más parecido al menos al de la temporada pasada ahondando en el tema de la semana Martín queríamos profundizar en lo que parece que puede llevar a un cambio de disco curso en el fútbol uruguayo el hecho de en la irrupción no de de centrocampistas con talento para el juego asociativo jugadores capaces de asociarse a través de la tenencia de del balón ser también protagonistas creo que es algo muy diferente de lo que habíamos visto en los últimos años no le parece

Voz 6 07:00 sí sí es ese es un aspecto que ya se dio antes del Mundial generó mucha discusión respecto al al cambio de alguna manera hay de Un cambio que que siempre tiene que ser paulatino no puede ser un cambio porque están las raíces no no es solamente la característica el futbolista no pero está claro que hay un cambio cualitativo en una zona donde es muy importante como es la zona de Ocampo no cuando uno empieza a tener futbolista de un trato de balón diferente que de buena técnica de tranco largo eh puede pretender y pensar en hacer cosas diferentes sobre todo en lo que significa abastecer a estos fenómenos como son Cavani Suárez no yo creo que que el aspecto la él aparición de Valverde de Bettencourt de vecinos de propio Torra irá la edad Le dan el Maestro Tabárez una una ciudad diferente a la que daban Arévalo Ríos y ruso es este lo que si hay algún otros los que jugaba en esa zona no mediocampo mucho más monolítico mucho más eh titánico mucho más de trabajo haciendo un buen equipo más seguro defensivamente pero que simple la hora de generar y proponer que con acierta por las características los jugadores no ahora eso cambia pero me da sesión de que tiene un cambio que sufrió en algún momento no parecía que parecía que este quise cambios iba a dar enseguida y no es tan sencillo sobre todo con unos juega a nivel alto

Voz 0301 08:19 me interesa especialmente su visión quirúrgica el análisis que hace usted de los dos hay futbolistas empezando por tan cool de Martín como que destaca del fútbol de Bettencourt

Voz 7 08:32 bueno ven tan destacar destacables ya bajado menos todo lo vemos en la Juventus no sé

Voz 2 08:36 ha ganado lugar habitualmente juega como titular en un equipo plagado de estrellas destacan

Voz 6 08:42 por su morfología socorro alto de tranco de tranco largo a mi me gusta mucho ese tipo de jugador evidentemente no puede ser muy rápido porque las características de su morfología repito no se lo permite pero tiene tranco largo es elegante para jugar siempre está con la cabeza levantada yo creo que la huella me da la sensación a mí el hecho de la aparición conjunta de varios hizo de que algunos jugar un poquito fuera de posición me parece evitan eso es para asociado a un doble pivote con unas llegada de atrás se When mixto por decirlo de una manera nos llega llega de Segunda Alinha llega por sorpresa tiene buena pega eh exquisito en el cambio de la estación eh yo me parece que todavía está en una etapa no tienen ustedes su techo la sección de que todavía va a mejorar mucho más y bueno este ojalá que la en este caso la selección nuestra selección lo pueda no puede disfrutar seguramente

Voz 0301 09:29 y ahora vamos hasta Londres de ludotecas corregida que destacaría

Voz 6 09:35 bueno todos reír a quizás se asemeje más de ahí INE algunos aspectos a lo anterior es decir es un poco el el el volante como decimos nosotros el pivote dinámico el SS pistón que va y viene trabaja achica hace una cobertura llega de segunda niña remata mete un gol bien es salvar una pelota en la línea defensiva e quizás algo en lo que estamos más acostumbrados más del corte de volante uruguayos pero con una característica técnica también superior más rica me da la sensación de que tuviera suerte colabora con algún periódico uruguayo en el Mundial y me acuerdo después que apareció unos días antes mundial en un partido jugó jugó muy bien yo me acuerdo que comente este llegó para quedarse no me da la sensación de que se adueñó de un lugar este fijo seguramente los demás ese varado Sara él es la sensación que me tramite

Voz 0301 10:23 le sorprende lo rápido que se ha adaptado al al Arsenal porque es verdad que llega a Italia está en el Pescara Sampdoria pero bueno llega llega a Londres liga nueva Premio Eloy jugando en un club Toby está jugando como si llevara ya tiempo allí

Voz 7 10:37 lo que pasa es que ya llevaba tiempo jugando el Sampdoria no jugó fútbol en Uruguay sea no no prácticamente no era un desconocido entre nosotros nosotros no lo conocíamos

Voz 6 10:45 de hecho hay alguna leyenda ahí que dicen de que seguramente es una leyenda solamente no pero de que alguno de los futbolistas que estaban en en en Europa ya Godino ya me sexual y los llámense Cavani o o vaya a saber cual Lisino referencia ahí en el cuerpo técnico uruguayo que de chico Urugayos jugando al Sampdoria que no es creo que les Sampdoria posiblemente con el otro equipo antes de que ya destacaba que hay que tener en cuenta y seguramente bueno en este caso el el cuerpo tiene en los y oí Iván hoy está ya lo que está haciendo en Inglaterra no que se adaptó rapidísimos me imagino que Unai debe estar Unai Emery de estar contentísimo con él no esté en ya te digo las carretillas de las comente ahí este y bueno ojalá que que sí ha que si este sobre todo bien porel bien por los demás no dejarle la puerta abierta a otros poetas uruguayos que que pueden destacar y que pueden ir juega una Liga tan tan interesante como la inglesa

Voz 0301 11:33 el caso de Valverde ustedes lo mencionó dado nosotros lo hemos dejado en poco más de lado porque seguramente aquí la gente lo conozca un poco más al ser de la cantera del Real Madrid pero es otro jugador interesantísimo seguramente en el caso de Hernández se un poquito diferente no es ese perfil de jugador tan técnico pero bueno en definitiva es otro jugador interesante que que es muy joven y que puede ayudar a Uruguay a ser fuerte en esa parcela en la medular en los próximos años

Voz 6 11:59 sí sin duda eso al conductor el comentario general por ejemplo o vía Andes pero lo bien porque me olvidé en realidad este eh no hay tan grandes que se adaptó muy rápidamente a a Boca Juniors bueno acaba de jugar una final de Copa Libertadores Éste fue campeón ya eh creo que de alguna manera también está un poquito más ligado en algunas cosas a los hablantes uruguayos más de trabajo no dar ninguna por perdida capaz de entran de de de disputar un balón dividido hace incluso con la cabeza no exento de técnica lo mejor que puede jugar por fuera puede jugar también por dentro puedo componer una función defensiva como doble pivote es pequeño yo hace muy dinámico tiene un centro de abajo parecido reír en este caso dicen ya dicen que estaba que bueno que lo tenían vendido a Europa yo creo que que estaría bueno para poder completar sus para definir sobre todo su su clase de juego no es el europeo le vendría muy bien

Voz 0301 12:51 pues ya para cerrar entrevista Le pregunto por la participación de Uruguay en la próxima edición de la Copa América con estas posibilidades de jugadores que le pueden cambiar un poquito en la cara al equipo de de Tabárez Martín se hizo el el pasado jueves por la noche el el Theo de la fase de grupos no le ha tocado Uruguay seguramente el el peor cómo ve la la participación de Uruguay en esta próxima Copa América de de Brasil

Voz 2 13:21 bueno respecto de la Copa América Uruguay ahora tendría que hoy sale uno uno va perdiendo la memoria restó

Voz 6 13:27 todos los números y las estadísticas creo que seguimos siendo el país que tiene más Copas América sino que creo estamos empatados con Argentina o tenemos una menos honor o tenemos una más o estamos iguales pero hasta hace poco conseguíamos siéndolo los DNS caso los reyes de América respecto a las copas hay no pueden pensar en otra cosa que tratar de ser campeón creo que tiene el potencial de como todavía como para poder tener chapa candidato dependerá de cómo lleguen los futbolistas de sus de sus largas y duras temporadas pero bueno todavía tenemos un esqueleto súper interesante no están son algunos jóvenes bueno después de lo de siempre no ver cómo llegan en ese en ese periodo de desde veinte días su no es lo que dura en este caso el torneo yo yo soy sinceramente soy muy tomando en cuenta hutu como hace respecto la aparición de algunos valores nuevos me da la sensación de que podemos tener un potencial como para poder aspirar no solamente pensar que esos medios mero hecho estadístico no este creo que podemos podemos soñar con plena transparencia el protagonista tomando en cuenta que cuenta Brasil Argentina y algún otro país que bueno Colombia Perú que han hecho muy buenas temporadas últimamente Ecuador está un poquito más escondidos pero bueno repito creo que es que estamos con esa condición

Voz 0301 14:36 veremos qué es lo que ocurre Martín ha sido un auténtico placer charlar con usted de de fútbol seguiremos en su periplo en el Al Ahli le deseamos toda la suerte del mundo un abrazo y hasta la xima

Voz 6 14:49 bueno el contrario las gracias lado yo esté encantado la con vosotros Si un abrazo grande agradecidos a la orden para cualquier cosa

Voz 0301 14:57 a no ser que seáis aficionados de él el Arsenal o en este caso de la Juventus seguramente no no hacéis las historias en lo futbolístico donde Rodrigo Betancourt como de Lucas tórrida insisto eh Valverde el jugador del Real Madrid podría estar perfectamente en esta terna pero como seguramente el conocéis un poquito mejor la habéis visto un poco más pues lo hemos dejado era pero por características es otro de esos que que llama la la atención en el caso de Lucas Lleida es un futbolista que no destaca especialmente en el juego en Uruguay como nos ha contado Martín Lasarte el estaba jugando en Montevideo Wanderers sin destacar especialmente estamos jugando bien buen jugador pero no una pinta excelsa a última hora secuela en una la terna unos cuantos jugadores de de el equipo de Montevideo Wanderers que se van hasta Italia a pasar una prueba con el Pescara entre en el avión casi por decirlo así a última hora ya la primera que llega allí se pone a jugar a fútbol convence a los técnicos italianos allí tuvo como técnico primero es Giampaolo y luego a Massimo Oddo les recordaré es fue internacional con hechos campeón de del mundo Massimo do rescata por decirlo claramente a Lucas Torres un mediapunta un extremo Si se quiere estaba jugando en Uruguay en en tres cuartos Massimo Oddo Se da cuenta de que tiene facultades para actuar en el inicio de la jugada para ser decisivo ahí porque además tiene facultades en lo defensivo a la hora de hacer los Tucker el de incluso posicionarse para ser un centrocampista que se imponga en la medular le coloca en esa nueva posición de mediocentro y no sé si decir que les salva la la carrera pero sin le ha convertido en una referencia de entre los centrocampistas jóvenes del del momento una de las cosas que le dice Massimo Oddo para convencer a Luca estos de ese cambio de deposición es que si seguía siendo mediapunta o o el extremo no pasaba menos jugador para más de la serie fe que de la serie cenó no pasaba la tercera categoría en en Italia que en cambio sí actuaba como mediocentro seguramente su carrera podía llegar mucho más alto qué se hizo mediocentro triunfó también en el Mundial le firmó el el Arsenal en definitiva estamos viendo todos la carrera la ascensión de Lucas tórrida en el caso de Rodrigo de acuerdo es un poco diferente pero también es una historia de superación porque él estaba en la cantera de boca el firma un Mundial sub diecisiete con Uruguay junto con Valverde estupendo en ese doble pivote de Uruguay que llegó hasta las semifinales del torneo es una Uruguay con jugadores insisto con con muchísimo talento uno de ellos era Rodrigo Betancourt varios equipos de Europa se estaban fijando en él ya hay una cosa curiosa nunca acabó de casar del todo con al menos una parte de la afición de de boca que le exigía Le exigía más garra más entrega el le veían un poco frío sobre todo por su manera elegante seguramente de de caminar que parece que que la cosa no vaya del todo con él pues ven en la firma la la Juventus es del noventa y siete Torrellas del noventa y seis va a cumplir veintitrés años ahora en febrero en este caso Bettencourt va a cumplir XXII pero en el mes de junio Bethencourt está haciendo una clase avanzada de cómo ser medio centro al lado de miraló me Pjanic está aprendiendo mucho en tareas defensivas que es lo más importante seguramente de lo que tiene que ganar en el fútbol aquí pero bueno el hecho de no ser medio centro le permite de llegar mucho al área rival se está convirtiendo en un jugador con unas posibilidades tremendas como destaca su técnico Massimiliano Allegri destacan la aprendizaje que está experimentando en los últimos

Voz 8 19:02 Bettencourt allí uno de sus grandes beso es el aval

Voz 0301 19:08 gran personalidad gestión de de la pelota es lo que destaca sobre todo Massimiliano Allegri de venta Kurt ojo eh la personalidad precisamente lo que que le exigían la afición de de Boca Juniors dos jugadores venta Curie Torrecera llamados a hacer grandes cosas que queríamos y queremos destacar en en Play Fútbol porque vamos a seguir a hablando de ellos vamos a hacer mojar les a nuestros analistas habituales

Voz 1038 19:54 en la Cadena se hizo lo Internet

Voz 0301 19:57 Play Fútbol bueno vamos a debatirlo también con nuestros analistas cuáles con Aritz Gabilondo y José David López están los dos ya por aquí hola David qué tal muy buenas muy buena persona

Voz 9 20:09 pues encantado igual mente

Voz 0301 20:11 la agenda también ha dicho Gabilondo cómo estás Ariz hola qué tal me

Voz 1038 20:14 horas vamos directos

Voz 0301 20:16 pregunto si creéis que llegado el momento que Uruguay Campbell cambie un poco de de discurso que deje de ser lo que ha sido en las últimas hay temporadas en los últimos años que ha competido la gente viene así pero lo cierto es que con esa nada de nuevos talentos a al centro de Alcampo a llama la atención la posibilidad de un cambio de discurso de que Uruguay deje de jugar como estaba jugando hasta los últimos tiempos si cambie Arantxa algo que se adecúe mejora al tipo de de jugadores que destacan ahora mismo en en la selección no sé cómo lo ves

Voz 8 20:53 hemos vende desde hace tiempo ya en los últimos torneos de categorías inferiores de Uruguay el sudamericano de hace un par de años que ganan el Mundial sub veinte también que luego llegan las semifinales y este mismo sudamericanos está jugando ahora mismo ya se está empezando a notar que Uruguay quiere jugar a otra cosa ahí y además esos jugadores que son jóvenes que han sido jóvenes hace dos años ya han dado el salto a la absoluta lo vimos en el Mundial por ejemplo de Rusia jugadores como Bettencourt que ya están instalados allí Death que que también aporta además de calidad pues esa raza que él tiene vecino aunque es un poco más mayor Torrellas irá son jugadores que han despuntado muy jóvenes

Voz 0301 21:35 en el fútbol uruguayo han llegado también a Europa

Voz 8 21:38 en la mayoría de los casos a grandes clubes sobre todo eso tienen un estilo muy diferente a lo que era el Ruso Pérez Walter Gargano Arévalo Ríos jugadores que nos conocemos conocemos de memoria que dieron un rendimiento magnífico en la selección pero que creo que jugaban a otra cosa muy diferente

Voz 10 21:55 David casi me atrevo a decir que tiene que tener que tiene que

Voz 9 21:59 las gracias a la más selecciona les cuesta más y en una zona tan compleja como es la que marca la tipología el ADN de cada selección que es el centro del campo donde creo que más recursos está encontrando Uruguay y eso de cara al futuro es súper importante mismamente hay otras selecciones en la vecina Argentina en la que siempre se fija tiene un problema mucho bueno mayor mayúsculo en esta zona precisamente sin embargo Uruguay con la llegada de de vecino como decía Alaris sobretodo llevo que de Torre irá de Bettencourt en esa zona incluso que de Valverde en el Madrid está empezando a entrar poco a poco lo cual nos da porque es que sino a veces blanco va a ser el otro color pero en breve va a tener también mucho más continuidad a primer nivel son tres cuatro cinco jugadores en algunos casos que yo verdaderamente le le a verlo pero otro ADN no creo que vaya a perder nunca latencia más más firme de charrúa de deseamos el propio corazón de de tener siempre la impulsividad de trenes como como principales digamos cualidad porque creo que eso es lo que le ha dado Uruguay siempre algo extra algo posicional pero desde luego en un fútbol donde ahora mismo se demanda mucho más valores hecho detener a dos o tres jugadores tan diferentes además que esa zona y con tanto futuro le asegura una tranquilidad por lo menos para tener piezas con las que encajar seguramente Un cambio que va a llegar tras están Copa América porque bueno ahora lo analizaremos

Voz 0301 23:24 sí sí pero

Voz 9 23:27 teniendo en cuenta todos los cambios que está viendo ex seleccionadores en

Voz 10 23:29 en en todo

Voz 9 23:32 el fútbol sudamericano en estos últimos meses dotarse mundial yo creo que la etapa de Tabares esta próxima a acabar mejor hacerlo con chicos como los que vienen que que ante una falta de identidad

Voz 0301 23:42 Nos hemos centrado mucho en dos figuras a Khalid la de Rodrigo Betancourt y en este caso también Lucas torres al futbolista de del Arsenal si te pregunto directamente cuál te gusta más de los dos del de la Juve el del Arsenal tienes lo tiene claro

Voz 8 24:00 a ver son distintos yo creo que Bethencourt tiene un poco más de clase diría que más físico en cuanto a planta hay más presencia en el en el juego y Torrent ya es mucho más dinámico y hay vuelta con capacidad de llegada en las dos áreas más carácter creo pero son dos jugadores sensacionales y además se compenetran bien es que al final lo que venimos hablando son jugadores que tienen buen pie pero cada uno

Voz 0301 24:25 estas cosas que que además

Voz 8 24:28 qué hacen complementarios con el que tiene alrededor por ejemplo Valverde es un jugador que que también hay mucha llegada hay mucho recorrido López y lanzamiento desde fuera del área Nan Death tiene un poco más de de de garra no que lo que el resto de jugadores auque Torreca tampoco anda mal eso no pero quiero decir que que son muy buenos futbolistas pero que juntándolos a todos ellos todavía hacen que sea mucho mejor esa línea del centro del campo que se bien en Uruguay

Voz 0301 24:53 tú lo tienes en la cabeza David Si te pregunto el que más te te gusta el el que mejores sensaciones te deja de esta nueva generación de centrocampistas uruguayos

Voz 9 25:02 yo tengo la sensación que más puede crecer pienso en un en algo parecido a lo que es canté por ejemplo que en plena mordiente de cara premia dedicara más obtener lo que quiero decir creo que Luca ir a puede llegar a ese nivel sin ninguna duda hay incluso llegar a más porque tiene algunas otras cualidades que que no tiene canté pero para que nos hagamos una idea yo creo que todos reina en el sentido puede llegar a él sin embargo Betancourt le veo todavía un poco frío en algunos momentos pero me da la sensación de que tiene mucho más quedar es decir le ve aún margen de mejora mucho más grande todavía venta cool que a reír en ese sentido porque creo que he corrido así que va más específico para un tipo de juego esa perfección por lo menos que que Bettencourt que puede ser capaz de jugar en equipos con diferentes identidades iba a aportar cosas diferentes es decir un detalle Bruno

Voz 0301 25:50 no

Voz 9 25:53 sabemos pero lo escuchó con veinte años por doce coma cinco millones de euros teniendo en cuenta cómo está el mercado ahora mismo no sea un año después seguramente jugador así valdría tres o cuatro veces más como mínimo es decir encima creo que ha caído lo que quiero decir ha caído en un lugar que a poco que he visto muy bien pero muy muy bien ejecutado siempre y creo que es algo que más o menos todos los jugadores uruguayos están acertando y eso es algo muy importante también porque estos tres cuatro cinco jugadores de los que estamos hablando que son el futuro de la selección charrúa pues se queda por el camino alguno de ellos si al final pierde verdaderamente la propias

Voz 8 26:29 luego hay otra cosa importante en lo que es la diferencia con los centrocampistas anteriores por ejemplo los clubes en los que militan los de ahora no tiene nada que ver con los de antes verdad alguno llegó al Nápoles y no se liga italiana Cagliari Bolonia creo que juego alguno de ellos Ruso Pérez Gargano tal pero es que estamos hablando de la Juve dos en el Arsenal vecino en el Inter Valverde en el Real Madrid que están jugando siendo muy jóvenes o están integrando al menos las plantillas de los de los mejores equipos del mundo y eso es un aprendizaje evidente y continuo que les va a hacer mejores jugadores

Voz 0301 27:06 muchos de ellos además jugando ya la la Champions League que eso también les daba un bagaje como dice Arik muy muy importante ligando luego con esto tenemos de hace unos días el sorteo veo de la fase de grupos de la Copa América dividida en tres grupos de cuatro selecciones cada uno torneo que se va a disputar en Brasil es la Copa América Brasil dos mil diecinueve repaso rápidamente de los grupos Si ya analizó hemos cómo queda el mapa de del torneo en el grupo a Brasil Bolivia Venezuela y Perú grupo B Argentina Colombia Paraguay hizo la selección de Catar que es una de las dos invitadas en el grupo C Uruguay Ecuador Japón Chile Japón también como invitada David para empezar Si hacemos la foto lo que decías de de las selecciones de cómo están ahora mismo hay una tendencia que es el cambio de de seleccionador en muchas de las principales selecciones no es así en en Uruguay que lo decías está próximo el cambio seguramente con Washington Pérez que ya ha anunciado que no estará mucho más tiempo en el banquillo de la selección charrúa pero un hilo conductor entre muchas selecciones desde el cambio de de seleccionador y por tanto un nuevo ciclo para muchas de ellas eh

Voz 10 28:20 sí da la sensación que evidentemente

Voz 9 28:23 los últimos tiempos no han dejado demasiado contenta a las elecciones americanas a las que no se clasificara también a toda medida por ejemplo Paraguay metiendo una ideología que que parece totalmente diferente a lo que siempre ha generado Paraguay en trato Osorio que ya sabemos que técnico que que busca a otros tipo de juego y la verdad que choca mucho verlo precisamente una selección de Paraguay lo cual es un mensaje positivo en Colombia va a cambiar en breve porque no lo ha anunciado todavía pero parece que te está muy muy cerca realmente de de llegar también a la selección cafetera que evidentemente después mundial pues la situación de Home mucha frialdad ir luego a partir de ahí te también hicieron una nueva época hay otras selecciones también que que han cambiado ya mi tío que más quieren que intentan generar una nueva ideología identidad porque creo que todas ellas piensan que están por debajo de Esquivel competitivo que pueden dar han visto como por ejemplo más de uno es el de la colado el adelantado cuando no se imaginaban el tiempo Chile viene de de grandes cosas y sin embargo se la pegó en los el tiempo es decir esto me me parece que lo va a igualar mucho más que vamos a tener un torneo bastante interesante en este sentido con la obligación evidentemente que va a tener Brasil primero por ser el anfitrión el segundo porque evidentemente es la máxima favorita prácticamente siempre a cualquier torneo que vaya sin embargo bueno no quiero decir tan mucho lo de Japón que ya sabéis que somos un poquito románticos

Voz 2 29:48 pero desde luego que sí

Voz 9 29:50 de los problemas que hay para organizar un torneo en Sudamérica a que que es muy largo de explicar pero que es una realidad con la cual el hecho CAI cuesta entender creo que bueno dentro lo normal Japón y Qatar nos están demostrando en estos días precisamente de la Copa hacia que ya son dos de las cuatro mejores selecciones de Asia con lo cual por lo menos es tarde no parece que todo se a base de negocio sino que además me consta después de haber hablado sobre todo con gente de Qatar que además para ellos y que es un estímulo tremendo porque les para poner a prueba por tanto mira incluso por ahí vamos a encontrar una alegría y una nueva manera de de comprobar el también de dos selecciones asiáticas

Voz 0301 30:24 Aritz en el grupo A seguramente es ha sido benevolente el el sorteo con compras y no poder

Voz 8 30:30 bueno a ver dentro de dentro de lo que

Voz 0301 30:32 cabe iba a comentar que todo el mundo ha dicho que el grupo

Voz 8 30:35 el más duro para mí es la claramente si primero porque es el único que tiene cuatro sudamericanos que eso ya es un me parece un peso

Voz 0301 30:44 por qué lo decía David G

Voz 8 30:46 pon yo creo que va a ir con equipos sub veintitrés o algo así están barruntando pensando ya en los Juegos Olímpicos de el año que viene que es algo que han hecho México recientemente y otras selecciones Qatar aunque vaya con la absoluta es un equipo muy muy joven y además inexperto a Cry que hay pierde bastante pujanza luego es el grupo B que es el de Colombia Argentina Paraguay tiene tres técnicos nuevos en en el banquillo tanto Argentina con Scaloni como Colombia con Queiroz si es que llega como Paraguay con Osorio son tres equipos que son incógnitas ir es todo lo contrario anhelada con teca que ya lleva un recorrido encima se ha clasificado para el Mundial Venezuela que creo que está ante un relevo generacional que está comandando Dudamel que va a dar grandes resultados ya se vivió en en las últimas jornadas del las eliminatorias por supuesto Brasil conté y luego Bolivia que sí que es un poco la cenicienta del grupo pero sólo con esas tres a mí me da la sensación de que estamos ante el grupo más duro de de la Copa América bases

Voz 0301 31:45 es muy muy divertido una de las grandes incógnitas evidentemente David has la la pregunta que nos hagamos casi cada día al despertar Si hasta hasta que no lo cierre él vaya porque hasta que no lo diga Él no va a decir absolutamente nadie si va a estar Leo Messi en el en el torneo que evidentemente a nivel mediático nos pongamos como nos pongamos es una de las claves un punto de atención tremendo están yo creo lo la mayoría me explicaba gente que conozco que que hay muchos patrocinadores que no han cerrado todavía el el acuerdo a la espera de si Messi al al torneo no es que no nos engañemos es que es fundamental

Voz 9 32:20 si no desde luego ciudadano sólo periodísticamente evidentemente lo que va a hacer que todo el mundo pendiente de este torneo sobretodo e incluso a nivel de televisivo eh no suele patrocinadores pero sí se hit televisivo y sé que la verdad que por ahí hasta que Messi archivado no pues el acelere todo el mundo no van a Aránzazu se verdaderamente para que no pueda neo desde luego te diría mucho poder ver en condiciones más allá que vamos a tener creo un mes de un verano

Voz 2 32:49 yo no no te que esperar en las parejas durante

Voz 9 32:53 pero que Messi esté desde luego que que va a hacer que tengamos todavía mucho más interés así que si yo sí sí se yo creo que más allá de cansancio de todo lo que ha hablado mes de de mirar a ver es futuro qué va a pasar tengo que él me das cómo está ahí cuenta que tampoco es el han caído demasiados títulos con la selección argentina sino que todo lo contrario cualquier mínimo título que pueda conseguir con Argentina le va a dar un lustro que Messi necesita Messi siete totalmente argentino patrio cita echa parte también de confianza en su país y tengo que bueno no no no creo que no sorprenda diciendo que no hay ojalá que el torneo

Voz 8 33:30 yo estoy convencido de que va a hacer y además lo que dice David no tiene títulos absolutos con Argentina no puede dejar pasar oportunidades tiene Copa América este año tiene Copa América el año que viene que ya van a pasar años pares es decir estos dos años seguro que bajo la Copa América intentando por lo menos pescar un torneo continental al caerle refuerce ese palmarés que tiene

Voz 11 33:50 eh estratosférico pero que para mí

Voz 8 33:53 muchos todavía con esa asignatura pendiente de la selección pues queda un poco colgado

Voz 0301 33:58 veremos qué es lo que pasa es un pedazo de de torneo haciendo el el repaso mentalmente a él es el Mundial sub veinte Mundial Femenino Copa América hay Europeo Sub Veintiuno me dejó algo sí Copa Oro es verdad la Copa de África es verdad que es cuando de verdad

Voz 9 34:15 áfrica lo de África encima nos va a llevar a otro nivel porque vamos a ver una semana o quien la semana pasada tener todo tipo de identidad

Voz 0301 34:23 igual da para sentarse a primera hora ver fútbol hay enganchar con el día siguiente ocho partidos por día perfectamente va voy a tener que hacer un grupo de Whats App o con esta gente para aquí

Voz 12 34:35 ya no no para para preparar las agendas

Voz 0301 34:37 que cada día comenzamos tú ves este partido hoy os es que no cumpla como siempre si hasta la semana que viene un abrazo igualmente David digo aprovechando que la temática del programa de hoy era charrúa le hemos preguntado nuestro uruguayo por excelencia en el programa Sebastián Delgado de qué futbolista uruguayo de que centrocampista mejor dicho uruguayo podíamos hablar en el día de hoy en nuestras historias sudamericanas Sebastián Delgado qué tal muy buena Mas no ha sido del todo fácil porque tienen una cultura a pesar de lo que pueda pensar la gente nuestros oyentes más jóvenes sobre todo tienen en la cabeza seguro a los Forlán Luis Suárez y Cavani compañía incluso al al Loco Abreu al final por un poco la la leyenda de del mítico delantera la cantidad de equipos que que que jugó y demás pero ha sido una cultura de generar centrocampistas de de calidad muy muy importante

Voz 13 35:41 sí eh Dorantes a lo largo de la historia o a Uruguay siempre tuvo una pero es muy rica en el fútbol y a pesar de ser un país muy chico y a lo largo el tiempo no entonces cuando uno se pone a ver exclusivamente en los en el centro del campo que hay jugadores que viene agradeció a la mente que ya hemos hablado un poquito en en el programa como Francesco Liu en negro Andrade y me han recalcado Giulio Varela en la época de cincuenta que al Chino Recoba que que bueno lo lo más suelo Díaz depende de qué equipos Oz lo mismo que a Pablo Bengoechea o quizás share no pero hay hay un delantero perdón un centrocampista queda más de corte ofensivo el que según la Federación Internacional de Estadísticas es el jugador número uno de Uruguay en la historia de este jugador es Juan el martes que afina en el PP como le decían ya hubo una persona que que que creció en mi en mi barrio de Monte dieron positivo en que al principio era panadero y empleado de una fábrica aluminio yen cuando en en esa época de los años treinta y cuarenta empezó a jugar en divisiones inferiores un paso por por nacional pero después eh

Voz 0301 37:18 términos Peñarol

Voz 14 37:21 si tiene que que rectificó a tiempo no

Voz 15 37:25 sí sí otra cómo fue un paso rápido pero bueno no es correcto señaló el porqué

Voz 13 37:33 que jugón Peñarol con con Alicia hay Obdulio Varela en la época de los cuarentas y donde la verdad dominaron Uruguay intensas lo interesante es que llega a la selección con veinte años siendo un jugador de Tercera tercera sería la la como la reserva de los equipos de Primera

Voz 0301 37:56 sí

Voz 13 37:57 desde la primera entonces ya cuando en las recelo de Peñarol Shea llega a la selección y bueno fue un jugador que se salió campeón del mundo en mil novecientos cincuenta con Uruguay fue el primero el que hizo el primer gol de Uruguay en la final fue elegido el mejor jugador del Mundial

Voz 14 38:16 con veinticinco años

Voz 13 38:18 sí sí sí hay ideas pues sale cuarto con Uruguay en Suiza en el cincuenta y cuatro después es transferido al al Milán por ciento tres mil euros que en esa época era el traspaso más caro de la historia muy bueno y ahí juez da por muchos años en el Milán se nacionaliza italiano porque realmente pues el nombre era hijo de inmigrantes italianos Il llegado a jugar con Italia también que algunos partidos muy bueno Cesare Maldini que jugó con él en esa época dijo que que él en veces cerebro tenía un radar porque hacía un pase milimétrico ceñía una una un entendimiento de de de la estrategia de la táctica

Voz 0301 39:03 viento muy bueno lo que

Voz 13 39:06 decía que era un gran pasador Un gran estratega pero también que tenía muchos era con gol entonces ahí jugó en el mirar por el años después se pasó la Roma donde se retira ahí después ha retirado vuelva a Uruguay para finalizar para seguir subida de retirado

Voz 0301 39:24 el Milán ganó tres Se sería ir ganó una Copa Latina que en aquel momento tenía hay mucha mucha importancia estoy leyendo esas lleva como que eh fue elegido lo que decías estaba en el equipo de las estrellas de del Mundial de mil novecientos cincuenta como nos ha contado según la IFFHS que le podemos dar el crédito que quedamos pero elegido jugador uruguayo del siglo XX bueno no no hace falta comentar porque los de hecho tú los en la cantidad de jugadores de muchísima calidad que ha tenido Uruguay pues según el Instituto de Estadística fue el mejor

Voz 13 40:02 sí el exacto y es por eso que esta nueva generación quizás tenemos una un nivel de talento que que no mitos soñar a tener otro jugador en el medio campo relevancia mundial y que pueda llegar al nivel que que en el siglo XX no

Voz 0301 40:19 pues veremos qué es lo que pasa es que a fino el futbolista de los años cuarenta y cincuenta de Peñarol del Milan y de la Roma es el protagonista esta semana de las historias sudamericanas que nuestra de cada semana Sebastián Delgado se la semana que viene más muchas gracias un abrazo

Voz 14 40:39 uno de hombres

Voz 16 40:41 no dan a Duncan a cantar canto dan cárnicas da alquilarla a dado al asuntos

Voz 17 40:54 no uso a guste

Voz 0301 40:58 si hay una situación extraña estrambótica en el fútbol europeo estaba temporada seguramente ese ala del Mónaco un club que hace un par de años tan sólo en la Champions de dos mil dieciséis de alcanzó las semifinales de la Champions con un equipo plagado de jóvenes estrellas que luego han ido traspasando los en papel el mar con una cantidad de jugadores jóvenes con muchísimo talento que poco a poco han ido traspasando y que luego no ha sabido rehacerse eso no es estrambótico que un equipo que normalmente es vendedor pues acabe vendiendo a futbolistas importantes lo raro es lo que están viviendo realmente esta temporada no van bien las cosas destituyen a jardín a fichan firman pensaban que por mucho tiempo a Thierry Henry para ser el nuevo inquilino de del banquillo monegasco no van bien las cosas le vuelven

Voz 5 41:48 va a echarle en este caso a al punta francés au al ex delantero francés

Voz 0301 41:54 para volver a traer a Leonardo Jardim yo realmente no recuerdo nunca una situación así y me consta que Axel Torres está viviendo con bastante interés lo que está pasando en el club del del Luis II

Voz 5 42:08 los escucha ya Axel hola qué tal cómo estás muy buenas pero no qué tal muy buenas

Voz 0301 42:13 lo he intentado resumir en un minutito con como he podido en la verdad es que es una situación en el fútbol actual de élite en el fútbol moderno Axel que yo realmente no recuerdo

Voz 0267 42:24 bueno yo creo que en Italia se había Abbado eh entrenadores que que vuelven a equipos que ya los habían echado recuerdo el Palermo con huído Lin lo hizo al algunas veces de hecho el el Palermo con ese presidente tan tan volcando Marini era bastante habitual igual que tomara ese tipo de decisiones no pero bueno ya entraba dentro de su lógica caótica y cómo era un caso aislado o un caso que podíamos asociar a una personalidad de muchas idas y venidas pues tampoco le dedicamos tanta atención on no nos parecía tan extraño en este caso es sonado porque el técnico al que ese destituyó primero es el técnico con el que ganaron una Liga llegaron a semifinales de Champions porque ese sobre entendía que un entrenador como este una vez se va de un club como el Mónaco difícilmente va a volver tan pronto es una decisión duras una decisión dolorosa es una decisión de un hombre de perfil muy alto al que primero le echas y luego les vas a buscar otra vez muchos técnicos ni que sea por orgullo no no no hubiesen vuelto no hiló porque Thierry Henry era el elegido en un cambio de Fer de perfil total con la idea clara de iniciar un proyecto a medio largo plazo apoyándose en jugadores jóvenes firmando en el mercado a aquellos a los que él quería convenciendo los de manera personal hay jugadores que han ido a Mónaco sólo porque Thierry Henry era el entrenador cuando acaban de llegar la directiva tomar la decisión de de volver a Leonardo jardín con lo que ahora habrá que ver en qué situación quedan los Fábregas sobre todo creo que es uno de los nombres más claros en este sentido eh ahí sí que es indiscutible en el factor Thierry Henry quien en su llegada Ia a los dos partidos se ve sin sin su mentor sin sin el hombre que lo llevó a Mónaco ya fue sustituido en este primer encuentro sin Henri que no fue el primero con Leonardo Jardim porque estaba viéndolo desde la tribuna desde la grada ya se había puesto de acuerdo con el Mónaco pero aún no dirigía al equipo en lo que era una auténtica finalísima ante un adversario directo que el equipo perdió por dos a cero

Voz 0301 44:34 perdió contra el de John es curioso porque he sido en puestos de descenso si ganaba ese partido Axl salía de al menos del descenso directo salía porque metía al al millón abajo eh

Voz 0267 44:44 sí sí estaba antes de empezar la jornada el el Mónaco con quince el división estaba con diecisiete es decir dos puntos de diferencia le hubiese superado en caso de ganarle se habría ido a los dieciocho y ahora mismo el está con veinte y el Mónaco

Voz 1038 45:00 con con quince a realmente

Voz 0267 45:03 la situación es muy complicada porque el el Mónaco tiene a tres puntos la plaza de promoción pero ha jugado un partido más que la mientras que es el que está ahora mismo en promoción de permanencia está también a tres puntos del CAEM que es el primero que ni descienden jugaba promoción pero también ha jugado el caen un partido menos de hecho prácticamente todos los que están por encima han jugado un partido menos que el que el Mónaco está a más de un partido realmente el equipo ahora de Leonardo Jardim otra vez de salir de de esa zona roja

Voz 0301 45:35 mucha gente puede pensar bueno esto de que pensaban Henry a largo plazo lo puede Cirac lo puede decir Bruno Axel es que había firmado por tres años

Voz 0267 45:45 tres años y medio tres dime claro es que estamos

Voz 0301 45:47 dando de esta hay tres más y una apuesta evidentemente a medio largo largo plazo que yo creo que deja bastante mal lugar si se puede llamar así la planificación que ha hecho el el Monaco este año

Voz 0267 46:01 pues ellos lo justifican a partir de que se dan cuenta de que cometieron dos errores uno echando Artime el segundo fichando Henri que no querían cometer en tercera error que habría sido mantener a Henri es lo que ellos dicen que una vez se han dado cuenta de de esos errores cometidos y de que ya no creen en Thierry Henry que no piensan que sea el hombre que pueda sacar al Mónaco de abajo hay mucho en juego ya había que actuar cuanto antes mejor es cierto que en la semana anterior a la destitución hay dos derrotas muy duras dos derrotas que acaban de condenar a Thierry Henry una en Liga por uno a cinco ante el Estrasburgo en un partido muy condicionado por una expulsión de Naldo a los cinco minutos de juego en una acción rocambolesca en la que entra el bar por qué se pita fuera de juego pero luego el bar entra por Ken quién de que como hay una es posible expulsión en en disputa puede entrar para ver si realmente esa acción era fuera de juego no se determina que la toca un jugador del Mónaco hacia atrás y que por lo tanto invalida la posición antirreglamentaria Iker agarrón de Naldo o justo antes de que entrara en el área el rival era de último hombre y por lo tanto de expulsión es una jugada que determina mucho aquel partido Naldo había acabado de llegar como uno de los jugadores importantes de jerarquía para fortalecer al Mónaco darle madurez y solidez defensiva It is in él realmente el equipo segunda en ese partido pierde unos cinco ya entre semana pierden en copa en copa de Francia por uno a tres ante el líder de Segunda División el Metz que además alineó a algunos suplentes ese doble golpe acabó de condenara a Thierry Henry

Voz 0301 47:42 esto evidentemente va a marcar la la carrera de Henri como como entrenador yo creo que es es incluso posible que aprenda cosas muchas cosas en en positivo en Axel te pregunto no no quiero comprometer tu tu respuesta de hasta donde pueda contar así de declarar te lo digo pero crees que puede volver a Henry a al está de de la selección de de de Bélgica o piensas que el ya quiere volar solo y tratará de llevar un proyecto en solitario